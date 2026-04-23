Новини
България »
Името на Ивайло Калушев се появи в избирателните списъци в Монтана

Името на Ивайло Калушев се появи в избирателните списъци в Монтана

23 Април, 2026 12:28 3 640 81

  • ивайло калушев-
  • избирателни списъци-
  • монтана

Изборите се проведоха на 19 април - повече от два месеца след трагедията „Петрохан“

Името на Ивайло Калушев се появи в избирателните списъци в Монтана - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имената на Ивайло Калушев се появиха в избирателните списъци в Монтана за парламентарните избори, съобщи бТВ. Ивайло Георгиев Калушев присъства като гласоподавател, който може да упражни правото си на вот за народни представители в неделя в секция номер 16 в Монтана.

Изборите се проведоха на 19 април - повече от два месеца след трагедията "Петрохан".

На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени застреляни Ивайло Иванов-Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев. А няколко дни по-късно - на 8 февруари, под връх Околчица бяха открити застреляни и останалите от групата Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Случаят "Петрохан" повдигна много въпроси около смъртта на загиналите. Във фокуса им отново стоеше питането дали има външна намеса, или става въпрос за самоубийства.

Телата са на 51-годишният Пламен Статев, 45-годишният Дечо Василев и 49 -годишният Ивайло Иванов-Ивей бяха открити с огнестрелни рани в главите. Калушев, Александър и Николай бяха открити мъртви в кемпер в района на връх Околчица.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    104 3 Отговор
    А за кого е гласувал?

    Коментиран от #2

    12:30 23.04.2026

  • 2 Ами

    75 22 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    то е ясно за кой - ппдб !

    Коментиран от #12

    12:32 23.04.2026

  • 3 Хмм

    47 2 Отговор
    можеше и да "гласува", знаем на кого е районът

    12:33 23.04.2026

  • 4 среднощен

    51 1 Отговор
    "...Името на Ивайло Калушев се появи в избирателните списъци в Монтана...";

    Без коментар...

    12:33 23.04.2026

  • 5 Оги

    73 1 Отговор
    Хахааааа, това са изборите в БГ.

    12:34 23.04.2026

  • 6 Даже е и гласувал за ППДБ

    68 15 Отговор
    Гаранция 200%.

    12:34 23.04.2026

  • 7 Киро

    74 1 Отговор
    Изборните списъци не са почиствани от много години! И затова има фрапиращи случаи. Не може при 6,4 население да гласуват 6,5 милиона!

    Коментиран от #17

    12:35 23.04.2026

  • 8 хихи

    34 0 Отговор
    А гЛасува ли е? А другите ?

    12:35 23.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Даже е и гласувал за ППДБ

    40 13 Отговор
    Гаранция 200%.

    12:36 23.04.2026

  • 11 Стършел

    55 2 Отговор
    А той нали е ,, лама" може да се появява където и когато поиска!

    12:37 23.04.2026

  • 12 Хмм

    58 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    колко ли такива мъртви души има в списъците, щом като при население 6,5 млн. имаме 6,5 избиратели, включителнобебетата, така че активността е по-висока, около 70%, защото избирателите са много по-малко

    12:37 23.04.2026

  • 13 хахахах

    30 4 Отговор
    Ма той умрял, ма!

    Коментиран от #21, #67

    12:38 23.04.2026

  • 14 Коста

    26 1 Отговор
    Значи човека е жив и здрав.

    12:38 23.04.2026

  • 15 Той даже гласува за пеперастите

    39 7 Отговор
    Много сте изостанали с информацията

    12:40 23.04.2026

  • 16 Призовавахте го

    16 5 Отговор
    за щяло и нещяло. Сега тия, които петроханчеха да изваждат вазелина

    12:42 23.04.2026

  • 17 Сила

    41 0 Отговор

    До коментар #7 от "Киро":

    При пет милиона , 5 милиона население ....щото реално сме толкова !!! А от тях минимум два милиона са неграмотни и не говорят български език !!! Което е още по странно и фрапиращо ....!!!?

    Коментиран от #33

    12:43 23.04.2026

  • 18 ЕТО КОЙ Е ГЛАСУВАЛ ЗА ППДБ

    30 6 Отговор
    НА ТАКВИЗ ГЕРОИ - БРАВО !

    12:44 23.04.2026

  • 19 Дервишоглу

    14 8 Отговор
    Няма по голям будала от балхарина.

    12:47 23.04.2026

  • 20 ППДБ

    28 9 Отговор
    Жив е той жив е там на Петрохана,
    потънал в кърви лежи и пъшка
    пе дал с дълбока отзаДи рана

    Коментиран от #23

    12:47 23.04.2026

  • 21 Нееее

    38 2 Отговор

    До коментар #13 от "хахахах":

    Ламите не умират. Те минават на следващо ниво, където имат право на 3 гласа при всяко гласуване.

    12:50 23.04.2026

  • 22 Намерихте

    22 10 Отговор
    единственият, гласувал за ПП - ДБ. Сам се предаде като възкръсна. Не той ви е проблем, а тези милион и половина шарани гласували за новия лама

    12:51 23.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 някой учуден има ли?

    32 2 Отговор
    още колко като него има ако знаете … как се правят 6.5 милиона избиратели при 5.5 милиона население от които 1.5/2 милиона неграмотни

    12:56 23.04.2026

  • 25 койдазнай

    19 12 Отговор
    Еми то все някой трябва да гласува за фатмака!

    Коментиран от #39

    12:57 23.04.2026

  • 26 То 50% от избирателните списъци са почин

    28 0 Отговор
    ...са починали...и при следващите избори пак ще го има в избирателните дписъци

    13:01 23.04.2026

  • 27 На територията живеят максимум

    6 5 Отговор
    4,5 милиона души, които след въвеждането на геноцида "евро" до две- три години ще бъдат избити до 1-2 милиона максимум

    13:02 23.04.2026

  • 28 Жив е той, жив е!

    17 3 Отговор
    Няма кой да го отпише от ГРАО. Това означава, че Съобщението за смърт (това е истинското име на смъртния акт) и личната му карта не са представени в ГРАО, че погребението е незаконно и че никой не си е извадил удостоверение за наследник.

    13:03 23.04.2026

  • 29 име

    21 7 Отговор
    Явно така, с мъртви души, партията на ПетроханскитеПедофили са взели 58хил гласа повече в сравнение с предишните избори от Октомври 2024г

    13:04 23.04.2026

  • 30 Браво

    8 8 Отговор
    Пеdал Калуш президент на България!!!!

    Коментиран от #34

    13:05 23.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да се

    11 9 Отговор
    Да се обяви за светец на пеdофилите и посмъртно орден Стар Петрохан!!!!!

    Казах

    13:07 23.04.2026

  • 33 ае, селски

    4 8 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    "Бърже" да се връщаш на село, да развиваш земеделие, поне себе си да изхранваш. И от избори ли взе да разбираш, нереализиран аграрен производителю? Тва петрол, газ, борси, международни отношения, енергетика... ти да не си роднина на трола деса-стоян?!

    Коментиран от #54

    13:09 23.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Цвете

    6 2 Отговор
    УПОРОЧЕНО Е ДО НЕМАЙ КЪДЕ. И КАК ДА ПОВЯРВАМЕ НА МИЛИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ И НАЙ ВЕЧЕ НА " СПЕЧЕЛИЛИЯТ ? БЕЗКРАЙНА САГА. 🐷🎃😉👎✈️🎲👺🇧🇬

    Коментиран от #45

    13:13 23.04.2026

  • 36 Наско

    12 0 Отговор
    В ограбена България гласуващите мъртви са 200
    000 гласа! 20 празноглавци в Парламента на нищото!

    13:15 23.04.2026

  • 37 нннн

    9 1 Отговор
    ,,Жив е той, жив е ..." - пеят Петроханци.

    13:16 23.04.2026

  • 38 емо

    9 2 Отговор
    Не само името му е там, да се провери и а ивайло калушев, нищо чудно да има подпис че е гласувал. Джипа му със сини лампи още стои на една уличка в Монтана.

    13:18 23.04.2026

  • 39 Мъртвите гласуваха и

    10 7 Отговор

    До коментар #25 от "койдазнай":

    фатмака спечели. Как можем сега да му пожелаем да е жив и издрав в демокрацията на мъртвите.

