Пеканов: Страната ни навлиза в решаващ период за усвояването на средствата по ПВУ

29 Май, 2026 10:13 343 8

Европейското доверие не бива да бъде пропиляно в момент, когато страната трябва да защити милиарди евро, напомни вицепремиерът 

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът Атанас Пеканов предупреди, че България влиза в решаващ период за усвояването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В интервю за Нова телевизия той постави акцент върху антикорупционната комисия, доверието от Брюксел и забавените реформи, от които зависят следващите плащания, цитиран от novini.bg.

По думите му комисията трябва да започне работа в края на август, а подкрепата за законодателните промени е ключова за отключването на европейските средства. Той заяви, че европейското доверие не бива да бъде пропиляно в момент, когато страната трябва да защити милиарди евро.

Пеканов заяви, че през годините е било загубено много по темата за борбата с корупцията. Според него доверието, дадено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, е знак, че България трябва да довърши започнатото. „Комисията трябва да започне да работи в края на август. Надявам се днес „Продължаваме промяната-Демократична България“ да ни подкрепи“, каза вицепремиерът.

Той отправи остра критика към досегашната конструкция на антикорупционния орган. По думите му при предишния модел са били направени „най-големите зулуми“, комисията е била „похитена“, а парламентарната квота - променена. Пеканов подчерта, че подкрепата от Европа не е случайна и е свързана със стремежа да се изгради по-работещ механизъм.

По Плана за възстановяване и устойчивост вицепремиерът прогнозира, че България може да достигне средното европейско ниво от около 70 процента усвояване. Според него реалистичното изпълнение може да стигне и около 80 процента, но това зависи от скоростта, с която ще бъдат приключени забавените реформи. Той посочи, че до момента са реализирани 19 от 25 мерки по четвъртото плащане, а срокът за него е до идния петък.

По петото плащане картината е много по-тежка. Пеканов предупреди, че има 56 етапа, по които не е направено нищо, а това поставя страната под сериозен натиск. По думите му остатъкът от около 1 млрд. евро ще трябва да бъде покрит от бюджета, ако България не успее да навакса забавянето и да защити средствата си пред европейските институции.

Вицепремиерът засегна и темата за ВиК дружествата, като заяви, че общинските структури трябва да спрат да действат самостоятелно. Според него ВиК холдингът трябва да има водеща роля, но в момента се търси междинен вариант, който да позволи движение по реформата.

Пеканов коментира и забавянията около разширението на ПАВЕЦ „Чаира“. По думите му екооценка за проекта се чака 4 години заради три вида риби. Той даде този пример като част от по-широкия проблем със забавени процедури, които блокират важни решения за енергетиката и инфраструктурата.
Пеканов коментира и темата за еврозоната, като предупреди, че хората трябва да се откажат от някои услуги, които вече се предлагат в евро. Той заяви, че още преди въвеждането на еврото е предупреждавал за риск от спекула и нелоялни търговски практики. Според него именно подобни практики могат да усилят инфлационния натиск, ако контролът не бъде достатъчно строг.

По европейския бюджет Пеканов посочи, че България настоява да не бъде намаляван ресурсът за кохезионна и регионална политика с 12 процента. Той отбеляза, че проблеми има и в други държави от ЕС, като даде пример с Франция и темата за влаковете, поставена пред Еманюел Макрон.

По темата за Украйна вицепремиерът заяви, че в краткосрочен план помощта няма да спре. Според него обаче премиерът правилно поставя въпроса докъде и докога ще продължава този процес.

Пеканов призна още, че в момента се обсъжда и замразяване на заплатите на депутати и министри. Темата влиза в по-широкия разговор за публичните разходи, бюджетната дисциплина и доверието към институциите. Това се случва в момент, когато страната трябва едновременно да защити европейското финансиране, да навакса реформите и да покаже, че може да управлява публичните средства без нови сътресения


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чакаме големите пари

    2 1 Отговор
    Този няма глава а касичка, но за сега само звонк в нея.

    10:20 29.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    3 0 Отговор
    минавам само да им тегля eдин на всички авторки, редакторки и т.н.

    10:21 29.05.2026

  • 3 Кандидат депутат

    2 0 Отговор
    Едно време на усвояването му викаха кладенец. И се лежеше , не по островите

    10:22 29.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Това момченце ни носеше кафе на мен и Кирчо на протеста а сега дава акъл.

    10:32 29.05.2026

  • 5 Лапачката

    1 1 Отговор
    възбужда апетита.

    10:33 29.05.2026

  • 6 дезинформация

    1 0 Отговор
    Като чуя за европейски средства по медиите, само за процент на усвояване се говори и се споменава количество мерки за изпълнение! И в тази статия се споменава само за едно от изискванията "антикорупционната комисия", която звучи правилно за хората. Колко от другите мерки в числото са срещу хората и ще водят за загуби на държавата след това не се споменава. Целта е самп "усвояване", което в повечето случи е малкият бонус за управляващите, когато продават интересите на държавата. За много от мерките се научава в последствие, когато хората го усещат на гърба си!

    10:35 29.05.2026

  • 7 Този

    0 0 Отговор
    измисления трябва да бъде изнасилен незабавно.

    10:36 29.05.2026

  • 8 Некадърници

    1 0 Отговор
    Герб договориха 18 милиарда евро още през 2020 година, но правителствата на Радев и промяната за 5 години не успяха да ги усвоят. Всички други държави отдавна ги усвоиха, а ние се занимава с подписване на договор с Боташ.

    10:39 29.05.2026

