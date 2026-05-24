Стара река е излязла от коритото си, част от трасето на пречиствателната станция на Карлово е отнесено от водата

24 Май, 2026 20:08 825 8

  • карлово-
  • наводнение-
  • стара река

От ВиК вече работят по отстраняване на повредата

Снимка: БГНЕС/Архив
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стара река е излязла от коритото си, а водата е отнесла част от трасето на довеждащия колектор на пречиствателната станция за отпадни води на Карлово, съобщиха от ВиК-Пловдив. Аварията се е случила снощи, като вследствие отпадните води се изливат директно в реката, уточни БНТ.

От ВиК вече работят по отстраняване на повредата. Предстои да бъде изградено дублиращо аварийно трасе, което ще е разположено по-далеч от реката.

Кметът на Карлово Емил Кабаиванов посочи, че към момента нивото на реката все още е доста високо, но няма опасност за града.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 0 Отговор
    Да са здрави старите Шкоди и Зилове, Много работа вършат при аварийни ситуации!

    20:21 24.05.2026

  • 2 ужас

    2 3 Отговор
    Вече втори ден Борисов и министрите му с екрият в миша дупка. Защо не са при бедстващите хора!

    20:23 24.05.2026

  • 3 Наследство !

    8 1 Отговор
    36 Години !

    Демокрация !

    Все Някога !

    Нещата !

    Цъфват !

    20:28 24.05.2026

  • 4 ?????

    3 5 Отговор
    Тая Шкода на снимката откъде пък я изкопаха Фактите.
    Такива няма вече сигурно поне от 30 години

    Коментиран от #7

    20:32 24.05.2026

  • 5 ?????

    8 0 Отговор
    А да питат старите хидроинженери.
    Коритата на реките трябва да се чистят от боклуците и растителността постоянно иначе водата като дойде сама си създава бент от боклуците.
    Абе то е като със свлачищата.
    Постоянен мониторинг и постоянна досадна работа за да не се случват ей такива неочаквани за политиците неприятни неща.

    20:38 24.05.2026

  • 6 Стихия !

    9 0 Отговор
    И Филми даваха !

    И Книги Писаха !

    И Пак !

    Не се Научиха !

    20:40 24.05.2026

  • 7 Такава

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    съм виждал 90-те, в казармата. Ама беше, военно зелена.

    20:56 24.05.2026

  • 8 оххххх

    0 0 Отговор
    помислих си ,че са колегите чифтокопитни от брега на сухата в София ..

    21:54 24.05.2026

