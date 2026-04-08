Ивелин Михайлов обяви: Майка ми и близки ми помагат финансово след наложените запори

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов обяви в интервю за предаването „Тази сутрин“ на bTV, че разчита на финансова помощ от майка си и близки, за да покрива ежедневните си разходи.
„Майка ми дава, аз го казах и преди, човек разчита на близки и на познати“, посочи Михайлов в отговор на въпрос как се справя финансово на фона на наложените му запори заради проекта „Исторически парк“.
Михайлов призна, че ситуацията е необичайна, но я приема като част от личната си кауза. „Имам желязна психика, решавам да работя в полза на хората“, обяви той.
Той уточни още, че предизборната кампания на партията не се финансира по традиционен начин.
„Ние не финансираме кампания. Нашите съмишленици работят заедно с нас и всеки един работи безплатно“, заяви Михайлов.
Лидерът на „Величие“ допълни, че по време на посещенията си в страната и чужбина получава подкрепа от симпатизанти
„Осигуряват ни къде да спим. Не са ни дали да платим една стотинка нито за храна, нито за нещо“, каза той, визирайки срещи с избиратели, включително и в Испания.
В интервюто Михайлов коментира още, че според него партията не е загубила доверие, въпреки социологическите прогнози, и заяви, че очаква по-висок резултат на изборите.
Според него формацията на Румен Радев – „Прогресивна България“, ще вземе гласове основно от ГЕРБ.
До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":Румен Радев и Величие ще вкарат в затвора Дебелите и крадливи парчета Тиквата Борисов и крадците около него.
12 АГАТ а Кристи
До коментар #8 от "Майка му":Бие му инжекции против наглост, ама те не му помагат
13 Расташки
16 ма ДУРО
До коментар #11 от "Напред и само напред!":Колкото ти ще ги вкараш, толкова и цитираните от теб.
Другарят КРадев и твоя човек могат само да ги осъвършенстват в краденето
19 И ЗАЩО
До коментар #15 от "таксиджия 🚖":да не идва.....Много ли ти пречи това
21 таксиджия 🚖
До коментар #19 от "И ЗАЩО":Пречи ми, че повтаря колко е беден и как майка му го издържа, а в същото време мутрее със джип за сто хиляди евро 💶. Дори го има на видеото в канала на Брейка, на път за София:"ей го Ивелин" и се вижда на камерата как Мерцедес Г класа профучава покрай Киа-та на Кирил Кирилов.
29 Ще те допълня
До коментар #16 от "ма ДУРО":Написал сте две изречения и имате пет правописни грешки. И простата Тиква Борисов така пише.
До коментар #8 от "Майка му":Със зелени рецепти.
До коментар #25 от "Софиянец":Хахаха, явно не си ходил в Неофит Рилски. Следващият път се отбий и влез вътре в селото да видиш за какво става дума. Преди това си прегледай ходовата част на автомобила, че терена е тежък. Ако влезеш в магазина на центъра, задължително закючи колата и не оставяи чанти, телефони и други вещи вътре. Местните са много бързи и се възползват от потока туристи осмелили се да отбият от главният път.
Дайте го на НАП.
