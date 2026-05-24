Предоставят безвъзмездно 120 960 литра бутилирана вода за жителите на Севлиево от Държавния резерв

24 Май, 2026 11:51, обновена 24 Май, 2026 10:56

  • бедствено положение-
  • държавен резерв-
  • вода

Искането е от областния управител на Габрово във връзка с обявеното бедствено положение в региона

Снимка: Фейсбук
БТА БТА

От Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще предоставят безвъзмездно 120 960 литра бутилирана вода за питейни нужди на община Севлиево след искане от областния управител на Габрово във връзка с обявеното бедствено положение в региона, съобщиха от пресцентъра на Държавния резерв.

Причината е тежка авария на довеждащия водопровод над река Видима, възникнала след обилните валежи на 22 и 23 май. По информация на областната администрация, община Севлиево е без водоподаване от вечерта на 22 май, като се очаква прекъсването да продължи повече от 72 часа.

От пресцентъра посочват, че "след бързата реакция на правителството и решение на Министерския съвет", за по-малко от 24 часа беше организирано освобождаването на необходимите количества вода от държавния резерв.

Осигурените количества включват 60 480 литра в разфасовки от 1,5 литра и 60 480 литра в разфасовки от 10 литра.

От Министерския съвет вчера съобщиха, че ще бъде отпусната минерална вода от Държавния резерв на засегнатите от дъждовете области. В няколко общини в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч вчера беше обявено бедствено положение заради интензивните валежи и последвалите ги преливания на реки и язовири.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На удавен- безплатна вода

    8 1 Отговор
    Пари им дайте. Те на вода се наситиха вече.

    Коментиран от #8

    11:03 24.05.2026

  • 2 вода газят

    3 0 Отговор
    жадни ходят

    11:04 24.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А ТАКА!!!

    6 0 Отговор
    Много прясна бистра вода, че като стане сутрин българина да пие една чаша студена вода и да почва работа!

    11:10 24.05.2026

  • 5 Ами то !

    3 2 Отговор
    И Хляб и храница !

    Требят !

    И Някои други !

    Необходими !

    Ежедневни !

    Неща !

    11:14 24.05.2026

  • 6 По Един Черпак !

    6 1 Отговор
    От Военния Порцион !

    Няма ли Да има ?

    11:21 24.05.2026

  • 7 Дядо от село

    5 0 Отговор
    Браво...Напънала се планината и родила мишка.... Колко патриотично българско...Неможачи..

    11:51 24.05.2026

  • 8 При пожар осигуряваме кибрит

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "На удавен- безплатна вода":

    от държавния резерф.

    11:53 24.05.2026

  • 9 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Е нали е държавен резерв бе, калъф! Оставаше и възмездно да я предоставите! Демагози!

    12:03 24.05.2026

  • 10 Троян

    3 0 Отговор
    Всеки гражданин на Република България трябва да се запаси със 100 литра минерална вода, консерви за месец, огнестрелно оръжие пушка Манлихер става. Да ги видим тогава дупетатите.

    12:29 24.05.2026

  • 11 У вода газят

    4 0 Отговор
    Вода им подаряват🤣🤣🤣🤣само след месец вода нема да има по язовирите и ше се обяви пак бедствие щото ше са я източили през вецовете да гепат милионите🤣🤣🤣и ше кажат по талавизора че тази година била сушава и немало дъждове и затва режим на водата ааа ше обвинят и преносната мрежа че тръбите са от 1 световна и загубите са 200% и трябват 1000 милиарда за смяна на тръбите🤣🤣🤣

    12:33 24.05.2026

  • 12 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Всички знаем,че нашият Държавен резерв бе оплячкосан от еничарите на Доган в ДПС. Сега в него няма нищо друго освен бутилирана минерална вода, Така фирмите на ГЕРБ,които получиха 500 милиона лева за ремонт и поддръжка на язовирите и почистване на речните корита, сега си почиват в Гърция, а пострадалите от наводненията ще пият по една минерална вода. Честито, всекиму заслуженото!

    14:18 24.05.2026

