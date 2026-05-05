Откриха разузнавателен дрон на плажа в Бяла

Специализиран екип от Военноморска база-Варна от състава на ВМС изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит на плажа в Бяла, област Варна, съобщиха от Министерство на отбраната.
Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на Военноморските сили, след постъпило искане от областния управител на област Варна и с положителна резолюция от началника на отбраната.
При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Специализираният екип транспортира дрона към Военноморска база-Варна, при стриктно спазване на мерките за безопасност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 Механик
Ако бе Руски щеше да са надали вой като горнооряховски мотриси. Значи дрончето е украинско. Питам дали чл.5 ще бъде задействан или поне ще бъде привикан посланика на Украина? М?
16:32 05.05.2026
14 И ти да видиш
До коментар #2 от "ти да видиш":как най-вероятно този дрон е руски, понеже руснаците са ни големи братушки, нали?
16:35 05.05.2026
