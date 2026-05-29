Пеканов: Страната ни навлиза в решаващ период за усвояването на средствата по ПВУ

Вицепремиерът Атанас Пеканов предупреди, че България влиза в решаващ период за усвояването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В интервю за Нова телевизия той постави акцент върху антикорупционната комисия, доверието от Брюксел и забавените реформи, от които зависят следващите плащания, цитиран от novini.bg.

По думите му комисията трябва да започне работа в края на август, а подкрепата за законодателните промени е ключова за отключването на европейските средства. Той заяви, че европейското доверие не бива да бъде пропиляно в момент, когато страната трябва да защити милиарди евро.

Пеканов заяви, че през годините е било загубено много по темата за борбата с корупцията. Според него доверието, дадено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, е знак, че България трябва да довърши започнатото. „Комисията трябва да започне да работи в края на август. Надявам се днес „Продължаваме промяната-Демократична България“ да ни подкрепи“, каза вицепремиерът.

Той отправи остра критика към досегашната конструкция на антикорупционния орган. По думите му при предишния модел са били направени „най-големите зулуми“, комисията е била „похитена“, а парламентарната квота - променена. Пеканов подчерта, че подкрепата от Европа не е случайна и е свързана със стремежа да се изгради по-работещ механизъм.

По Плана за възстановяване и устойчивост вицепремиерът прогнозира, че България може да достигне средното европейско ниво от около 70 процента усвояване. Според него реалистичното изпълнение може да стигне и около 80 процента, но това зависи от скоростта, с която ще бъдат приключени забавените реформи. Той посочи, че до момента са реализирани 19 от 25 мерки по четвъртото плащане, а срокът за него е до идния петък.

По петото плащане картината е много по-тежка. Пеканов предупреди, че има 56 етапа, по които не е направено нищо, а това поставя страната под сериозен натиск. По думите му остатъкът от около 1 млрд. евро ще трябва да бъде покрит от бюджета, ако България не успее да навакса забавянето и да защити средствата си пред европейските институции.

Вицепремиерът засегна и темата за ВиК дружествата, като заяви, че общинските структури трябва да спрат да действат самостоятелно. Според него ВиК холдингът трябва да има водеща роля, но в момента се търси междинен вариант, който да позволи движение по реформата.

Пеканов коментира и забавянията около разширението на ПАВЕЦ „Чаира“. По думите му екооценка за проекта се чака 4 години заради три вида риби. Той даде този пример като част от по-широкия проблем със забавени процедури, които блокират важни решения за енергетиката и инфраструктурата.

Пеканов коментира и темата за еврозоната, като предупреди, че хората трябва да се откажат от някои услуги, които вече се предлагат в евро. Той заяви, че още преди въвеждането на еврото е предупреждавал за риск от спекула и нелоялни търговски практики. Според него именно подобни практики могат да усилят инфлационния натиск, ако контролът не бъде достатъчно строг.

По европейския бюджет Пеканов посочи, че България настоява да не бъде намаляван ресурсът за кохезионна и регионална политика с 12 процента. Той отбеляза, че проблеми има и в други държави от ЕС, като даде пример с Франция и темата за влаковете, поставена пред Еманюел Макрон.

По темата за Украйна вицепремиерът заяви, че в краткосрочен план помощта няма да спре. Според него обаче премиерът правилно поставя въпроса докъде и докога ще продължава този процес.

Пеканов призна още, че в момента се обсъжда и замразяване на заплатите на депутати и министри. Темата влиза в по-широкия разговор за публичните разходи, бюджетната дисциплина и доверието към институциите. Това се случва в момент, когато страната трябва едновременно да защити европейското финансиране, да навакса реформите и да покаже, че може да управлява публичните средства без нови сътресения