Радев обяви: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

29 Май, 2026 10:33 3 152 84

  • румен радев-
  • европейска комисия-
  • българия-
  • процедура-
  • прекомерен дефицит

Радев обяви: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев обяви преди началото на заседанието на Министерски съвет, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България, информират от Нова телевизия. По думите му причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3 процента, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.
„Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме – популизъм, некомпетентност, волунтаризъм и грабеж“, заяви Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерството на финансите ще представи подробен брифинг по темата.

Премиерът отчете и положителни резултати след срещите си в Брюксел. По думите му България е успяла да отблокира 370 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост още преди окончателното приемане на законите за Антикорупционната комисия и реформата при главния прокурор. „Това е резултат от доверието към правителството“, подчерта той.
Радев заяви още, че „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ 2 ще продължат да функционират до 2038 година. По думите му страната ни е успяла да убеди Европейската комисия в необходимостта от плавен преход в енергетиката и поетапна рекултивация на въглищните райони.

Премиерът обяви и договорен напредък по реформата във ВиК сектора, като според него ще бъдат защитени интересите на българските общини. „Очаквам при много усилена работа да успеем да усвоим огромна част от средствата по ПВУ, но това означава никаква ваканция за Министерския съвет до края на август“, заяви Радев.

Той съобщи още, че след дълги години забавяне Европейската комисия ще даде зелена светлина за екологичната оценка на язовир „Яденица“, което ще отвори пътя за разширяване на проекта с европейско финансиране и увеличаване на енергийния капацитет.

По отношение на Фонда за справедлив преход премиерът посочи, че страната може да привлече значителни средства за въглищните региони, ако работата по проектите бъде ускорена. „На следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил, за да направим така, че тези средства да стигнат до хората чрез нови работни места и индустриални зони“, каза той.

Радев заяви, че е договорил с председателя на Европейската комисия възможност България, Гърция и Румъния да разработят съвместни трансгранични инфраструктурни проекти, за които да бъде осигурено европейско финансиране. „Следващата седмица очаквам в България премиера на Гърция, както и представител на румънското правителство, за да продължим тези разговори“, посочи министър-председателят.
Той коментира и темата за отпадането на визите за български граждани за САЩ. Радев заяви, че е поставил въпроса пред американския президент, но до момента няма положителен отговор. Премиерът съобщи още, че Министерският съвет ще удължи до края на юни престоя на самолетите-цистерни на летище София, за да даде време на съюзниците ни да пренасочат действията си.

В края на изявлението си Радев акцентира върху успехите на младите българи и поздрави ученика от Софийската математическа гимназия Никола Веселинов за спечеленото първо място в престижен международен конкурс в областта на науката и инженерството. „Това е огромен успех за България, който ни носи гордост и надежда за бъдещето. Наш дълг е да създадем условия тези млади хора да реализират таланта си в България“, заяви премиерът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    63 18 Отговор
    Немски чиновници във Франкфурт на Майн@та си ще ни управляват.

    Коментиран от #11, #62, #66

    10:41 29.05.2026

  • 2 А бе

    40 1 Отговор
    Каква ваканция на 19 април бяха изборите ваканция след 6 месеца и заплати като унгарците

    Коментиран от #79

    10:46 29.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    57 22 Отговор
    Интересно, някой да чу ЕК да започне процедура срещу Франция, която е Н-та година подред на по-големи дефицити от нашите?!

    ВЪН ОТ ПРЕСТЪПНИЯ КОЧАК!

    а като гледам колко е хрисимо натовското генералче пред Урсулите - вън и Радев!

    10:47 29.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    81 9 Отговор
    Дефицитът беше над 3% и когато ни нахлузиха € и затриха лева❗
    Но тогава това не им пречеше❗
    Сега сте в евро кошарата и питайте гърците, как ги усмириха когато решиха да тропнат с крак❗

    Коментиран от #7, #29

    10:49 29.05.2026

  • 5 Ами Да !

    17 7 Отговор
    Дефицита на Доверие !

    Към България !

    Рязко Скочи !

    Ти Си !

    Наред !

