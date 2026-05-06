Хампарцумян: Преди да се мисли за повишаване на данъци, е необходимо да се ограничат сериозните течове в системата

6 Май, 2026 08:31 1 321 43

"Имаме проблеми – раздутата и много неефективна администрация. Структурата на икономиката все още произвежда неща, които не са високотехнологични", отбеляза още финансистът 

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България вече се намира в ситуация, в която натрупаните проблеми в публичните финанси започват да се усещат все по-осезаемо.

Според икономиста Левон Хампарцумян страната постепенно губи буферите, които в миналото са позволявали по-лесно управление на кризи.
"За съжаление, повечето от буферите, с които правителствата разполагат, вече са изразходвани. Има и нещо друго – в добри години, а ние разбираме, че сме живели в добри години, това си личи, когато свършат. В добри години икономическият растеж обикновено покрива мениджърските грешки в политиката и в корпоративния свят", коментира експертът в студиото на "Денят ON AIR".

Геополитическа несигурност и трудни решения
По думите му глобалната обстановка, геополитическите напрежения, войната в Украйна и непредвидимите решения на големите световни играчи правят управлението значително по-трудно.

В този контекст той вижда като ключово вземането на рационални и прагматични решения, тъй като възможностите за грешки вече са силно ограничени.

Корупция, данъци и бюджетни "дупки"
Хампарцумян обърна внимание, че преди да се мисли за повишаване на данъци, е необходимо да се ограничат сериозните течове в системата.

"Корупционните пари са данък върху всички нас, само че данък в частна полза. Той отива в ръцете на някои хора, които организират корупционната схема и не влиза в публичните финанси. Така че да вдигаш данъците, преди да си запушил съществена част от тези дупки, е изключително грешна политика", каза икономистът за Bulgaria ON AIR.

Ефективност, администрация и реформи
От друга страна, той предупреди, че разчитането единствено на заеми не е устойчиво решение.

В краткосрочен план пазарите все още финансират страната, но при наличие на структурни проблеми в икономиката неизбежно идва момент, в който доверието намалява, лихвите се повишават, а достъпът до финансиране се затруднява.

"Имаме проблеми – раздутата и много неефективна администрация. Структурата на икономиката все още произвежда неща, които не са високотехнологични", отбеляза Хампарцумян.
Той подчерта, че реиндустриализацията не може да се случи без добре образовани и подготвени кадри. Ако страната разчита единствено на чужди компании да внесат технологии, печалбите също ще изтичат навън.

Според него ключът към подобрение е системното измерване на ефективността – както на институциите, така и на публичните разходи.

Той даде примери с инфраструктурата и безопасността по пътищата, където множество институции работят, но резултатите остават незадоволителни.

По думите му, ако ефективността се следи реално, ще се откроят и зоните с най-голям корупционен потенциал.

Хампарцумян смята, че борбата с корупцията не трябва да се води само чрез наказания, а чрез ограничаване на условията, които я правят възможна – чрез прозрачност, дигитализация и ясни процедури.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасан Василев

    32 3 Отговор
    Най-лесно е да теглим милиарди кредити и да вдигаме заплатите на полицаите.

    08:36 06.05.2026

  • 2 Орязване на огромните харчове.

    29 3 Отговор
    Замразяване на депутатски, министерски и бюджетни заплати. Ограничаване до минимум на огромните разходи на депутатите за транспорт, охрана, съветници, подаръци и какви ли не измислици.
    И така ще се пестят милиарди народни пари.

    Коментиран от #9, #28, #43

    08:36 06.05.2026

  • 3 иван костов

    36 8 Отговор
    Първо се спира всякаква помощ за Украйна, после се конфискува имуществото на всички , които са източвали бюджета в полза на Украйна! Това е достатъчно!

    08:36 06.05.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 4 Отговор
    КАНАДА РЕВЕНЮ ЕЙДЖЪНСИ - КАНАДСКИТЕ ДАНЪЧНИ СА ГОТОВИ ДА ОКАЖАТ СЪДЕЙСТВИЕ
    НА БЪЛГАРИЯ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕТО
    НА КАНАДСКИЯ ГРАЖДАНИН ЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ:)

    08:40 06.05.2026

  • 5 Госあ

    28 5 Отговор
    фалирала държава в която куцо, кьораво и сакато се изживява като експерт. България се е превърнала в дълбоката провинция на света. В момента, след като Китай стъпиха в Африка, в Африка има повече технологии и разум.

