Васил Терзиев: Ново поколение метровлакове тръгват в софийското метро

26 Май, 2026 12:36 866 14

Те са оборудвани с високотехнологични системи за управление, безопасност, климатизация, видеонаблюдение, енергийна ефективност и хиляди хора ще усетят разликата в начина, по който ежедневно се придвижват

Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийското метро въвежда в движение ново поколение метровлакове – първите четири композиции започват да превозват пътници от 26 май. „До момента за нуждите на столичното метро са доставени 7 от общо 8 нови четири вагонни метровлака от най-ново поколение. Те са оборудвани с високотехнологични системи за управление, безопасност, климатизация, видеонаблюдение, енергийна ефективност и хиляди хора ще усетят разликата в начина, по който ежедневно се придвижват.

Това заяви кметът на София Васил Терзиев . Днес преди пускане в движение новите влакове бяха представени на метродепо “Обеля” в присъствието на заместник министър-председателя Атанас Пеканов, зам.-кмета на София по транспорт Виктор Чаушев, изпълнителния директор на “Метрополитен” Николай Найденов, проф. Стоян Братоев, общински съветници.

Те са част от програмата за модернизация и обновяване на подвижния състав на метрото и са предназначени да повишат капацитета и комфорта на пътуване в мрежата. С тях постепенно ще бъдат заменени най-старите действащи влакове, доставени през 1991 г. и пуснати през 1998 г., преди 28 години.

Новите метровлакове ще бъдат въвеждани поетапно и ще се движат по първа, втора и четвърта линия. Общо поръчаните метровлакове „Шкода“ са 8, като последният – осмият състав – се очаква да пристигне в България следващия месец (юни 2026 г.) Обществената поръчка за доставката е спечелена от „Шкода“.

Общата стойност на инвестицията за доставката на осемте нови метровлака „Шкода“ възлиза на 68,5 милиона евро. Проектът се реализира в рамките на процедура, проведена от „Метрополитен“ ЕАД, като част от финансирането е осигурено чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. По програмата е предоставено и авансово финансиране в размер на 25,4 милиона евро без ДДС.

Цената на един нов метровлак е приблизително 8,6 милиона евро, като в стойността са включени високотехнологичните системи за управление, безопасност, климатизация, видеонаблюдение и енергийна ефективност.

Въвеждането на новите метровлакове ще позволи оптимизация на графиците и намаляване на интервалите между отделните композиции, особено по втората метролиния. Това е от ключово значение предвид предстоящото разширение на трасето и изграждането на новата метростанция „Панчо Владигеров“ между станциите „Сливница“ и „Обеля“.

Очакват се и още 8 нови влака, които ще обслужват третата линия. „Метрополитен“ има сключен договор от 19 юли 2023 г. със „Сименс Инспиро“ за тяхната доставка, като се предвижда тя да започне през октомври тази година. Плановете са до февруари 2027 г. да бъдат доставени всички 8 влака. Така ще бъде реализиран цялостният процес по обновяване на най-старите композиции в системата.

Новите метровлакове са проектирани по съвременни европейски стандарти и предлагат значително по-високо ниво на комфорт, безопасност и енергийна ефективност.

Всеки влак е съставен от четири вагона с максимална дължина 79,8 метра и собствено тегло 116 300 килограма. Конструктивната скорост достига 90 км/ч, което позволява бързо и ефективно обслужване на пътниците в условията на интензивен градски транспорт.

Интериорът е изцяло еднопространствен и напълно проходим между вагоните, което улеснява придвижването на пътниците и създава усещане за повече пространство и комфорт. Капацитетът на един влак е до 762 пътници, като са предвидени специализирани пространства за хора с намалена подвижност, както и детски колички, велосипеди.

Сред основните технологични предимства са:

• климатични системи от ново поколение във всеки вагон;

• енергийно ефективно оборудване;

• модерни системи за управление и диагностика;

• видеонаблюдение с дългосрочно съхранение на записите;

• подобрена шумоизолация и по-ниски нива на вибрации.

