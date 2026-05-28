Пеевски за разпита на Ерол Мюмюн: Полицейско насилие, срам за депутата от Кърджали Демерджиев

Председателят на ДПС Делян Пеевски остро разкритикува действията на полицията при отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн на разпит по-рано днес, определяйки случилото се като „полицейски произвол“ и „полицейско насилие“.

Според Пеевски акцията е била демонстративна и прекомерна, като по думите му в кабинета на кмета са влезли осем полицаи, подкрепени от бус и полицейски екип. Той заяви, че подобни действия целят сплашване не само на местната власт, но и на хората в региона, съобщават от bTV.

„Това е полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи и европейските партньори за случилото се. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Кметът можеше да бъде повикан по законов ред с призовка и да се яви в определения срок и да бъде разпитан“, заяви Пеевски.

Лидерът на ДПС подчерта, че Ерол Мюмюн не е бил арестуван, а отведен за разпит, но според него начинът на провеждане на акцията е бил унизителен и показен. Той обвини МВР в опит за сплашване и отправи критики към вътрешния министър Иван Демерджиев.

„В кабинета му с един отряд полиция. Този човек да го отведат осем човека. От страх не го арестуваха. Отказваме офертата за страх. Не на страха. Няма да позволим да бъдат сплашвани кметове, хора и всички мюсюлмани“, каза още Пеевски.

„Надявам се премиерът Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министърът му мина всякакви граници. Полицията също да се засрами. Винаги сме седели зад полицията, за да служи на държавата, не да ходят осем човека за този човек“, допълни Пеевски.