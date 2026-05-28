Пеевски за разпита на Ерол Мюмюн: Полицейско насилие, срам за депутата от Кърджали Демерджиев

28 Май, 2026 15:14 2 038 63

  • делян пеевски-
  • разпит-
  • ерол мюмюн-
  • полицейско насилие

Пеевски за разпита на Ерол Мюмюн: Полицейско насилие, срам за депутата от Кърджали Демерджиев - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на ДПС Делян Пеевски остро разкритикува действията на полицията при отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн на разпит по-рано днес, определяйки случилото се като „полицейски произвол“ и „полицейско насилие“.

Според Пеевски акцията е била демонстративна и прекомерна, като по думите му в кабинета на кмета са влезли осем полицаи, подкрепени от бус и полицейски екип. Той заяви, че подобни действия целят сплашване не само на местната власт, но и на хората в региона, съобщават от bTV.

„Това е полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи и европейските партньори за случилото се. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Кметът можеше да бъде повикан по законов ред с призовка и да се яви в определения срок и да бъде разпитан“, заяви Пеевски.

Лидерът на ДПС подчерта, че Ерол Мюмюн не е бил арестуван, а отведен за разпит, но според него начинът на провеждане на акцията е бил унизителен и показен. Той обвини МВР в опит за сплашване и отправи критики към вътрешния министър Иван Демерджиев.

„В кабинета му с един отряд полиция. Този човек да го отведат осем човека. От страх не го арестуваха. Отказваме офертата за страх. Не на страха. Няма да позволим да бъдат сплашвани кметове, хора и всички мюсюлмани“, каза още Пеевски.

„Надявам се премиерът Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министърът му мина всякакви граници. Полицията също да се засрами. Винаги сме седели зад полицията, за да служи на държавата, не да ходят осем човека за този човек“, допълни Пеевски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Квик

    91 4 Отговор
    Коледа да не вземе да поднани?

    Коментиран от #26

    15:16 28.05.2026

  • 3 Само вижте

    98 3 Отговор
    Какъв голям шoпар.

    15:16 28.05.2026

  • 4 ха ха ха

    65 1 Отговор
    суууууухххсалам за вас сууухххи впанделата

    15:16 28.05.2026

  • 5 ПЪЛНИ Глупости

    58 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Еле па тия от ДЪ ПЪ СЪ "българи"

    15:18 28.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Без име

    8 97 Отговор
    Делян е абсолютно прав. И то показно - на Байрам. Гавра.

    Коментиран от #15, #33, #39, #40

    15:21 28.05.2026

  • 9 Прогноза

    89 1 Отговор
    И за свинята ще дойде Коледа ! Да не мисли , че като фалира КТБ за да опрапасти Южен поток в полза на Турския поток , Реджеп Ердоган вечно ще пази него и прасетата му ?

    15:22 28.05.2026

  • 10 Цвете

    68 1 Отговор
    ПО ПОЛЕКА ТИ, ЧЕ СЛЕДВАЩИЯТ СИ ТИ НАРЕД.🎭✈️🐷🐖🤦‍♂️🤷‍♀️🤔👨‍🎓🤫Я ГЛЕДАЙ КАКЪВ ЗАСТЪПНИК СЕ НАМЕРИ.А ЧИЧО ТИ РУМЕН ,ТОЗИ ПЪТ Е НАПЪТ И НЕ ОЧАКВАЙ ПОМОЩ ОТ НИКЪДЕ. КАКТО ДЕЙСТВАШ ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ, СЕГА ЩЕ ТИ СЕ ВЪРНЕ ТЪПКАНО.ЩЕ ПЪТУВАШ ЛИ СКОРО ДО ДУБАЙ ИЛИ НЯМА СВОБОДЕН САМОЛЕТ ? И НАЙ ВАЖНОТО Е ДА ВЪРНЕШ НА НАС БЪЛГАРИТЕ ОТКРАДНАТИТЕ ПАРИ ОТ КТБ, БУЛГАРТАБАК, ЛАФКА. 🤦‍♂️🐖🤦‍♂️🐷🤦‍♂️✈️🤷‍♀️👨‍🎓🤫

    15:22 28.05.2026

  • 11 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    39 9 Отговор
    Мистър Кеш от кога стана "премиерът Радев" ? 🤣🤣🤣
    Пpacчо се разчиства от неудобни дерибеи, които пречат на новата сглобка с новия Тато, а зелен чорап му върши работата .

    15:22 28.05.2026

  • 12 Магнитски

    68 1 Отговор
    Кажи 🐷🐷🐷 колко завлече в Дубай и кво изкраде,мръсна св.иньо.

    15:22 28.05.2026

  • 13 Цвете

    31 0 Отговор
    ПО ПОЛЕКА ТИ, ЧЕ СЛЕДВАЩИЯТ СИ ТИ НАРЕД.🎭✈️🐷🐖🤦‍♂️🤷‍♀️🤔👨‍🎓🤫Я ГЛЕДАЙ КАКЪВ ЗАСТЪПНИК СЕ НАМЕРИ.А ЧИЧО ТИ РУМЕН ,ТОЗИ ПЪТ Е НАПЪТ И НЕ ОЧАКВАЙ ПОМОЩ ОТ НИКЪДЕ. КАКТО ДЕЙСТВАШ ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ, СЕГА ЩЕ ТИ СЕ ВЪРНЕ ТЪПКАНО.ЩЕ ПЪТУВАШ ЛИ СКОРО ДО ДУБАЙ ИЛИ НЯМА СВОБОДЕН САМОЛЕТ ? И НАЙ ВАЖНОТО Е ДА ВЪРНЕШ НА НАС БЪЛГАРИТЕ ОТКРАДНАТИТЕ ПАРИ ОТ КТБ, БУЛГАРТАБАК, ЛАФКА. 🤦‍♂️🐖🤦‍♂️🐷🤦‍♂️✈️🤷‍♀️👨‍🎓🤫

    15:24 28.05.2026

  • 14 Нормално

    5 53 Отговор
    Радев Боташа и Демерджиев бях точен с парите са злобни и отмъстителни.

    15:24 28.05.2026

  • 15 Да бе ,да ! 🤔

    40 2 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Всъщност гавра е , че натото (Англия и Израел) ни наредиха да има протурски партии в България .

    15:24 28.05.2026

  • 16 Ура,,Ура

    63 5 Отговор
    А кмета на Варна как беше арестуван и отведен да лежи в затвора без обвинения и доказателства бе дебелак безформен?

    Коментиран от #17

    15:27 28.05.2026

  • 17 Въпросче

    43 8 Отговор

    До коментар #16 от "Ура,,Ура":

    А варненските територии завзети от Украйна не са ли доказателство ?

    Коментиран от #29

    15:29 28.05.2026

  • 18 Безсрамен иска

    34 0 Отговор
    Действие за срам
    Тоя не чете ли какво казва банкерът в изгнание
    Не чете

    15:30 28.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 456

    59 0 Отговор
    Щом Пеевски пищи значи всичко е точно. МВР и министъра са ударили точно в 10.

    15:32 28.05.2026

  • 21 Въй

    36 1 Отговор
    ...хора и всички мюсюлмани.“- каза още Пеевски.МЮСЮЛМАНИТЕ НЕ СА ЛИ ХОРА,БРЕ ШИШИ?!

    15:33 28.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост

    31 0 Отговор
    Пък този Пеевски е голям хубавляк! Те затова жените го обичат защото като го прегърнат не могат да си стигнат ръцете мислейки се ТОВА ВСИЧКОТО Е МОЕ! Но то не били чувалите с пари, а бил един търбух.

    15:36 28.05.2026

  • 24 ърл джоунс

    36 0 Отговор
    Ко викш Шишак , полицията не ви дава да усвоявате и това е насилие ,а? Ей артист , да не те видим с качулка на главата да те водят към американски затвор

    15:36 28.05.2026

  • 25 Разбрахме

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Разбрахме, че и ти си от тези дето искат да бъде Пеев. Няма нужда повече да обясняваш, това е напълно достатъчно.