Системата за видеонаблюдение осигурява допълнителна сигурност както за пътниците, така и за персонала, като записите се съхраняват в енергийно независима памет.

Новите влакове са създадени с фокус върху по-нисък разход на енергия. Те са оборудвани с асинхронни двигатели с възможност за рекуперация (връщане) на енергията, което води до 28% по-нисък разход на енергия спрямо влаковете с конвенционални двигатели. Управлението се осъществява чрез съвременна микропроцесорна техника.

Очаква се това лято да бъде пуснато разширението към “Подуяне” с 3 станции, а в края на 2027 г. ще бъдат готови 6 метростанции през “Слатина”. Предстои подписване на договор с изпълнител за разширението на 2 км метро по бул.”Царица Йоанна” в “Люлин”, работи се активно по проектирането на участъка в посока “Студентски град”, заяви също кметът Васил Терзиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейка в шок

    8 9 Отговор
    Аз пък си искам старите ,тресящи ,шумни, но родни руски таралясници.

    Коментиран от #6

    12:44 26.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    8 9 Отговор
    един вагон ново поколение 100 млн левро пета употреба

    на шопите честито

    Коментиран от #14

    12:44 26.05.2026

  • 3 Сталин

    6 8 Отговор
    Да ,и също имат камери за лицево разпознаване и като ви сложат дигиталните ID няма да можете да ползвате метрото ако нямате поредния бустер с кошерна помия

    12:45 26.05.2026

  • 4 ГУМЕН КРАДЕВ

    4 4 Отговор
    А в Полски Тръмбеш кога ?

    12:50 26.05.2026

  • 5 Българин

    6 8 Отговор
    По-добри от руските влакове няма! Това го знае всеки българин. Всеки може да сравни съветските влакове, купени преди 45 години и сегашните пластмасови боклуци, дето фашиския есес ни ги набута, въпреки опасноста от катастрофи и жертви!

    12:51 26.05.2026

  • 6 Терзиев за президент

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Копейка в шок":

    издигнат от нпо Петрохан

    12:51 26.05.2026

  • 7 Тити на Кака

    7 6 Отговор
    Терзиев за пореден път са хвали с нещо замислено, финансово осигурено и планирано от екипа на Фанди.
    Това е положението в третата година от мандата на недоразумението, марка ДС.

    12:52 26.05.2026

  • 8 за един приятел питам

    5 2 Отговор
    А кошчета за боклук имат ли?

    12:54 26.05.2026

  • 9 Кусур

    3 6 Отговор
    всичко да е ново в най - бедната държава в ЕС и първата по корупция !

    12:55 26.05.2026

  • 10 Някой

    7 2 Отговор
    А какво значи "ново поколение"? Хвърлили са рекламните материали, а то същите възможности като предишните. Хубаво че се обновява и да не са стари като автопарка ни, ама колко пъти ще повтаряте същата новина?

    13:06 26.05.2026

  • 11 матрос

    4 0 Отговор
    Метрото е удобен превоз.За Варна имаше проект за надземно метро но се замълча.Поне Почивка-Владиславово да си осъществи.От типа на метрото във Филаделфия или Чикаго.

    13:14 26.05.2026

  • 12 Трябва ! Да Ги Научиш !

    2 0 Отговор
    Да Събират !

    И Боклука !

    13:23 26.05.2026

  • 13 А ти кмете

    4 3 Отговор
    Освен че съобщаваш новината какъв друг принос имаш никакъв както винаги
    Най голямата шушумига ставала кмет на София запален хижар и лама

    13:34 26.05.2026

  • 14 Кирил

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "кой мy дpeмe":

    праФ си, с нетърпение чакаме да дойдат от твоя край фъфлещи на старобългарски неграмотни, които не знаят азбиката.

    13:35 26.05.2026

