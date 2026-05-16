Колко ще ни струва сянката на плажа?

16 Май, 2026 08:33 2 001 55

На Северния плаж в Бургас цената на сянката традиционно остава най-евтината – 0,60 € за чадър и още толкова за шезлонг

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подготовката на плажовете по Южното Черноморие за летния сезон вече започна. Идва въпросът – колко ще ни струва сянката това лято, за първи път в евро.

На повечето места по Южното Черноморие цените остават без промяна. На плаж „Крайморие“ увеличението е минимално спрямо миналата година, но необходимо, казва концесионерът пред БТВ.

„Това е малък плаж, моите разходи са еднакви като големите плажове, но приходите ми са значително по-малки и затова тази година нямам избор. Ще заложа максималната цена, която ми е по договор, а тя е 10 лв. чадър, 10 лв. шезлонг. Преизчислено е 5,11 €, но аз ще ги давам по 5 € чадъра, 5 € шезлонга. В цената ще са включени и масичка и шалтета“, казва Николай Димитров, концесионер на плаж „Крайморие“.

На Северния плаж в Бургас цената на сянката традиционно остава най-евтината – 0,60 € за чадър и още толкова за шезлонг.

От бранша са категорични, че разходите скачат между 30 и 40 процента спрямо предишни сезони. Повечето цени на плажните принадлежности обаче се запазват заради заложените стойности в концесионните договори.

„Най-скъпите плажове, които са ограничени по концесия, концесионен договор, са с цена 15 лв. чадър и толкова на шезлонг. Общо за комплект при най-скъпите плажове достигаме до 23 € за пълния комплект. Същевременно във всички други държави в Европейския съюз цените са в пъти по-високи. В Северна Гърция цените започват от 20 € и може да стигнем до курорти като Миконос, където цените могат да стигнат до 150 €“, посочва Симеон Цветков, председател на Асоциацията за управление на морските плажове.

В бара на плажа цените скачат.

„Ще има лек скок в цените. Например едно фрапе миналата година сме го продавали на 6 лв., тази година ще е между 3,50 € и 4 €. Кафето сме го продавали на 3 лв., може би около 2 € ще е. А един коктейл, ако е бил 12 лв., да кажем, тази година ще е между 6,50 € и 7 €“, казва Николай Николаев, управител на плажно заведение.

„За момента това, което предоставяме на клиентите като цени, са абсолютно поносими, бих казала. Фрапето ни е 3 € в момента, като кафето, което предлагаме, е доста висок клас. 1,99 € ни е кафето“, коментира Славия Тонева, управител на плажно заведение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 22 Отговор
    Колкото - толкова !!! Няма да се палиме заради едни пари !!!

    08:36 16.05.2026

  • 2 логика

    50 2 Отговор
    На мен няма да ми струва нищо, защото няма да ходя на море.

    08:38 16.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наблюдател

    36 3 Отговор
    Проблемът за цените на плажовете на територията е на тези, които ходят там.

    08:40 16.05.2026

  • 5 Касови бележки?!?

    34 1 Отговор
    Горе долу, на цената на чадър и шезлонг в магазина.

    08:41 16.05.2026

  • 6 Хотелиер на Златни

    28 4 Отговор
    Сметам да турим 60 € за чадър, шалтето и шезлонга и те 60€ па кой дойде

    08:42 16.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 кумчо ВЪЛЧО

    23 1 Отговор
    Пък калеко Темелко каза , че всяка седмица печели от Тотото , като не пуска фишове и така спестява пари !

    08:56 16.05.2026

  • 10 Любопитен

    17 7 Отговор
    В Гърция сянката е безплатна...

    08:56 16.05.2026

  • 11 Сянката

    22 2 Отговор
    На къра под кривата круша е безплатна. А ако хванеш здраво мотиката може и пари да изкараш.

    09:01 16.05.2026

  • 12 Съвсем ...

    29 3 Отговор
    .....нормално, дори се забавят растежа с цените а нашето море. На 80% от българите не ни пречи и 140€ да стане комплекта и кафето 10 €...защото не ходя от 20 год на нашето. Те се сравняват по обслужване и качество на храната с Гърция, Турция и Италия. След това като го чуеш и ти става ясно защо нашето море е на тоя хал, що за хора го ръководят и хората ги презират

    09:02 16.05.2026

  • 13 Бай Ганьо

    24 1 Отговор

    До коментар #7 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    И бирата беше истинска.
    Не като сега оцветена ароматизирана газирана вода.

    09:03 16.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Чума

    8 3 Отговор
    Не ме интересува! Аз работя любовница на свободна практика! Направо като лична лекарка станах! Звънят постоянно!