    08:40 06.05.2026

  • 6 Кдккдк

    12 4 Отговор
    Инфлацията е универсалното лекарство.
    Повече ДДС и бюджета е вързан.
    Оправдания: Костов, Борисов, капитализма, Украйна, международното положение, климата......

    08:42 06.05.2026

  • 7 Шопо

    4 8 Отговор
    Просто трябва да вземем нов заем, външния дълг на страните от ЕС е колкото БВП а нашия е на половината.

    08:43 06.05.2026

  • 8 Сталин

    10 3 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    08:44 06.05.2026

  • 9 Депутат

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Орязване на огромните харчове.":

    Мойта работа е да си определям заплата! Твойта работа е да мъкнеш чували!

    08:45 06.05.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ АКО УДАРИ САМО КАНАДСКАТА ХАЗНА НА БАЙ ЛЕВОН
    ... ЩЕ ИЗСКОЧАТ ЕДНИ 400-500 МИЛИОНА ЕВРО
    .....
    А КАНАДСКИТЕ ГРАЖДАНИ СА МНОГО ЧУСТВИТЕЛНИ И ЩЕ ПОЛУДЕЯТ АКО РАЗБЕРАТ ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ОПГ ПРИТЕЖАВАТ
    НЕБОСТЪРГАЧИ И КВАРТАЛИ В ТОРОНТО МОНТРЕАЛ И ВАНКУВЪР... ЩЕ ПОРЯТ ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА И ЩЕ ИМА БЕЗБРОЙ РАЗСЛЕДВАЩИ КОМИСИИ

    08:48 06.05.2026

  • 11 Ама защо го показвате този

    15 2 Отговор
    Ама защо го показвате този... Хайде да не казвам. Агитираше за еврото и се кълнеше, че е добро за България. Инфлацията до тавана, цените нагоре и този отново с нови идеи и розови хоризонти.
    При Бай Ставри искам да ви видя. Заедно с всички които набутаха България в тази безизходица.

    Коментиран от #30

    08:49 06.05.2026

  • 12 Хххххххххххх

    16 0 Отговор
    Като какъв се изразява този неграмотник?

    08:50 06.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Васил

    13 0 Отговор
    У нас държавният служител е поставен на пиедестал демек доживотно е на тази длъжност.

    08:53 06.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ти ли

    10 1 Отговор
    го казваш това бе мошеник, хубаво ти беше докато управляваше мафиата ,и сега се слагаш на новите.

    08:56 06.05.2026

  • 17 оня с коня

    2 2 Отговор
    нужно е да се завишат данъците, народа има пари и яде и пие без да плаща данъци

    редно е малко да му стъжните животеца

    08:59 06.05.2026

  • 18 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    Докога ще ни показвате тази мазна лъжлива ,арменска муцуна? Срамота! Все пак е празник, за бога!

    Коментиран от #37

    09:03 06.05.2026

  • 19 нннн

    6 0 Отговор
    Тоя химико - банкер на щат във всички телевизии ли е? Омръзна ми да приказва все едно и също - все защитава интересите на богатите.

    09:06 06.05.2026

  • 20 И тоя !

    6 0 Отговор
    Откри Топлата Вода !

    Днес !



    Остава Да Открие !

    Как Се Стопля !

    Водата !

    Коментиран от #31

    09:08 06.05.2026

  • 21 Престанете

    3 0 Отговор
    да ни пробутвате ХЪМПИ-ДЪМПИ! Той отдавна е за пандиза. Какъвто е красив, ще е много оборотен.

    09:14 06.05.2026

  • 22 Даааа

    2 1 Отговор
    Има много решения, ама няма да ги приемете. Намаляхте там където е безбожно раздуто! Вижте заплатите в НС, Министерства, държавни учреждения. Вижте свръх печалбите на толкова много отрасли! Къде са данъците?! Променете закона! Къде са пеевските и борисовските регулатори! Сменете ги, те не работят!И още много, много... Кражбите... Няма да е лесно! Иска се дупе, както има поговорка и честност и почтеност в хората, които ще застанат отпред! Дано да я имат,!

