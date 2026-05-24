Затворници са мобилизирани при разчистването след стихията във Велико Търново

24 Май, 2026 18:51 877 11

Предвижда се затворниците да бъдат на терен в засегнати общини и през утрешния ден

Затворници са мобилизирани при разчистването след стихията във Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Допълнителен ресурс от 15 лишени от свобода от Затворническо общежитие от открит тип „Велико Търново“ към затвора в Ловеч е мобилизиран на територията на община Велико Търново, съобщиха от Министерството на правосъдието.

По разпореждане на министъра на правосъдието Николай Найденов те се включват в аварийно-възстановителните дейности по разчистване на обществени пространства, пътни артерии и подпомагане на местното население в най-критичните точки на засегнатата от обилните дъждове община. Дейността се извършва при стриктно спазване на мерките за сигурност и правата на лишените от свобода.

По-рано през деня десет лишени от свобода, които изтърпяват наказания в Затворническо общежитие от открит тип „Велико Търново“ към затвора в Ловеч, се включиха да помогнат в почистването след обилните дъждове и преливането на река Янтра в Габрово. Лишените от свобода са с нисък риск от рецидив и са под контрола на надзорно-охранителния състав на затворническото общежитие.

Мобилни екипи на Агенцията за социално подпомагане започват обходи в Севлиево и Габрово за описване на щетите от наводненията.

Предвижда се затворниците да бъдат на терен в засегнати общини и през утрешния ден, допълват от министерството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    1 1 Отговор
    Аз имам 3-4 роднини, 5-6 не приятели и поне 10 приятели в затвора , все добри момчета са , ще почистят и ще помогнат

    19:03 24.05.2026

  • 2 Хо хо

    3 1 Отговор
    Къде са Кики и Летящата козила да раздават консерви кифтета по чирпански.

    19:25 24.05.2026

  • 3 Температурен Темерут

    4 0 Отговор
    А защо псевдо армията ни не е мобилизирана???защото тлъстите лежяци на държавна хранилка по цял ден играят белот и не могат да си носят шкембаците. Това е истината.Армия от шопари си отглеждаме.

    19:37 24.05.2026

  • 4 Гуру Гарабед

    4 0 Отговор
    Търсят доброволци а хрантутниците от армията не могат да изкарат да свършат нещо полезно. Свине.

    19:40 24.05.2026

  • 5 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    А можеше да ги изпратим в Киев да помогнат на зеления плЪх

    19:45 24.05.2026

  • 6 Тука има, тука нема...

    4 0 Отговор
    Очаквайте след месец - ВОДНА КРИЗА, НЕДОСТИГ НА ВОДА пак там!
    Само у нас се разчистват корита, след като вече е станало навиднение, само у нас няма канализация никъде. Държава няма, подръжка няма, то затова и хира няма ....

    19:47 24.05.2026

  • 7 това не е затвор

    3 1 Отговор
    до колкото знам е нещо доста по добро от казармата преди години

    19:49 24.05.2026

  • 8 хмммм

    5 0 Отговор
    Не плащат на хора, а викат затворници да им работят за без пари.

    Коментиран от #9

    19:51 24.05.2026

  • 9 Феникс

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "хмммм":

    Добрият стар соц се завръща! :)

    21:01 24.05.2026

  • 10 как спасихме баба Янка,да не плаща

    2 0 Отговор
    По кой закон мобилизират затворници, защо не депутати 240 са на брой,държавна администрация,полиция, жандарми, гранична полиция, охранигели всякакви , областна администрация, общински служители, армия, в и к холдинга ,митничари, данъчни, министри, журналисти -личен пример на дело до хората,кога ще видим. .До затворници опряли, да не е война, та да правят мобилизация на криминални затворници ? Какво се случва . Тия орди имитатори на държавна ,и общинска хранилка защо не ги мобилизират ? Дара и екипа къде са ?

    21:12 24.05.2026

  • 11 Гост

    0 0 Отговор
    А армията защо си чешат топките ?
    Имаме извънредна ситуация , нека свършат и те нещо !

    22:07 24.05.2026

