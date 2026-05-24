Трима министри ще проверяват авариралия водопровод в Севлиево

На 25 май министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят напредъка във възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево. Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.
Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май, като от него е откъснат участък с дължина 87 метра.
Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Поради скъсването му към момента водоподаването за населените места е прекъснато. За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Осигурена е и бутилирана минерална вода от държавния резерв.