    Коментиран от #8

    10:50 29.05.2026

  • 6 военен неможач

    39 7 Отговор
    Би следвало веднага (след получаването на малко пари по ПВУ) да ни извадят от ЕС и това няма да бъде много лошо. Единствения начин (защото нямаме на практика некорумпирани и кадърни предприемачи - или са е двете, или само корумпирани) да се намали този дефицит е тройно орязване на средставата да държавната и общинска администрация и МВР, съдилища (най-вече корумпираните административни, апелативни и касационни) Прокуратура, ВСС, агенции и комитети, комисии и подкомисии и още всякакви знайни и много незнайни институции и фондации

    10:52 29.05.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    36 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За КЕ-лешите ПО ПЕЙКИТЕ, след като гърците решиха да стачкуват срещу решение на ЕсеС-
    ЕЦБ спря всички разплащания по банков път в магазини и заведения, а едновременно с това наложи лимит теглене само на 30€ за 24 часа❗
    Може да имаш 100 000 € в сметката си,
    но еврогосподсрите решават, че на ден можеш да харчиш САМО 30€❗

    Коментиран от #20, #32

    10:53 29.05.2026

  • 8 Да Не Беше !

    10 12 Отговор

    До коментар #5 от "Ами Да !":

    Спал !

    9 Години !

    10:53 29.05.2026

  • 9 За какъв популизъм говорите бе

    55 10 Отговор
    За 340 евро пенсии или за масовата заплата от 600 евро...къв популизъм като в България доходите не се конвенгираха до европейските, а ни откраднаха валутните и златните резерви и ни натресоха незаконно и със сила фалшивото им колониално евро

    Коментиран от #15

    10:59 29.05.2026

  • 10 Въпрос На малко Акъл !

    8 1 Отговор
    И Малко Математика !

    Но !

    Когато Ги НЯМА ! ?

    11:01 29.05.2026

  • 11 Пламен

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сто пъти по добре от бг чиновници

    11:05 29.05.2026

  • 12 БРАВО РАДЕВ НАПРАВИ ГО.

    36 6 Отговор
    Тия от ЕУТУ разбраха че дефецита ни е голям. То така беше и преди шест месеца ама си траеха. УСЕТИЛИ СА СЕ КАТО НАЩА МАРА ДА СЕ ПООБАРА.

    11:05 29.05.2026

  • 13 Вие нали си запазихте заплатите...

    25 5 Отговор
    Ами то само вашите заплати и привилегии, на полицаи,на учители , на калинки по агенции и прочие ваши кърлежи изяждат всичко! Какво сега плашиш с разследване, та да изядеш пенсиите и вдигнеш данъците! Селски диреци събрани от кэл и въже@

    Коментиран от #67

    11:06 29.05.2026

  • 14 икономист

    44 1 Отговор
    Демек сме фалирала държава , но той дефицита си беше голям и преди да влезем в еврото , обаче го скриха и сега се стовари .

    11:06 29.05.2026

  • 15 Излагаш се

    4 15 Отговор

    До коментар #9 от "За какъв популизъм говорите бе":

    Като не разбираш от тази материя , по-добре е да не се изказваш. Някой ти е напълни главата с глупости.

    Коментиран от #21

    11:06 29.05.2026

  • 16 факуса

    33 1 Отговор
    и що така,кога ни приеха дефицита не им пречеше,кога прибраха златото ни и парите също не им пречеше

    11:07 29.05.2026

  • 17 МунчоЛЕТ

    14 15 Отговор
    Мрън - мрън - мрън... другите ни сраа в гащите... Да не сте очаквали повече от Мунчо, българи?

    11:08 29.05.2026

  • 18 Йес

    18 10 Отговор
    Публикувайте бюджетните дефицити на страните в ЕС ,за да видите,че България е с най-ниския и Мууни лъжеее.

    11:10 29.05.2026

  • 19 Румка ей,

    20 2 Отговор
    от Ларгото до Народното Събрание има 240 стълба, използвай ги ефективно. На добър път

    11:10 29.05.2026

  • 20 12345

    23 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Така е, когато си само келнерчето на масата на богатите. къде е онзи химик-банкер да се изкаже.... Или носът му вече се влачи по земята от лъжи. Вредата е, че няма отговорност - ако всеки, който лъже народа и му слага брукселскозелски хомот - на ббесилката....

