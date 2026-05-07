Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Летният сезон у нас е под заплаха

Летният сезон у нас е под заплаха

7 Май, 2026 12:52 563 12

  • летен сезон-
  • самолетни билети-
  • горива

Мениджърите потвърждават тенденцията чуждите туристи да забавят планирането на почивките си заради високите цени на самолетните билети

Летният сезон у нас е под заплаха - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Летният туристически сезон по Южното Черноморие започна. В най-големия курортен комплекс Слънчев бряг част от хотелите отвориха още в края на април и вече се радват на 100% заетост. Мениджърите обаче потвърждават тенденцията чуждите туристи да забавят планирането на почивките си заради високите цени на самолетните билети вследствие на драстичното поскъпване на горивата. Хотелиерите дават пример с билетите, които самите те трябва да плащат за наеманите от тях работници от трети страни. Ако миналата година са плащали между 300 и 400 лева за билет, то сега цената на един самолетен билет достига 540 евро.

"Наблюдава се движение на резервациите. Предполагаме, че причината е именно в повишените разходи, но нямаме точни обяснения от туроператорите. Получаваме писма от наши постоянни клиенти, които споделят, че им се предлага преместване в по-евтин хотел, за да не доплащат допълнително за гориво". Това обясни в „Здравей, България” за Нова тв Стойка Терзиева, която е Съюз на собствениците в Слънчев бряг.

По думите ѝ има и промени по отношение на датите и часовете на пристигане, което говори, че вероятно се прегрупират полети. "Ние като хотел в рамките на сроковете, в които могат да бъдат променяни резервациите, не получаваме конкретна информация защо се случва това. Можем само да предполагаме", подчерта тя.

И допълни: "Имаше период, в който бяха почти спрели резервациите - в началото на конфликта, започнал в Персийския залив. Тогава беше наистина притеснително. По отношение на пазар Израел резервациите така или иначе още не са започнали, защото това по принцип е късен пазар. Много се притесняваме да не се стигне до пълна загуба на този пазар. Все още сме в сроковете, в които могат да се променят, заявяват или отказват резервации, но ситуацията е тревожна. Има хотели, при които между 25% и 40% от клиентите са именно от пазар Израел".

Александър Александров, който е мениджър на хотел, от своя страна също изрази притеснение от ситуацията. "Ние отворихме в края на април с добра заетост. От 30 април до момента базата ни е на 100% резервирана. Като цяло отказите са около 1%, което е в рамките на нормалното", заяви той.

По думите му в хотела му се наблюдава ръст от Великобритания, Германия и Полша, въпреки намалените полети от Германия. "Притесненията около повишаването на цените на горивата са много сериозни. Това се отразява и върху хранителните продукти. Забелязваме увеличение спрямо миналата година между 40% и 60% при някои от тях", обясни Александров.

На въпрос има ли механизъм да реагира ценово, при положение че пакетите са договорени още миналата година - той обясни: "Не само пакетите - всички наши договори са сключени още в средата на лятото на 2025 година. Ние не увеличаваме цените си. За тази година увеличението е около 3-3,5%, като поемаме цялата тежест върху себе си, без да я прехвърляме към крайния клиент".


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    7 1 Отговор
    ПРОСТО ПЛЕМЕ СТЕ,ЕЙ
    ТАКИВА ПРОСТОТИИ ДАЛИ СЕ ПИШАТ В ТУРЦИЯ ИЛИ В ГЪРЦИЯ?!

    12:56 07.05.2026

  • 2 Бандитите

    5 0 Отговор
    Хотелиери изкат да напечелят за едно лято и да изперат парите

    12:57 07.05.2026

  • 3 Мутра с ланец

    3 2 Отговор
    Даржавта да ни обештети веднага, хотела само уркинки има

    12:57 07.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Порция цаца 200 гр е 8 евро тази година.

    Коментиран от #7

    12:57 07.05.2026

  • 5 Сталин

    7 0 Отговор
    Да след л@йноморие и бетономорие ,сега ще има и атракции с украински дронове и бомби по плажовете

    12:57 07.05.2026

  • 6 Любознателен

    5 2 Отговор
    Заради санкциите се отказахме от половин милион руски туристи, които вместо нас избраха Турция и тогава никой от хотелиерите не рева, защото не беще политкоректно. Затова още не можем да стигнем нивата от 2019 за разлика от Турция и Албания
    Сега са сетиха да реват заради липсата на израелски пазар и надутите цени.

    12:59 07.05.2026

  • 7 Сталин

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Абе къде са Тиквата Прасето и Простокирчовците да ни обяснят пак колко е полезно и успешно еврото в България и как цените са наполовина по ниски

    12:59 07.05.2026

  • 8 Лелеееее, каква

    4 0 Отговор
    трагедия... сега ще почнат всички мутри да реват... нищо де, малко диета няма да им навреди, тамън ще заслабнат лекинко...

    12:59 07.05.2026

  • 9 капитализъм

    3 0 Отговор
    Да помогнат веднага инвалидите и пенсионерите от залъка си както се прави досега и всички милиардери и мултимилионери да им дадем много държавни пари да си имат за хотелските си комплекси.Да спасим всички богаташи.Продължавайте да вземате от бедните и да давате на богатите.

    13:00 07.05.2026

  • 10 Хотелиер

    1 3 Отговор
    Нема работници камериерка, рецепция, готвач да изкат да работата 700 евро давам и па нема

    13:01 07.05.2026

  • 11 Гуньо Простиа

    3 0 Отговор
    Боли ме фара дали ще има туристи

    13:01 07.05.2026

  • 12 Ганьо

    1 0 Отговор
    Да теглим 20-на милиарда заем за безплатна държавна помощ на Ричи Алибегов, че кара старо БМВ седмица на една година.

    13:03 07.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове