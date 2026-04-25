Програма „Лятна грижа“ продължава и през 2026 г. с повече възможности за децата на София през ваканцията

25 Април, 2026 16:23 323 1

Крайният срок за кандидатстване е 10 май

Програма „Лятна грижа" продължава и през 2026 г. с повече възможности за децата на София през ваканцията
Снимка: Столична община
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Творчески работилници, образователни занимания, спорт, игри на открито и нови приятелства ще съпътстват лятото на учениците от 1. до 4. клас в общинските училища в рамките на програмата „Лятна грижа“ на Столична община, която ще се проведе от 1 юни до 17 юли 2026 г.

След успешното пилотно издание през 2025 г., програмата продължава с разширен обхват и по-добра организация. Положителната обратна връзка от родители, училищни ръководства и педагогически специалисти показва, че подобна инициатива е реална подкрепа за семействата в летните месеци и същевременно създава повече възможности за развитие на децата извън учебната година.

„Лятна грижа“ съчетава полезното с приятното – децата ще могат да учат чрез игри, творчество и движение, да развиват социални и емоционални умения и да прекарват времето си заедно със свои връстници в среда, която остава активна и през ваканцията.

Отворена е процедурата за кандидатстване на училищата

Столичната община кани общинските училища на територията на града да се включат в програмата.

Кандидатстващите институции е необходимо да планират балансирана седмица, включваща:

- Ежедневни спортни активности и занимания по танци;

- Посещения на културно-исторически обекти, музеи и Зоологическата градина;

- Художествени работилници, театрални представления и кинопрожекции;

- Образователни дискусии по теми като екология, здравословен начин на живот и пътна безопасност.

Документите се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Крайният срок за кандидатстване е 10 май. Повече информация за кандидатстването може да бъде намерена на официалния сайт на Столична община.

С продължаването на инициативата Столичната община прави още една стъпка към това училището да бъде не само място за учене, а и пространство за развитие, общуване и нови преживявания и през лятото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Как може

    1 0 Отговор
    Да оставите децата, на тоя педроханец

    16:31 25.04.2026

