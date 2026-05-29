БАБХ откри пестицид извън нормата в над 40 000 тона слънчоглед от Аржентина

Последните проби от пристигнал с кораб в България аржентински слънчоглед показват наличие на олово, кадмий и никел, като отчетените количества са под пределно допустимите концентрации, определени в Регламент (ЕС) 2023/915. В тази част пробите са в съответствие с приложимите норми, уточни Bulgaria ONAIR.
Около два пъти над допустимото е количеството на пестицида малатион в пратката. Резултатите сочат още, че съдържанието на пестицида делтаметрин е близо до граничните допустими стойности. Съдържанието на активното вещество пиримифос-метил в пробата е под максимално допустимото.
В заключение, по отношение на съдържанието за остатъци от пестициди, пратката е в несъответствие с европейските изисквания.
До момента в страната са пристигнали дванадесет пратки слънчоглед от Аржентина с общо количество над 486 015 тона.
Прилага се надграденият 24-часов механизъм за контрол и проследимост по цялата верига – от разтоварването, пломбирането и транспортирането на суровината, през съхранението в силозите, до последващата преработка и експедиция. Целта е да се гарантира защитата на здравето на българските и европейските потребители.
