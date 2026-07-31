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Павел Попов, ДБ: Правителството на България прие един сбъркан бюджет- в него има огромни проблеми

Павел Попов, ДБ: Правителството на България прие един сбъркан бюджет- в него има огромни проблеми

31 Юли, 2026 20:31 583 11

  • павел попов-
  • демократична българия-
  • проблем-
  • демократична общност-
  • проблеми

Решението да не подпишем жалбите в КС беше взето поради две причини. Първо, защото ГЕРБ и ПП имат достатъчно гласове заедно и второ - заради риска да прехвърлим решението на този проблем към една институция, която действа много бавно, коментира депутатът от ДБ

Павел Попов, ДБ: Правителството на България прие един сбъркан бюджет- в него има огромни проблеми - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Решението да не подпишем жалбите в КС беше взето поради две причини. Първо, защото ГЕРБ и ПП имат достатъчно гласове заедно и второ - заради риска да прехвърлим решението на този проблем към една институция, която действа много бавно. Това заяви депутатът от "Демократична България" Павел Попов в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.
"Истинският проблем е, че правителството на България прие един сбъркан бюджет. Това е един бюджет с огромни проблеми - както количествени, така и качествени. Количествените са в грамадния дефицит, който беше заложен, а качествените в липсата на реформи, които бяха заложени", изтъкна той.
По думите му различията между "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" не са големи. "В голяма част от случаите гласуваме по един и същ начин. Различия има само там, където става дума за политики, свързани с допълнителни разходи в държавния бюджет. Нашето мнение при второто гласуване на бюджета беше, че трябва на всяка цена да се ограничат предложенията за допълнителни разходи", смята той.

"Искаме оставка още сега, но е рано да се говори за вот на недоверие. Парламентарната група на управляващите се опитва да се дистанцира от собствените си решения. Има едно постоянно оправдаване за наследството, което не може да бъде конкретизирано, когато се опитаме да получим конкретни свидетелства", заяви Попов.

По темата с "Баба Алино" той заяви, че кръгът от замесените хора ще става все по-голям. "Всички опити да се хвърли вина там, където тя не се намира, всъщност може да се интерпретира като начин за прикриване на случая", смята той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чудя се

    10 4 Отговор
    А този ЛАМА от де се появи

    Коментиран от #4, #5

    20:34 31.07.2026

  • 2 Да сбъркан е

    11 5 Отговор
    Защото България и българите са пладнешки обрани от Тиква , ГЕРБ и сглобкаджии.

    20:36 31.07.2026

  • 3 Помак

    7 1 Отговор
    Политици кажете на народа истината бай румен изтарва ли козите ..бюджет,външна политика,вътрешна,Пеев...или ги пасе

    20:38 31.07.2026

  • 4 Щом питаш, ще ти кажа

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "чудя се":

    Беше зам кмет на Варна допреди няколко месеца. Благодарение на неговата групичка, Варна е затрупана с боклуци. Препълнени контейнери, с месеци непочистено около тях, неокосени тревни площи, разбити улици и липса на тротоари. Майки с колички се чудят как да си разходят децата в кварталите. А да не говорим за мръсните и полуразрушени тъмни полези. Варна е в ужасно състояние.

    20:43 31.07.2026

  • 5 Този ли

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "чудя се":

    подписа на Али Бабалино..

    20:43 31.07.2026

  • 6 9689

    6 1 Отговор
    Кретен,избори няма да спечелиш.

    20:57 31.07.2026

  • 7 Горно Уйно

    4 0 Отговор
    Голем "държавник", голема работа!

    21:03 31.07.2026

  • 8 О, Морес

    3 1 Отговор
    Не знам какво да ви споделя.Опозицията наброява 109 души.Хора с различни професии.Абе как става така,че Абсолютно всички разбират от Бюджет ? То няма нито един,дето не се е изказал! И най-смешното е,че ако ставаше въпрос за образование, здравеопазване,наука,военно дело и т.н.,пак всички щяха да се окажат "супер специалисти".Е,извинявайте,ама такива филми няма !Същото важи и за мнозина, коментиращи в този сайт.

    21:03 31.07.2026

  • 9 име

    4 0 Отговор
    Защо не приехте бюджет вие миналата година, когато крепяхте правителството на жулезко водопада при 5-6 вота на недоверие. Връщайте заплатите, неможачи с отпаднала необподимост!

    21:20 31.07.2026

  • 10 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    2 0 Отговор
    Кокорчо,като майстор на протестите,да ги започва!!!

    21:32 31.07.2026

  • 11 Простак до идиота дават оценки

    0 0 Отговор
    Според кого мнението на тези плебеи е желано от някого ,всеки който се интересува си намира начин да се информира , а този сайт е за смях и забавление

    21:42 31.07.2026

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