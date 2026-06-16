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Напълно здрав мъж бе "лекуван" от рак цели 7 години (СНИМКИ)

Напълно здрав мъж бе "лекуван" от рак цели 7 години (СНИМКИ)

16 Юни, 2026 18:01 2 027 14

  • пациент-
  • рак-
  • болница-
  • лекарска грешка-
  • грешна диагноза

Пациентът е бил лекуван от рядка форма рак на кръвта

Напълно здрав мъж бе "лекуван" от рак цели 7 години (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британец прекара повече от седем години с убеждението, че страда от рядка форма на рак на кръвта, преди лекарите да установят, че диагнозата му е била поставена погрешно.

Саймън Пиърсън е диагностициран през 2017 г. с полицитемия вера – рядко заболяване на костния мозък, което води до свръхпроизводство на червени кръвни клетки и се счита за вид кръвен рак. Заболяването може да увеличи риска от образуване на тромби, инфаркти и инсулти и обикновено изисква продължително наблюдение и лечение.

В продължение на повече от седем години Пиърсън живее с мисълта, че страда от потенциално животозастрашаващо заболяване. През този период той преминава през 42 медицински процедури, включително редовни кръвопускания, които се прилагат за намаляване на броя на червените кръвни клетки при пациенти с подобна диагноза.

Едва през 2025 г., след допълнителни изследвания и преразглеждане на медицинската документация, специалисти стигат до заключението, че мъжът никога не е страдал нито от полицитемия вера, нито от друго онкохематологично заболяване. Според информация на BBC News първоначалната диагноза е била поставена въз основа на неправилна интерпретация на резултатите от изследванията.

Британецът разказва, че през годините е живял под постоянен психологически натиск, страхувайки се за бъдещето си и за възможността заболяването да има наследствен характер. Той споделя, че е изпитвал тревога не само за собственото си здраве, но и за това дали децата му не са изложени на подобен риск.

След разкриването на грешката мъжът предприема съдебни действия срещу лечебното заведение, обвинявайки го в лекарска небрежност. Болницата вече е признала допуснатата грешка и е отправила официално извинение към пациента.

Медицински експерти отбелязват, че макар подобни случаи да са сравнително редки, диагностичните грешки продължават да бъдат сериозно предизвикателство за здравните системи по света. Според проучвания на Световната здравна организация и редица медицински институции неправилните диагнози могат да доведат не само до ненужно лечение и физически странични ефекти, но и до дългосрочни психологически последствия за пациентите и техните семейства.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 1 Отговор
    Ако беше в България, щеше да изкара максимум 4м на лечението.

    18:06 16.06.2026

  • 2 Цвете

    19 0 Отговор
    " КАКВИ ДОСТОЙНИ ДОКТОРИ "? ДА ИМ ВЗЕМАТ ДИПЛОМИТЕ НА ВСИЧКИ, КОИТО СА ПОСТАВИЛИ ТАЗИ УЖАСНО И СТРАШНА БОЛЕСТ.БЕЗ НИКАКЪВ КОМПРОМИС.😠👨‍🎓😠

    Коментиран от #3

    18:07 16.06.2026

  • 3 честен ционист

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    Доколкото разбирам единствения дискомфорт, който са му причинили е, че е дарявал кръв често, което е подобрило в крайна сметка състоянието му. Ако беше в България щяха да го закачат на химио и лъчетерапия още от първия ден.

    Коментиран от #9

    18:10 16.06.2026

  • 4 това не е сериозно

    12 1 Отговор
    що за малоумници взимат дипломи за лекар??? поне в малобритания ще може да ги осъди ако беше тук първо трябваше да оцелее от лечението и евнтуално след това да започне съдебна битка която внуците му ще приключат по давност…

    Коментиран от #5

    18:12 16.06.2026

  • 5 честен ционист

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "това не е сериозно":

    Хайде хайде, преди години бяха изловили някакъв български хирург обезобразявал гърдите на жени след лъжливи диагнози. Британските лекари може и да са сгрешили, обаче не са го утрепали, за да заличат грешката, каквато съдба щеше да има в България.

    18:14 16.06.2026

  • 6 Британските

    15 0 Отговор
    лекари са признали грешката си, но родните силно се съмнявам! Те по скоро биха го "гътнали" за да не се срамуват...

    18:16 16.06.2026

  • 7 Милен

    6 1 Отговор
    Ако туй нещо се беше случило в България, сега щеше да има десетки коментари, как туй не може да се случи на ,,запад" а само тук сме някакви изостанали туземци

    18:23 16.06.2026

  • 8 Смърфиета

    6 2 Отговор
    С кръвопускане и пиявици са лекували преди векове. И са лекували по този начин и здрави хора. А са наказвали с пръчки, натопени в отцед, бич с тежести, дъски с пирони, бесилки и други подобни, с които сега е наказуемо дори да се снимат клипчета с деца и животни. А в Англия лекуват като в ония далечни времена, и държат един потомствен актьор, от една каста, която практикува близкородствени кръстоски. Този човек за тържествени поводи го обличат със шарени дрехи отпреди няколко века, слагат му на главата корона, качват го на каляска и това има някакво символно значение за тях. Сигурно и бичовете с тежести, пиявиците и други такива неща карат англичаните да се разчустват и да пуснат по някоя крокодилска сълза.

    Коментиран от #12

    18:33 16.06.2026

  • 9 Без име

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Тази кръв я изхвърлят. Мой близък родственик беше с това заболяване и му пускаха кръв. Умря си на достолепните 86 години. Има скъпо лечение, което се плаща от здравната каса, но той не можа да се вреди. Правили са му само кръвопускане.

    18:35 16.06.2026

  • 10 Дърто магаре

    8 0 Отговор
    У нас също слагат грешни диагнози.Къде неумишлено,къде умишлено за пари,но никога не си признават.Преди 18 години една професорка в ИСУЛ ми каза,че след 6 месеца ще съм инвалид,а до една година пътник за оня свят.Идва ми да я удуша и сега като се сетя.

    19:07 16.06.2026

  • 11 дядо дръмпир

    3 0 Отговор
    Все-пак,все- пак...бг е първа по болни от рак и първа....по излекувани от рак....

    19:09 16.06.2026

  • 12 смъркаш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Смърфиета":

    белтъчини инбридинг?

    19:14 16.06.2026

  • 13 последната легенда

    3 0 Отговор
    Този доктор дето му е поставил тази диагноза 100% е учил медицина в България. Българските медицински дипломи не бива да се признават никъде в света.

    19:17 16.06.2026

  • 14 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    ТОЧИМ ВСЯЧЕСКИ ПАРАТА ОТ ПАРОДИЯТА ЗДРАВНА КАСА С ДАЛАВЕРИ.

    19:42 16.06.2026