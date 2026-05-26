Васил Терзиев: Ново поколение метровлакове тръгват в софийското метро

Софийското метро въвежда в движение ново поколение метровлакове – първите четири композиции започват да превозват пътници от 26 май. „До момента за нуждите на столичното метро са доставени 7 от общо 8 нови четири вагонни метровлака от най-ново поколение. Те са оборудвани с високотехнологични системи за управление, безопасност, климатизация, видеонаблюдение, енергийна ефективност и хиляди хора ще усетят разликата в начина, по който ежедневно се придвижват.

Това заяви кметът на София Васил Терзиев . Днес преди пускане в движение новите влакове бяха представени на метродепо “Обеля” в присъствието на заместник министър-председателя Атанас Пеканов, зам.-кмета на София по транспорт Виктор Чаушев, изпълнителния директор на “Метрополитен” Николай Найденов, проф. Стоян Братоев, общински съветници.

Те са част от програмата за модернизация и обновяване на подвижния състав на метрото и са предназначени да повишат капацитета и комфорта на пътуване в мрежата. С тях постепенно ще бъдат заменени най-старите действащи влакове, доставени през 1991 г. и пуснати през 1998 г., преди 28 години.

Новите метровлакове ще бъдат въвеждани поетапно и ще се движат по първа, втора и четвърта линия. Общо поръчаните метровлакове „Шкода“ са 8, като последният – осмият състав – се очаква да пристигне в България следващия месец (юни 2026 г.) Обществената поръчка за доставката е спечелена от „Шкода“.

Общата стойност на инвестицията за доставката на осемте нови метровлака „Шкода“ възлиза на 68,5 милиона евро. Проектът се реализира в рамките на процедура, проведена от „Метрополитен“ ЕАД, като част от финансирането е осигурено чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. По програмата е предоставено и авансово финансиране в размер на 25,4 милиона евро без ДДС.

Цената на един нов метровлак е приблизително 8,6 милиона евро, като в стойността са включени високотехнологичните системи за управление, безопасност, климатизация, видеонаблюдение и енергийна ефективност.

Въвеждането на новите метровлакове ще позволи оптимизация на графиците и намаляване на интервалите между отделните композиции, особено по втората метролиния. Това е от ключово значение предвид предстоящото разширение на трасето и изграждането на новата метростанция „Панчо Владигеров“ между станциите „Сливница“ и „Обеля“.

Очакват се и още 8 нови влака, които ще обслужват третата линия. „Метрополитен“ има сключен договор от 19 юли 2023 г. със „Сименс Инспиро“ за тяхната доставка, като се предвижда тя да започне през октомври тази година. Плановете са до февруари 2027 г. да бъдат доставени всички 8 влака. Така ще бъде реализиран цялостният процес по обновяване на най-старите композиции в системата.

Новите метровлакове са проектирани по съвременни европейски стандарти и предлагат значително по-високо ниво на комфорт, безопасност и енергийна ефективност.

Всеки влак е съставен от четири вагона с максимална дължина 79,8 метра и собствено тегло 116 300 килограма. Конструктивната скорост достига 90 км/ч, което позволява бързо и ефективно обслужване на пътниците в условията на интензивен градски транспорт.

Интериорът е изцяло еднопространствен и напълно проходим между вагоните, което улеснява придвижването на пътниците и създава усещане за повече пространство и комфорт. Капацитетът на един влак е до 762 пътници, като са предвидени специализирани пространства за хора с намалена подвижност, както и детски колички, велосипеди.

Сред основните технологични предимства са:

• климатични системи от ново поколение във всеки вагон;

• енергийно ефективно оборудване;

• модерни системи за управление и диагностика;

• видеонаблюдение с дългосрочно съхранение на записите;

• подобрена шумоизолация и по-ниски нива на вибрации.

Системата за видеонаблюдение осигурява допълнителна сигурност както за пътниците, така и за персонала, като записите се съхраняват в енергийно независима памет.

Новите влакове са създадени с фокус върху по-нисък разход на енергия. Те са оборудвани с асинхронни двигатели с възможност за рекуперация (връщане) на енергията, което води до 28% по-нисък разход на енергия спрямо влаковете с конвенционални двигатели. Управлението се осъществява чрез съвременна микропроцесорна техника.

Очаква се това лято да бъде пуснато разширението към “Подуяне” с 3 станции, а в края на 2027 г. ще бъдат готови 6 метростанции през “Слатина”. Предстои подписване на договор с изпълнител за разширението на 2 км метро по бул.”Царица Йоанна” в “Люлин”, работи се активно по проектирането на участъка в посока “Студентски град”, заяви също кметът Васил Терзиев.