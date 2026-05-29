Радев обяви: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

Министър-председателят Румен Радев обяви преди началото на заседанието на Министерски съвет, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България, информират от Нова телевизия. По думите му причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3 процента, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.
„Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме – популизъм, некомпетентност, волунтаризъм и грабеж“, заяви Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерството на финансите ще представи подробен брифинг по темата.
Премиерът отчете и положителни резултати след срещите си в Брюксел. По думите му България е успяла да отблокира 370 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост още преди окончателното приемане на законите за Антикорупционната комисия и реформата при главния прокурор. „Това е резултат от доверието към правителството“, подчерта той.
Радев заяви още, че „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ 2 ще продължат да функционират до 2038 година. По думите му страната ни е успяла да убеди Европейската комисия в необходимостта от плавен преход в енергетиката и поетапна рекултивация на въглищните райони.
Премиерът обяви и договорен напредък по реформата във ВиК сектора, като според него ще бъдат защитени интересите на българските общини. „Очаквам при много усилена работа да успеем да усвоим огромна част от средствата по ПВУ, но това означава никаква ваканция за Министерския съвет до края на август“, заяви Радев.
Той съобщи още, че след дълги години забавяне Европейската комисия ще даде зелена светлина за екологичната оценка на язовир „Яденица“, което ще отвори пътя за разширяване на проекта с европейско финансиране и увеличаване на енергийния капацитет.
По отношение на Фонда за справедлив преход премиерът посочи, че страната може да привлече значителни средства за въглищните региони, ако работата по проектите бъде ускорена. „На следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил, за да направим така, че тези средства да стигнат до хората чрез нови работни места и индустриални зони“, каза той.
Радев заяви, че е договорил с председателя на Европейската комисия възможност България, Гърция и Румъния да разработят съвместни трансгранични инфраструктурни проекти, за които да бъде осигурено европейско финансиране. „Следващата седмица очаквам в България премиера на Гърция, както и представител на румънското правителство, за да продължим тези разговори“, посочи министър-председателят.
Той коментира и темата за отпадането на визите за български граждани за САЩ. Радев заяви, че е поставил въпроса пред американския президент, но до момента няма положителен отговор. Премиерът съобщи още, че Министерският съвет ще удължи до края на юни престоя на самолетите-цистерни на летище София, за да даде време на съюзниците ни да пренасочат действията си.
В края на изявлението си Радев акцентира върху успехите на младите българи и поздрави ученика от Софийската математическа гимназия Никола Веселинов за спечеленото първо място в престижен международен конкурс в областта на науката и инженерството. „Това е огромен успех за България, който ни носи гордост и надежда за бъдещето. Наш дълг е да създадем условия тези млади хора да реализират таланта си в България“, заяви премиерът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #62, #66
10:41 29.05.2026
2 А бе
Коментиран от #79
10:46 29.05.2026
3 ДрайвингПлежър
ВЪН ОТ ПРЕСТЪПНИЯ КОЧАК!
а като гледам колко е хрисимо натовското генералче пред Урсулите - вън и Радев!
10:47 29.05.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Но тогава това не им пречеше❗
Сега сте в евро кошарата и питайте гърците, как ги усмириха когато решиха да тропнат с крак❗
Коментиран от #7, #29
10:49 29.05.2026
5 Ами Да !
Към България !
Рязко Скочи !
Ти Си !
Наред !
Коментиран от #8
10:50 29.05.2026
6 военен неможач
10:52 29.05.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За КЕ-лешите ПО ПЕЙКИТЕ, след като гърците решиха да стачкуват срещу решение на ЕсеС-
ЕЦБ спря всички разплащания по банков път в магазини и заведения, а едновременно с това наложи лимит теглене само на 30€ за 24 часа❗
Може да имаш 100 000 € в сметката си,
но еврогосподсрите решават, че на ден можеш да харчиш САМО 30€❗
Коментиран от #20, #32
10:53 29.05.2026
8 Да Не Беше !
До коментар #5 от "Ами Да !":Спал !
9 Години !
10:53 29.05.2026
9 За какъв популизъм говорите бе
Коментиран от #15
10:59 29.05.2026
10 Въпрос На малко Акъл !
Но !
Когато Ги НЯМА ! ?
11:01 29.05.2026
11 Пламен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сто пъти по добре от бг чиновници
11:05 29.05.2026
12 БРАВО РАДЕВ НАПРАВИ ГО.
11:05 29.05.2026
13 Вие нали си запазихте заплатите...
Коментиран от #67
11:06 29.05.2026
14 икономист
11:06 29.05.2026
15 Излагаш се
До коментар #9 от "За какъв популизъм говорите бе":Като не разбираш от тази материя , по-добре е да не се изказваш. Някой ти е напълни главата с глупости.
Коментиран от #21
11:06 29.05.2026
16 факуса
11:07 29.05.2026
17 МунчоЛЕТ
11:08 29.05.2026
18 Йес
11:10 29.05.2026
19 Румка ей,
11:10 29.05.2026
20 12345
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Така е, когато си само келнерчето на масата на богатите. къде е онзи химик-банкер да се изкаже.... Или носът му вече се влачи по земята от лъжи. Вредата е, че няма отговорност - ако всеки, който лъже народа и му слага брукселскозелски хомот - на ббесилката....
