Хампарцумян: Преди да се мисли за повишаване на данъци, е необходимо да се ограничат сериозните течове в системата

България вече се намира в ситуация, в която натрупаните проблеми в публичните финанси започват да се усещат все по-осезаемо.
Според икономиста Левон Хампарцумян страната постепенно губи буферите, които в миналото са позволявали по-лесно управление на кризи.
"За съжаление, повечето от буферите, с които правителствата разполагат, вече са изразходвани. Има и нещо друго – в добри години, а ние разбираме, че сме живели в добри години, това си личи, когато свършат. В добри години икономическият растеж обикновено покрива мениджърските грешки в политиката и в корпоративния свят", коментира експертът в студиото на "Денят ON AIR".
Геополитическа несигурност и трудни решения
По думите му глобалната обстановка, геополитическите напрежения, войната в Украйна и непредвидимите решения на големите световни играчи правят управлението значително по-трудно.
В този контекст той вижда като ключово вземането на рационални и прагматични решения, тъй като възможностите за грешки вече са силно ограничени.
Корупция, данъци и бюджетни "дупки"
Хампарцумян обърна внимание, че преди да се мисли за повишаване на данъци, е необходимо да се ограничат сериозните течове в системата.
"Корупционните пари са данък върху всички нас, само че данък в частна полза. Той отива в ръцете на някои хора, които организират корупционната схема и не влиза в публичните финанси. Така че да вдигаш данъците, преди да си запушил съществена част от тези дупки, е изключително грешна политика", каза икономистът за Bulgaria ON AIR.
Ефективност, администрация и реформи
От друга страна, той предупреди, че разчитането единствено на заеми не е устойчиво решение.
В краткосрочен план пазарите все още финансират страната, но при наличие на структурни проблеми в икономиката неизбежно идва момент, в който доверието намалява, лихвите се повишават, а достъпът до финансиране се затруднява.
"Имаме проблеми – раздутата и много неефективна администрация. Структурата на икономиката все още произвежда неща, които не са високотехнологични", отбеляза Хампарцумян.
Той подчерта, че реиндустриализацията не може да се случи без добре образовани и подготвени кадри. Ако страната разчита единствено на чужди компании да внесат технологии, печалбите също ще изтичат навън.
Според него ключът към подобрение е системното измерване на ефективността – както на институциите, така и на публичните разходи.
Той даде примери с инфраструктурата и безопасността по пътищата, където множество институции работят, но резултатите остават незадоволителни.
По думите му, ако ефективността се следи реално, ще се откроят и зоните с най-голям корупционен потенциал.
Хампарцумян смята, че борбата с корупцията не трябва да се води само чрез наказания, а чрез ограничаване на условията, които я правят възможна – чрез прозрачност, дигитализация и ясни процедури.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасан Василев
08:36 06.05.2026
2 Орязване на огромните харчове.
И така ще се пестят милиарди народни пари.
Коментиран от #9, #28, #43
08:36 06.05.2026
3 иван костов
08:36 06.05.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА БЪЛГАРИЯ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕТО
НА КАНАДСКИЯ ГРАЖДАНИН ЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ:)
08:40 06.05.2026
5 Госあ
08:40 06.05.2026
6 Кдккдк
Повече ДДС и бюджета е вързан.
Оправдания: Костов, Борисов, капитализма, Украйна, международното положение, климата......
08:42 06.05.2026
7 Шопо
08:43 06.05.2026
8 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
08:44 06.05.2026
9 Депутат
До коментар #2 от "Орязване на огромните харчове.":Мойта работа е да си определям заплата! Твойта работа е да мъкнеш чували!
08:45 06.05.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ЩЕ ИЗСКОЧАТ ЕДНИ 400-500 МИЛИОНА ЕВРО
.....
