Новини
България »
Бургас »
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
  Тема: Войната на пътя

14 Април, 2026 11:01 875 5

  • карнобат-
  • айтос-
  • катастрофа-
  • бургас

7-годишно дете е получило контузия на подбедрицата, прегледано е и е освободено за домашно лечение

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

14-годишно дете е с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя между Карнобат и Айтос. Инцидентът е станал на Великден около 01:07 часа, в участъка между разклоните за селата Кликач и Чукарка.

Лек автомобил с пловдивска регистрация, управляван от 24-годишен мъж от Карнобат, е загубил контрол заради движение с несъобразена скорост върху мокър асфалт. Колата излязла извън пътното платно, ударила се в мантинелата, след което се върнала обратно на пътя и се блъснала в движещ се в дясната лента лек автомобил с бургаска регистрация.

В резултат на удара са пострадали четирима души. Най-тежко е състоянието на 14-годишно момче, което е с фрактура на черепа и е настанено в реанимацията на УМБАЛ – Бургас в състояние на кома и с опасност за живота.

7-годишно дете е получило контузия на подбедрицата, прегледано е и е освободено за домашно лечение. 35-годишен мъж е с контузия на гръдния кош, също без опасност за живота, а 33-годишна жена е с общи наранявания, като е отказала преглед.

При катастрофата са нанесени и сериозни материални щети по пътната инфраструктура – увредени са девет мантинели и осем ограничителни колчета. Причините за инцидента се изясняват.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за цял катун

    3 0 Отговор
    май става дума

    Коментиран от #5

    11:05 14.04.2026

  • 2 Оня

    3 1 Отговор
    Жалко , че 24 годишния не пукнал като куче.

    11:29 14.04.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Стига бе!!! Камерки за скорост нямало ли е да му вземат 100 евро и да го спасят!

    ... ама тя пък скоростта била РАЗРЕШЕНА ама пътя не бил за тая скорост дето му я били разрешили!!!
    ... и имало и мантинела, - това е Н-ти случай, в който мантинелите пречат да се избегне ПТП, което поставя въпроси кой как и къде ги слага...

    Е жалко милиционерите остават със 100 кинта и един вносител по-малко!

    11:35 14.04.2026

  • 4 ЕТО ..МАНТИНЕЛИТЕ СА ОПААССНИИ

    2 0 Отговор
    Вместо. ЕДНА УДАРЕНА КОЛА ДВЕ. ВМЕСТО ЕДИ ПОСТРАДАЛ ТРИМА....

    12:00 14.04.2026

  • 5 ИСТИНАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "за цял катун":

    Поредната жертва на откраднатия асфалт от Борисов и шайката му ГЕРБ

    12:06 14.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове