Стара река е излязла от коритото си, част от трасето на пречиствателната станция на Карлово е отнесено от водата

Стара река е излязла от коритото си, а водата е отнесла част от трасето на довеждащия колектор на пречиствателната станция за отпадни води на Карлово, съобщиха от ВиК-Пловдив. Аварията се е случила снощи, като вследствие отпадните води се изливат директно в реката, уточни БНТ.

От ВиК вече работят по отстраняване на повредата. Предстои да бъде изградено дублиращо аварийно трасе, което ще е разположено по-далеч от реката.

Кметът на Карлово Емил Кабаиванов посочи, че към момента нивото на реката все още е доста високо, но няма опасност за града.