    11:12 29.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 БУКВАТА "Ч"

    4 4 Отговор
    Най-оскъдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век. Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномишленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    11:13 29.05.2026

  • 23 Турил Ми !

    8 5 Отговор
    Турил Ми !

    Гълъб Донев !

    И Петко Салчев !

    Тези !

    Които Не могат !

    Да си Вържат Гащите !

    За Другите не знам !

    Защото !

    Не Знам !

    Какво са Направили !

    11:13 29.05.2026

  • 24 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    Евгени Българис напускайки Атон отива в Русия и Екатерина Велика го назначава като втори човек в руската църква на новопридобитите земи в съвременна Украйна където е Крим - Малорусия. Освен това става изключително влиятелен в Перебурската Академия на Науките, която е насъбрала доста историци от Прусия. И Евгени Българикус успява да включи Гръцкия Проект, заедно с Имперската политика на Екатерина Велика, така и Фалшификация на Историята

    11:14 29.05.2026

  • 25 Феникс

    17 5 Отговор
    Набутахи ни еврото, вкараха ни в дългова спирала и ни сложиха Радев натовеца за губернатор, сега вече няма мърдане!

    11:15 29.05.2026

  • 26 Цомчо Плюнката

    7 2 Отговор
    Неможачи.

    11:15 29.05.2026

  • 27 А бе

    23 2 Отговор
    Радев, аз искам да видя конкретни мерки срещу виновниците за "тежкото наследство", което получавате. Това очакват хората от вас и затова гласуваха за вас, а не да хленчите какво наследство получавате и колко са лоши и некадърни предните. Иначе обвиненията за "популизъм, некомпетентност, волунтаризъм и ГРАБЕЖ" са само едни шекерлия, но празни приказки, които сме ги слушали многократно от тия преди вас.

    11:15 29.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Перо

    4 18 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Слава Украина и президент Зеленски

    11:16 29.05.2026

  • 30 az СВО Победа 81

    23 2 Отговор
    Добре дошли в "клубът на богатите"!

    Честит ви шиткойн!

    Няма и пет месеца и лъжата лъсна в целия си блясък!

    Когато някои казваха, че не трябва да влизаме, веднага ги обявяваха за "руски агенти", сега явно ще ни разправят, че не Брюксел, а Путин ще ни наказва! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #35

    11:16 29.05.2026

  • 31 БУКВАТА "Ч"

    1 3 Отговор
    Най-осърдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век.

    11:18 29.05.2026

  • 32 Я пъ тоа

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Гърция през 2023г. Немаше ли 580 милиарда евро ВЪНШЕН ДЪЛГ.

    Коментиран от #39, #43

    11:18 29.05.2026

  • 33 Факт

    9 0 Отговор
    Грабеж е пресръпление по НК, съответно има извършител и пострадал..

    11:19 29.05.2026

  • 34 Как така

    21 1 Отговор
    за няколко месеца от отличници се превърнахме в страна с прекомерен дефицит? Веднага да ни изгонят спешно от еврозоната, както спешно ни приеха.

    11:19 29.05.2026

  • 35 🤡🤡🤡🤡🤡

    1 8 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 81":

    Ама хлебеца си го купуваш с евро.🥳.Иначе глад мале.😜

    11:20 29.05.2026

  • 36 И пилота почна да се оправдава

    9 5 Отговор
    Боко беше същия!

    11:20 29.05.2026

  • 37 ЗабеляЗЪЛ

    3 9 Отговор
    Копейките още не могат да запомнят цените в евро и затова ги лъжат в магазините.

    11:22 29.05.2026

  • 38 Павел Пенев

    15 1 Отговор
    Визите за САЩ са кьор фишек. Те просто не ни трябват,който се излъгал остава за негова сметка,други желаещи няма. Краварите да вдигат гълъбите и да се изнасят от България заедно с военните самолети на Росен Желязков-премиера ХАЯШИ.

