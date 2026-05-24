Васил Терзиев: Работим активно за реализацията на всичко, което сме обещали

В празничното изнесено студио на NOVA пред Националната библиотека в София за 24 май специален гост беше кметът на столицата Васил Терзиев.

Toй постави акцент върху по-широката перспектива за обществото и празника. „Имаме постижения на наши олимпийци, на наши спортисти, отново имахме финалист за наградата „Букър“. Смятам, че има повдигане на народния дух и все повече поводи за радост“, каза той, като подчерта, че бъдещето зависи от общите усилия в образованието и възпитанието.

По отношение на София кметът коментира най-належащия проблем – недостига на места в детските градини и ясли. „Всичко, което сме обещали, работим много активно да го реализираме. Обявихме първо класиране с 1300 места“, посочи той, като уточни, че в момента се изграждат 23 нови детски градини и ясли, които ще осигурят още около 1800 места.

„Най-силно изразен е проблемът при яслените групи, където над 5000 деца няма да имат място“, призна Терзиев и допълни, че решението не е само в строителството, а и в кадровото обезпечаване. Той открои сериозен недостиг на медицински сестри, който затруднява разкриването на нови групи.

„Трябва промяна в системата - да не бъде задължително да са само медицински сестри, а да могат да участват и педагози, преминали съответно обучение“, заяви кметът, като посочи, че се обсъждат и ускорени обучения за придобиване на необходима квалификация.

В разговора беше засегнат и проблемът с едносменния режим в училищата. „Имаме 45 училища, които трябва да преминат към едносменен режим, като 36 от тях изискват дострояване“, каза Терзиев и подчерта, че за това е необходима финансова подкрепа и координация с държавата.

Кметът обърна внимание и на транспорта и инфраструктурата, като отбеляза, че се работи по промени в транспортната схема, разширяване на метрото и подобряване на свързаността в столицата. „Добрата новина е, че имаме повече деца, повече бебета - яслите са ни пълни. Това да си пожелаем“, завърши той.