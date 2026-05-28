Пожар в хотел в "Слънчев бряг", има загинал работник

Мъж загина при пожар в хотел в "Слънчев бряг". Трагедията се е разиграла този следобед. Жертвата е 47-годишен работник, информират от Нова телевизия.
По данни на други служители, трима заварчици са работели в хотела, когато от искра бързо се е възпламенило помещение. Двама от работниците са скочили от балкон на нисък етаж, третият погълнал голямо количество дим и колабирал, докато е опитвал да избяга от пламъците.
Изгорели са три стаи от хотела.
