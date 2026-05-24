Васил Терзиев: Работим активно за реализацията на всичко, което сме обещали

24 Май, 2026 11:34, обновена 24 Май, 2026 10:46 715 14

Работи се по промени в транспортната схема, разширяване на метрото и подобряване на свързаността в столицата, заяви кметът

Васил Терзиев: Работим активно за реализацията на всичко, което сме обещали - 1
Снимка: БГНЕС
В празничното изнесено студио на NOVA пред Националната библиотека в София за 24 май специален гост беше кметът на столицата Васил Терзиев.

Toй постави акцент върху по-широката перспектива за обществото и празника. „Имаме постижения на наши олимпийци, на наши спортисти, отново имахме финалист за наградата „Букър“. Смятам, че има повдигане на народния дух и все повече поводи за радост“, каза той, като подчерта, че бъдещето зависи от общите усилия в образованието и възпитанието.

По отношение на София кметът коментира най-належащия проблем – недостига на места в детските градини и ясли. „Всичко, което сме обещали, работим много активно да го реализираме. Обявихме първо класиране с 1300 места“, посочи той, като уточни, че в момента се изграждат 23 нови детски градини и ясли, които ще осигурят още около 1800 места.

„Най-силно изразен е проблемът при яслените групи, където над 5000 деца няма да имат място“, призна Терзиев и допълни, че решението не е само в строителството, а и в кадровото обезпечаване. Той открои сериозен недостиг на медицински сестри, който затруднява разкриването на нови групи.

„Трябва промяна в системата - да не бъде задължително да са само медицински сестри, а да могат да участват и педагози, преминали съответно обучение“, заяви кметът, като посочи, че се обсъждат и ускорени обучения за придобиване на необходима квалификация.

В разговора беше засегнат и проблемът с едносменния режим в училищата. „Имаме 45 училища, които трябва да преминат към едносменен режим, като 36 от тях изискват дострояване“, каза Терзиев и подчерта, че за това е необходима финансова подкрепа и координация с държавата.

Кметът обърна внимание и на транспорта и инфраструктурата, като отбеляза, че се работи по промени в транспортната схема, разширяване на метрото и подобряване на свързаността в столицата. „Добрата новина е, че имаме повече деца, повече бебета - яслите са ни пълни. Това да си пожелаем“, завърши той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    8 2 Отговор
    Пропилян мандат, а толкова надежди възлагахме. Центъра е пълна кочина, а паркирането е нерешим проблем. Продължава си със слабоумните съждения на цгм и фандъкова.
    Жалка смехотворна картинка.

    10:53 24.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Даа

    1 2 Отговор
    Само така, кмете! Не спирай с новите булеварди, с метрото, с новите тротоари. Въпреки икономическата мафия в Общинския съвет...

    11:00 24.05.2026

  • 4 Ха,ха

    1 1 Отговор
    Кво повече има бе, софето се напълни с провинциалисти😂 нидей да дрънкаш тъпотии ти казвам

    11:00 24.05.2026

  • 5 ....

    4 0 Отговор
    Терзиев, изчисти ли речните канали по софето🤣

    11:02 24.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Прогресивна България

    2 0 Отговор
    Петроханецо, дните са ти преброени. Генерал Румен Радев ще сложи много скоро свой човек начело на София и няма повече да крадете само вие

    11:39 24.05.2026

  • 9 Този изгуби времето на софиянци

    4 0 Отговор
    И задълбочи гетоизирането на София - навсякъде всичко е изпотрошени, небоядисани, изкривено, боклуци под храстите, коритото на ПЕРКОВСКАТА река срещу стадион Васил Левски цялото е обрасло ,и е превърнато в бунище ....няма тротоари, сал едни строежи на блокове в унищожените междублокови пространства с пране на пари от наркомафията от герб

    11:43 24.05.2026

  • 10 Кво разбира тоя профан от

    4 0 Отговор
    Градска среда и благоустройство....разходете се из разпадлата се инфраструктура от центъра до кварталите, толкова е показателно това разбито, изпотрошено, потънало в боклуци и мърсотия гето , колко му е акъла на тоя самозванец, по голяма грешка "избран" за кмет ...В никъде случай не бива да се позволява Евровизия да се провежда в София - това ще в световен срам

    Коментиран от #11

    11:55 24.05.2026

  • 11 .....

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кво разбира тоя профан от":

    Лично за Евровизията Терзиев ще изчисти храсталаците и ще направи оборка пред блока😂

    Коментиран от #12

    12:05 24.05.2026

  • 12 А с кво ще покрие дупките по улиците

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от ".....":

    ..и по жълтите павета!? С мушама или с брезент с цветовете на ЛГБТ и истинското знаме може би, за да не се видят рововете из дебрите на софийското гето!?

    12:10 24.05.2026

  • 13 Отчаян

    4 0 Отговор
    Как можах да гласувам за тоя човек .София никога не е била по - мръсна , ама много . Не се мият улиците в крайните квартали , нито се метат спирки на гр.трансп.. улично осветление не се интересува за квартали потънали в мрак ...покрайнините са се превърнали в сметища . Само се хвали с метрото . Друго не знае или се прави на глух ....как можах да гласувам за пп-та и дб-та...бокуци...

    12:35 24.05.2026

  • 14 хмммм

    2 0 Отговор
    Работиш само за себе си!

    13:51 24.05.2026

