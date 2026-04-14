14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден

14-годишно дете е с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя между Карнобат и Айтос. Инцидентът е станал на Великден около 01:07 часа, в участъка между разклоните за селата Кликач и Чукарка.

Лек автомобил с пловдивска регистрация, управляван от 24-годишен мъж от Карнобат, е загубил контрол заради движение с несъобразена скорост върху мокър асфалт. Колата излязла извън пътното платно, ударила се в мантинелата, след което се върнала обратно на пътя и се блъснала в движещ се в дясната лента лек автомобил с бургаска регистрация.

В резултат на удара са пострадали четирима души. Най-тежко е състоянието на 14-годишно момче, което е с фрактура на черепа и е настанено в реанимацията на УМБАЛ – Бургас в състояние на кома и с опасност за живота.

7-годишно дете е получило контузия на подбедрицата, прегледано е и е освободено за домашно лечение. 35-годишен мъж е с контузия на гръдния кош, също без опасност за живота, а 33-годишна жена е с общи наранявания, като е отказала преглед.

При катастрофата са нанесени и сериозни материални щети по пътната инфраструктура – увредени са девет мантинели и осем ограничителни колчета. Причините за инцидента се изясняват.