    Коментиран от #47

    13:19 23.04.2026

  • 40 Ламбо

    9 0 Отговор
    Абе хора мъртвите души в списъците с стотици хиляди един калушев пари не прави.

    13:20 23.04.2026

  • 41 Фори

    14 1 Отговор
    Онова недуразумение Тошко Йорданов обещаваше, че ще прочистят списъците. Нищо не направи.Но поне се видя, че глупаците в България са 23168 хиляди.Всички гласували за ИТН.

    13:21 23.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Не се знае

    9 1 Отговор
    още колко Каушевци гласуват от задгробния живот! Да се потърси наказателна отговорност от държавните лица, направили престъпление като са вкарали мъртви в списъците!

    13:26 23.04.2026

  • 44 Казанлъшкия

    1 2 Отговор
    Бог да го прости ,грях ми на душата, но то и по мутрата му се вижда ,че е сбърканяк.

    13:27 23.04.2026

  • 45 Научи

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Цвете":

    правописа, ма🤬

    13:29 23.04.2026

  • 46 избирател

    4 1 Отговор
    Има ли информация за кого е гласувал ?

    13:30 23.04.2026

  • 47 Мъртвият

    2 5 Отговор

    До коментар #39 от "Мъртвите гласуваха и":

    си ти. Засега умствено. Скоро...

    Коментиран от #55, #62

    13:32 23.04.2026

  • 48 Тома

    12 0 Отговор
    Умрелите които са над 100 хиляди са в списъка на професор Михаил Константинов.Той им казва за кого да гласуват от години

    13:32 23.04.2026

  • 49 Иронично

    5 3 Отговор
    Електората на Бочко не умира. Винаги дава своя глас, дори от отвъдното.

    13:33 23.04.2026

  • 50 Студопор

    9 0 Отговор
    А колко още мъртви души има в тия списъци...!

    13:35 23.04.2026

  • 51 Пламен

    6 7 Отговор
    С ротативките на Мъдуро и такива списъци даже и Чорапа спечели .

    Коментиран от #53, #76

    13:37 23.04.2026

  • 52 Много кофти

    6 3 Отговор
    А дали е гласувал... ако е гласувал, сигурно е било с машина?

    13:39 23.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сила

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "ае, селски":

    ЧОБАНИНО хенталуктоалецо от Провадия , социалния ми произход , интелектуалното ми ниво и образованието ми позволяват свободно да боравя с всички книжовни , диалектни и жаргонни форми на българския език !!! Богатата ми обща култура и социалната ми среда са източник на информация а аналитичното ми мислене ми дава възможност за обективна преценка на дадена ситуация или субективно мнение по определени теми !!!

    Коментиран от #57

    13:44 23.04.2026

  • 55 Поговорка:

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Мъртвият":

    Който гроб копае сам пада в него.

    Коментиран от #60

    13:45 23.04.2026

  • 56 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    За кого ли е гласувал?

    13:46 23.04.2026

  • 57 Мдааа

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Сила":

    Да беше понаучил и правописа, а не само копи/пенса...

    Коментиран от #80

    13:48 23.04.2026

  • 58 Истината:

    4 2 Отговор
    Ивайло Калушев се появи в избирателните списъци в Монтана
    И даде гласа си за ПП/ДБ и преференциално за Кокорчо!

    13:49 23.04.2026

  • 59 Роза

    6 0 Отговор
    Избирателните списъци не се прочистват от починали лица!Така е при нас,в БГ-то,защото е в полза на управляващите и никой няма да е наказан за това!

    13:49 23.04.2026

  • 60 Именно

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Поговорка:":

    Време ти е да падаш вече в него. Амин!

    Коментиран от #68, #79

    13:51 23.04.2026

  • 61 хем пепеец, хем дебеец

    2 2 Отговор
    Лама Калушев го гласим за президент

    13:52 23.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Както вече писах по-рано,Калушев можеше да стане депутат от ППБД ако беше вписан в листите им и в последствие да се откаже представяйки смъртен акт от ръководството на ППдофилите.

    14:06 23.04.2026

  • 64 поп

    1 1 Отговор
    дали ще викат сега Калуш Воскресе?

