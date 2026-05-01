Важните новини във ФАКТИ на 01.05.2026 г.

Гори столичен мол

Сигнал за пожар в столичния мол "Парадайс" е получен преди минути, около 11 ч. съобщават за bTV от пожарната.

Мартин Димитров: Асен Василев собственоръчно раздели ПП и ДБ

Асен Василев собственоръчно раздели "Продължаваме промяната" (ПП) и "Демократична България" (ДБ), въпреки че беше предупреден, че това е сериозна грешка. Това заяви народният представител от "Демократична България" Мартин Димитров. По думите му решението за раздалечаването между двете формации е било политически избор на ръководството на ПП, а ДБ е настоявала то да не бъде предприемано. Това съобщиха от пресцентъра на "Да, България" за ФОКУС.

Не трябва да се върви към радикално орязване на разходите, каза Пламен Димитров

В бюджета за 2026 г. не трябва да се върви към радикално орязване на разходите, каза пред журналисти президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров. Според него има как дефицитът да остане в рамките на 3%.

Румен Радев за Деня на труда: Благодарност към поколенията, съградили днешна България

Честит Първи май на всички вас, които с талант и усърдие градите и пазите Родината. Това написа лидерът на формация "Прогресивна България" Румен Радев.

Нов парламент и нови разходи: Над 9500 евро на месец струва издръжката на един депутат

Месечната издръжка на един народен представител от държавния бюджет вече варира между 7500 и над 9500 евро, като сумата включва заплата, добавки и представителни разходи. Основното възнаграждение на депутатите в новоизбрания 52-ри парламент стартира от 4100 евро и достига до 4460 евро, но реалните приходи на народните избраници са значително по-високи заради участието в комисии и натрупания трудов стаж.

Данов: Путин иска да открадне няколко часа, за да си направи парада на 9-ти май, след което ще удари с ярост

"Путин иска да открадне няколко часа, за да си направи парада на 9 май, след което с още по-голяма ярост ще бъдат удрени украински градове и инфраструктура." Това каза Васил Данов, капитан I ранг от запаса и член на ръководството на Атлантическия съвет, в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

Общинският съвет в Берковица е с нов председател

Общинският съвет в Берковица е с нов председател, предаде БНР.

Ваня Григорова: Какъв ден на труда, то работници вече няма?!

Международният ден на труда и работническата солидарност ни напомня за невидимите хора, които ни лекуват, строят сгради и мостове, чистят, возят ни на работа, училище, до лекарския кабинет. И за това как да осигурим достоен труд и достойно възнаграждение на работещите и техните семейства. Това написа общинският съветник от СОС Ваня Григорова в социалните мрежи по повод днешния празник. Тя задава въпроса "защо работещите не се самоорганизират и защитават?" и отправя критика към "елита", който пренебрегва работещите хора.

Скандал в БНТ заради свалена преди ефир украинска значка

Българската национална телевизия (БНТ) проверява случай със свалена значка с флага на Украйна от ревера на гост минути преди негово телевизионно участие, съобщават от БГНЕС. Инцидентът засяга изпълнителния директор на студио "Орфей" към Министерството на културата Павел Павлов, който е бил принуден да премахне символа преди да влезе в студиото на сутрешното предаване "100% будни".

Заплащането на работниците - с 12% спад, на директорите скок с 54%

Реалното заплащане на работниците в световен мащаб е спаднало с 12 процента, докато това на изпълнителните директори (CEO) е скочило с 54 процента между 2019 г. и 2025 г., отчита неправителствената организация "Оксфам" в анализ, изготвен съвместно с Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC) по повод Международния ден на труда, пише БТА.

Първомайско шествие на КТ "Подкрепа" в центъра на София

С шествие и рок концерт в София КТ "Подкрепа" отбеляза Международния ден на труда.

