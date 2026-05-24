Затворници са мобилизирани при разчистването след стихията във Велико Търново

Допълнителен ресурс от 15 лишени от свобода от Затворническо общежитие от открит тип „Велико Търново“ към затвора в Ловеч е мобилизиран на територията на община Велико Търново, съобщиха от Министерството на правосъдието.

По разпореждане на министъра на правосъдието Николай Найденов те се включват в аварийно-възстановителните дейности по разчистване на обществени пространства, пътни артерии и подпомагане на местното население в най-критичните точки на засегнатата от обилните дъждове община. Дейността се извършва при стриктно спазване на мерките за сигурност и правата на лишените от свобода.

По-рано през деня десет лишени от свобода, които изтърпяват наказания в Затворническо общежитие от открит тип „Велико Търново“ към затвора в Ловеч, се включиха да помогнат в почистването след обилните дъждове и преливането на река Янтра в Габрово. Лишените от свобода са с нисък риск от рецидив и са под контрола на надзорно-охранителния състав на затворническото общежитие.

Мобилни екипи на Агенцията за социално подпомагане започват обходи в Севлиево и Габрово за описване на щетите от наводненията.

Предвижда се затворниците да бъдат на терен в засегнати общини и през утрешния ден, допълват от министерството.