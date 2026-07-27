Любомир Дацов: Имаме нужда да охладим икономиката

Бюджетът за оставащите месеци от годината беше приет в парламента в края на миналата седмица на фона на остри критики от опозицията, призив за налагане на вето от президента и заявка да бъде сезиран Конституционния съд заради дефицита от 5,7%. Управляващите обявиха, че този бюджет е наследен и по-сериозни реформи ще има през есента с план-сметката за догодина.
„Можеха да се сложат поне заявки на масата какво се случва. Никога не е важал принципът, че всичко, което е поискано за плащане, трябва да бъде разплатено. Част от управлението на бюджета включва приоритизиране на проекти, включително на такива в заварено положение“, коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите.
По думите му минимално за тази година корекцията на дефицита трябва да е близо 3,1%, за да бъдем на „правилната бюджетна позиция“.
„Много са ясни параметрите за намаляване на този дефицит. Друг е въпросът, че не съм съгласен с идеите на Пеканов, които той прокарва за постепенно намаляване на дефицита, защото с 0,5% на годишна база не можем да коригираме този дефицит в близкото десетилетие“, обясни Дацов.
„В момента имаме уникална ситуация, при която имаме добре стояща икономика или може би застрашена икономика от гледна точка на икономически растеж. Има и благоприятна структура за данъците“, посочи Любомир Дацов.
„В момента имаме нужда да охладим икономиката, за да бъдем в баланс и да няма тази висока инфлация. Говоренето, че ако се правят по-сериозни реформи и намаляваме дефицита, може да удари икономическия растеж, не ми се вижда сериозно, защото никога няма да има по-благоприятна ситуация от тази в момент“, смята Дацов.
По думите му високата инфлация действа по различен начин за бюджета и всеки министър на финансите има интерес от тази ситуация, защото тя му носи изпреварващи приходи спрямо общото развитие на икономиката.
Неговата оценка е, че за следващата година дефицитът с всички разходи по ПВУ ще бъде около 3,7% от БВП в края на годината.
„При по-големи желания може да бъде и под 3%“, смята бившият зам.-министър на финансите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:08 27.07.2026
2 честен ционист
10:11 27.07.2026
3 Плус-минус
10:20 27.07.2026
4 Айти Хумор
10:20 27.07.2026
5 Въпрос
10:21 27.07.2026
6 фискален съвет?
Коментиран от #9
10:22 27.07.2026
7 Този некадърник до кога ще ни го натрапв
10:34 27.07.2026
8 ОХЛАЖДАНЕ
Коментиран от #11
10:35 27.07.2026
9 от толкоз съветници и
До коментар #6 от "фискален съвет?":разбирачи на България се налага пакет санкции и глоби за свръхдефицит/свръхкражба и свръхнекадърност а българите ще плащат глобите за дето го крадят...
10:38 27.07.2026
10 Голям смях
10:38 27.07.2026
11 Голям смях
До коментар #8 от "ОХЛАЖДАНЕ":Па тези и онези какво са виновни, че има КРАХ в строителството и продажби на апартаменти. А и връщане на кредити. Да сте мислили.
10:40 27.07.2026
12 БКП е на власт, и сега. Деца и внуци са
Коментиран от #15
10:43 27.07.2026
13 1600 лева е доходът за потребление
10:44 27.07.2026
14 1989г - ТОДОР ЖИВКОВ ЗА СЛЕД 1989 година
Коментиран от #16
10:45 27.07.2026
15 пич
До коментар #12 от "БКП е на власт, и сега. Деца и внуци са":всичкото ти е вярно с изключение на това че са сменили Вашингтон с мацква същите са си и пак коленичат пред путлер и кремал и разрухата си е същата както там!
Коментиран от #17
10:47 27.07.2026
16 ТОДОР
До коментар #14 от "1989г - ТОДОР ЖИВКОВ ЗА СЛЕД 1989 година":Германия не е платила 250 милиона долара продукция, с което фэалирва целият бизнес. Това е равно на 2,5 пъти БВП тогава. БВП на глава от населението през 1938 г.Белгия – 6 100 международни долараБългария – 1 600 международни долара(Данните са изчислени в съпоставими международни долари „Гири-Хамис“ от 1990 г., за да се изчистят ефектите от инфлацията и разликите в цените на стоките). През 1938 година производството на мляко на глава от населението (изчислено въз основа на общото производство и броя на жителите за същата година) показва огромно предимство за белгийската икономика:Белгия – 370 литра на глава от населението (всичко от силно продуктивни млечни крави).България – 88 литра на глава от населението (сборно от овце, крави, кози и биволи).
10:47 27.07.2026
17 ЗА СЛЕД 1989 година
До коментар #15 от "пич":Начи казваш БКП не е на власт, пък уж си съгласен? КОЙ Е НА ВЛАСТ - ЧЕ ОТ СТАТУКВОТО ТЕЧЕ РУСОФОБИЯ И НАТО ПРОПАГАНДА, СЛУГИНАЖ НА ВАШИНГТОН, ВОЕННИ БАЗИ И ПОКУПКА НА Ф-16, ЗАВОДИ ЗА БАРУТ СРЕЩУ РУСИЯ, ОТМЕНЕНИ ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С РУСИЯ.. .. Посланиците на НАТО направлявят.. гей паради, всичко кокакола и майкрософт..
10:53 27.07.2026