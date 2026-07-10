Любомир Дацов: От близо 20 години няма реформи в бюджета

„Доказаната добра практика в бюджетирането показва, че когато се правят реформи, те не само решават проблема с дефицита, но и създават добавена стойност в дългосрочен план. Моделът на българския бюджет не е променян през последните 15-20 години и на практика отново започваме реформите от самото начало.“
Това разкри пред "Денят започва" по БНТ бившият заместник-министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет Любомир Дацов.
Той подчерта необходимостта от въвеждането на програмно бюджетиране, тъй като гражданите се интересуват не толкова от размера на разходите, а от качеството на услугите, които държавата предоставя срещу тях.
По думите му периодът 2026-2027 г. ще бъде сред най-благоприятните за българската икономика през следващите години.
„Ако трябва да се правят реформи, те трябва да се реализират именно в период на стабилни приходи и благоприятна икономическа среда“, заяви още Любомир Дацов.
Според него настоящото управление не променя установената инерция в бюджетната политика и не показва намерение да го направи. По думите му в проекта на Бюджет 2026 липсват мерки и политики, които да очертават различен подход.
„Не вярвам на приказките за светлото бъдеще на държавата, които чуваме от страна на правителството“, коментира Дацов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иди ми дойди ми
09:02 10.07.2026
2 Последния Софиянец
09:03 10.07.2026
3 Замразяват минималната заплата
09:03 10.07.2026
09:06 10.07.2026
4 az СВО Победа 81
Коментиран от #6
09:07 10.07.2026
5 Комунизма не си е отишъл!
09:09 10.07.2026
6 Без майтап
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Ако не бяхме приели еврото аржентинският сценарий беше неизбежен, ако нещо това ти говори .
.
Коментиран от #8, #11
09:11 10.07.2026
7 Деса стюардеса
09:13 10.07.2026
8 Буенос Айрес
До коментар #6 от "Без майтап":Да, но предишния папа беше от Аржентина и станаха шампиони по футбол.
09:14 10.07.2026
9 Си Простあ
09:15 10.07.2026
10 тердре
09:17 10.07.2026
11 az СВО Победа 81
До коментар #6 от "Без майтап":🤣🤣🤣
С еврото ни се случи хърватския сценарий и уверено вървим по пътя на фалита на Гърция.
Коментиран от #15
09:23 10.07.2026
12 провинциалист
09:32 10.07.2026
13 Шапкаря
09:33 10.07.2026
14 az СВО Победа 81
Е, как бе Дацов???
Е, нали точно ти ни обещаваше светлото бъдеще със шиткойна?
Що тъй стана, а???
🤣🤣🤣
09:38 10.07.2026
15 Ото рехагел
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Може и европейски шампиони да станем, като Гърция преди фалита.
09:57 10.07.2026
16 Малмьо
09:59 10.07.2026