11:12 29.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 БУКВАТА "Ч"
11:13 29.05.2026
23 Турил Ми !
Гълъб Донев !
И Петко Салчев !
Тези !
Които Не могат !
Да си Вържат Гащите !
За Другите не знам !
Защото !
Не Знам !
Какво са Направили !
11:13 29.05.2026
24 БУКВАТА "Ч"
11:14 29.05.2026
25 Феникс
11:15 29.05.2026
26 Цомчо Плюнката
11:15 29.05.2026
27 А бе
11:15 29.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Перо
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Слава Украина и президент Зеленски
11:16 29.05.2026
30 az СВО Победа 81
Честит ви шиткойн!
Няма и пет месеца и лъжата лъсна в целия си блясък!
Когато някои казваха, че не трябва да влизаме, веднага ги обявяваха за "руски агенти", сега явно ще ни разправят, че не Брюксел, а Путин ще ни наказва! 🤣🤣🤣
Коментиран от #35
11:16 29.05.2026
31 БУКВАТА "Ч"
11:18 29.05.2026
32 Я пъ тоа
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Гърция през 2023г. Немаше ли 580 милиарда евро ВЪНШЕН ДЪЛГ.
Коментиран от #39, #43
11:18 29.05.2026
33 Факт
11:19 29.05.2026
34 Как така
11:19 29.05.2026
35 🤡🤡🤡🤡🤡
До коментар #30 от "az СВО Победа 81":Ама хлебеца си го купуваш с евро.🥳.Иначе глад мале.😜
11:20 29.05.2026
36 И пилота почна да се оправдава
11:20 29.05.2026
37 ЗабеляЗЪЛ
11:22 29.05.2026
38 Павел Пенев
11:22 29.05.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Я пъ тоа":Пиши си с ИИ и не ме занимавай как с нарастване на температурата ти нараства АйКю-то❗
Коментиран от #47
11:24 29.05.2026
40 БУКВАТА "Ч"
Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юpoде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи. Та и затова днеска можем да се обърнем към паричните историографи, любовници на чалгаджиски комунистки, на фалшифициране на Българската История в БАН. с думите: "Ооо комунисти в БАН, защо се срамите да се наречете Българи и Любовници на Българския Лев?
11:24 29.05.2026
41 така е
Коментиран от #49
11:25 29.05.2026
42 Ами сега?
11:26 29.05.2026
43 аве
До коментар #32 от "Я пъ тоа":немаше
11:26 29.05.2026
44 Атина Палада
Коментиран от #52, #54
11:27 29.05.2026
45 Сандо
11:28 29.05.2026
46 Т.КОЛЕВ
СИГОРНО се присмиват на правителствата управниците че им дават няколко хиляди с ПАЧКИ евро за заплати.А реално повечето даже и минимална заплата не заслужават
ВСИЧКО ЧИТАВО И РАЗУМНО ГЛЕДА ДА НАПУСНЕ БЪЛГАРИЯ ЗАРСДИ ТИЯ.
11:28 29.05.2026
47 Я пъ тоа
До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тия 580 милиарда ЕВРО не требваше ли гърците да ги връщат.
Затова не можеха да теглят повече от 30 ЕВРО.
Ама ти откъде да знаеш.
11:29 29.05.2026
48 PyмбуРаг
11:29 29.05.2026
49 кой разбрал, разбрал...
До коментар #41 от "така е":Ами проблема е точно, че ги избрахте, а не, че са същите апаши като предишните, че и още по големи.
11:30 29.05.2026
50 Мнение
Коментиран от #70
11:32 29.05.2026
51 Истинско обещание 🇮🇷
11:32 29.05.2026
52 като питаш, да ти кажа!
До коментар #44 от "Атина Палада":Ти по добре протестирай пред Акропола при вас в Гърция да върнат драхмата. Там ще ти обяснят всичко което не си разбрала.
11:33 29.05.2026
53 БУКВАТА "Ч"
ДАНПО ЦОНЕВ Ментета ДПС
Ахмед Доган ДПС
Румен Гайтански-Виетнамски Вълка ДПС
Мунчо Радев Зеления Чорап
Цветелина Бориславова-Секса
Вальо Златев-Клюна ГЕПИ Груп
Марти Нотариуса/R.I.P/
Николай Филипов-Митничаря Пъдпъдък
Гл.прокурор Иван Гешев
Президента Росен Помаклиев
Иво Прокопиев
Всички ТЕ ПЕРАТ в имоти от Халкидики 1 ръкав от Кавала-Аспровалта-Уранополи чааак до АТИНА и околността инвестирайки мръсния си КЕШ в хотели,яхти,катамарани и , pool вили ,къщи.земи пристанищно яхтена инфраструктура
НАЙ-много ПЕРЕ "Пътя на Коприната" въртят алъш/вериш с Турската държава и мафия крадат от залъка на бедните прости Булгари и инвестират КЕША на КопринкиТЕ в
гръцките банки "Алфа""Пиреус",Нац.банка на Гърция,изкупуват на килограм имоти и катамарани в Халкидики
Коментиран от #57, #83
11:33 29.05.2026
54 разбира се че го връщаме
До коментар #44 от "Атина Палада":Сега без валутния борд едно умрело Евро е около 2600 горди български лева. Всичките ще станем милионери!