    14:06 23.04.2026

  • 65 исторически парк

    4 1 Отговор
    и гласувал за своите убийци от герб

    14:07 23.04.2026

  • 66 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор
    Ивайло Калушев е гласувал за ПП-ДБ срещу банкнота от 50 евро!⛪😎🥳🤣👍

    14:19 23.04.2026

  • 67 Амиии

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "хахахах":

    Както е рекъл поета :
    ,,Жив е той ...жив там на Балкана
    лежи в кърви и дълбока в главата рана...
    проснат на седалката на прескъпа каравана
    ...но гладен и със стомах...празен..."

    14:19 23.04.2026

  • 68 Tpоловете

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Именно":

    от pедакцията на ΦΑΚΤИ и гpо6аpи ли ще cтават.

    14:20 23.04.2026

  • 69 Анонимен

    2 0 Отговор
    Възкръснал и потеглил да гласува.Туй е родна България да видиш невероятното факт.Мъртвите души се събрали и напълнили родните избирателни списъци.Всеки глас е важен за победата.

    Коментиран от #74

    14:22 23.04.2026

  • 70 Реалист

    3 2 Отговор
    Бас държа, че е гласувал за Фатмака...даже с Машина Мадуровка го е направил, нали трябва власт да се взима, Мафия да се храни!

    Коментиран от #73

    14:24 23.04.2026

  • 71 Избирател

    2 0 Отговор
    "Ивайло Георгиев Калушев присъства като гласоподавател, който може да упражни правото си на вот"

    Няма да се учудя и даже ако е упражнил правото си на вот - не за прав път българите "гласуват" от отвъдното особено за едни толупи.

    14:26 23.04.2026

  • 72 Пламен

    2 0 Отговор
    Бай Ганьо прави избори . :)

    14:26 23.04.2026

  • 73 Зевзек

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Реалист":

    "Бас държа, че е гласувал за Фатмака"

    Е той човек на Кирчо и Кокорчо бе - как ще гласува за фатмака. Той освен за петроханската партия за други не гласува.

    14:28 23.04.2026

  • 74 Ама за чия победа?!

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Анонимен":

    ,,Всеки глас е важен за победата"
    Сетих се...- за ,,спонсорите" на дейността на Хижа ,,Петрохан"...!

    14:29 23.04.2026

  • 75 СМЯТАЙТЕ!

    3 0 Отговор
    Щом тоя е в списъците,дето цяла България гръмна,че е...,,гръмнат" и вече мъртъв...!
    А колко ли никому известни мъртви души е имало в изборните списъци...🙄?!

    Коментиран от #77

    14:32 23.04.2026

  • 76 Избирател

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Пламен":

    "С ротативките на Мъдуро"

    Е друго си е "индианската нишка" с книжните бюлетини нали - двамата толупи така печелеха дълги години.

    14:33 23.04.2026

  • 77 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "СМЯТАЙТЕ!":

    "Щом тоя е в списъците"

    Той да е само тоя - как мислиш се получава 7.25 милиона гласоподаватели а България няма 6 милиона и от тях до 18 години не гласуват. Поне 2 милиона са фалшиви в списъците. От кога има искане да има активна регистрация ама "сглобката" се ослушват.

    14:38 23.04.2026

  • 78 Кики

    0 0 Отговор
    И умрелите имат право да гласуват. Каква е тази дискриминация?

    Аз се чудех защо Партия Петрохански Дерибеи (ППДБ) имат 15% на изборите.

    14:42 23.04.2026

  • 79 Странно,

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Именно":

    как така можеш да пожелаваш смъpтта на някой, който не познаваш, а и нищо не ти е направил. Такива като теб, обикновeнно ги опpеделят като пcиxопати или cатаниcти (което не е много по различно от първото).

    14:52 23.04.2026

  • 80 Смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Мдааа":

    Напротив,личи си че човека е интелигентен,и така и отговаря на заповядащия му ентелегент.

    15:09 23.04.2026

  • 81 Мдада...

    0 0 Отговор
    Местната администрация е под всякаква критика. Като в оня виц:
    - Кои сте вие бе?
    - Седемте джуджета.
    - Е, що сте пет?
    - Ми нЕма хора...

    15:10 23.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове