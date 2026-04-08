  Тема: Избори

Ивелин Михайлов обяви: Майка ми и близки ми помагат финансово след наложените запори

8 Април, 2026 11:36 1 697 38

Според лидера на "Величие" формацията на Румен Радев – „Прогресивна България“, ще вземе гласове основно от ГЕРБ

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов обяви в интервю за предаването „Тази сутрин“ на bTV, че разчита на финансова помощ от майка си и близки, за да покрива ежедневните си разходи.

„Майка ми дава, аз го казах и преди, човек разчита на близки и на познати“, посочи Михайлов в отговор на въпрос как се справя финансово на фона на наложените му запори заради проекта „Исторически парк“.

Михайлов призна, че ситуацията е необичайна, но я приема като част от личната си кауза. „Имам желязна психика, решавам да работя в полза на хората“, обяви той.

Той уточни още, че предизборната кампания на партията не се финансира по традиционен начин.

„Ние не финансираме кампания. Нашите съмишленици работят заедно с нас и всеки един работи безплатно“, заяви Михайлов.

Лидерът на „Величие“ допълни, че по време на посещенията си в страната и чужбина получава подкрепа от симпатизанти

„Осигуряват ни къде да спим. Не са ни дали да платим една стотинка нито за храна, нито за нещо“, каза той, визирайки срещи с избиратели, включително и в Испания.

В интервюто Михайлов коментира още, че според него партията не е загубила доверие, въпреки социологическите прогнози, и заяви, че очаква по-висок резултат на изборите.

Според него формацията на Румен Радев – „Прогресивна България“, ще вземе гласове основно от ГЕРБ.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    34 14 Отговор
    Бедния Тутанкамон - ДА ГО ОЖАЛИШ 😭

    Коментиран от #11

    11:40 08.04.2026

  • 2 Хахахаха

    29 16 Отговор
    Дано и след проверката, да остане на техните помощи.

    11:42 08.04.2026

  • 3 Гост

    32 17 Отговор
    Кой па ще гласува за тебе бе?

    11:42 08.04.2026

  • 4 урко

    27 14 Отговор
    Да бе, майка му...... разни балъци, които все още наливат пари в пирамидата... И далавераджии като братя Стоименови също. В противен случай не виждам как щеше да си позволи да кръстосва цяла Европа

    11:43 08.04.2026

  • 5 Хитро

    26 14 Отговор
    Така като го слушам иска да каже, пари не връщам.

    11:43 08.04.2026

  • 6 Феникс

    26 14 Отговор
    Мой познат му подари 10 бона навремето, той вика майка му го храни!

    11:43 08.04.2026

  • 7 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    13 19 Отговор
    Само Герб и Бойко ша упраат даржавата.

    11:44 08.04.2026

  • 8 Майка му

    24 9 Отговор
    медицинска сестра , с кво му помага ?

    Коментиран от #12, #31

    11:44 08.04.2026

  • 9 Българина от минало време

    27 12 Отговор
    Поредното доказателство ,че човек може да си прави всякакви финансови измами и после да се кандидатира за депутат .

    11:44 08.04.2026

  • 10 брейка

    16 12 Отговор
    Ивилин лъже! аз го издържам от идиниците в пейтриън

    11:49 08.04.2026

  • 11 Напред и само напред!

    15 28 Отговор

    До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":

    Румен Радев и Величие ще вкарат в затвора Дебелите и крадливи парчета Тиквата Борисов и крадците около него.

    Коментиран от #16

    11:49 08.04.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    16 10 Отговор

    До коментар #8 от "Майка му":

    Бие му инжекции против наглост, ама те не му помагат

    11:49 08.04.2026

  • 13 Расташки

    15 9 Отговор
    Тия запори му дойдеха Дюшеш. ся някой като си иска "инвестираните" пари спокойно фараоно ще каже ,че иска да ги върне ама пустите запори.. подобно на Божков и спечелилите от лотарията - ще ви дам парите ама как като съм запориран

    11:51 08.04.2026

  • 14 Стара чанта

    10 5 Отговор
    Как беше фразата ви ,,...О, воини на светлината "?. С това избихте рибата, тъъ пи, ид ди от че тааа !

    11:54 08.04.2026

  • 15 таксиджия 🚖

    17 12 Отговор
    Лъжец! На простеста в София в подкрека на Кирил Кирилов дойде със нов Мерцедес Г класа за €100 к. Засечен е със превишена скорост на магистралата.

