Откриха разузнавателен дрон на плажа в Бяла

5 Май, 2026 16:16 606 15

Специализираният екип транспортира дрона към Военноморска база-Варна, при стриктно спазване на мерките за безопасност

Откриха разузнавателен дрон на плажа в Бяла
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специализиран екип от Военноморска база-Варна от състава на ВМС изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит на плажа в Бяла, област Варна, съобщиха от Министерство на отбраната.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на Военноморските сили, след постъпило искане от областния управител на област Варна и с положителна резолюция от началника на отбраната.

При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Специализираният екип транспортира дрона към Военноморска база-Варна, при стриктно спазване на мерките за безопасност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Много ни разузнават напоследък.Май ще има десант.

    16:19 05.05.2026

  • 2 ти да видиш

    10 1 Отговор
    зеленияпор тенденциозно и злонамерено рути туристическия сезон!

    Коментиран от #14

    16:20 05.05.2026

  • 3 Дрон удари някаква Саяна

    2 9 Отговор
    А бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    16:21 05.05.2026

  • 4 Доброто камионче хвана някаква Саяна

    1 8 Отговор
    И в главата я рита, рита, рита. А бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    16:22 05.05.2026

  • 5 Удряй добро камионче

    1 7 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    16:22 05.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хехехе

    10 1 Отговор
    Как па все разузнавателни откривате? Другия път ще е боен. Лично аз не смятам да посещавам черноморието следващите години. Укрите напълниха морето с мини, дронове и предизвикаха 2 екологични катастрофи (взривяването на Днепропетровското водохранилище и сега Туапсе). Още им помагайте на тези б-0-клуци пък ще чакате туристи

    16:25 05.05.2026

  • 8 Кажете му

    7 0 Отговор
    че Банкя е по на Запад.

    16:25 05.05.2026

  • 9 хихи

    10 0 Отговор
    Дронът демократичен ли е или диктаторски?

    16:27 05.05.2026

  • 10 Механик

    3 0 Отговор
    И пак няма да кажат чии е дрона, нали?
    Ако бе Руски щеше да са надали вой като горнооряховски мотриси. Значи дрончето е украинско. Питам дали чл.5 ще бъде задействан или поне ще бъде привикан посланика на Украина? М?

    16:32 05.05.2026

  • 11 Виц

    2 0 Отговор
    Виц от времето на социализма; Но подходящ за случая..Питат трудовак ( войник от строителни войски) колко пушки имате в поделението?- Ами 4 манлихери в караулното,на портала- А колко кирки и лопати? - Аааа,не може! Това е военна тайна ! Та и нашите,разузнавателен дрон било!? Кво ще заснема и разузнава,колко надуваеми лодки имаме? Чиста ,но елементарна операция на клоуна.Търси всякакъв повод,да настройва държавите от черноморския басейн,срешу руснака.Притрябвали сме на руснаците,като военени и стратегически цели,да изпращат и то- дрон!? За тази цел си имат ГЛОНАС,от космоса,разчитат номер на автомобил.

    16:33 05.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 САЩисан русофил

    1 0 Отговор
    Господаря русия не изпуска от поглед колонията си,троянския си кон в ЕС бг

    16:34 05.05.2026

  • 14 И ти да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ти да видиш":

    как най-вероятно този дрон е руски, понеже руснаците са ни големи братушки, нали?

    16:35 05.05.2026

  • 15 Колко козируване

    0 0 Отговор
    Що не кажете чий е, явно е "партньорски", иначе да са се разсмърдяли всички медии.

    16:36 05.05.2026