    15:37 28.05.2026

  • 26 Гост

    35 0 Отговор

    До коментар #2 от "Квик":

    Упорито се говори сред неговите хора, че няма да дочака ареста си, а още следващия месец ще паряса ДПС-то с еднопосочен полет я за Дубай, я за Мароко!

    15:38 28.05.2026

  • 27 Ах ти мръсен Шопар,

    31 0 Отговор
    Наближава и твоето време

    15:40 28.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ура,,Ура

    16 1 Отговор

    До коментар #17 от "Въпросче":

    Първо се повдигат обвинения и после се търсят доказателства, приятелю.

    Коментиран от #57

    15:42 28.05.2026

  • 30 Делпеувоглу

    18 0 Отговор
    Абе, Св.инчо ре.зак ли е?

    15:43 28.05.2026

  • 31 Я па тоя мазноч

    29 0 Отговор
    Къде се криеш, бе пор?
    За разлика от тебе Демерджиев е юрист с богата практика, а ти дори не си й гордостта на мама.
    Един долнопробен крадец!

    15:43 28.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 И какво от това? Байрама да не е

    25 0 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Национален празник!
    Тук живеят толкова етноси, че ако се съобразяваме с празниците им, трябва целогодишно да сме в празници!

    15:47 28.05.2026

  • 34 Тоя рапон

    25 0 Отговор
    Откъде го изкопаха?
    Кой му пази сланините?

    15:48 28.05.2026

  • 35 Абе Шкембел

    21 0 Отговор
    сезирай и Арменския поп ако искаш.

    15:48 28.05.2026

  • 36 Иван

    22 0 Отговор
    За Курбан Байрам Ерол коча , за Коледа прасе

    15:51 28.05.2026

  • 37 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    29 0 Отговор
    Демерджиев започна да клати дървото и шебеците започнаха да падат и да твърдят че сами са слезнали. Но клатенето трябва да продължи с брулене на всичко що е гнило и развалено. Става интересно.

    15:51 28.05.2026

  • 38 Сила

    13 0 Отговор
    Време е пак да дойдат Тане Николов и Мамин Кольо и да ви покажат какво значи насилие !!!

    15:53 28.05.2026

  • 39 А ареста

    21 1 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    на кмета на Варна и 5 месеца в кауша без обвинения, какво е? Не е ли произвол?

    15:54 28.05.2026

  • 40 Хайде да НЕ

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    размахвате етническата карта, моля. Политиците са гадове, независимо на кой Господ се кланят.

    15:58 28.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Уааау

    19 1 Отговор
    Когато арестуваха кмета на Варна и го държаха с месеци в затвора,този защо не реагир?

    16:01 28.05.2026

  • 43 ЕЙ ШОПАР ...ОЛЕН

    13 0 Отговор
    КОГО ПЛАШИШ МУТРО АКО СЪМ НА ДЕМЕРДЖИЕВ ЩЕТЕ НАПРАВЯ ДИВ И ЩАСЛИВ ..УЙНЯНКО ВЕЛИНГРАДСКИ

    16:05 28.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Тити

    15 0 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца това е Шиши.

    16:07 28.05.2026

  • 46 ....

    10 0 Отговор
    Шопара е готов за Кюрдистан.

    16:07 28.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 АРЕСТ НА ПЕЕВСКИ И МАЙКА МУ

    9 1 Отговор
    И ДА ПИШАТ КАК СА КРАЛИ ДО КРАЯ НА ДНИТЕ СИ !

    16:13 28.05.2026

  • 49 Абсолютно прав е Пеевски

    2 10 Отговор
    И защо са необходими
    тумба пазванти да отведат един кмет на разпит?
    Той сам ще дойде бе, ако има призовка.

    Мирише на зелени чорапи та не се трае!

    И то на Курбан Байрям.
    Тия умници ще разбунят турците в Кърджали, където всички харесват кмета Мюмюн, който за две години свърши повече работа , отколкото Азис за десет по времето на Доган!

    16:16 28.05.2026

  • 50 Ако Радко Пиратко

    2 4 Отговор
    разбуни Кърджали,ще пламне цяла България!

