Любомир Дацов: От близо 20 години няма реформи в бюджета

„Доказаната добра практика в бюджетирането показва, че когато се правят реформи, те не само решават проблема с дефицита, но и създават добавена стойност в дългосрочен план. Моделът на българския бюджет не е променян през последните 15-20 години и на практика отново започваме реформите от самото начало.“

Това разкри пред "Денят започва" по БНТ бившият заместник-министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет Любомир Дацов.

Той подчерта необходимостта от въвеждането на програмно бюджетиране, тъй като гражданите се интересуват не толкова от размера на разходите, а от качеството на услугите, които държавата предоставя срещу тях.

По думите му периодът 2026-2027 г. ще бъде сред най-благоприятните за българската икономика през следващите години.

„Ако трябва да се правят реформи, те трябва да се реализират именно в период на стабилни приходи и благоприятна икономическа среда“, заяви още Любомир Дацов.

Според него настоящото управление не променя установената инерция в бюджетната политика и не показва намерение да го направи. По думите му в проекта на Бюджет 2026 липсват мерки и политики, които да очертават различен подход.

„Не вярвам на приказките за светлото бъдеще на държавата, които чуваме от страна на правителството“, коментира Дацов.