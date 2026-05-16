Колко ще ни струва сянката на плажа?

Подготовката на плажовете по Южното Черноморие за летния сезон вече започна. Идва въпросът – колко ще ни струва сянката това лято, за първи път в евро.
На повечето места по Южното Черноморие цените остават без промяна. На плаж „Крайморие“ увеличението е минимално спрямо миналата година, но необходимо, казва концесионерът пред БТВ.
„Това е малък плаж, моите разходи са еднакви като големите плажове, но приходите ми са значително по-малки и затова тази година нямам избор. Ще заложа максималната цена, която ми е по договор, а тя е 10 лв. чадър, 10 лв. шезлонг. Преизчислено е 5,11 €, но аз ще ги давам по 5 € чадъра, 5 € шезлонга. В цената ще са включени и масичка и шалтета“, казва Николай Димитров, концесионер на плаж „Крайморие“.
На Северния плаж в Бургас цената на сянката традиционно остава най-евтината – 0,60 € за чадър и още толкова за шезлонг.
От бранша са категорични, че разходите скачат между 30 и 40 процента спрямо предишни сезони. Повечето цени на плажните принадлежности обаче се запазват заради заложените стойности в концесионните договори.
„Най-скъпите плажове, които са ограничени по концесия, концесионен договор, са с цена 15 лв. чадър и толкова на шезлонг. Общо за комплект при най-скъпите плажове достигаме до 23 € за пълния комплект. Същевременно във всички други държави в Европейския съюз цените са в пъти по-високи. В Северна Гърция цените започват от 20 € и може да стигнем до курорти като Миконос, където цените могат да стигнат до 150 €“, посочва Симеон Цветков, председател на Асоциацията за управление на морските плажове.
В бара на плажа цените скачат.
„Ще има лек скок в цените. Например едно фрапе миналата година сме го продавали на 6 лв., тази година ще е между 3,50 € и 4 €. Кафето сме го продавали на 3 лв., може би около 2 € ще е. А един коктейл, ако е бил 12 лв., да кажем, тази година ще е между 6,50 € и 7 €“, казва Николай Николаев, управител на плажно заведение.
„За момента това, което предоставяме на клиентите като цени, са абсолютно поносими, бих казала. Фрапето ни е 3 € в момента, като кафето, което предлагаме, е доста висок клас. 1,99 € ни е кафето“, коментира Славия Тонева, управител на плажно заведение.
1 Пич
08:36 16.05.2026
2 логика
08:38 16.05.2026
3 Наблюдател
08:40 16.05.2026
4 Касови бележки?!?
08:41 16.05.2026
5 Хотелиер на Златни
08:42 16.05.2026
8 кумчо ВЪЛЧО
08:56 16.05.2026
9 Любопитен
08:56 16.05.2026
10 Сянката
11 Съвсем ...
09:02 16.05.2026
13 Бай Ганьо
До коментар #7 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":И бирата беше истинска.
Не като сега оцветена ароматизирана газирана вода.
09:03 16.05.2026
15 Чума
Коментиран от #49
09:06 16.05.2026
15 Бай той Толстой
09:09 16.05.2026
16 А КОЛКО СТРУВА ДА ПРОИЗВЕДЕШ
09:10 16.05.2026
17 Бг-турист
Коментиран от #33, #42
09:12 16.05.2026
19 Дзак
09:38 16.05.2026
21 Депутат от ЕС
09:46 16.05.2026
23 Тоо
Коментиран от #27
09:52 16.05.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
Там цените са без значение.
Важно е шоуто да върви.
10:00 16.05.2026
27 А на Брюкселското море
До коментар #24 от "Тоо":раздават куфари с €.Зеленски и Урсулана са минали първи и са взели по два куфара.
10:02 16.05.2026
28 Фройд
Те молбите не спират през цялото време .
След като се приберем , събирам приятели и давам курбан че сме се върнали живи и здрави.
След два дена имам нужда от пълна почивка , или най малкото от посещение при психиатър.
Та така , вие за чадъри си говорите.....
Коментиран от #44, #53
10:06 16.05.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
За същото време през Слънчака са минали около 400 хиляди българи.
Без коментар.
10:10 16.05.2026
31 Гост
Да няма някое арапче да седи до мене с чадъра в ръце, че да плащам за сянка?
