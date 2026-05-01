Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение

1 Май, 2026 21:14 1 486 6

  • николай мелемов-
  • смолян-
  • свлачище-
  • бедствено положение

Прекъснато е газоподаването и електричеството

Снимка: Фейсбук/Николай Мелемов
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение във връзка с активизираното свлачище в района на Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово - Смолян. Това обяви той във Фейсбук.

Заради пропадане на пътното платно и активизиране на свлачище на пътя Смолян-Пампорово, с оглед сигурността е спряно газоподаването и електрозахранването в района. Това съобщиха от пресцентъра на МВР, като уточниха, че е сформиран кризисен щаб от Областната администрация, Областната дирекция на МВР, Областната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Областното пътно управление в Смолян, ЕVN и други институции.

Движението за всички моторни превозни средства по път III-8641 Пампорово – Смолян е временно преустановено в района на местността Райковски ливади при 4-ти км. Движението по направлението Пампорово – Смолян се осъществява по обходен маршрут: път III-864 Пампорово – Стойките – път III-866 Стойките – Смолян и обратно и през прохода Рожен.

Движението в района се регулира от екипи на "Пътна полиция" - Смолян, добавиха от МВР.

Проблемният участък е с дължина около 70 метра, като по цялото му протежение са видими пукнатини по асфалтовата настилка.

Свлачището по пътя Смолян – Пампорово отнесе десетки метри от пътното платно. По-рано днес заради пропадане на участък от платното бе спряно движението по републиканския път. В следобедните часове над 5000 квадратни метра земни маси се свлякоха по склона, каза за БТА директорът на Областно пътно управление – Смолян инж. Марин Кушев. Близо 60 метра от пътното платно напълно липсват.

Теренът е силно компрометиран, а свличането е обхванало и десетки иглолистни дървета, които са повлечени по склона заедно със земните маси. Участъкът остава нестабилен, като на места се наблюдават нови размествания.

Инж. Марин Кушев заяви, че се очаква утре на място да пристигнат проектант и геолог, които да извършат оглед и да предложат решения. По думите му ще се търси възможност за изграждане на временен път, който да осигури връзка до изготвянето на проект за трайно укрепване.

Ситуацията налага спешни мерки, тъй като трасето е основна връзка между Смолян и Пампорово и се използва както от жителите на региона, така и от туристи, посочи инж. Кушев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12340

    4 2 Отговор
    Ъова на снимката тест на Рьоршах ли е?:))

    21:35 01.05.2026

  • 2 Цялата държава е

    9 0 Отговор
    като това свлачище. Всичко е унищожено...

    21:35 01.05.2026

  • 3 грабеж и само мизерия

    8 0 Отговор
    За 20г. ГРАБ съсипаха държавата и народа , като турците за пет века не успяха !!

    21:38 01.05.2026

  • 4 Боздуган

    2 2 Отговор
    Армията да се намеси, инженерни войски да покажат какво могат да симулират форсмажор военни действия, да работят 27/7.

    21:40 01.05.2026

  • 5 az СВО Победа80

    4 0 Отговор
    Днес пак големи знамения ни праща Господ!

    Голяма катастрофа с 5 трупа, пожар в знаково място в София, бедстеие в Смолянско...

    Коментиран от #6

    21:41 01.05.2026

  • 6 Иинтелект

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа80":

    Вместо за главата се хвани за лопатата. Знахари много, работя ги хич.

    21:50 01.05.2026

