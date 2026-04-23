"...Името на Ивайло Калушев се появи в избирателните списъци в Монтана...";

Имената на Ивайло Калушев се появиха в избирателните списъци в Монтана за парламентарните избори, съобщи бТВ. Ивайло Георгиев Калушев присъства като гласоподавател, който може да упражни правото си на вот за народни представители в неделя в секция номер 16 в Монтана.

Изборите се проведоха на 19 април - повече от два месеца след трагедията "Петрохан".

На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени застреляни Ивайло Иванов-Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев. А няколко дни по-късно - на 8 февруари, под връх Околчица бяха открити застреляни и останалите от групата Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Случаят "Петрохан" повдигна много въпроси около смъртта на загиналите. Във фокуса им отново стоеше питането дали има външна намеса, или става въпрос за самоубийства.

Телата са на 51-годишният Пламен Статев, 45-годишният Дечо Василев и 49 -годишният Ивайло Иванов-Ивей бяха открити с огнестрелни рани в главите. Калушев, Александър и Николай бяха открити мъртви в кемпер в района на връх Околчица.