    11:22 29.05.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Я пъ тоа":

    Пиши си с ИИ и не ме занимавай как с нарастване на температурата ти нараства АйКю-то❗

    Коментиран от #47

    11:24 29.05.2026

  • 40 БУКВАТА "Ч"

    1 2 Отговор
    Евгени Български и Паисий Хилендарски живеят по едно и също време в Атон. Има една голяма манипулация в Българската История, че преди Паисий ние българите не сме имали История! България винаги е имала История, още повече че историята на Петър Богдан Башев 100 години преди Паисий възниква като реакция на реформите на патриарх Никон в Русия, с които той започва да унищожава българското влияние на българската история и започват да се пренаписват всички български книги и да се фалшифицират!

    Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юpoде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи. Та и затова днеска можем да се обърнем към паричните историографи, любовници на чалгаджиски комунистки, на фалшифициране на Българската История в БАН. с думите: "Ооо комунисти в БАН, защо се срамите да се наречете Българи и Любовници на Българския Лев?

    11:24 29.05.2026

  • 41 така е

    2 4 Отговор
    През последните 5 години не мина ден без да ударите някого под кръста, за да не си свърши работата. Сега на сила затворихте устите на опозицията и пак другите са ви виновни. Неможачи. Стига оправдания. не сме ви избрали да мрънкате.

    Коментиран от #49

    11:25 29.05.2026

  • 42 Ами сега?

    6 4 Отговор
    Старата песен на нов глас! Както всички досега, все редишните са виновни, а тези са самата благодат. А това, че за 9 години 7 служебни правителства бяха назначени и подчинени лично на Радев, на които даже беше наредено без да вземат отношение по клаузите да подпшат договора с Боташ, според твърдение на самия Радев уговорен между него и Ердоган няма никакво значение.

    11:26 29.05.2026

  • 43 аве

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Я пъ тоа":

    немаше

    11:26 29.05.2026

  • 44 Атина Палада

    6 1 Отговор
    Ще връщаме ли лева?

    Коментиран от #52, #54

    11:27 29.05.2026

  • 45 Сандо

    9 2 Отговор
    На ви евро,честит ви клуб на богатите!Разбрахте ли сега как се изгавриха с цял един народ и с една държава на 1300 години?Но така се получава винаги,когато един народ се превърне в покорно и блеещо стадо.Хак да ни е!Само дето не се знае дали ни е останало време и дали имаме сили за да се оправим сами,защото в тоя алчен и престъпен свят никой не подава ръка на падналия,а само го поглежда презрително и го подритва в канавката на историята.

    11:28 29.05.2026

  • 46 Т.КОЛЕВ

    4 0 Отговор
    ЕДИНСТВЕНИЯ ГОЛЯМ ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ Е МНОГОТО ЯСЛАДЖИЙ НА ХРАНИЛКА С ГОЛЕМИ ЕВРО ЗАПЛАТИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ.
    СИГОРНО се присмиват на правителствата управниците че им дават няколко хиляди с ПАЧКИ евро за заплати.А реално повечето даже и минимална заплата не заслужават
    ВСИЧКО ЧИТАВО И РАЗУМНО ГЛЕДА ДА НАПУСНЕ БЪЛГАРИЯ ЗАРСДИ ТИЯ.

    11:28 29.05.2026

  • 47 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тия 580 милиарда ЕВРО не требваше ли гърците да ги връщат.
    Затова не можеха да теглят повече от 30 ЕВРО.
    Ама ти откъде да знаеш.

    11:29 29.05.2026

  • 48 PyмбуРаг

    1 0 Отговор
    ганчо ще яде ....

    11:29 29.05.2026

  • 49 кой разбрал, разбрал...

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "така е":

    Ами проблема е точно, че ги избрахте, а не, че са същите апаши като предишните, че и още по големи.

    11:30 29.05.2026

  • 50 Мнение

    10 1 Отговор
    Автоматизмът в увеличението на заплатите на полицаите, депутатите, съдии, прокурори, държавните служители ни доведе до тука. Пет милиарда за заплати само на полицаите?! Е, как ще я караме така? Сега дебелака Шиши и банкянския толуп да носят отговорност, защото именно те им вдигнаха три пъти заплатите, за да ги пазят от "народната любов". Феномена Дебелян трябва незабавно, дори без съд, да бъде вкаран в затвора, защото той и ортака му Борисов съсипаха държавата. Всеки ден излизат нови и нови кражби, корупции, манипулации именно с протекциите на тези двамата мафиоти. Нямат край техните продажби, саботажи и золуми срещу държавата ни, като Варна сега. Бърз съд и затвор, иначе няма отърваване от такива мафиоти и престъпници като тези двама изпечени крадци.

