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Любомир Дацов: Имаме нужда да охладим икономиката

Любомир Дацов: Имаме нужда да охладим икономиката

27 Юли, 2026 10:05 658 17

  • любомир дацов-
  • икономика-
  • данъци-
  • дефицит

По думите му минимално за тази година корекцията на дефицита трябва да е близо 3,1%

Любомир Дацов: Имаме нужда да охладим икономиката - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бюджетът за оставащите месеци от годината беше приет в парламента в края на миналата седмица на фона на остри критики от опозицията, призив за налагане на вето от президента и заявка да бъде сезиран Конституционния съд заради дефицита от 5,7%. Управляващите обявиха, че този бюджет е наследен и по-сериозни реформи ще има през есента с план-сметката за догодина.

„Можеха да се сложат поне заявки на масата какво се случва. Никога не е важал принципът, че всичко, което е поискано за плащане, трябва да бъде разплатено. Част от управлението на бюджета включва приоритизиране на проекти, включително на такива в заварено положение“, коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите.

По думите му минимално за тази година корекцията на дефицита трябва да е близо 3,1%, за да бъдем на „правилната бюджетна позиция“.

„Много са ясни параметрите за намаляване на този дефицит. Друг е въпросът, че не съм съгласен с идеите на Пеканов, които той прокарва за постепенно намаляване на дефицита, защото с 0,5% на годишна база не можем да коригираме този дефицит в близкото десетилетие“, обясни Дацов.

„В момента имаме уникална ситуация, при която имаме добре стояща икономика или може би застрашена икономика от гледна точка на икономически растеж. Има и благоприятна структура за данъците“, посочи Любомир Дацов.

„В момента имаме нужда да охладим икономиката, за да бъдем в баланс и да няма тази висока инфлация. Говоренето, че ако се правят по-сериозни реформи и намаляваме дефицита, може да удари икономическия растеж, не ми се вижда сериозно, защото никога няма да има по-благоприятна ситуация от тази в момент“, смята Дацов.

По думите му високата инфлация действа по различен начин за бюджета и всеки министър на финансите има интерес от тази ситуация, защото тя му носи изпреварващи приходи спрямо общото развитие на икономиката.

Неговата оценка е, че за следващата година дефицитът с всички разходи по ПВУ ще бъде около 3,7% от БВП в края на годината.

„При по-големи желания може да бъде и под 3%“, смята бившият зам.-министър на финансите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 0 Отговор
    Този Ганчо не може да вдене, че инфлацията не се дължи на засилено търсене, а на спекула. Какво ще охлажда, като икономиката отдавна е хипотермия и наблюдаваме финалните й мъки.

    10:08 27.07.2026

  • 2 честен ционист

    2 1 Отговор
    И Ганчото да вземе да облече една тениска под тая риза. За 35г не се научиха и как се носи тази капиталистическа дреха.

    10:11 27.07.2026

  • 3 Плус-минус

    2 0 Отговор
    Да "охладим" икономиката? То може да се охлади и нагрее нещо, което го има, на тая територия отдавна думата икономика е изпразнена от съдържание. Така, както се правите, че не виждате очевадното, скоро всичко ще се срути, като кула от карти.

    10:20 27.07.2026

  • 4 Айти Хумор

    2 0 Отговор
    Грешка 404 - Икономиката не беше намерена.

    10:20 27.07.2026

  • 5 Въпрос

    4 0 Отговор
    Каква точно икономика има България че да я охлаждат?

    10:21 27.07.2026

  • 6 фискален съвет?

    6 0 Отговор
    поредната излишна безполезна даже вредна за България люпилня за нищонеправещи неможачи!

    Коментиран от #9

    10:22 27.07.2026

  • 7 Този некадърник до кога ще ни го натрапв

    2 0 Отговор
    Натрапвате. Започни да работиш нешо реално, а не на държавната хранилка като търтей

    10:34 27.07.2026

  • 8 ОХЛАЖДАНЕ

    1 1 Отговор
    Спада в строителството вече е 25%. На есен хората по площадите ще ви обяснят как стоят нещата.

    Коментиран от #11

    10:35 27.07.2026

  • 9 от толкоз съветници и

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "фискален съвет?":

    разбирачи на България се налага пакет санкции и глоби за свръхдефицит/свръхкражба и свръхнекадърност а българите ще плащат глобите за дето го крадят...

    10:38 27.07.2026

  • 10 Голям смях

    0 0 Отговор
    ЕК Ви предложи 50% данък на всяко изкарано евро. Ма Вие НЕ та НЕ.

    10:38 27.07.2026

  • 11 Голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ОХЛАЖДАНЕ":

    Па тези и онези какво са виновни, че има КРАХ в строителството и продажби на апартаменти. А и връщане на кредити. Да сте мислили.