    Аз нямам нищо общо с Кърджали, но имам колеги и приятели турци, работим и живеем заедно и ги виждам как са като попарени!
    И то на празника им!

    Радко, озапти си копоя Демерджиев!

    Коментиран от #56

    16:19 28.05.2026

  • 51 хубаво ми е

    6 0 Отговор
    Свинята заквича!

    16:21 28.05.2026

  • 52 ФАКТ

    6 2 Отговор
    КАЗВАМ НА ГОЛЯМАТО "Д": ГЕНЕРАЛ РАДЕВ ДНЕС Е РЕАГИРАЛ ЗА МЮМЮН, НО ЩЕ РЕАГИРА И ЗА ТЕБ - ЗА САМОЛЕТИТЕ ТИ, ЗА ОТКРАДНАТИТЕ ОТ ТЕБ АВОАРИ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА РЕКЕТИТЕ ТИ И ЗА СТРОЕНИТЕ 104 КЪЩИ НА 100 ДКА ЗЕМЯ ДО АЛАДЖА МАНАСТИР ВЪВ ВАРНА ЗА УКРАИНЦИ, ЗА КТБ, ЗА БУЛГАРТАБАК И Т.Н.

    16:21 28.05.2026

  • 53 ЧОВЕК

    7 1 Отговор
    НИКАКВО ПОЛИЦЕЙСКО НАСИЛИЕ НЕ Е! ГОЛЯМОТО "Д" ДА ПРЕСТАНЕ ДА КРЯКА КАТО ЖАБА! ИМА СИ ЗАКОНИ В ДЪРЖАВАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ! КАТО СМЯТА, ЧЕ СА ПРАВИ, ДА СЪДЯТ! НООООООООО, АКО ЛИЦЕТО Е НАНЕСЪЛ ЩЕТИ НА ДЪРЖАВАТА ДА СИ ПОНЕСЕ НАКАЗАНИЕТО С ЦЯЛАТА СТРОГОСТ НА ЗАКОНА, ТА МАКАР И КМЕТ ДА Е!
    И КАЗВАМ:
    Да си позволяваш да слагаш етническата карта на масата,защото си привикан да даваш показания,защо и как са усвоени 5 млн.евро и 50% от платеното не е извършено е пълен абсурд,това само един Мъ..рш..ляк може да го направи!

    Коментиран от #61

    16:22 28.05.2026

  • 54 Хаха

    5 1 Отговор
    Тоя морж трябва да е следващият пльоснат по корем с белезници на гърба...

    16:26 28.05.2026

  • 55 Дориана

    6 1 Отговор
    Точно и само Демерджиев ще спре корупционните сделки в Кържалийска област . Страх тресе Пеевски и цялата му свита.

    16:28 28.05.2026

  • 56 Тролчо

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ако Радко Пиратко":

    Стига писа глупости каьи каква работа е свършил тоз шебек

    16:28 28.05.2026

  • 57 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ура,,Ура":

    Я ни светни как така се повдигат "обвинения" "без доказателства", "прокуроре"....

    16:28 28.05.2026

  • 58 ДПС

    5 0 Отговор
    да не разчитат на ГЕРБ за позиция срещу Радевите фуражки!

    Боцко се е покрил като плъх в трици.

    16:28 28.05.2026

  • 59 Нека да пиша

    6 0 Отговор
    Дебелан Свинян Пеевски

    16:29 28.05.2026

  • 60 Квичиш ли?

    7 0 Отговор
    розов тюфлек, ш доде и твоето време, трупай лой за при бай Ставри

    16:30 28.05.2026

  • 61 Дориана

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "ЧОВЕК":

    Точно, Пеевски винаги използва да всее раздор на етническа основа Същото направи и когато народа се вдигна на революция срещу него и Борисов.

    Коментиран от #62

    16:30 28.05.2026

  • 62 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Дориана":

    Огромна злоупотребата думата на рода Вие платените сте никой България живеят около 7 милиона и много скоро ще си искат свободата демокрацията държавата от червените олигарси

    16:38 28.05.2026

  • 63 9ти септември

    0 0 Отговор
    Целият свинарник в затвора

    16:44 28.05.2026