    Коментиран от #19

    11:56 08.04.2026

  • 16 ма ДУРО

    14 7 Отговор

    До коментар #11 от "Напред и само напред!":

    Колкото ти ще ги вкараш, толкова и цитираните от теб.
    Другарят КРадев и твоя човек могат само да ги осъвършенстват в краденето

    Коментиран от #29

    12:00 08.04.2026

  • 17 АЙДЕ И ТОЯ......ЗА КВИ ХОРА ША БАЧКАШ

    9 6 Отговор
    ВЕЕЕЕ. ТО ИМА И ЕДИН ДЕБЕЛ ДЕТ БАЧКАЗА ХОРАТА. КОИ СТЕА ХОРА....ВАШТЕ ЛИ........НЕ ЗА НАРОДА ДЕТ Я ЗАБРАЙТЕТАА ДУМА КО ЗНАЧИ...

    12:09 08.04.2026

  • 18 клетото

    10 6 Отговор
    фараончи!

    12:14 08.04.2026

  • 19 И ЗАЩО

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "таксиджия 🚖":

    да не идва.....Много ли ти пречи това

    Коментиран от #21

    12:21 08.04.2026

  • 20 Тц,тц

    10 9 Отговор
    Майка му и жена му го подпомагали? И този беше дошъл да ни оправи,маминия?

    12:22 08.04.2026

  • 21 таксиджия 🚖

    8 8 Отговор

    До коментар #19 от "И ЗАЩО":

    Пречи ми, че повтаря колко е беден и как майка му го издържа, а в същото време мутрее със джип за сто хиляди евро 💶. Дори го има на видеото в канала на Брейка, на път за София:"ей го Ивелин" и се вижда на камерата как Мерцедес Г класа профучава покрай Киа-та на Кирил Кирилов.

    12:38 08.04.2026

  • 22 Нехис

    10 6 Отговор
    Ами тези, които накар да теглят заеми за пирамидите ти? Тези пари къде са? Жив да ожалиш Фараона. Да съберем за него дарения - DMS FARAON!

    12:39 08.04.2026

  • 23 Социолог

    11 11 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ВЛИЗАТ! 🔥

    Коментиран от #38

    12:48 08.04.2026

  • 24 Инженер

    9 12 Отговор
    Ивелин Михайлов е новият Васил Левски.

    Коментиран от #33

    12:49 08.04.2026

  • 25 Софиянец

    11 6 Отговор
    Всеки, който е ходил знае, че Неофит Рилски е Швейцария на Балканите

    Коментиран от #34

    12:49 08.04.2026

  • 26 Икономист

    10 2 Отговор
    През 2024та Исторически парк АД излезе на печалба 200 хиляди лева и е раздал дивиденти. Справка Търговския регистър

    12:50 08.04.2026

  • 27 Овчар

    6 5 Отговор
    Лидерът на Ивелин Михайлов обяви: Майка ми и близки ми, като хамелеони превърнали се от комунисти на капиталисти, ми помагат финансово след наложените запори от овчаря в кошaрата на oвцете.

    13:03 08.04.2026

  • 28 Констатация

    4 5 Отговор
    Иво, има много хубави таблетки срещу "запор", разслабват много бързо!!! -)))) Ех, тези Проксита, бе..., големи майтапчии!!!!! -)))))

    13:23 08.04.2026

  • 29 Ще те допълня

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "ма ДУРО":

    Написал сте две изречения и имате пет правописни грешки. И простата Тиква Борисов така пише.

    13:44 08.04.2026

  • 30 Абдел Кадер Бай

    4 3 Отговор
    Моля някой да каже на селския схемаджия, че политическата му кариера приключи. Време е и медийте да го забравят.

    13:48 08.04.2026

  • 31 Цаца ама от едрата

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Майка му":

    Със зелени рецепти.

    13:50 08.04.2026

  • 32 Тома

    3 1 Отговор
    Всички мошенници в политиката са прехвърлили имоти и пари на родата си

    13:50 08.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Иванчо I-ви

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Софиянец":

    Хахаха, явно не си ходил в Неофит Рилски. Следващият път се отбий и влез вътре в селото да видиш за какво става дума. Преди това си прегледай ходовата част на автомобила, че терена е тежък. Ако влезеш в магазина на центъра, задължително закючи колата и не оставяи чанти, телефони и други вещи вътре. Местните са много бързи и се възползват от потока туристи осмелили се да отбият от главният път.

    13:57 08.04.2026

  • 35 Пирамиди фараони

    0 2 Отговор
    Ифчо, кажи бако ако нямаш да ти дам малко, прати револют ...

    14:37 08.04.2026

  • 36 Позор за мисирките! Поддържат мафията.

    2 0 Отговор
    Като те запорират и не можеш да вземаш от никъде пари, как точно ще се нахрани ако не ти помогнат близките? С престъпления?

    14:44 08.04.2026

  • 37 Каква е тази мишка

    1 1 Отговор
    и с какво е важна за хората?
    Дайте го на НАП.

    15:28 08.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