    10:40 27.07.2026

  • 12 БКП е на власт, и сега. Деца и внуци са

    1 0 Отговор
    БКП е на власт, и сега. Деца и внуци са олигарси. Вижте дори за Женя от Васко от с. Рупча. БКП смени Москва с Вашингтон. БКП е аристокрация и фарисеи, но Вашигнтон е папството, религията е неоконсерватизъм, неолиберализъм, фашизъм, дясното, богатият да е герой и светец - бедният и който не е инвеститор е грешника. Това папство има тояга и морков, за управление на БКП фарисеи и капиталисти. Морковът е субсидии и ззащита от лява революция, и пазари, тоягата е еколозите и сега ПП-ДБ. Но и тоягата е от БКП-ДС родове, но свързани с Трактора и бащата на К. Петков. тоест и ЦРУ. БКП счупи еколозите рекетиращи, чупи и тоягата ДБ-ПП с разследване на строежите до Варна. .. .. ... .. Радев е един пар цал. Мафията зад Бойко и Пеевски, ще изпере пар цалът Бойко, през времето което пар цалът Радев ще им служи. ЗА МРЪСНИТЕ ИМ НЕОЛИБЕРАЛНИ НАГОНИ. Мафията на Живков, партизаните, БКП и ДС, сложиха Бойко, но той се измърси и не може да им служи да завършат ПРЕХОДЪТ към неолиберален рай. Не може да има стабилна власт, вече, чрез Бойко. И мафията сложи Радев. Очевидно Бойко и Пеевски са съгласни, като се договарят за имунитет, и обръчите от фирми си остават, лапането да продължи? Сега говоренето за губещи държавни болници и държавни фирми, си е пропаганда за нова приватизация и концесии.

    Коментиран от #15

    10:43 27.07.2026

  • 13 1600 лева е доходът за потребление

    1 0 Отговор
    1600 лева е доходът за потребление на всеки българин, средно, по ДДС данните. Значи домакинство което е родители с две деца - харчи 6500 лева на месец. Но масовата заплата и пенсия не надвишава 100 лева от социализмът, покупателно, поне за храна. Децата на живковата номенклатура, много иска да признаем, че българинът е по-богат от всякога. Така излиза, че те са крали в името на народът, и бащите им не са сгрешили - като премахнаха плановата икономика и смениха Москва с Вашингтон. И българите да забравят мъките в тези 40 години и умрелите от глад и лошо здравеопазване, мафия, корупция... експлоатация, лоша храна, без курорти и с голям стрес.. убити мечти и семейственост... България е на 79 то място по консумация на домакинствата като процент от БВП. По процент от БВП за заплати сме на дъното. И сме на дъното по семейни ферми. Във всяка държава има поне 30 средни трактора на село в семейни ферми, тук не е така. Живковата номенклатура която е статуквото вече 40 години, се страхува да има 100 000 семейни фермери, това е независима сила, свободна партия. А искат да са монополисти вносители, а селяните да натискат заплатите надолу чрез безработицата...

    10:44 27.07.2026

  • 14 1989г - ТОДОР ЖИВКОВ ЗА СЛЕД 1989 година

    1 0 Отговор
    1989г - ТОДОР ЖИВКОВ ЗА СЛЕД 1989 година: Цялата тази система, която е взета от западната икономика, ще се адаптира към нашите условия, но това не значи побългаряване. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде и с вълка. (Германия не е платила 250 милиона долара продукция, с което фэалирва целият бизнес. Това е равно на 2,5 пъти БВП тогава. БВП на глава от населението през 1938 г.Белгия – 6 100 международни долараБългария – 1 600 международни долара(Данните са изчислени в съпоставими международни долари „Гири-Хамис“ от 1990 г., за да се изчистят ефектите от инфлацията и разликите в цените на стоките). През 1938 година производството на мляко на глава от населението (изчислено въз основа на общото производство и броя на жителите за същата година) показва огромно предимство за белгийската икономика:Белгия – 370 литра на глава от населението (всичко от силно продуктивни млечни крави).България –

    Коментиран от #16

    10:45 27.07.2026

  • 15 пич

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "БКП е на власт, и сега. Деца и внуци са":

    всичкото ти е вярно с изключение на това че са сменили Вашингтон с мацква същите са си и пак коленичат пред путлер и кремал и разрухата си е същата както там!

    Коментиран от #17

    10:47 27.07.2026

  • 16 ТОДОР

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "1989г - ТОДОР ЖИВКОВ ЗА СЛЕД 1989 година":

    Германия не е платила 250 милиона долара продукция, с което фэалирва целият бизнес. Това е равно на 2,5 пъти БВП тогава. БВП на глава от населението през 1938 г.Белгия – 6 100 международни долараБългария – 1 600 международни долара(Данните са изчислени в съпоставими международни долари „Гири-Хамис“ от 1990 г., за да се изчистят ефектите от инфлацията и разликите в цените на стоките). През 1938 година производството на мляко на глава от населението (изчислено въз основа на общото производство и броя на жителите за същата година) показва огромно предимство за белгийската икономика:Белгия – 370 литра на глава от населението (всичко от силно продуктивни млечни крави).България – 88 литра на глава от населението (сборно от овце, крави, кози и биволи).

    10:47 27.07.2026

  • 17 ЗА СЛЕД 1989 година

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "пич":

    Начи казваш БКП не е на власт, пък уж си съгласен? КОЙ Е НА ВЛАСТ - ЧЕ ОТ СТАТУКВОТО ТЕЧЕ РУСОФОБИЯ И НАТО ПРОПАГАНДА, СЛУГИНАЖ НА ВАШИНГТОН, ВОЕННИ БАЗИ И ПОКУПКА НА Ф-16, ЗАВОДИ ЗА БАРУТ СРЕЩУ РУСИЯ, ОТМЕНЕНИ ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С РУСИЯ.. .. Посланиците на НАТО направлявят.. гей паради, всичко кокакола и майкрософт..

    10:53 27.07.2026

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