Предоставят безвъзмездно 120 960 литра бутилирана вода за жителите на Севлиево от Държавния резерв

От Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще предоставят безвъзмездно 120 960 литра бутилирана вода за питейни нужди на община Севлиево след искане от областния управител на Габрово във връзка с обявеното бедствено положение в региона, съобщиха от пресцентъра на Държавния резерв.
Причината е тежка авария на довеждащия водопровод над река Видима, възникнала след обилните валежи на 22 и 23 май. По информация на областната администрация, община Севлиево е без водоподаване от вечерта на 22 май, като се очаква прекъсването да продължи повече от 72 часа.
От пресцентъра посочват, че "след бързата реакция на правителството и решение на Министерския съвет", за по-малко от 24 часа беше организирано освобождаването на необходимите количества вода от държавния резерв.
Осигурените количества включват 60 480 литра в разфасовки от 1,5 литра и 60 480 литра в разфасовки от 10 литра.
От Министерския съвет вчера съобщиха, че ще бъде отпусната минерална вода от Държавния резерв на засегнатите от дъждовете области. В няколко общини в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч вчера беше обявено бедствено положение заради интензивните валежи и последвалите ги преливания на реки и язовири.