А КАНАДСКИТЕ ГРАЖДАНИ СА МНОГО ЧУСТВИТЕЛНИ И ЩЕ ПОЛУДЕЯТ АКО РАЗБЕРАТ ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ОПГ ПРИТЕЖАВАТ
НЕБОСТЪРГАЧИ И КВАРТАЛИ В ТОРОНТО МОНТРЕАЛ И ВАНКУВЪР... ЩЕ ПОРЯТ ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА И ЩЕ ИМА БЕЗБРОЙ РАЗСЛЕДВАЩИ КОМИСИИ
08:48 06.05.2026
11 Ама защо го показвате този
При Бай Ставри искам да ви видя. Заедно с всички които набутаха България в тази безизходица.
Коментиран от #30
08:49 06.05.2026
12 Хххххххххххх
08:50 06.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Васил
08:53 06.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ти ли
08:56 06.05.2026
17 оня с коня
редно е малко да му стъжните животеца
08:59 06.05.2026
18 Ха ха ха
Коментиран от #37
09:03 06.05.2026
19 нннн
09:06 06.05.2026
20 И тоя !
Днес !
Остава Да Открие !
Как Се Стопля !
Водата !
Коментиран от #31
09:08 06.05.2026
21 Престанете
09:14 06.05.2026
22 Даааа
09:16 06.05.2026
23 Някой
Трябва да се намалят данъците за най-бедните, като се веведе необлагаем минимум от примерно 500 евро месечно. И с малко да се повишат данъците за средната класа примерно ставката да стане 15%-20%. А за богатите с доходи над 100 000 евро годишно, трябва се веведе ставка 40% за доходи над 100 000 евро годишно.
09:18 06.05.2026
24 Боги
09:20 06.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Анонимен
Коментиран от #32
09:24 06.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Незабавна ревизия
До коментар #2 от "Орязване на огромните харчове.":Всички да връщат парите от екзотичните екскурзии, сексуални забавления, безотчетни пари….какви са тия безотчетни пари??? Никакви допълнителни плащания за участие в комисии. Това им е работата.
Край на украинските помощи и безплатни услуги.
Ей такива разходи да се спрат
09:35 06.05.2026
29 Накой
По "българските стандарти" доход от 1000 евро бруто месечно е "средна класа". Само за сравнение минималната заплата в Люксембург е над 2000 евро месечно.
Тези 60% бедни българи не искат да си признаят, че са бедни. Искат да ги наричат "средна класа" класа и искат да плащат същия данък като българските милионери.
Не мога да разбера 600 000 българи работещи за минимална заплата. Които не искат да се въведе необлагаем минимум, а искат да се запази сегашния система с несправедлива "плосък данък" без необлагаем минимум и да не се махне тавана на осигуровките. За мен единственото обяснение е, че тези хора са много невежи, наивни и манипулирани. От мошеническата политическа класа, имам предвид всички партии.
09:36 06.05.2026
30 Ще има и още
До коментар #11 от "Ама защо го показвате този":В Румъния няма евро а инфлацията е още по-голяма. Кога ли ще ви уврят дебелите кратуни, че не ви е виновно еврото само по себе си ?
Спекула, алчност, скопена държава......рижав малоумник в добавка - и става тя една....
Коментиран от #33
09:37 06.05.2026
31 Тая смоад
До коментар #20 от "И тоя !":Откъде натрупа милионите?
Седнал акъл да дава!
09:37 06.05.2026
32 Име
До коментар #26 от "Анонимен":Не налагаме на наши приятели какво да харесват!
09:38 06.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ю на кредит
09:50 06.05.2026
35 "Прогресивните екперти"
09:53 06.05.2026
36 Прасето, Тиквата, Ала-бала и Пеньоара
09:53 06.05.2026
37 Не е за смях
До коментар #18 от "Ха ха ха":За чифутката Еврейимова не е никакъв празник.
Тя винаги е на смяна през почивните дни-уви.
Такива са фактите!
10:00 06.05.2026
38 Хасковски каунь
Не му давайте време в медиите
10:03 06.05.2026
39 Тома
10:04 06.05.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ганев
10:14 06.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Мисля
До коментар #2 от "Орязване на огромните харчове.":че трябва да си намалят и броя,защото 240 са прекалено много.
10:33 06.05.2026