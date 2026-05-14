ТЕЦ "Бобов дол" работи в нормите

14 Май, 2026 17:50 893 13

Приложения метод на дифузионни тръби не е официално признат метод за мерене, а е индикативен метод

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проучването на Грийнпийс, целящо да компрометира работата на ТЕЦ "Бобов дол", направено с пластмасови тръбички доказва, че централата не надвишава допустимите норми, дори точно обратно.

Използваната от тях технология показва огромни разминавания между официалната измервателна станция, струваща над 250 000 евро, монтирана преди по — малко от година по всички европейски правила и индикативно изследване с тръбички. Поставя се под съмнение начинът по който е направено — дали пробите са чисти, как са съхранени, как са транспортирани и др. След всички условности, с които са изнесени данни в един повърхностно нахвърлен доклад цифрите пак показват, че ТЕЦ Бобов дол не замърсява над допустимите норми.

Приложения метод на дифузионни тръби не е официално признат метод за мерене, а е индикативен метод и следва да бъде доказван чрез корелация между стойностите от двете изследвания за да се признаят данните за валидни. Това означава, че стойностите не могат и не следва да се приравняват на стойностите от признатите референтни методи от Автоматичната измервателна станция/АИС/ или лаборатория акредитирана от ИАОС, преди метода да бъде валидиран.

В Българското законодателство има Наредба, с която са регламентирани стойностите по показател серен диоксид и там те са ясно описани:

Средночасова норма — 350 микрограма /м3

Среднодневна норма — 125 микрограма/м3

Годишна норма — 20 микрограма/м3.

Нормите, които следва да се спазват са тези и ясно и достъпно вече за жителите на с. Големо село са данните от АИС, както и мобилните акредитирани лабораториии. Новоизмеслената от зелените средномесечна норма не съществува, което означава, че за пресмятането и няма методика и правила

Много важно е да споменем, че АИС Големо село е станция на РИОСВ, която е калибрирана за разлика от трите тръби, поставени на различни места от Грийнпийс.

Ако трябва да бъде направен анализ и да бъдат съпоставени данните между изследването на Грийнпийс и стойностите, които са от Автоматичната измервателна станция, то тогава Грийнпийс следва продължителен период да мерят, да докажат, че метода е релевантен и тогава можем да кажем има или няма каквато и да е разлика между стойностите. На този етап това е една голяма спекулация, която цели да създаде страхове в местното население и да урони престижа на едно голямо предприятие, което е работодател в регион с голяма безработица.

Тогава, когато тръбичките докажат, че има превишавания на стойностите по Наредбата, тогава би имало смисъл да се води дебат по темата.

Дори и със описаните стойности сега, ГП показва, че Нормите се спазват, защото няма нито едно превишение и всичко друго е спекулация.

След публикуваното проучване получихме подкрепа от водещи компании в сферата на опазване на околната среда в България, които са готови да окажат пълно съдействие за доказване, че твърденията на Грийнпийс са абсолютна манипулация, по начина по който са направени и представени.

В доклада представен от Грийнпийс данните са сравнени и с автоматичните станции на ИАОС, като техните лаборатории са референтни за България, за разлика от индикативния метод, който ги оспорва.


  • 1 Яко трови

    12 1 Отговор
    Нема държава

    17:53 14.05.2026

  • 2 ЗАЩО ЛЪЖЕТЕ

    16 2 Отговор
    Вижда се колко чист пушек излиза от комините !!!!

    17:55 14.05.2026

  • 3 морски

    16 1 Отговор
    В Дания разтоварвахме въглища в ТЕЦ , и ми беше интересно ,че нямаше нито един комин , а в централата беше по чисто от аптека !!

    17:58 14.05.2026

  • 4 Не знам какво мерите

    15 1 Отговор
    ама доматите ми в градината са черни!
    Господ да ви утрепе, дано!

    18:00 14.05.2026

  • 5 Хоп - троп

    12 1 Отговор
    и заработил в нормите !

    18:04 14.05.2026

  • 6 Та статийка

    12 0 Отговор
    гражданинът Ковач ли я е платил, бе, дрОгари?

    18:19 14.05.2026

  • 7 име

    5 4 Отговор
    Веднага ПП-ЛГБТ, които от години си кютат в парламента и не правят нищо, да почват да плюят по Радев, че мина седмица от как е премиер, а още не е затворил ТЕЦа на ковачки!

    Коментиран от #10

    18:30 14.05.2026

  • 8 Поправка

    5 0 Отговор
    Кавичките са за НОМИТЕ.

    18:36 14.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Файърфлай

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    ТЕЦ-а не трябва нито да се затваря,нито да се взривява.А да се ОТНЕМЕ от Ковачки.Още утре.Защото не саждите и серния двуокис са най-опасните замърсители.А наглостта на тоя мизирабъл !

    Коментиран от #11

    18:48 14.05.2026

  • 11 ГУМЕН КРАДЕВ

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Файърфлай":

    Най- после един смислен коментар ! Така и не разбрахте , че Копачки нито му пука , нито ще огладнее , за разлика от хорицата които се трепят , за да живеят !

    19:29 14.05.2026

  • 12 ТЕЦ

    2 1 Отговор
    За да се изясни ситуацията и фалшификациите, извършвани от служители на ТЕЦ Бобов дол, да се покани независима европейска лаборатория, която да извърши анализи, при различните режими на работа на ТЕЦ-а, ел. филтри,сероочистки

    20:19 14.05.2026

  • 13 Чушки в боба

    0 1 Отговор
    ТЕЦ "Бобов дол " представлява за сериозна заплаха за гражданите (и селяните) наоколо, като атака с химическо оръжие и други бойни отровни вещества. Не е необходимо от Грийнпийс да идват и да ви го кажат.

    22:18 14.05.2026