Стоил Алипиев: Пазарът е изтърван, цените са изкуствено завишени

Бившият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев критикува днес, 1 май 2026 година, състоянието на пазара в България, като заяви, че цените на основните хранителни стоки са изкуствено завишени. В ефира на Bulgaria ON AIR той посочи, че потребителската кошница вече е достигнала стойност от 59 евро. Според него липсата на ефективен контрол върху нелоялните търговски практики позволява на търговците да поддържат високи нива, които не съответстват на икономическата логика, докато в развитите европейски държави пазаруването излиза по-изгодно.

София получи над 15.1 млн. евро държавно финансиране за общински проекти

Одобрените през 2026 г. плащания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) към Столична община са в размер на 15 127 075 евро. Средствата са за проекти на територията на София, предвидени за финансиране по чл. 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 г. Плащанията бяха ускорени през март и април, въпреки че част от обектите са изпълнени още през 2024 - 2025 г.

Българинът работи срещу 12 евро на час

Европа продължава да се движи на две коренно различни скорости по отношение на заплащането, като България твърдо заема последното място в Европейския съюз. Според най-новите данни на Евростат, публикувани през пролетта на 2026 година, средният разход за един час труд у нас възлиза на едва 12 евро, съобщават от bTV. За сравнение, в Люксембург бизнесът плаща средно по 56,8 евро за същия работен час, което прави разликата между най-богатата и най-бедната икономика в блока почти петкратна.

Загиналите в катастрофата край Ботевград са от Монтанско

Загиналите в тежката катастрофа на международния път Е-79 край Ботевград са от Монтанско, разкри агенция BulNews.

След Гърция и МВР забранява водните пожарогасители и флаконите в колите

Министерството на вътрешните работи (МВР) пусна за обществено обсъждане мащабни промени в наредбата за регистрация на моторни превозни средства, които въвеждат строги изисквания за пожарогасителите и слагат край на безкрайните транзитни табели, съобщават от "24 часа". Новите правила задължават всички шофьори да преминат към сертифицирани прахови уреди и целят да спрат масовите злоупотреби с нерегистрирани стари автомобили.

Пламен Димитров: Минималната заплата трябва да достигне 1 000 евро

Ако българската икономика запази настоящите си темпове на развитие, е напълно реално средното възнаграждение у нас да достигне 2 225 евро до 2030 година. Тази прогноза направи президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров, съобщават от "БНР". Повод за изказването е 1 май – Международният ден на труда.

Празнично шествие на БСП за Деня на труда

Традиционното за Деня на труда шествие митинг, организирано от БСП, се проведе в София, съобщи БНТ.



То бе под надслов "Работим, а сме бедни. Стига! Втори живот няма". Стартът му беше даден от езерото "Ариана" и стигна до лятната сцена в Борисовата градина. Събралите се настояваха за гарантирани и защитени трудови права и достойни заплати и пенсии.

Шофьор прегази въоръжен с мачете мъж в Разград

Ожесточен битов скандал ескалира до атака с хладно оръжие и блъснат пешеходец вчера следобед в Разград, съобщават от ОДМВР - Разград. Екшънът на кръстовището между улиците "Любен Каравелов" и "Бърни Бърнев" е приключил с един настанен в болница и един прибран в полицейския арест.

Слягане на пътното платно е установено по пътя Смолян – Пампорово, има заледени участъци в планината

Слягане на едната пътна лента е установено по пътя Смолян – Пампорово в района на местността Райковски ливади, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян. Участъкът е с дължина около 10 метра, сигнализиран е и е обезопасен със сигнална лента.

Диана Русинова: Прикрива ли МВР нещо пътния инцидент на път І-1 край Ботевград?

Екипът на място на European Center for Transport Policies (ЕЦТП) изрично е бил предупреден, че по разпореждане на главния секретар на МВР е създаден периметър от над 1 км около зоната където настъпи инцидента с петима загинали по-рано тази сутрин. На място са изпратени жандармерия, полиция и присъства лично зам. окръжен прокурор.