Новини
България »
София »
Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата заради лъжи на ДБ

Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата заради лъжи на ДБ

21 Май, 2026 09:42 1 941 52

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • прокуратура-
  • демократична българия

Това е компенсаторен модел на поведение на политици, претърпели катастрофален неуспех, посочи лидерът на ДПС

Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата заради лъжи на ДБ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че официално сезира Прокуратурата на Република България с искане за пълна проверка на твърденията, изказани от представители на "Демократична България". Политическите искри пламнаха тази сутрин, 21 май 2026 година, а повод за институционалния ход станаха публични изявления, свързани с пътувания на партийния лидер извън границите на страната.

Според официалната позиция на лидера на ДПС, разпространените информации по негов адрес представляват умишлена манипулация. Делян Пеевски е категоричен, че институциите трябва да се намесят незабавно, за да се сложи край на политическото говорене, което той определя като клеветническа кампания.

В своето изявление Делян Пеевски критикува остро поведението на политическите си опоненти от десния блок: "Поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес, но в името на справедливостта подобни актове на оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност."

Според лидера на ДПС действията на представителите на "Демократична България" са ясен знак за дълбока криза в техните редици и опит за отклоняване на общественото внимание. Той определя обвиненията като изфабрикуван компромат, целящ единствено политическо оцеляване след поредица от неуспехи на политическата сцена.

"Това е компенсаторен модел на поведение на политици, претърпели катастрофален неуспех, който те обаче се опитват да пренесат като алиби за собственото си пребиваване в политиката, но с който създават токсична и нездравословна обществена атмосфера на изфабрикувани компрометиращи и неверни обвинения срещу всеки свой опонент", заяви още Делян Пеевски.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смок

    19 3 Отговор
    Е,те ся ти такова таковата! Бррррр!

    09:44 21.05.2026

  • 2 истина е

    69 3 Отговор
    Докато пеевски и борисов са на свобода - бял ден няма да види нашата страна !!

    Коментиран от #10, #22

    09:46 21.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 кабел

    42 2 Отговор
    Лидерът на ДПС купил ли е апартамент на някоя мома в чужбините? Или нъцпръц?!

    09:47 21.05.2026

  • 5 Вашето мнение

    37 12 Отговор
    Делян пеевски продава България със самолети, а дб със нпо-та. Еднакво вредни са.

    09:47 21.05.2026

  • 6 Кутев съм

    32 2 Отговор
    Пънеш се, не пънеш се, изборите вече ще ги правим с Нашите служби.

    09:47 21.05.2026

  • 7 бравос . то имаше възможност

    10 4 Отговор
    през тези 10 години за около 45 сигнала . а и тя се самосезира за 4 престъпления . татко петко и бойчо само като наблюдатели не пострадаха . сега характерните флашки и скриим изскачания пред микрофона са в застой . ристьо се е оттдръпнал . барековски се изявява . срещу доганоу и други . пръв беше в разкриването на двамата убийци на алесксей асан . били с джип . само той видял . а 200 полисмана на витоша не видели .

    09:47 21.05.2026

  • 8 Ей Шопар,

    46 4 Отговор
    Какво стана с мистър Кеш,с пътя на Копринката.Нещо май се поуплаши!Ама не бързай,и до теб ще се стигне!

    09:47 21.05.2026

  • 9 авантгард

    34 2 Отговор
    Ще перефразирам леко Карадочева: Делянееееее, Деляне, спасенииие няма...

    09:48 21.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сидзин PIN

    31 3 Отговор
    Бареков е снимал Пpaсето как изнася раници, пълни с неизвестно съдържание (най-вероятно пачки гейро) в посока Турция
    Дебелoто вече усеща накъде духа вятъра и е в процес на вземане на превантивни мерки. Един ден просто ще се покрие като Цветан Василев, Пепи Гейрото, Ружа и т.н. и нашата компроментирана прокуратура пак няма да знае откъде ѝ е дошло.

    Коментиран от #19, #33

    09:54 21.05.2026

  • 13 Емигрант

    24 3 Отговор
    Ха ха ха кой написа това "интелигентно" изказване на този ИЛИТЕРАТ ? А защо ли е в списъкът "Магнитски" и защо има забрана да посещава САЩ и Великобритания ? Бърза престъпния корупционер да използва съдът който е още под негов диктат ! Безсрамието и наглостта му са следствие на ИМУНИТЕТЪТ му осигурен от будалите които го вкараха в НС !

    09:56 21.05.2026

  • 14 Не мога да кажа

    8 10 Отговор
    Че Пеевски не е прав. Да, започнаха да го притискат от ДБ, сега той ще отвори касата с компроматите. Ще видим дали ДБ са стока.

    Коментиран от #20, #24

    09:56 21.05.2026

  • 15 Хмм

    6 7 Отговор
    опа, едно е Бареков да пише като разследване, друго е да се изцепиш от трибуната на НС или при услужливата цънцарова в ютюб да сипеш обвинения

    09:58 21.05.2026

  • 16 Щастливи кокошки

    12 0 Отговор
    Ако съдебната реформа най-накрая тръгне, ще се наложи да сезира дружеството за защита и хуманно отношение към домашните животни и главния мюфтия.

    09:58 21.05.2026

  • 17 Роки

    7 7 Отговор
    Боко, Шиши и Чичо Румен срещу петроханските сектанти. Прогресираме!

    09:58 21.05.2026

  • 18 Питам

    5 0 Отговор
    ТОЗИ КОЙ НОМЕР ЧИНИИ ПОЛЗВА НА ВХОДА И ИЗХОДА?

    09:59 21.05.2026

  • 19 Хмм

    5 10 Отговор

    До коментар #12 от "Сидзин PIN":

    Бареков пише за предположения, а ДБ ги използват за обвинения

    10:01 21.05.2026

  • 20 Ъхъ

    8 8 Отговор

    До коментар #14 от "Не мога да кажа":

    Да избираш между Пеевски и педофилите е като да избираш между инфаркт и инсулт! Уродска работа?🫪

    10:03 21.05.2026

  • 21 Този е

    19 1 Отговор
    доказано санкциониран за корупция от две държави, ни това било клевета. Толкова дебелокож,нагъл и противен! Тя прокуратурата също е обвързана с мафията.

    Коментиран от #40

    10:03 21.05.2026

  • 22 Глупости

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "истина е":

    До последния работник цялото ни общество е пропито от тарикатщина, дребен алъш- вериш и шуробаджобащина..
    И през соца бяхме по-зле от чехи, унгарци и румънци. Нямаме базова основа за развитие. Самият факт, че се отричаме от Освобождението си е достатъчен.

    10:04 21.05.2026

  • 23 Прогресивна България

    3 7 Отговор
    Шопар, остави на мира петроханците. Те сами ще се закопаят

    10:07 21.05.2026

  • 24 Ти наивник ли си

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не мога да кажа":

    или трудно разсъждаваща персона ? Мафията никога не е разрешавала и никога няма да разреши да се изложат компромати срещу нея, ако тоя глупак се опита да предизвика такова нещо ще бъде посрещнат от Св.Петър !

    10:10 21.05.2026

  • 25 пенсионер

    2 4 Отговор
    Не ми става ясно на какво основание прокуратурата ще проверява лъжи! Да не би да не съм разбрал, че лъжата е станала престъпление?

    10:12 21.05.2026

  • 26 Интересно наблюдение

    7 2 Отговор
    След изборите, Радев отнесе всички. Логично би било всички опозиционери да критикуват зорко и конструктивно Радев (те и така обещаха). Това което виждам е че всички скачат само на ПП и ДБ, където и както могат, но не и на управляващите. Не чувам и управляващите да ги критикуват съществено (което ще е първица в историята). Защо така става?

    Коментиран от #28, #39

    10:13 21.05.2026

  • 27 Жалкари

    10 2 Отговор
    Изборите минаха, Герб и Пеевски бяха размазани, но вече се умилкват на Радев и продължават да плюят по ППДБ.

    10:15 21.05.2026

  • 28 лесно е

    1 10 Отговор

    До коментар #26 от "Интересно наблюдение":

    ПП и ДБ са дългосрочна креатура на кукловодите зад Радев. Той ги докара на власт. Смисъла на съществуването им е да мразват всичко и всички. Изиграха си ролята.

    10:16 21.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И кое по- точно

    1 3 Отговор
    Не е истина?
    А да не би чичо Румен да е обещал на Донди, че самолетите ще останат на летището срещу отпадане на визите и да можеш да коленичиш лично пред миротвореца!
    Колкото повече риеш, толкова си го нариваш.

    10:19 21.05.2026

  • 31 Сали

    7 1 Отговор
    Бате делян.най великият си за нас .спирка нямаш към това дъно дето си тръгнал да копаеш

    10:21 21.05.2026

  • 32 голем смех

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Гуцана":

    Радев ни докара още от същото. Но вече не можеш и да му се противопоставиш, дори и на улицата да излезеш.

    10:22 21.05.2026

  • 33 Сега ме подсетихте

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сидзин PIN":

    Какво стана с кака Веска Медиджинва- винената кралица?
    Плати си и я оставиха на мира!
    Така ще стане и с героите на нашето време.