    Коментиран от #70

    11:32 29.05.2026

  • 51 Истинско обещание 🇮🇷

    8 4 Отговор
    Радев ти си същата отре-пка като Пеевски Боко и всички останали беЗгръбначни амеби .Как ще допуснеш терористичните самолети на сащ все още да стоят на наша територия бе из.роде долен ? Нищо не става от теб..радвам се че не съм гласувал за теб

    11:32 29.05.2026

  • 52 като питаш, да ти кажа!

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Ти по добре протестирай пред Акропола при вас в Гърция да върнат драхмата. Там ще ти обяснят всичко което не си разбрала.

    11:33 29.05.2026

  • 53 БУКВАТА "Ч"

    5 2 Отговор
    В Гърция всички говорят че има ТАЙНИ задкулисни договорки.БГ мафия ДАВА БЕЗплатно ВОДА от река АРДА гръцките фермери поливат маслини и мандарини и правят милиони в замяна БГ политици като
    ДАНПО ЦОНЕВ Ментета ДПС
    Ахмед Доган ДПС
    Румен Гайтански-Виетнамски Вълка ДПС
    Мунчо Радев Зеления Чорап
    Цветелина Бориславова-Секса
    Вальо Златев-Клюна ГЕПИ Груп
    Марти Нотариуса/R.I.P/
    Николай Филипов-Митничаря Пъдпъдък
    Гл.прокурор Иван Гешев
    Президента Росен Помаклиев
    Иво Прокопиев
    Всички ТЕ ПЕРАТ в имоти от Халкидики 1 ръкав от Кавала-Аспровалта-Уранополи чааак до АТИНА и околността инвестирайки мръсния си КЕШ в хотели,яхти,катамарани и , pool вили ,къщи.земи пристанищно яхтена инфраструктура
    НАЙ-много ПЕРЕ "Пътя на Коприната" въртят алъш/вериш с Турската държава и мафия крадат от залъка на бедните прости Булгари и инвестират КЕША на КопринкиТЕ в
    гръцките банки "Алфа""Пиреус",Нац.банка на Гърция,изкупуват на килограм имоти и катамарани в Халкидики

    Коментиран от #57, #83

    11:33 29.05.2026

  • 54 разбира се че го връщаме

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Сега без валутния борд едно умрело Евро е около 2600 горди български лева. Всичките ще станем милионери!

    11:33 29.05.2026

  • 55 Бихте ли изяснили, ако обичате, моля

    6 1 Отговор
    България към днешна дата какъв статут има !? Държава ли е, корпорация ли е, собственост на еврокомисията ли е ,на ЕЦБ ли на МФВ ли!?... Очевидно вече с дразнещи мръсни завоалирвсния ни казват, че България няма суверинитет да взима решения сама , сутринта и тия Петканов се изпуска и каза, че щели да помолят в Брюксел да им разрешали от бюджета на държавата да пигарчели пари за един кво си!? Това е направо шокиращо, защо не излезете да кажете какъв е статута на територията с име България към момента!?

    11:37 29.05.2026

  • 56 БУКВАТА "Ч"

    1 5 Отговор
    Радев е най-уния шапкар и още вярва във фантасмагориите писани преди 150 години от Златарски. Твърди, че сме пренаписвали история. А тоя умен шапкар чувал ли е поне, че в библиотеката на Оксфорд се пази оригинален ръкопис на Комес Марцелин от 6ти век, според който българите още през 499г при река Цурта смазват най-силната армия в света на император Анастасий. Българският цар тогава се е наричал Бузан, и тази война не е по-малка от битката при Онгъла на Аспарух, два века по-късно. Това кога ще влезе в учебниците ни по история или трябва да режем два века от най-древната си и велика история за да угаждаме на руснаците как българите са дошли от руските земи? Нашата история в момента е не по-малко тъпа от македонската.

