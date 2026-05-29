Радев обяви: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

Министър-председателят Румен Радев обяви преди началото на заседанието на Министерски съвет, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България, информират от Нова телевизия. По думите му причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3 процента, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.

„Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме – популизъм, некомпетентност, волунтаризъм и грабеж“, заяви Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерството на финансите ще представи подробен брифинг по темата.

Премиерът отчете и положителни резултати след срещите си в Брюксел. По думите му България е успяла да отблокира 370 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост още преди окончателното приемане на законите за Антикорупционната комисия и реформата при главния прокурор. „Това е резултат от доверието към правителството“, подчерта той.

Радев заяви още, че „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ 2 ще продължат да функционират до 2038 година. По думите му страната ни е успяла да убеди Европейската комисия в необходимостта от плавен преход в енергетиката и поетапна рекултивация на въглищните райони.

Премиерът обяви и договорен напредък по реформата във ВиК сектора, като според него ще бъдат защитени интересите на българските общини. „Очаквам при много усилена работа да успеем да усвоим огромна част от средствата по ПВУ, но това означава никаква ваканция за Министерския съвет до края на август“, заяви Радев.

Той съобщи още, че след дълги години забавяне Европейската комисия ще даде зелена светлина за екологичната оценка на язовир „Яденица“, което ще отвори пътя за разширяване на проекта с европейско финансиране и увеличаване на енергийния капацитет.

По отношение на Фонда за справедлив преход премиерът посочи, че страната може да привлече значителни средства за въглищните региони, ако работата по проектите бъде ускорена. „На следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил, за да направим така, че тези средства да стигнат до хората чрез нови работни места и индустриални зони“, каза той.

Радев заяви, че е договорил с председателя на Европейската комисия възможност България, Гърция и Румъния да разработят съвместни трансгранични инфраструктурни проекти, за които да бъде осигурено европейско финансиране. „Следващата седмица очаквам в България премиера на Гърция, както и представител на румънското правителство, за да продължим тези разговори“, посочи министър-председателят.

Той коментира и темата за отпадането на визите за български граждани за САЩ. Радев заяви, че е поставил въпроса пред американския президент, но до момента няма положителен отговор. Премиерът съобщи още, че Министерският съвет ще удължи до края на юни престоя на самолетите-цистерни на летище София, за да даде време на съюзниците ни да пренасочат действията си.

В края на изявлението си Радев акцентира върху успехите на младите българи и поздрави ученика от Софийската математическа гимназия Никола Веселинов за спечеленото първо място в престижен международен конкурс в областта на науката и инженерството. „Това е огромен успех за България, който ни носи гордост и надежда за бъдещето. Наш дълг е да създадем условия тези млади хора да реализират таланта си в България“, заяви премиерът.