Стара река е излязла от коритото си, част от трасето на пречиствателната станция на Карлово е отнесено от водата

Стара река е излязла от коритото си, а водата е отнесла част от трасето на довеждащия колектор на пречиствателната станция за отпадни води на Карлово, съобщиха от ВиК-Пловдив. Аварията се е случила снощи, като вследствие отпадните води се изливат директно в реката, уточни БНТ.
От ВиК вече работят по отстраняване на повредата. Предстои да бъде изградено дублиращо аварийно трасе, което ще е разположено по-далеч от реката.
Кметът на Карлово Емил Кабаиванов посочи, че към момента нивото на реката все още е доста високо, но няма опасност за града.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
20:21 24.05.2026
2 ужас
20:23 24.05.2026
3 Наследство !
Демокрация !
Все Някога !
Нещата !
Цъфват !
20:28 24.05.2026
4 ?????
Такива няма вече сигурно поне от 30 години
Коментиран от #7
20:32 24.05.2026
5 ?????
Коритата на реките трябва да се чистят от боклуците и растителността постоянно иначе водата като дойде сама си създава бент от боклуците.
Абе то е като със свлачищата.
Постоянен мониторинг и постоянна досадна работа за да не се случват ей такива неочаквани за политиците неприятни неща.
20:38 24.05.2026
6 Стихия !
И Книги Писаха !
И Пак !
Не се Научиха !
20:40 24.05.2026
7 Такава
До коментар #4 от "?????":съм виждал 90-те, в казармата. Ама беше, военно зелена.
20:56 24.05.2026
8 оххххх
21:54 24.05.2026