Двама пострадали след масов бой в Габрово, има задържани

Двама мъже са задържани в Габрово след възникнал конфликт, който е прераснал във физическа саморазправа, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Габрово.

Сигнал за инцидента е подаден около 23:30 часа в сряда в Районното управление. Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи, които са предприели действия по овладяване на ситуацията и изясняване на обстоятелствата.

При сбиването са пострадали двама души. Единият е получил нараняване на малкия пръст на ръката, а другият - фрактура на носа. По данни на полицията няма пострадали малолетни лица.

Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура - Габрово, като се извършват процесуално-следствени действия за установяване на всички факти и участници в инцидента.

От полицията посочиха, че по-късно през деня се очаква да бъде дадена допълнителна информация по случая на брифинг.