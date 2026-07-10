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Любомир Дацов: От близо 20 години няма реформи в бюджета

Любомир Дацов: От близо 20 години няма реформи в бюджета

10 Юли, 2026 08:56 682 16

  • любомир дацов-
  • бюджет-
  • реформи-
  • бюджетен дефицит

Периодът 2026-2027 г. ще бъде сред най-благоприятните за българската икономика през следващите години

Любомир Дацов: От близо 20 години няма реформи в бюджета - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Доказаната добра практика в бюджетирането показва, че когато се правят реформи, те не само решават проблема с дефицита, но и създават добавена стойност в дългосрочен план. Моделът на българския бюджет не е променян през последните 15-20 години и на практика отново започваме реформите от самото начало.“

Това разкри пред "Денят започва" по БНТ бившият заместник-министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет Любомир Дацов.

Той подчерта необходимостта от въвеждането на програмно бюджетиране, тъй като гражданите се интересуват не толкова от размера на разходите, а от качеството на услугите, които държавата предоставя срещу тях.

По думите му периодът 2026-2027 г. ще бъде сред най-благоприятните за българската икономика през следващите години.

„Ако трябва да се правят реформи, те трябва да се реализират именно в период на стабилни приходи и благоприятна икономическа среда“, заяви още Любомир Дацов.

Според него настоящото управление не променя установената инерция в бюджетната политика и не показва намерение да го направи. По думите му в проекта на Бюджет 2026 липсват мерки и политики, които да очертават различен подход.

„Не вярвам на приказките за светлото бъдеще на държавата, които чуваме от страна на правителството“, коментира Дацов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иди ми дойди ми

    7 0 Отговор
    Няма реформи,защото бюджетът трябва да се превзема и да бъде отнасян в чужбините от батко , татко квадратко и компания.

    09:02 10.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Валутният борд ни пазеше от фалит.Без него за няколко месеца фалира държавата.

    09:03 10.07.2026

  • 3 Замразяват минималната заплата

    4 1 Отговор
    Замразяват минималната заплата за 5 години, Минимална работна заплата: Проектът предвижда увеличение до 620,20 евро... От колко я увеличават пт 620 колкото е в момета до 620 близките 5 години
    09:03 10.07.2026

    09:06 10.07.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    10 2 Отговор
    Дацов нали ни оправи чудесно с еврото, сега и в бюджета иска да се меси....

    Коментиран от #6

    09:07 10.07.2026

  • 5 Комунизма не си е отишъл!

    7 0 Отговор
    700 000 държавни търтеи не са разбрали, че комунизма свърши преди 40 години!

    09:09 10.07.2026

  • 6 Без майтап

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Ако не бяхме приели еврото аржентинският сценарий беше неизбежен, ако нещо това ти говори .
    .

    Коментиран от #8, #11

    09:11 10.07.2026

  • 7 Деса стюардеса

    11 0 Отговор
    Реформи нямаше, но снимки от разни чекмеджета и хасиенди в Барселона, имаше.

    09:13 10.07.2026

  • 8 Буенос Айрес

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Без майтап":

    Да, но предишния папа беше от Аржентина и станаха шампиони по футбол.

    09:14 10.07.2026

  • 9 Си Простあ

    3 2 Отговор
    Ето, новият бюджет е прогресирящо прогресивен и с него чичо Румбурак ще ни вкара във вечен мрак!

    09:15 10.07.2026

  • 10 тердре

    9 0 Отговор
    Ти на каква заплата си бре, БСП бидон??? Колко пари на месец ти плаща всеки българин за да дърдориш едни и същи глупости??? По 5 хиляди евро или по повече на месец??? Не е ли по добре да ви съкратят вашата банда некадърници и провалени негодници дето ни докарахте до тук??? Искате съкращения??? Ами да почнем от вас, а??? Слава на Господ Иисус Христос с каквато мярка мерите, с такава да ви отмерим и на вас. Какво само обикаляте по телевизиите и не знаете кой е извършителя дето ограби милиардите. Нямаме нужда от още некадърници.

    09:17 10.07.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без майтап":

    🤣🤣🤣

    С еврото ни се случи хърватския сценарий и уверено вървим по пътя на фалита на Гърция.

    Коментиран от #15

    09:23 10.07.2026

  • 12 провинциалист

    3 0 Отговор
    Всяка статия за дацов, пръцуян, "не ме питайте повече за еврозоната" василев и т.н. трябва да започва с обяснение защо изброените са способни да се придвиждват на собствен ход.

    09:32 10.07.2026

  • 13 Шапкаря

    1 0 Отговор
    Добре си живееше при боко затова не вярваш на сегашните.В живота има и промени които няма да ти харесат.

    09:33 10.07.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    "Не вярвам на приказките за светлото бъдеще на държавата..."

    Е, как бе Дацов???

    Е, нали точно ти ни обещаваше светлото бъдеще със шиткойна?

    Що тъй стана, а???

    🤣🤣🤣

    09:38 10.07.2026

  • 15 Ото рехагел

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Може и европейски шампиони да станем, като Гърция преди фалита.

    09:57 10.07.2026

  • 16 Малмьо

    0 0 Отговор
    Армейският генерал разбира от реформи по военно му... от тук ще резнем , от там ще резнем, ще намалим хляба, и готово всичко е перфектно. За инвестиции и дългосрочни планове за развитие не са чували в казармата.

    09:59 10.07.2026

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