    Коментиран от #49

    09:06 16.05.2026

  • 16 Бай той Толстой

    21 6 Отговор
    Че кой ходи на море в България бе?

    09:09 16.05.2026

  • 17 А КОЛКО СТРУВА ДА ПРОИЗВЕДЕШ

    11 2 Отговор
    Сянка??

    09:10 16.05.2026

  • 18 Бг-турист

    25 5 Отговор
    При Турция и Гърция трябва да си мазохист за да отидеш на море у нас.

    Коментиран от #33, #42

    09:12 16.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дзак

    9 0 Отговор
    На скалите няма сянка, а и хубаво за плуване е сутрин и привечер.

    09:38 16.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Депутат от ЕС

    11 2 Отговор
    Местя го колко струва! Вие всички европейски роби ще ми патите престоя за 15 дни, чадъра, хотела, пътните със самолета и гурметата.На мен и цялото семейство.

    09:46 16.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тоо

    10 3 Отговор
    По българското черноморие има екшън ,боеве престрелки на живо ,в Гърция скукаа,а в Турция храната мерише на лой

    Коментиран от #27

    09:52 16.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 1 Отговор
    Слънчака пак ша а пълен.
    Там цените са без значение.
    Важно е шоуто да върви.

    10:00 16.05.2026

  • 27 А на Брюкселското море

    11 1 Отговор

    До коментар #24 от "Тоо":

    раздават куфари с €.Зеленски и Урсулана са минали първи и са взели по два куфара.

    10:02 16.05.2026

  • 28 Фройд

    17 5 Отговор
    Цените да са проблема . След като решим да ходим на море , първо ходя до църквата , молим се да стигнем живи издрави. После в местната църква се молим децата да отцелеят , или да се разминем само с разстройство и повръщане .Молим се и да случим на свестни съседи които не слушат сръбско , гръцко и разбира се масис .
    Те молбите не спират през цялото време .
    След като се приберем , събирам приятели и давам курбан че сме се върнали живи и здрави.

    След два дена имам нужда от пълна почивка , или най малкото от посещение при психиатър.
    Та така , вие за чадъри си говорите.....

    Коментиран от #44, #53

    10:06 16.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 2 Отговор
    Миналото лято в Гърция са почивали около 350 хиляди българи.
    За същото време през Слънчака са минали около 400 хиляди българи.

    Без коментар.

    10:10 16.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гост

    9 3 Отговор
    Да искаш пари за сянка е туземски манталитет.
    Да няма някое арапче да седи до мене с чадъра в ръце, че да плащам за сянка?

    10:16 16.05.2026

  • 33 Русенец

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Бг-турист":

    И румънските курорти са наблизо, че и доста добри условия предлагат.
    2 € такса на моста и газ.

    10:21 16.05.2026

  • 34 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Палава мокра украинка":

    Щото и аз не плащам като ти гърмя базуката! Преформатирах я от леко стрелково оръжие в тежкокалибрена артилерия...

    10:22 16.05.2026

  • 35 Хищни чакали

    7 2 Отговор
    Има ли паркоместа за дроновете встрани от нефтените петна от ударени танкери?

    10:25 16.05.2026

  • 36 Подгизнала от пот и спф100

    7 1 Отговор
    Шалтета нали са прани и парфюмирани

    10:27 16.05.2026

  • 37 Хайдеее

    6 0 Отговор
    Започна се обработката.

    10:43 16.05.2026

  • 38 Не знам колко ще ми струва

    6 0 Отговор
    Тентата на кемпера няма брояч.

    10:46 16.05.2026

  • 39 бягайте в гърция комолексари

    1 3 Отговор
    за вас незнам но за мен ще е безплатна както всяка година от последните 8! откакто открих малко райско кътче на нашето море не ми се ходи другаде плажа е безплатен бунгалата са на до плажа в гората имат си всички удобства имаме си денонощен магазин и заведение на плажа със супер земни цени и чудесна кухня какво му трябва повече на човек … (само да не го набарат мутрите че отиде рая )

    10:48 16.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Защо

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Перо":

    Са ти сложили минуси ,след като си написал истината

    10:50 16.05.2026

  • 42 не мазохист

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "Бг-турист":

    а по-умен ! турция и гърция е за лапни шараните с големите комплекси !!! умните хора знаят каде да ходят но там такива колплексари няма има само нормални хора …

    10:51 16.05.2026

  • 43 Наташа

    3 3 Отговор
    Ой как искам на Слънчака ,там в трастиката ми излизаше винаги късмета с едни такива матови българи

    10:52 16.05.2026

  • 44 ти май имаш

    0 4 Отговор

    До коментар #28 от "Фройд":

    нужда от психиатър всекидневно ..!

