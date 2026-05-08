Двама пострадали след масов бой в Габрово, има задържани

8 Май, 2026 14:48 1 068 15

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама мъже са задържани в Габрово след възникнал конфликт, който е прераснал във физическа саморазправа, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Габрово.

Сигнал за инцидента е подаден около 23:30 часа в сряда в Районното управление. Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи, които са предприели действия по овладяване на ситуацията и изясняване на обстоятелствата.

При сбиването са пострадали двама души. Единият е получил нараняване на малкия пръст на ръката, а другият - фрактура на носа. По данни на полицията няма пострадали малолетни лица.

Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура - Габрово, като се извършват процесуално-следствени действия за установяване на всички факти и участници в инцидента.

От полицията посочиха, че по-късно през деня се очаква да бъде дадена допълнителна информация по случая на брифинг.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    15 1 Отговор
    Индийци

    14:51 08.05.2026

  • 2 има ранена бг жена

    21 0 Отговор
    Медиите КРИЯТ че стрелабата в центъра на Варна днес е между 2ма украинци.

    14:51 08.05.2026

  • 3 бай герги

    0 4 Отговор
    сигурният с чупен нос е ч..укал жена му

    14:53 08.05.2026

  • 4 Стефанов

    8 1 Отговор
    Борисов е мръ сн ик по рождение и няма да спре с провокациите.

    14:56 08.05.2026

  • 5 до Народната милиция

    11 1 Отговор
    Габрово , крепостта на ГЕРБ. Недейте им бара избирателите.

    14:57 08.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тома

    9 3 Отговор
    Да живее сичкото сигани и тук таме българи

    15:01 08.05.2026

  • 8 Ромски неволи

    10 3 Отговор
    Ромите на Тиквата, бият ромите на Дебелян.

    15:03 08.05.2026

  • 9 Какво да ви кажа...?!

    7 2 Отговор
    Габровски сиг@ни,Сър...!

    Коментиран от #11

    15:10 08.05.2026

  • 10 Гатанка!

    5 0 Отговор
    ,,Отлежал Ром"...
    ( Що е то...?! )
    Отговор :
    ,,Дърт сиг@нин"...

    15:13 08.05.2026

  • 11 Моарейн

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Какво да ви кажа...?!":

    Не че има значение за въртенето на Земята, но е е много сигурно дали са габровски. Мажоретката ги довлече от Казанлъшко, за да може да цица еврофондове.

    Коментиран от #13

    15:17 08.05.2026

  • 12 ИВАН

    2 0 Отговор
    Индийците в Индия, турците в Турция, арабите в арабия .... тъй знам аз, иначе оправия няма, ред требе да има.

    15:26 08.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бачо

    0 0 Отговор
    Толкова ли е трудно да назовете нещата с истинските им имена,че тумба ци.га.ни са две български семейства и мъжете са в тежко състояние,из мрежата се върти видео от побоя и се вижда как и жените им ритат падналите по главите,ей тази либерас.тия ни доведе до тук,че даже и истината не можете да напишете

    15:40 08.05.2026

  • 15 Явно боя

    0 0 Отговор
    Е бил икономичен! Все пак е Габрово, пинтии!

    15:40 08.05.2026

