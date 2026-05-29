След инцидента в Галац: Кои са най-застрашените региони у нас от "объркани" дронове

29 Май, 2026 16:34, обновена 29 Май, 2026 17:06 826 17

Далекобойните дронове камикадзе, използвани за атаки в Одеска област и делтата на Дунав, имат обсег над 1000–2000 км

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След инцидента от нощта на 29 май с руския дрон, ударил жилищен блок в румънския град Галац, напълно резонно в страната ни се появиха опасения, че това, което се случи на северните ни съседи, може да застигне и нас.

Уви, напълно възможно е военни дронове от конфликта в Украйна да достигнат територията на България и потенциално да нанесат щети на населени места у нас. Рискът за страната не произтича от умишлени нападения, а е свързан с евентуални технически неизправности, грешки в навигацията или отклоняване на апаратите вследствие на системите за радиоелектронна борба.

Далекобойните дронове камикадзе (като руските Шахед-136/Геран-2), използвани за атаки в Одеска област и делтата на Дунав, имат обсег над 1000–2000 км. Това разстояние им позволява лесно да прекосят Черно море или въздушното пространство на Румъния до България.

Системите за радиоелектронна борба (РЕБ) в Украйна често смущават GPS сигналите на атакуващите дронове. Това ги кара да губят ориентация и да продължават полета си в произволна посока, докато им свърши горивото.

Нарастващият брой инциденти в съседни държави доказва сериозността на ситуацията. На два пъти - през 2023 г. и 2024 г. - на скалите край село Тюленово изплуваха военни дронове с прикрепени експлозиви (мини). Те бяха успешно неутрализирани от българските военноморски сили. Периодично в българската акватория се откриват останки от разузнавателни и морски безпилотни апарати.

Дронът Шахед-136/Геран-2, който удари жилищния блок в румънския град Галац в ранните часове на 29 май 2026 г., е имал потенциала да предизвика частично срутване на сградата и многобройни човешки жертви. Според Министерството на отбраната на Румъния целият боен товар на апарата е експлодирал в момента на сблъсъка на 10-ия етаж на сградата. Фактът, че инцидентът завърши само с двама леко ранени граждани и 70 евакуирани, се дължи единствено на огромна доза шанс, траекторията на удара и бързата намеса на пожарникарите.

Пораженията, които такъв тип военен дрон може да нанесе при директен удар в градска среда, са изключително сериозни. Този модел дрон носи боеприпас с високо експлозивно тегло между 40 и 50 килограма. Такъв взрив е напълно достатъчен да пробие стоманобетонни плочи, да разруши външни носещи стени и да заличи изцяло няколко апартамента. Остатъчното течно гориво на дрона действа като запалителна смес. В Галац ударът незабавно подпали десетия етаж. Ако огънят не беше локализиран веднага, той щеше да обхване покривната конструкция и по-долните нива, блокирайки хората в капан.

Взривната вълна в Галац е била толкова мощна, че е разтърсила целия квартал. Тя е нанесла щети по асансьорната шахта, засегнала е два отделни входа (стълбищни клетки) и е унищожила пет автомобила, паркирани пред блока.Опасност от осколки: Конструкцията на дрона и разбиващият се бетон създават хиляди летящи шрапнели и стъкла, които могат да убият или тежко да наранят хора в радиус от десетки метри на открито или в съседни сгради.

Най-застрашените региони у нас от проникване на отклонили се дронове от военния конфликт в Украйна, са Североизточна България и Южното Черноморие. Рискът намалява правопропорционално на отдалечаването от границата с Румъния и акваторията на Черно море. Географското положение на тези райони ги поставя директно на потенциалния път на отклонили се безпилотни апарати.

Крайграничните райони по поречието на река Дунав (Силистра и Добрич) са най-критичната зона поради непосредствената близост до Южна Украйна (Одеска област и делтата на Дунав), където интензивно се използват дронове.

Община Силистра се намира само на около 130 км по права линия от румънския град Галац, който вече беше засегнат от инцидент. Община Тутракан е разположена на самия бряг на Дунав, много близо до траекториите, които руските дронове използват, за да заобикалят украинската ПВО край Рени и Измаил.

Сухопътната граница с Румъния в Община Генерал Тошево (област Добрич) е напълно открита, а регионът е само на около 250 км от военната зона в Южна Украйна.

Черно море се използва като коридор за прелитане на дронове, което прави крайбрежните населени места силно уязвими при загуба на GPS сигнал или повреда.

Тук застрашени са Община Шабла (град Шабла, с. Тюленово, с. Дуранкулак) - най-източната точка на България. В Тюленово вече бяха открити два паднали дрона с експлозиви. Радарното покритие на ниски височини тук е затруднено заради морския релеф.

Застрашена е и Община Каварна (гр. Каварна, с. Българево, Нос Калиакра): Изнесената напред в морето суша, която често се оказва първата преграда за отклонили се от курса апарати.

Дронове, изгубили ориентация над морето, лесно могат да навлязат в градската въздушна зона на Варна.

Въпреки че е по-далеч от Украйна, Бургаският регион е застрашен от морски безпилотни апарати и разузнавателни дронове с голям обсег. Пристанището и рафинерията са стратегически обекти. Дронове, отклонени от системите за радиоелектронна борба в Черно море, могат да достигнат Бургаския залив.

Поради натоварения трафик на кораби и устията на реки, тези общините Несебър и Созопол също са рискови при изхвърляне на останки от морски мини и разузнавателни апарати.

