Във "Филиповци" тиктака екологична бомба?

24 Април, 2026 08:04 827 8

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди две седмици ви показахме огромното, нерегламентирано сметище в столичния квартал "Филиповци", което не спира да расте от години. То е в близост до жилища. По думите на местните жители ситуацията става все по-зле – отпадъците се увеличават, а реални мерки липсват. „Трупа се ежедневно и всичко расте с часове“, казват хората. Те се опасяват, че с настъпването на по-топлото време миризмата ще стане непоносима и ще обхване целия квартал, съобщава бТВ.

Жителите твърдят, че проблемът съществува от десетилетия. Подавани са множество сигнали до институциите, но без резултат. По думите им нерегламентираното изхвърляне на отпадъци продължава ежедневно, включително и на строителни отпадъци и дори на мъртви животни. В близост се намира и река, която според хората вече е силно замърсена и на практика се е превърнала в сметище.

Граждани, които многократно са сигнализирали, посочват, че през последните седмици няма никаква промяна.

Според тях липсва реакция както от страна на Столичната община, така и от районната администрация.

Те определят ситуацията като недопустима и настояват за спешни мерки, тъй като, по думите им, става дума не само за битов проблем, а за сериозен екологичен риск.

Заместник-кметът на район „Люлин“ Николай Неделков заяви, че проверките са установили, че засегнатите терени са частни земеделски имоти.

Въпреки това Столичният инспекторат е извършил проверки и е установил нарушения. На един от нарушителите са съставени шест акта, но санкциите до момента не са довели до прекратяване на дейността.

Според местната власт, с последните промени в законодателството при системни нарушения и изхвърляне на големи количества отпадъци може да се стигне до наказателна отговорност, включително и до лишаване от свобода. Общината ще сезира компетентните органи при нови случаи.

Проблем остава фактът, че терените са частна собственост, което затруднява почистването.

От общината посочват, че ще търсят съдействие от Министерството на земеделието за установяване на собствениците, след което да ще бъдат предприети съвместни действия по разчистване.

Като възможна мярка се обсъжда и поставянето на видеонаблюдение, подобно на случая в село Долни Богров, където теренът е бил общински и вече е почистен.

За "Филиповци" обаче това ще бъде възможно едва след изясняване на собствеността и спазване на всички законови процедури.

Конкретни срокове за решаване на проблема към момента не се ангажират. От общината посочват, че действията зависят от координацията с други институции.

От районната администрация не присъства представител на място, въпреки отправената покана. Позиция от Регионалната инспекция по околната среда и водите също не беше получена.

Темата остава с продължение. Междувременно жителите на Филиповци са категорични – проблемът не е от вчера и засяга не само квартала, а и околната среда.

Според тях натрупаните отпадъци и замърсяването на водите превръщат района в „екологична бомба“, която изисква незабавни действия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цербер

    9 0 Отговор
    Във "Филиповци" тиктака екологична бомба. ТОВА НЕ Е ВЪПРОСИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ,А Е РАЗКАЗНО. Тиктака ли екологична бомба във Филиповци? ТАКА Е ВЪПРОСИТЕЛНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ ЗА ЗАГЛАВИЕТО ВИ.

    08:22 24.04.2026

  • 2 Сталин

    12 0 Отговор
    Бангладеш в клуба на богатите

    08:22 24.04.2026

  • 3 Трол

    8 0 Отговор
    Ще го почистим и след две години пак ще е там.

    Коментиран от #5

    08:23 24.04.2026

  • 4 бою циганина

    4 2 Отговор
    аз съм за зелената сделка и горенето на евробоклук тук

    08:30 24.04.2026

  • 5 Моарейн

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Вие сте оптимист, колега. Още на втората седмица ще е същият боклучарник.

    08:36 24.04.2026

  • 6 Нека

    7 0 Отговор
    неутрализираме бомбата с левро !

    08:36 24.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 безпартиен

    8 0 Отговор
    Сметището незаконно,а къщите дали са законни? Парцелите на които са построени чия собственост са и кой какви данъци плаща?Ало, чиновниците в общината и държавата,Заслужете си заплатите!!!Всичко НЕЗАКОННО да се събори!

    08:41 24.04.2026

