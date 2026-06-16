Напълно здрав мъж бе "лекуван" от рак цели 7 години (СНИМКИ)

Британец прекара повече от седем години с убеждението, че страда от рядка форма на рак на кръвта, преди лекарите да установят, че диагнозата му е била поставена погрешно.

Саймън Пиърсън е диагностициран през 2017 г. с полицитемия вера – рядко заболяване на костния мозък, което води до свръхпроизводство на червени кръвни клетки и се счита за вид кръвен рак. Заболяването може да увеличи риска от образуване на тромби, инфаркти и инсулти и обикновено изисква продължително наблюдение и лечение.

В продължение на повече от седем години Пиърсън живее с мисълта, че страда от потенциално животозастрашаващо заболяване. През този период той преминава през 42 медицински процедури, включително редовни кръвопускания, които се прилагат за намаляване на броя на червените кръвни клетки при пациенти с подобна диагноза.

😳 41 yaşındaki Simon Pearson, tam 8 yıl boyunca ölümcül olabileceği söylenen bir kan kanseriyle yaşadığını düşündü.



🩸 İki çocuk babası Pearson, 2017-2025 yılları arasında onlarca kez hastaneye giderek toplam 42 kez kan alma işlemine maruz kaldı.



Üstelik iğne fobisi nedeniyle… pic.twitter.com/HhLt7ScBGM — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) June 11, 2026

Едва през 2025 г., след допълнителни изследвания и преразглеждане на медицинската документация, специалисти стигат до заключението, че мъжът никога не е страдал нито от полицитемия вера, нито от друго онкохематологично заболяване. Според информация на BBC News първоначалната диагноза е била поставена въз основа на неправилна интерпретация на резултатите от изследванията.

Британецът разказва, че през годините е живял под постоянен психологически натиск, страхувайки се за бъдещето си и за възможността заболяването да има наследствен характер. Той споделя, че е изпитвал тревога не само за собственото си здраве, но и за това дали децата му не са изложени на подобен риск.

След разкриването на грешката мъжът предприема съдебни действия срещу лечебното заведение, обвинявайки го в лекарска небрежност. Болницата вече е признала допуснатата грешка и е отправила официално извинение към пациента.

Медицински експерти отбелязват, че макар подобни случаи да са сравнително редки, диагностичните грешки продължават да бъдат сериозно предизвикателство за здравните системи по света. Според проучвания на Световната здравна организация и редица медицински институции неправилните диагнози могат да доведат не само до ненужно лечение и физически странични ефекти, но и до дългосрочни психологически последствия за пациентите и техните семейства.