    11:37 29.05.2026

  • 57 Арда не е собственост на булгария

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "БУКВАТА "Ч"":

    Мръсни цървули, временно мърдащи горната страна на калта

    11:38 29.05.2026

  • 58 курумпел

    0 0 Отговор
    Давайте мин.постановление за реципрочни визи и БГ интервю на башибозука им, инак отменяте ДЪРЖАВАТА ни.

    11:39 29.05.2026

  • 59 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Веселина Георгиева, баронеса Ротшилд, е родена през 1927 г. в София в заможно семейство. “Живяла съм няколко живота. Но в края на краищата винаги се връщам към скулптурата”, казва Веселина. Българката непрекъснато се разкъсва между скучните чаени следобеди, ски-курорти и казина. Между “лудориите” й е и сродяването с прочутата фамилия Ротшилд.

    След развода с Веселина Георгиева до сетния си час Едмон де Ротшилд остава смъртен враг на България. “През 2030 година няма да има нито държава България, нито живи българи!” Тази зловеща прогноза той изрича през лятото на 1997 г. Скоро след това Едмон де Ротшилд умира. Версията е самоубийство.

    11:39 29.05.2026

  • 60 ЕКзащо

    4 1 Отговор
    ЕК защо не разследва корупцята във Варна - да разберем как така пращаме на нуждаещи пари, а те после идват и ни корумпират нас отбора на богатите и некорумпураните - нали правихме 36 години преход към доброто - оказа се че злото идва и с няколко рушвета ни заличи 36 години старание ?!

    11:43 29.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Народе????

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какво излезе? Възраждане бяха прави за всичко!

    11:47 29.05.2026

  • 63 Някои

    3 2 Отговор
    още не могат да повярват, че Генерал Радев кара багера. Ха, ха! Ще, ще!

    11:48 29.05.2026

  • 64 ХиХи

    1 1 Отговор
    Боагодарете на сглобката юрото бацо и лама гюро президен

    11:51 29.05.2026

  • 65 Генерал Радев

    1 4 Отговор
    - тежката артилерия!

    11:51 29.05.2026

  • 66 Хаха хаха ха

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Блондинката Рая влиза в магазин и се обръща към продавача:
    – Добър ден, бих искала да закупя GSM.
    – Модел? – пита продавачът.
    – О, благодаря за комплимента, но аз не съм модел. Куртизантка съм на Борисов.
    По-точно, курдържанка съм.

    11:52 29.05.2026

  • 67 НЕ НЕГОВИ СА ТЕЗИ

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Вие нали си запазихте заплатите...":

    Калинки а на ваши шиши и тууупи. Те ги създадоха и 16 години не ги пипнаха а само си ги ДУНДУРКАХА. СЕГА РАДЕВ ВИ ВИНОВАТ

    11:52 29.05.2026

  • 68 Факти

    8 2 Отговор
    Вече берем плодовете на Рублен Крадев и закапечето Гълъб Донев, който от 25 години е на държавна хранилка и никога, ама никога не е работил нищо, свързано с финанси. Тия двамата подариха 2,5 милиарда евро на Боташ, а сега ще ни спрат и еврофондовете. Казах ви, че така ще стане.

    11:53 29.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Сандо

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Мнение":

    Докато не разберете,че грешката е в системата,ще избирате и ще ни управляват едни и същи престъпници,макар и с различни имена.А вие търсите обяснение на глобални причини с дреболии на битово ниво.

    11:57 29.05.2026

  • 71 И още мисирки ООД

    5 1 Отговор
    Къде е подлогата на Бойко Борисов, който излъга за данните и ни натресе с 200 еврото - Хампърц, та да започне да пръцка пак в някое телевизионно студио и да лъже как еврото ще ни направи всички богати!

    11:58 29.05.2026

  • 72 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
    Бог, Цар, Отечество, Разум, Вяра, Надежда и Любов.
    Бог е Българин.
    Без Бог, няма Цар.
    Без Бог, без Цар няма Отечество.
    Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
    Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!

