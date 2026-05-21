Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата заради лъжи на ДБ

Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че официално сезира Прокуратурата на Република България с искане за пълна проверка на твърденията, изказани от представители на "Демократична България". Политическите искри пламнаха тази сутрин, 21 май 2026 година, а повод за институционалния ход станаха публични изявления, свързани с пътувания на партийния лидер извън границите на страната.

Според официалната позиция на лидера на ДПС, разпространените информации по негов адрес представляват умишлена манипулация. Делян Пеевски е категоричен, че институциите трябва да се намесят незабавно, за да се сложи край на политическото говорене, което той определя като клеветническа кампания.

В своето изявление Делян Пеевски критикува остро поведението на политическите си опоненти от десния блок: "Поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес, но в името на справедливостта подобни актове на оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност."

Според лидера на ДПС действията на представителите на "Демократична България" са ясен знак за дълбока криза в техните редици и опит за отклоняване на общественото внимание. Той определя обвиненията като изфабрикуван компромат, целящ единствено политическо оцеляване след поредица от неуспехи на политическата сцена.

"Това е компенсаторен модел на поведение на политици, претърпели катастрофален неуспех, който те обаче се опитват да пренесат като алиби за собственото си пребиваване в политиката, но с който създават токсична и нездравословна обществена атмосфера на изфабрикувани компрометиращи и неверни обвинения срещу всеки свой опонент", заяви още Делян Пеевски.