    09:16 06.05.2026

  • 23 Някой

    4 0 Отговор
    Трябва да се веведе прогресивен данък доход.

    Трябва да се намалят данъците за най-бедните, като се веведе необлагаем минимум от примерно 500 евро месечно. И с малко да се повишат данъците за средната класа примерно ставката да стане 15%-20%. А за богатите с доходи над 100 000 евро годишно, трябва се веведе ставка 40% за доходи над 100 000 евро годишно.

    09:18 06.05.2026

  • 24 Боги

    4 1 Отговор
    Този и всички останали като него некадърни, алчни и безотговорни индивиди, са виновни за днешното дередже. И има наглостта да дава акъли...

    09:20 06.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Анонимен

    4 1 Отговор
    Голяма икономика имаме. Теглиш заеми, даваш ги на полицаи, прокурори и съдии, а те ги харчат по ресторантите докато се потят на някое хоро на Бяла Роза. Тази глупост трябва да спре.

    Коментиран от #32

    09:24 06.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Незабавна ревизия

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Орязване на огромните харчове.":

    Всички да връщат парите от екзотичните екскурзии, сексуални забавления, безотчетни пари….какви са тия безотчетни пари??? Никакви допълнителни плащания за участие в комисии. Това им е работата.
    Край на украинските помощи и безплатни услуги.
    Ей такива разходи да се спрат

    09:35 06.05.2026

  • 29 Накой

    2 0 Отговор
    Не мога да ни разбера нас българите, 60% от нас са бедни с доходи под 30 000 евро годишно, това е по световните стандарти.

    По "българските стандарти" доход от 1000 евро бруто месечно е "средна класа". Само за сравнение минималната заплата в Люксембург е над 2000 евро месечно.
    Тези 60% бедни българи не искат да си признаят, че са бедни. Искат да ги наричат "средна класа" класа и искат да плащат същия данък като българските милионери.

    Не мога да разбера 600 000 българи работещи за минимална заплата. Които не искат да се въведе необлагаем минимум, а искат да се запази сегашния система с несправедлива "плосък данък" без необлагаем минимум и да не се махне тавана на осигуровките. За мен единственото обяснение е, че тези хора са много невежи, наивни и манипулирани. От мошеническата политическа класа, имам предвид всички партии.

    09:36 06.05.2026

  • 30 Ще има и още

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ама защо го показвате този":

    В Румъния няма евро а инфлацията е още по-голяма. Кога ли ще ви уврят дебелите кратуни, че не ви е виновно еврото само по себе си ?
    Спекула, алчност, скопена държава......рижав малоумник в добавка - и става тя една....

    Коментиран от #33

    09:37 06.05.2026

  • 31 Тая смоад

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "И тоя !":

    Откъде натрупа милионите?
    Седнал акъл да дава!

    09:37 06.05.2026

  • 32 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    Не налагаме на наши приятели какво да харесват!

    09:38 06.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ю на кредит

    0 0 Отговор
    Ако хъмпи има някакъв бизнес след пенсионирането, специално неговите данъци ще бъдат повишени.

    09:50 06.05.2026

  • 35 "Прогресивните екперти"

    2 0 Отговор
    ли ще спират течове??? Няма нито мерак, нито кадри

    09:53 06.05.2026

  • 36 Прасето, Тиквата, Ала-бала и Пеньоара

    1 1 Отговор
    Конфискация и съд ще оправят баланса

    09:53 06.05.2026

  • 37 Не е за смях

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха ха":

    За чифутката Еврейимова не е никакъв празник.
    Тя винаги е на смяна през почивните дни-уви.
    Такива са фактите!

    10:00 06.05.2026

  • 38 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Арменски ментъраджия!
    Не му давайте време в медиите

    10:03 06.05.2026

  • 39 Тома

    1 0 Отговор
    И за какъв ч.еп да се вдигат данъците като знаем че милиарди се крадат

    10:04 06.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ганев

    1 0 Отговор
    НЕЕЕЕ...НЕ ПИПАЙТЕ...НАШИТЕ..ПАРИ

    10:14 06.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Мисля

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Орязване на огромните харчове.":

    че трябва да си намалят и броя,защото 240 са прекалено много.

    10:33 06.05.2026