11:33 29.05.2026
55 Бихте ли изяснили, ако обичате, моля
11:37 29.05.2026
56 БУКВАТА "Ч"
11:37 29.05.2026
57 Арда не е собственост на булгария
До коментар #53 от "БУКВАТА "Ч"":Мръсни цървули, временно мърдащи горната страна на калта
11:38 29.05.2026
58 курумпел
11:39 29.05.2026
59 БУКВАТА "Ч"
След развода с Веселина Георгиева до сетния си час Едмон де Ротшилд остава смъртен враг на България. “През 2030 година няма да има нито държава България, нито живи българи!” Тази зловеща прогноза той изрича през лятото на 1997 г. Скоро след това Едмон де Ротшилд умира. Версията е самоубийство.
11:39 29.05.2026
60 ЕКзащо
11:43 29.05.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Народе????
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Какво излезе? Възраждане бяха прави за всичко!
11:47 29.05.2026
63 Някои
11:48 29.05.2026
64 ХиХи
11:51 29.05.2026
65 Генерал Радев
11:51 29.05.2026
66 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Блондинката Рая влиза в магазин и се обръща към продавача:
– Добър ден, бих искала да закупя GSM.
– Модел? – пита продавачът.
– О, благодаря за комплимента, но аз не съм модел. Куртизантка съм на Борисов.
По-точно, курдържанка съм.
11:52 29.05.2026
67 НЕ НЕГОВИ СА ТЕЗИ
До коментар #13 от "Вие нали си запазихте заплатите...":Калинки а на ваши шиши и тууупи. Те ги създадоха и 16 години не ги пипнаха а само си ги ДУНДУРКАХА. СЕГА РАДЕВ ВИ ВИНОВАТ
11:52 29.05.2026
68 Факти
11:53 29.05.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Сандо
До коментар #50 от "Мнение":Докато не разберете,че грешката е в системата,ще избирате и ще ни управляват едни и същи престъпници,макар и с различни имена.А вие търсите обяснение на глобални причини с дреболии на битово ниво.
11:57 29.05.2026
71 И още мисирки ООД
11:58 29.05.2026
72 БУКВАТА "Ч"
Бог е Българин.
Без Бог, няма Цар.
Без Бог, без Цар няма Отечество.
Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!
12:00 29.05.2026
73 Оправдава се
Това да регулира Радев не да шикалкави!
Коментиран от #77
12:02 29.05.2026
74 БУКВАТА "Ч"
Кои сте вие люде, будители?
На рода български спасители!
Бог ли ви призова да разбуждате?
Народа поробен, спящ, да събуждате!
С история скъпа, за древна България,
написана не в дворец или канцелария.
За просвета в българско да се борите,
прозорец за неуките да отворите!
Да се изправите срещу гърците и патриарха,
да победите, да си имаме веч и Екзарха!
Борба да започнете, за род и държава!
Светът да говори, да ви уважава!
Кръвта си да пролеете! Да чуе Европа!
На игото дълго да прескочим окопа!
Да работите пак в свободна родина!
Делото ви да прославяме чак до амина!
Кои сте вие, родолюбци, будители?
Вечна слава вам! Българи, герои и просветители!
12:03 29.05.2026
75 БУКВАТА "Ч"
По времето на бай Тошо МС се събира да дига цените. Карат по азбучен ред: А-автомобили, Б-банани, В-вратовръзки и т.н. Стигнали до Ф. Ф, Ф, коя стока е с Ф.-Фъстъците-сетил се някой. Скочила обаче Цола Драгойчева:
-Моля ти се, Тошко, не дигай фъстъците, знаеш колко ги обичам.
-Ами тогаз кое с Ф?
-Фсичко останало!
12:06 29.05.2026
76 Кремък
12:09 29.05.2026
77 Тъпак
До коментар #73 от "Оправдава се":Дали пък не забрави бб и дп?
+ Държанките им и мъжките им секретарки, които са ит среден пол
12:19 29.05.2026
78 ООрана държава
12:19 29.05.2026
79 МОЛЯ ТЕ
До коментар #2 от "А бе":Само не настоявай за заплатите, като на унгарците, защото макар намалени двойно техните заплати са почти двойно по-високи от на нашите политици.
12:21 29.05.2026
80 Роки
12:29 29.05.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 радеф
12:30 29.05.2026
83 🦁ЩЩД🦁
До коментар #53 от "БУКВАТА "Ч"":Хубаво си ги изредил.Но си пропуснал двамата Главни "айдуци", както и безумното харчене за оръжия,които на всичко отгоре не са за нашата армия,както и безумните "помощи дадени,за да се строят на морето цели градове!И никой ни чул,ни видял !
12:30 29.05.2026
84 БУКВАТА "Ч"
12:33 29.05.2026