10:16 16.05.2026
33 Русенец
До коментар #18 от "Бг-турист":И румънските курорти са наблизо, че и доста добри условия предлагат.
2 € такса на моста и газ.
10:21 16.05.2026
33 Ами
До коментар #29 от "Палава мокра украинка":Щото и аз не плащам като ти гърмя базуката! Преформатирах я от леко стрелково оръжие в тежкокалибрена артилерия...
10:22 16.05.2026
34 Хищни чакали
10:25 16.05.2026
35 Подгизнала от пот и спф100
10:27 16.05.2026
36 Хайдеее
10:43 16.05.2026
37 Не знам колко ще ми струва
10:46 16.05.2026
38 бягайте в гърция комолексари
10:48 16.05.2026
40 Защо
До коментар #25 от "Перо":Са ти сложили минуси ,след като си написал истината
10:50 16.05.2026
41 не мазохист
До коментар #18 от "Бг-турист":а по-умен ! турция и гърция е за лапни шараните с големите комплекси !!! умните хора знаят каде да ходят но там такива колплексари няма има само нормални хора …
10:51 16.05.2026
42 Наташа
10:52 16.05.2026
43 ти май имаш
До коментар #28 от "Фройд":нужда от психиатър всекидневно ..!
10:53 16.05.2026
46 Баба Яга
Концесията на плажовете от частни лица трява да бъде премахната. Това е мутраджийско-еврейска форма на грабеж и унизяване на летовниците. Всички най-големи и хубави плажове са акрани на мутрата от Банкя - СИКаджии и други ВИСаджии, ТИМаджии, все трибуквени концесионери. 25 години стигат! Вижте по ютуб РиодеЖанейро на плажа, да видите има ли такива котерии?! Минават едни с къси панталонки със столчета и чадъри, ако искаш ползваш-плащаш. Ако не - сядаш, където ти е харесало.
Управлението на плажовете да мине при общините.
У нас в повечето плажове мутрагените заграбват най-хубавите позиции, почти през цялото време стоят полупразни, а другите свободни хора няма къде да се разположат. Нали крайбрежнаат ивица е държавна и свободна за ползване от всички граждани?! - Да, ама не, концесионерите - мутри ти забраняват какво ли не, мародерстват те чрез някакви маргинали и подобни мутрета да ти крякат, и на всичко отгоре през 50 метра са вкарали да печелят от всякакви мангулустанци с чалга-бараки да ти надуват главите с чалга ноти и да не можеш да си починеш, да се успокоиш на звуците на вълните, на бриза... Няма релакс и почивка, има напрежение и нервиране. Бараките с кафе извън пясъчната ивица, отзад откъм път, градинки и тревни площи. На пясъка нищо!!!!!!!
Спрете тая гавра, алоо, министъра на туризма и на рег. развитие ли, вече нае зная кой отговаря - няколко са и н
Коментиран от #48
11:14 16.05.2026
47 Баба Яга
До коментар #47 от "Баба Яга":Спрете тая гавра, алоо, министъра на туризма и на рег. развитие ли, вече нае зная кой отговаря - няколко са и никой!!! ??! И докато се натъмъните от мислене и умуване, свалете границите в проценти на очадърена площ до 30 % и първите 10 метра откъм морето да са празни. Това може да заповядате и промените за 5 минути. На който от мутрите завзели плажовете не му харесва, да си ходи. Никой не трябва да му слугува според неговите мераци, ненаядни, ненаситни нагли. Догодина вече са има нов закон, правилници и тия да ги няма!
11:15 16.05.2026
48 Дзак
До коментар #15 от "Чума":Поредна гейдрама във факти.бг!
11:19 16.05.2026
49 Баба Яга
Тия контролните клатикрачоли и фусти - всички на прокурор и съд, всички са подкупни. Вижте ги по спиъъка от предишните сезони. Нито един не е чист, всички са криминално порявени по тая статия, рушветчии!
11:22 16.05.2026
50 Жбръц
13:02 16.05.2026
51 Васил
13:26 16.05.2026
52 Зарежи психиатъра
До коментар #28 от "Фройд":Теб ще те оправи само ветеринарен психолог.
16:57 16.05.2026
53 Митко
20:18 16.05.2026
54 Ицхах мюмюн лихварвя
20:44 16.05.2026