    10:23 21.05.2026

  • 34 Тома

    3 2 Отговор
    Нагъл и без срам защото няма кой да го разследва.Само за списъка магнитски за пране на пари отдавна трябваше да е в затвора.

    10:25 21.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хаха

    1 4 Отговор
    НИдей така бе, шиши!
    До вчера в скута ти заедно сглобявахте евроатлантизЪма, имахте и обща чат група, а днес след изборния погром не можете да се гледате...
    Спокойно, шиши, еднакво вредни сте за България всички сглобкаджии....

    10:31 21.05.2026

  • 38 Този е

    6 2 Отговор
    доказано санкциониран за корупция от две държави, но това било клевета. Толкова дебелокож,нагъл и противен! Тя прокуратурата също е обвързана с мафията.

    Коментиран от #43

    10:32 21.05.2026

  • 39 Защото

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Интересно наблюдение":

    Радев дойде на власт благодарение на Борисов и Пеевски. Те са триумвират.

    Коментиран от #46

    10:35 21.05.2026

  • 40 Хмм

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Този е":

    защо не го разследваха като бяха на власт, а го наричаха "Диди", какво добро момче бил и всичко това защото Христо Иванов искал да стане президент, а повече от 7% не получават на президентски избори и затова им трябвали гласовете на ДПС и ГЕРБ, санитарен кордон и разни глупости вече колко време, а Радев го ликвидира за един ден

    10:37 21.05.2026

  • 41 Абе Шишко

    1 3 Отговор
    стига стези прокуратури! Разберете се като мъже, и Мирчев и Божанката са слаби ракии, с една ръка ще ги отнесеш! Ники пък, да го духнеш само и ще падне!

    10:38 21.05.2026

  • 42 Емигрант

    4 1 Отговор
    Този ИЛИТЕРАТ явно подлага на съмнение компетентността, способностите, техниката и работата на ЦРУ и МИ-6 с надеждата българския съд да бъде по-добър от тези две световно признати за най-добри заедно с МОСАД институции в сферата на разузнаването !

    10:40 21.05.2026

  • 43 Този е

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Този е":

    го удариха санкциите покрай руските санкции, защото открай време е представител на парите на руската мафия. ВСИЧКО което е приватизирал или придобил, в момента се управлява изцяло от руснаци.

    10:41 21.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Наглост на Дебелака

    5 0 Отговор
    Не, наглостта, безочието и цинизма на уродливото 190- килограмово туловище са не само потресаващи! Те са отвратителни, ужасяващи и много потресаващи! Най-мразената от българския народ персона в политическия ни живот, най-презираният наглец, най- отвратителният престъпник, обявен за такъв от Щатите и Великобритания, нарича други политици "провалени"! Ей, Дебелако! Ей, чудовище! Проваленият си ти бе, тлъст крадец на милиарди, и не само провален, ти си углавен престъпник от най-висока класа, което е доказано! Това, че мутрата от СИК, остатъчните позитанци и чалгарите на сакатият чалгар на дивана те крепяха, не означава, че ще избегнеш решетките! Даже напротив! Много скоро ще отидеш на гости на бай Ставри!

    10:45 21.05.2026

  • 46 Абе глупако, Радев

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Защото":

    и партията му дойдоха на власт благодарение на добрата работа на служебното правителство което разби мафията на купувачите на гласове ! С такива будали като теб сме на такова тежко дередже, защото мисленето е труден процес !

    10:45 21.05.2026

  • 47 Астролог

    3 0 Отговор
    Самият Шиши се представи изборно зле,затова да мълчи е по-добре !

    10:47 21.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Прасев

    0 0 Отговор
    Квик-квик ,ама няма все още да извадя флашките пред медиите ,защото много ще пострада ортака ми. Тъкмо взех да излапвам и неговата партийка и тези ме карат да доказвам къде си държа парите щом не мога да ползвам запорираните в банките. От стрес апетита ми се увеличи и станах 170 кг -ще ги съдя за това.

    10:57 21.05.2026

  • 50 ---

    0 0 Отговор
    Давай Паржи! Хората са с теб!

    10:59 21.05.2026

  • 51 Тоя толуп

    0 0 Отговор
    Можел да се държи и нормално и е станал по-нисък от тревата!!!Явно или някой го в нашляпал или....., Абе той си знае!!!

    11:01 21.05.2026

  • 52 Главундер

    0 0 Отговор
    Сезирай Майка си че те е родила свиня мръсна

    11:03 21.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове