Пеевски за разпита на Ерол Мюмюн: Полицейско насилие, срам за депутата от Кърджали Демерджиев

Председателят на ДПС Делян Пеевски остро разкритикува действията на полицията при отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн на разпит по-рано днес, определяйки случилото се като „полицейски произвол“ и „полицейско насилие“.
Според Пеевски акцията е била демонстративна и прекомерна, като по думите му в кабинета на кмета са влезли осем полицаи, подкрепени от бус и полицейски екип. Той заяви, че подобни действия целят сплашване не само на местната власт, но и на хората в региона, съобщават от bTV.
„Това е полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи и европейските партньори за случилото се. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Кметът можеше да бъде повикан по законов ред с призовка и да се яви в определения срок и да бъде разпитан“, заяви Пеевски.
Лидерът на ДПС подчерта, че Ерол Мюмюн не е бил арестуван, а отведен за разпит, но според него начинът на провеждане на акцията е бил унизителен и показен. Той обвини МВР в опит за сплашване и отправи критики към вътрешния министър Иван Демерджиев.
„В кабинета му с един отряд полиция. Този човек да го отведат осем човека. От страх не го арестуваха. Отказваме офертата за страх. Не на страха. Няма да позволим да бъдат сплашвани кметове, хора и всички мюсюлмани“, каза още Пеевски.
„Надявам се премиерът Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министърът му мина всякакви граници. Полицията също да се засрами. Винаги сме седели зад полицията, за да служи на държавата, не да ходят осем човека за този човек“, допълни Пеевски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Пpacчо се разчиства от неудобни дерибеи, които пречат на новата сглобка с новия Тато, а зелен чорап му върши работата .
15:22 28.05.2026
15 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #8 от "Без име":Всъщност гавра е , че натото (Англия и Израел) ни наредиха да има протурски партии в България .
15:24 28.05.2026
17 Въпросче
До коментар #16 от "Ура,,Ура":А варненските територии завзети от Украйна не са ли доказателство ?
Коментиран от #29
15:29 28.05.2026
18 Безсрамен иска
Тоя не чете ли какво казва банкерът в изгнание
Не чете
15:30 28.05.2026
25 Разбрахме
До коментар #1 от "Българин":Разбрахме, че и ти си от тези дето искат да бъде Пеев. Няма нужда повече да обясняваш, това е напълно достатъчно.
15:37 28.05.2026
26 Гост
До коментар #2 от "Квик":Упорито се говори сред неговите хора, че няма да дочака ареста си, а още следващия месец ще паряса ДПС-то с еднопосочен полет я за Дубай, я за Мароко!
15:38 28.05.2026
29 Ура,,Ура
До коментар #17 от "Въпросче":Първо се повдигат обвинения и после се търсят доказателства, приятелю.
Коментиран от #57
15:42 28.05.2026
31 Я па тоя мазноч
За разлика от тебе Демерджиев е юрист с богата практика, а ти дори не си й гордостта на мама.
Един долнопробен крадец!
15:43 28.05.2026
33 И какво от това? Байрама да не е
До коментар #8 от "Без име":Национален празник!
Тук живеят толкова етноси, че ако се съобразяваме с празниците им, трябва целогодишно да сме в празници!
15:47 28.05.2026
39 А ареста
До коментар #8 от "Без име":на кмета на Варна и 5 месеца в кауша без обвинения, какво е? Не е ли произвол?
15:54 28.05.2026
40 Хайде да НЕ
До коментар #8 от "Без име":размахвате етническата карта, моля. Политиците са гадове, независимо на кой Господ се кланят.
15:58 28.05.2026
49 Абсолютно прав е Пеевски
тумба пазванти да отведат един кмет на разпит?
Той сам ще дойде бе, ако има призовка.
Мирише на зелени чорапи та не се трае!
И то на Курбан Байрям.
Тия умници ще разбунят турците в Кърджали, където всички харесват кмета Мюмюн, който за две години свърши повече работа , отколкото Азис за десет по времето на Доган!
16:16 28.05.2026
50 Ако Радко Пиратко
Аз нямам нищо общо с Кърджали, но имам колеги и приятели турци, работим и живеем заедно и ги виждам как са като попарени!
И то на празника им!
Радко, озапти си копоя Демерджиев!
Коментиран от #56
16:19 28.05.2026
53 ЧОВЕК
И КАЗВАМ:
Да си позволяваш да слагаш етническата карта на масата,защото си привикан да даваш показания,защо и как са усвоени 5 млн.евро и 50% от платеното не е извършено е пълен абсурд,това само един Мъ..рш..ляк може да го направи!
Коментиран от #61
16:22 28.05.2026
56 Тролчо
До коментар #50 от "Ако Радко Пиратко":Стига писа глупости каьи каква работа е свършил тоз шебек
16:28 28.05.2026
57 Хаха
До коментар #29 от "Ура,,Ура":Я ни светни как така се повдигат "обвинения" "без доказателства", "прокуроре"....
16:28 28.05.2026
58 ДПС
Боцко се е покрил като плъх в трици.
16:28 28.05.2026
61 Дориана
До коментар #53 от "ЧОВЕК":Точно, Пеевски винаги използва да всее раздор на етническа основа Същото направи и когато народа се вдигна на революция срещу него и Борисов.
Коментиран от #62
16:30 28.05.2026
62 Анонимен
До коментар #61 от "Дориана":Огромна злоупотребата думата на рода Вие платените сте никой България живеят около 7 милиона и много скоро ще си искат свободата демокрацията държавата от червените олигарси
16:38 28.05.2026
