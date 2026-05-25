Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Нивото на Янтра при Бяла спадна с около метър

Нивото на Янтра при Бяла спадна с около метър

25 Май, 2026 19:28, обновена 25 Май, 2026 18:43 751 6

  • янтра-
  • бяла-
  • река-
  • ниво

Двата пострадали моста до Дряновския манастир са почти напълно разчистени

Нивото на Янтра при Бяла спадна с около метър - 1
Снимка: Община Бяла
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нивото на Янтра при Бяла, Русенско, спадна с около метър за последното денонощие и реката вече е в коритото си, съобщи за БТА кметът на града Димитър Славов, предаде bTV.

Реката излезе вчера сутринта от коритото си при Бяла и заля няколко декара площ в района на Експо център "Уста Колю Фичето" до моста, където е и една от най-ниските точки. В сградата бе наводнена асансьорна шахта.

"За няколко часа днес със свои сили Община Бяла успя да отстрани последствията от разлива в пространството на архитектурен комплекс "Колю Фичето". Измихме терена и инвентара. Отводнена бе и залятата асансьорна шахта в Експо центъра. Остават ни само довършителни дейности", обясни Славов.

В почистването са се включили екипите на общинското предприятие "Комунални дейности и услуги", на доброволното формирование, както и безработни в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ.

Двата моста до Дряновския манастир, пострадали при големите наводнения в района, са почти напълно разчистени!, съобщиха Общината, цитирани от ФОКУС.

С лебедка се издърпват големите дънери от реката, а багер заравнява терена пред сцената.

"Благодарим на всички, които се включиха! С общи усилия, напредъкът е огромен", обръщат се към жителите от управата.

Община Дряново е една от най-посраделите от големите бури общини.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    2 0 Отговор
    Излагацията на новите бг проектанти пред големия уста Кольо Фичето ...сега трябва да ги накарат да връщат парите за това кепазене и наводнение

    18:35 25.05.2026

  • 2 хмммм

    1 0 Отговор
    Това каква новина е? Значи кметът може нищо да не прави, а журналистите с една линийка да мерят нивото на водата и да съобщават като се понижи.

    18:39 25.05.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    2 2 Отговор
    Излагате се, пишете "малко повече от ярд". Ние европейци ли сме или лукови глави?!?

    18:40 25.05.2026

  • 4 Я проверете

    2 2 Отговор
    колко обществени поръчки за почистване на коритата на реките и за укрепването на бреговете са изпълнени. Колко милиони са откраднати? От кои партии са кметовете? Всичко е ясно. Така е навсякъде.

    18:42 25.05.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    2 2 Отговор
    Има ли удавени бангаранги?🤔🦍🤔

    18:45 25.05.2026

  • 6 нека спадне реката и да почистят

    0 1 Отговор
    и Радев ще намине да се снима с потърпевшите.

    18:51 25.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове