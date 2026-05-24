Трима министри ще проверяват авариралия водопровод в Севлиево

24 Май, 2026 18:04 449 10

Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 25 май министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят напредъка във възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево. Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май, като от него е откъснат участък с дължина 87 метра.

Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Поради скъсването му към момента водоподаването за населените места е прекъснато. За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Осигурена е и бутилирана минерална вода от държавния резерв.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    0 2 Отговор
    В Севлиево се намира най големият в Европа завод за чешми. Американски е!
    Как путинофилите са допуснали това?

    Коментиран от #7

    18:08 24.05.2026

  • 2 бою циганина

    1 0 Отговор
    много обичам да заравям маркуч, по моите тарифи също се позлатяваш

    18:12 24.05.2026

  • 3 1488

    2 1 Отговор
    туркие може да превземе бг за точно 3 дни.
    само че не го прави щото генерал румен
    плаща османския кръвен данък Боташ

    18:19 24.05.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    2 0 Отговор
    ама и от тръби ли разбират тея министри

    18:20 24.05.2026

  • 5 Трима?

    1 0 Отговор
    Бе , тия хора работа ли нямат?

    18:22 24.05.2026

  • 6 Буревестников

    0 0 Отговор
    Повече трябват.Двама да изкопаят.Двама-трима да положат новата тръба .И двама да я заровят.Дрес- код-може и с костюми и вратовръзки,но по-добре е с дочени панталони и гумени ботуши !

    18:22 24.05.2026

  • 7 Нищо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    подобно , че е американски , а е в ръцете на наследниците на основателя , някъде към 1750 година и седалището на Vileroy Boch е в Германия !

    Коментиран от #10

    18:22 24.05.2026

  • 8 Тия

    2 0 Отговор
    ги пускат по трима , един предател между тях да има !

    18:23 24.05.2026

  • 9 Коце

    1 0 Отговор
    Браво. Така се прави. В работния ден.За какво да си прецакват почивните дни.

    18:29 24.05.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нищо":

    Да, така е!
    Немците видяха, че американците направиха едно умряло предприятие печелившо и наскоро го купиха! А и американците видяха, че си имат работа с едно путинофилско племе и с радост продадоха завода! Вече повече от година нямаме US посланик в София! Това би трябвало да говори нещо на путинофилите!

    18:36 24.05.2026