    10:53 16.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Баба Яга

    7 2 Отговор
    Р. Радев нали рече "мутри вън"! Е това е буквално за изпълнение в случая с плажните ивици!
    Концесията на плажовете от частни лица трява да бъде премахната. Това е мутраджийско-еврейска форма на грабеж и унизяване на летовниците. Всички най-големи и хубави плажове са акрани на мутрата от Банкя - СИКаджии и други ВИСаджии, ТИМаджии, все трибуквени концесионери. 25 години стигат! Вижте по ютуб РиодеЖанейро на плажа, да видите има ли такива котерии?! Минават едни с къси панталонки със столчета и чадъри, ако искаш ползваш-плащаш. Ако не - сядаш, където ти е харесало.
    Управлението на плажовете да мине при общините.
    У нас в повечето плажове мутрагените заграбват най-хубавите позиции, почти през цялото време стоят полупразни, а другите свободни хора няма къде да се разположат. Нали крайбрежнаат ивица е държавна и свободна за ползване от всички граждани?! - Да, ама не, концесионерите - мутри ти забраняват какво ли не, мародерстват те чрез някакви маргинали и подобни мутрета да ти крякат, и на всичко отгоре през 50 метра са вкарали да печелят от всякакви мангулустанци с чалга-бараки да ти надуват главите с чалга ноти и да не можеш да си починеш, да се успокоиш на звуците на вълните, на бриза... Няма релакс и почивка, има напрежение и нервиране. Бараките с кафе извън пясъчната ивица, отзад откъм път, градинки и тревни площи. На пясъка нищо!!!!!!!
    Спрете тая гавра, алоо, министъра на туризма и на рег. развитие ли, вече нае зная кой отговаря - няколко са и н

    Коментиран от #48

    11:14 16.05.2026

  • 48 Баба Яга

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Баба Яга":

    Спрете тая гавра, алоо, министъра на туризма и на рег. развитие ли, вече нае зная кой отговаря - няколко са и никой!!! ??! И докато се натъмъните от мислене и умуване, свалете границите в проценти на очадърена площ до 30 % и първите 10 метра откъм морето да са празни. Това може да заповядате и промените за 5 минути. На който от мутрите завзели плажовете не му харесва, да си ходи. Никой не трябва да му слугува според неговите мераци, ненаядни, ненаситни нагли. Догодина вече са има нов закон, правилници и тия да ги няма!

    11:15 16.05.2026

  • 49 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Чума":

    Поредна гейдрама във факти.бг!

    11:19 16.05.2026

  • 50 Баба Яга

    5 0 Отговор
    Никой от контролните органи на концесиите не си върши работата. Всички са подкупени, вземат рушвенти и нито замерват площи, правила, нито наказват нарушителите концесионери, които са завзели най-добрите места от плажовете и то много над определените проценти по правилник.
    Тия контролните клатикрачоли и фусти - всички на прокурор и съд, всички са подкупни. Вижте ги по спиъъка от предишните сезони. Нито един не е чист, всички са криминално порявени по тая статия, рушветчии!

    11:22 16.05.2026

  • 51 Жбръц

    4 0 Отговор
    А тези плажове,не можеха ли да бъдат общинска собственост,и приходите директно да отиват в бюджета на общината,а не- в ръцете на частник,който еднократно е платил по тънката лайсна.

    13:02 16.05.2026

  • 52 Васил

    4 0 Отговор
    Като теглиш чертата излиза че в Гърция и Френската ривиера е по евтино как ще ни стигнат Китайците.

    13:26 16.05.2026

  • 53 Зарежи психиатъра

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Фройд":

    Теб ще те оправи само ветеринарен психолог.

    16:57 16.05.2026

  • 54 Митко

    0 0 Отговор
    Истината е, че откакто отидох на Халкидики преди няколко години, забравих че съществува българско черноморие. От мое село до Калитея пътят е точно колкото до Бургас. Да изключим дребните подробности като качеството на обслужването и храната, липсата на бетонени презастроени грозотии и т.н. Най-важното за мен - чистотата на самото море е несравнима. Когато отивам на море, аз искам да плувам в това море, а не да се чудя каквоще ме налази - щипалки, медузи, водорасли, мазут или фекалии.

    20:18 16.05.2026

  • 55 Ицхах мюмюн лихварвя

    1 0 Отговор
    На българското лайноморие ходят само малоумни софиянци

    20:44 16.05.2026