    12:00 29.05.2026

  • 73 Оправдава се

    4 1 Отговор
    Прекомерно големият дефицит идва от огромните възнаграждения на полиция,прокуратура ,съд ,администрация ,регулаторни и куп хрантутници с техните екстри.
    Това да регулира Радев не да шикалкави!

    Коментиран от #77

    12:02 29.05.2026

  • 74 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
    БУДИТЕЛИ…
    Кои сте вие люде, будители?
    На рода български спасители!
    Бог ли ви призова да разбуждате?
    Народа поробен, спящ, да събуждате!
    С история скъпа, за древна България,
    написана не в дворец или канцелария.
    За просвета в българско да се борите,
    прозорец за неуките да отворите!
    Да се изправите срещу гърците и патриарха,
    да победите, да си имаме веч и Екзарха!
    Борба да започнете, за род и държава!
    Светът да говори, да ви уважава!
    Кръвта си да пролеете! Да чуе Европа!
    На игото дълго да прескочим окопа!
    Да работите пак в свободна родина!
    Делото ви да прославяме чак до амина!
    Кои сте вие, родолюбци, будители?
    Вечна слава вам! Българи, герои и просветители!

    12:03 29.05.2026

  • 75 БУКВАТА "Ч"

    1 3 Отговор
    Няма разлика между водената политика от по времето на Бай Тощо и между водената политика в сегашно време:

    По времето на бай Тошо МС се събира да дига цените. Карат по азбучен ред: А-автомобили, Б-банани, В-вратовръзки и т.н. Стигнали до Ф. Ф, Ф, коя стока е с Ф.-Фъстъците-сетил се някой. Скочила обаче Цола Драгойчева:
    -Моля ти се, Тошко, не дигай фъстъците, знаеш колко ги обичам.
    -Ами тогаз кое с Ф?
    -Фсичко останало!

    12:06 29.05.2026

  • 76 Кремък

    2 0 Отговор
    Демек безплатното сирене в капана за мишки се отменя и ще си го плащаме.

    12:09 29.05.2026

  • 77 Тъпак

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Оправдава се":

    Дали пък не забрави бб и дп?
    + Държанките им и мъжките им секретарки, които са ит среден пол

    12:19 29.05.2026

  • 78 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Интересно като са се напънали от ЕС да вкарват уркхайна, с какъв дефицит ще са и ще има ли мониторинг и глоби....

    12:19 29.05.2026

  • 79 МОЛЯ ТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "А бе":

    Само не настоявай за заплатите, като на унгарците, защото макар намалени двойно техните заплати са почти двойно по-високи от на нашите политици.

    12:21 29.05.2026

  • 80 Роки

    2 0 Отговор
    Ами арестувайте Костов, Софиянски, Първанов, Борисов, Пеевски и чичо Румен. Всеки знае кой краде България в последните 37 години.

    12:29 29.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 радеф

    1 0 Отговор
    боко и пеевски веднага в затвора!стига ни прави на маимуни!

    12:30 29.05.2026

  • 83 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "БУКВАТА "Ч"":

    Хубаво си ги изредил.Но си пропуснал двамата Главни "айдуци", както и безумното харчене за оръжия,които на всичко отгоре не са за нашата армия,както и безумните "помощи дадени,за да се строят на морето цели градове!И никой ни чул,ни видял !

    12:30 29.05.2026

  • 84 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Румен Радев иска САЩ да отменят визите! Румене, мисли малко. В нашето Българско Внуче Америка живеят Умните Българи и Творци и те не позволяват България да бъде разрушена. Вардят със самолети въздушното ни пространство. Вардят с ВИЗИ да не избягат и последните Иновативни Българи от България. Румене, помисли малко! Ако се премахната Визите, един Умен Българин няма да остане в България и кой ще храни децата на комунистите, станали ужким капиталисти? Кой ще храни циганите по кауните, които сина на циганката Маруца, Бай Тошо по време на Соца ги развъди до безкрайни висоти? Кой? Румене, помисли малко - идва Нов Свят на нови Технологии. Паричмите Технологии на Нафтата си отиват в историята, идва Новото с забравените Стари Екологични Технологии - Конопа ще спаси Света.

    12:33 29.05.2026

