Ивелин Михайлов обяви: Майка ми и близки ми помагат финансово след наложените запори

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов обяви в интервю за предаването „Тази сутрин“ на bTV, че разчита на финансова помощ от майка си и близки, за да покрива ежедневните си разходи.

„Майка ми дава, аз го казах и преди, човек разчита на близки и на познати“, посочи Михайлов в отговор на въпрос как се справя финансово на фона на наложените му запори заради проекта „Исторически парк“.

Михайлов призна, че ситуацията е необичайна, но я приема като част от личната си кауза. „Имам желязна психика, решавам да работя в полза на хората“, обяви той.

Той уточни още, че предизборната кампания на партията не се финансира по традиционен начин.

„Ние не финансираме кампания. Нашите съмишленици работят заедно с нас и всеки един работи безплатно“, заяви Михайлов.

Лидерът на „Величие“ допълни, че по време на посещенията си в страната и чужбина получава подкрепа от симпатизанти

„Осигуряват ни къде да спим. Не са ни дали да платим една стотинка нито за храна, нито за нещо“, каза той, визирайки срещи с избиратели, включително и в Испания.

В интервюто Михайлов коментира още, че според него партията не е загубила доверие, въпреки социологическите прогнози, и заяви, че очаква по-висок резултат на изборите.

Според него формацията на Румен Радев – „Прогресивна България“, ще вземе гласове основно от ГЕРБ.