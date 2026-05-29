Предадоха на съд кмета на Бойчиновци за длъжностно престъпление

29 Май, 2026 15:26 757 18

Той е сключил трудови договори между община Бойчиновци и десет лица, приближени до него и участвали в предизборните му кампании

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу кмета на община Бойчиновци Светлин Сретениев по дело за длъжностно престъпление, стана ясно от съобщение на Апелативната прокуратура в София.

Сретениев е избран за кмет на община Бойчиновци на местните избори през 2011 г., а впоследствие е преизбран през 2015 г. и 2019 г.

По време на третия си мандат, въпреки че е бил запознат със задълженията си по управление и разпореждане с общинското имущество и финанси съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, той е сключил трудови договори между община Бойчиновци и десет лица, приближени до него и участвали в предизборните му кампании.

В хода на разследването са събрани доказателства за това, че Сретениев умишлено е назначил въпросните лица на различни длъжности, сред които специалист „Етнически и интеграционни въпроси“, изпълнител, работник „Благоустройство и комунално строителство“ и портиер. Част от назначените лица са удостоверили образованието си не с дипломи за завършено средно образование, а с удостоверения за завършен VII и XI клас. Установено е също, че едно от назначените лица е било осъждано за престъпление против политическите права на гражданите.

Десетте лица са получавали трудови възнаграждения от бюджета на община Бойчиновци, без реално да полагат труд и без да изпълняват задълженията, произтичащи от заеманите длъжности.

Според обвинението, в резултат на действията на Светлин Сретениев за периода от 1 януари 2018 г. до 31 март 2023 г. са причинени значителни щети на община Бойчиновци в размер на 382 164,76 лева (195 397,74 евро).

Сключените от обвиняемия трудови договори са били предмет на журналистическо разследване, след излъчването на което Окръжна прокуратура – Монтана се е самосезирала и е образувала досъдебно производство, приключило с внасянето на обвинителния акт в съда.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.


  • 1 Село без кучета...

    8 0 Отговор
    Ако в България имаше нормална правосъдна система дали щеше да е така.Задавам риторичен въпрос.

    15:30 29.05.2026

  • 2 Феодали

    8 0 Отговор
    във феодална територия!

    15:31 29.05.2026

  • 3 Всички кметове в страната трябва да мина

    3 1 Отговор
    ...да минат на проверка от и ституции - финансови, проектни, налагат ли на населението срещу корупция престъпни и нагли престъпления

    15:33 29.05.2026

  • 4 Питане

    8 0 Отговор
    От материала не се разбира от кое индианско племе са - копанари, калайджия, от племето на маскудския ли ?

    15:35 29.05.2026

  • 5 Сретениев

    5 2 Отговор
    е трети мандат от коалиция " Заедно за силна община "
    Последния път спечели срещу ГЕРБ.

    15:38 29.05.2026

  • 6 Кривчо

    8 0 Отговор
    В северозапада Бог високо, Цар далеко! Ако разгледате общините, кметовете и родата им ще забележите от всичко по много. Фирми, кооперации и всякакви други начело с феодалите кметове.
    Ама май не е само северозапада!!!

    15:38 29.05.2026

  • 7 1234

    5 2 Отговор
    15ч. 30 мин. в цяла украина е обявена въздушна тревога. Стратегическата авиация на Русия е във въздуха, черноморскя флот действа по тревога.

    15:39 29.05.2026

  • 8 оня с коня

    8 0 Отговор
    много герберски кметове ще къскат наровете във затвора ми се вижда

    Коментиран от #9

    15:41 29.05.2026

  • 9 Кривчо

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    А дано! Те и в затвора чакат свежо попълнение.

    15:41 29.05.2026

  • 10 гара Бойчиновци

    2 0 Отговор
    И всички Общински съветници и кметове по селата трябва да обвинят защото и те участват там са само "зърнари" ,един проект засягащ живущите в Общината няма реализиран,само атендуване и незаконна продажба на общински земеделски земи! Тази община трябва да бъде затворена!

    15:45 29.05.2026

  • 11 Гост

    2 0 Отговор
    Всъщност няма кмет, който да не е за предаване.

    15:45 29.05.2026

  • 12 Чулия

    2 0 Отговор
    Община с делегиран бюджет, която съществува на хартия, група земеделци общински съветници разпределят 20 милиона бюджет и с това приключва работата им,а цяла година получават заплащане за това, ето от къде Държавата ще спести пари, ЗАТВАРЯНЕ!

    15:50 29.05.2026

  • 13 Амет

    2 0 Отговор
    А кмета на Русе, кога?

    15:53 29.05.2026

  • 14 Няма шанс

    2 0 Отговор
    А не този е от добрите
    та те всичките
    всичките и навсякъде
    са директно за затвора

    15:56 29.05.2026

  • 15 Цвете

    1 0 Отговор
    ТИЯ ИЗОБЩО УЧИЛИ ЛИ СА В УЧИЛИЩЕ? ЕГАТИ КМЕТА. А ТОЙ ДО КОЙ КЛАС Е УЧИЛ? УДАРИЛИ СА ДЪНОТО ОТ КРАЖБИ, ГРАБЕЖИ. ПРЕДНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА КАКВО СА РАБОТИЛИ. ЧЕ НЕ СА РАЗКРИЛИ РЕЗИЛА? 🎭🤦‍♂️🎭🤷‍♀️🎭👨‍🎓🚔

    15:58 29.05.2026

  • 16 Тончо

    2 0 Отговор
    Предполагам, че е използвал опита на зеления чорап, който беше назначил любовницата си (сега съпруга) на втори трудов договор към неговото поделение. Нищо ново под слънцето!

    15:58 29.05.2026

  • 17 Прогресивна измама

    1 0 Отговор
    Тези който го маскарят беха гербаджии сега са зелени чорапи (фурнаджийски лопати)положението е "стани да седна"!

    15:58 29.05.2026