Малките и нисколетящи дронове се засичат трудно от стандартните военни радари. В рамките на НАТО обаче България засилва патрулирането и обмена на разузнавателни данни по Източния фланг.

Армията и МВР поддържат специализирани звена за бързо реагиране при сигнали за паднали съмнителни обекти по плажовете или сушата.


  • 1 Путин многоходовия хитрец

    3 8 Отговор
    Докато Владимир Путин говори за "хибридна война" с колективния Запад и обвинява западните държави в "сатанизъм", по-малките деца на руския президент се обучават от около двадесет чуждестранни преподаватели и детегледачки от Великобритания, Германия, Австрия и Ирландия, установи разследващият проект "Система".

    Журналистите са получили достъп до кореспонденция, снимки, договори, банкови извлечения и вътрешни отчети, свързани с наемането на персонал за децата на Путин. Организацията била ръководена от братовчедките на близката до Путин Алина Кабаева — Олеся Федина и Екатерина Головачева. Първата отговаряла за образователния процес, а втората — за финансовите и административните въпроси.

    Сред преподавателите били британската учителка по английски Аманда С., австрийската гувернантка Ема Д., ирландско-канадската преподавателка Джейн М., учителката по немски Кристина Г., британският преподавател Хари А., както и преподаватели от Южна Африка, Сърбия, Босна и Херцеговина и Германия.

    На преподавателите били плащани около 7–8 хиляди долара месечно. Официално те били назначавани чрез структури на медицинския център "Согаз" като преводачи, което им позволявало да получават статут на висококвалифицирани специалисти и работни визи. Само през август 2022 г. на петима чуждестранни служители официално били изплатени 1,92 милиона рубли.

    Коментиран от #9, #14

    17:07 29.05.2026

  • 2 666

    2 4 Отговор
    Здравейте б у л @ ристански м @нгали

    17:08 29.05.2026

  • 3 честен ционист

    5 0 Отговор
    Застрашени да се чувстват всички като им изпищи телефона с БГ АЛЕРТА.

    17:08 29.05.2026

  • 4 604

    4 0 Отговор
    Гаунчев квъ е таз словестнъ диаурия...въх?

    17:10 29.05.2026

  • 5 звездите ми говорят

    3 0 Отговор
    Най-застрашен регион е засегнатия регион. Щом няма такъв до сега у нас, значи заплахата е само хипотетична (предполагаема според ескалацията на военните действия)

    Коментиран от #17

    17:11 29.05.2026

  • 6 хаха

    3 0 Отговор
    "Кои са най-застрашените региони у нас"

    Вие "застрашени региони" нямате. Просто защото сте безполезни.
    "Nothing of value was lost."

    17:11 29.05.2026

  • 7 604

    7 0 Отговор
    Ганчев съ притеснил от случаен дрон..а не се притеснява че наши оръжия дрънкат в активен конфликт срещу най мощната ядрена държава....смях....

    17:12 29.05.2026

  • 8 Вероятен Орешник, Орешники тази нощ❗️

    1 0 Отговор
    Посолство на Индия
    Киев

    Съвети
    26 май 2026 г.
    С оглед на променящата се ситуация през следващите няколко дни, индийските граждани се съветват да останат бдителни и стриктно да се придържат към протоколите за безопасност, издадени от местните власти.

    Зеленски твърди, че разполага с информация от разузнаването за подготовката на Русия за нов масиран удар по Украйна.

    "Информирах канцлера за данните на нашето разузнаване, че руснаците подготвят нов масиран удар по украинските градове и общности. Много е важно на тези обстрели да има общи отговори на партньорите, преди всичко в доставките на антибалистика", пише Зеленски.

    Мониторинговите канали на противника съобщават, че Русия е готова за използване на стратегическа авиация, ОТРК "Искандер", БРК "Бастион" и ракетоносци с морско базиране.

    По Руски Медии и Канали върви Инфо че,
    "Врагът пише, че комбинираната ракетно-безпилотна атака ще се случи още тази нощ."

    17:13 29.05.2026

  • 9 Без име

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия хитрец":

    Сега само остана да кажеш колко са децата на Путин.

    17:14 29.05.2026

  • 10 Зелюва провокация

    4 1 Отговор
    И ко тоя дрон е подминал одеса и отишъл в румъния... То друго там в тоя регион няма

    17:14 29.05.2026

  • 11 ВКАРАХТЕ НИ В ЕВРОТИНЯТА

    4 0 Отговор
    СЕГА НИ ВКАРАЙТЕ И ВЪВ ВОЙНА.

    17:20 29.05.2026

  • 12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 13 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Путин каза, че ще удари незаконните къщи на украинците във Варна, след като путинофилите са толкова корумпирани!

    17:28 29.05.2026

  • 14 Бля, бля, бля

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия хитрец":

    Путин имал деца. Вярно.
    А междуполовите евродегенерати колко деца имат?

    17:29 29.05.2026

  • 15 По интересно

    2 0 Отговор
    Какво стана с доказано украинския морски дрон с 300 кг експлозиви открит в морска пещера на Лефкада, а?

    17:29 29.05.2026

  • 16 Голия

    1 0 Отговор
    има един побъркан дрон бивш летец и пу ткаджия

    17:35 29.05.2026

  • 17 Боко от Банкя

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "звездите ми говорят":

    Мен вече ме атакуваха с дрон .Лично Путин.Питайте и РР.

    17:36 29.05.2026

