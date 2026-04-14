14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден

14-годишно дете е с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя между Карнобат и Айтос. Инцидентът е станал на Великден около 01:07 часа, в участъка между разклоните за селата Кликач и Чукарка.
Лек автомобил с пловдивска регистрация, управляван от 24-годишен мъж от Карнобат, е загубил контрол заради движение с несъобразена скорост върху мокър асфалт. Колата излязла извън пътното платно, ударила се в мантинелата, след което се върнала обратно на пътя и се блъснала в движещ се в дясната лента лек автомобил с бургаска регистрация.
В резултат на удара са пострадали четирима души. Най-тежко е състоянието на 14-годишно момче, което е с фрактура на черепа и е настанено в реанимацията на УМБАЛ – Бургас в състояние на кома и с опасност за живота.
7-годишно дете е получило контузия на подбедрицата, прегледано е и е освободено за домашно лечение. 35-годишен мъж е с контузия на гръдния кош, също без опасност за живота, а 33-годишна жена е с общи наранявания, като е отказала преглед.
При катастрофата са нанесени и сериозни материални щети по пътната инфраструктура – увредени са девет мантинели и осем ограничителни колчета. Причините за инцидента се изясняват.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 за цял катун
Коментиран от #5
11:05 14.04.2026
2 Оня
11:29 14.04.2026
3 ДрайвингПлежър
... ама тя пък скоростта била РАЗРЕШЕНА ама пътя не бил за тая скорост дето му я били разрешили!!!
... и имало и мантинела, - това е Н-ти случай, в който мантинелите пречат да се избегне ПТП, което поставя въпроси кой как и къде ги слага...
Е жалко милиционерите остават със 100 кинта и един вносител по-малко!
11:35 14.04.2026
4 ЕТО ..МАНТИНЕЛИТЕ СА ОПААССНИИ
12:00 14.04.2026
5 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "за цял катун":Поредната жертва на откраднатия асфалт от Борисов и шайката му ГЕРБ
12:06 14.04.2026