Новини
България »
Всички градове »
Пожар в хотел в "Слънчев бряг", има загинал работник

Пожар в хотел в "Слънчев бряг", има загинал работник

28 Май, 2026 19:06 1 167 10

  • пожар-
  • хотел-
  • слънчев бряг

Трима заварчици са работели в хотела, когато от искра бързо се е възпламенило помещение. Двама от работниците са скочили от балкон на нисък етаж, третият погълнал голямо количество дим и колабирал, докато е опитвал да избяга от пламъците.

Пожар в хотел в "Слънчев бряг", има загинал работник - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж загина при пожар в хотел в "Слънчев бряг". Трагедията се е разиграла този следобед. Жертвата е 47-годишен работник, информират от Нова телевизия.
По данни на други служители, трима заварчици са работели в хотела, когато от искра бързо се е възпламенило помещение. Двама от работниците са скочили от балкон на нисък етаж, третият погълнал голямо количество дим и колабирал, докато е опитвал да избяга от пламъците.

Изгорели са три стаи от хотела.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде е

    9 0 Отговор
    Трудовата хигиена

    19:08 28.05.2026

  • 2 Ами да, те

    4 1 Отговор
    така правят искрите, подпалват хотелите... Праведно прочистване...

    19:10 28.05.2026

  • 3 хмммм

    6 13 Отговор
    Хайде, нали Радев щеше да ви донесе щастливото бъдеще? Слънчев бряг е държавен комплекс.

    19:11 28.05.2026

  • 4 Едва ли

    8 1 Отговор
    с договор и правоспособност . Бог да прости човека , от немотия е отишъл .

    19:15 28.05.2026

  • 5 .....

    3 1 Отговор
    Е може ли такива пожари преди сезона?

    Коментиран от #6

    19:19 28.05.2026

  • 6 честен ционист

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от ".....":

    Може ми, като електроженистът до вчера е доил кози в предградията на Кандахар. Всичко може.

    19:20 28.05.2026

  • 7 Обективен

    10 1 Отговор
    При извършване на огневи работи се прави протокол с инструктаж на работника и шефа му ,и трябва да има под ръка пожарогасител и шланг д вода под налягане.Тук бяла страна няма да станем до края на века.

    19:22 28.05.2026

  • 8 Сталин

    4 1 Отговор
    На л@йноморието и бетономорието атракциите никога не свършват

    19:53 28.05.2026

  • 9 Помак

    0 0 Отговор
    Това престъпно място няма ли кой да го разруши ..от 30 г това слънчев бряг ли е кво се прави като държава в държавата ,пълно беззаконие

    20:02 28.05.2026

  • 10 Няма никъде " Охрана на труда"!

    0 0 Отговор
    Чиновниците само си барат бандараците!

    20:03 28.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол