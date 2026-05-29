Новини
България »
БАБХ откри пестицид извън нормата в над 40 000 тона слънчоглед от Аржентина

БАБХ откри пестицид извън нормата в над 40 000 тона слънчоглед от Аржентина

29 Май, 2026 17:05 609 21

  • бабх-
  • откри-
  • пестицид-
  • слънчоглед-
  • аржентина

Около два пъти над допустимото е количеството на пестицида малатион в пратката

БАБХ откри пестицид извън нормата в над 40 000 тона слънчоглед от Аржентина - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Последните проби от пристигнал с кораб в България аржентински слънчоглед показват наличие на олово, кадмий и никел, като отчетените количества са под пределно допустимите концентрации, определени в Регламент (ЕС) 2023/915. В тази част пробите са в съответствие с приложимите норми, уточни Bulgaria ONAIR.

Около два пъти над допустимото е количеството на пестицида малатион в пратката. Резултатите сочат още, че съдържанието на пестицида делтаметрин е близо до граничните допустими стойности. Съдържанието на активното вещество пиримифос-метил в пробата е под максимално допустимото.

В заключение, по отношение на съдържанието за остатъци от пестициди, пратката е в несъответствие с европейските изисквания.

До момента в страната са пристигнали дванадесет пратки слънчоглед от Аржентина с общо количество над 486 015 тона.

Прилага се надграденият 24-часов механизъм за контрол и проследимост по цялата верига – от разтоварването, пломбирането и транспортирането на суровината, през съхранението в силозите, до последващата преработка и експедиция. Целта е да се гарантира защитата на здравето на българските и европейските потребители.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е възможно

    13 0 Отговор
    А 45 годишното месо си е идеално и прясно, като сега заклано.

    Коментиран от #15

    17:07 29.05.2026

  • 2 Без име

    10 0 Отговор
    Колко сме изяли, е отделен въпрос.

    17:09 29.05.2026

  • 3 Галина Колева

    15 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ СЕ СПРЕ ВНОСА НА СЛЪНЧОГЛЕД ОТ АРЖЕНТИНА ПРИ ТАКИВА ФРАПИРАЩИ СТОЙНОСТИ НА ВРЕФНОСТ !? МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ГАРАНТИРА ,ЧЕ ОЛИОТО НИ НЕ Е КАНЦЕРОГЕННО.

    Коментиран от #16

    17:09 29.05.2026

  • 4 Регресивна България=пеевски на стероиди

    5 5 Отговор
    От както уволниха Ангел Мавровски са преминали стотици тонове контрабандни зеленчуци, мляко и месо, които не отговарят на никакви европейски норми за годност за употреба.

    17:13 29.05.2026

  • 5 Верно ли

    9 0 Отговор
    Кой внася слънчоглед от Аржентина, бе, въшлясали крадци неедни! Какво става с нашия слънчоглед, или ние си немаме вече???

    17:14 29.05.2026

  • 6 Баааа

    3 0 Отговор
    Изненадата !

    17:16 29.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 българско олио ли

    4 0 Отговор
    Добре е че от слънчоглед не се произвежда стандартния хляб, а българското олио ще заместим с бабешкия зехтин и вместо тиган - скара цър пър. Нека си изнасят продукцията в африката.

    17:21 29.05.2026

  • 9 ВКК 531

    8 0 Отговор
    Престанете с тоя внос, Америка ли откриваме! Знае се, че не отговаря на изскванията.

    17:21 29.05.2026

  • 10 Сигурно

    9 0 Отговор
    Щом само НИЕ го внасяме, значи има голяма далавера ... щото няма контрол ефективен .

    17:21 29.05.2026

  • 11 ТОВА НАЛИ ВЕЧЕ ВСЕКИ ГО ЗНАЕ

    5 0 Отговор
    ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВТЕ ДА ГО ВНАСЯТЕ ТОЗИ БОКЛУК???

    17:22 29.05.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    5 0 Отговор
    Люпим семки на мача Левски - ЦСКА и слушам Бангаранга!

    17:26 29.05.2026

  • 13 ЕСССР

    6 0 Отговор
    Яко пачки за Другарката Урсула от Меркосур, а вие яжте един голям К..
    И не Другарката Урсула не трови европролетариата, тя му обогатява химическия баланс!

    17:31 29.05.2026

  • 14 факуса

    5 0 Отговор
    а не трябва ли да не се разтоварват и след първата костатация,що не връщат корабите обратно,няма как едни да сползвали други аржентински производители не,при тях няма такива ограничения явно,а у нас знаем,че щом се прави олио тук с тоз слънчоглед ,ще го има в магазините,вече не пише на етикета продукт с суровина извън ес,и това пак заради осранците

    17:32 29.05.2026

  • 15 Няма страшно

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не е възможно":

    В партидата има светодиоди на прах. Ако се преработи в олио, ще светнат в цветовете на аржентинския флаг.

    17:33 29.05.2026

  • 16 ФАКТ

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Галина Колева":

    Защото българите са м @ нг ли.

    17:34 29.05.2026

  • 17 Дедовия

    4 0 Отговор
    Да се спре вноса от Южна Америка, това е решението. Нашите убавци не могат да установят остатъчните пестициди поради липса на методики. Още преди 89 та година тези пестициди бяха забранени у нас и методите за определянето им са май забравени.

    17:34 29.05.2026

  • 18 Добре че не тестват

    2 0 Отговор
    Боклуците от Европа , съдържанието на химикасли не е по малко!

    17:35 29.05.2026

  • 19 Някой

    4 0 Отговор
    Абе, благодарете на Урсула за договора за безмитна търговия със земеделска продукция с Южна Америка. Яжте пестициди и тежки метали, и не мрънкайте, щото си мълчахте, когато хората на запад протестираха срещу това споразумение. Е, Урсула и компания ще си напълнят куфарите с пари, но няма да ясат от тази продукция - тя си е за вас. За елита си има биоферми (наистина био).

    17:35 29.05.2026

  • 20 1234

    0 0 Отговор
    при лошия соц кога имаше изобилие домати,дойчвците купуваха от нас с вагони,ама като ги изкарваха вагоните в гарата,приемащия дойчо нареждаше от кой вагон и коя касета да извадят домат,режеше и капеше нещо на домата,като стане синьо,връщаше вагона

    17:37 29.05.2026

  • 21 Хаха

    2 0 Отговор
    Слънчогледа се преработва в Провадия,марката е олио Бисер.

    17:38 29.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове