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С пет сантиметра е паднало нивото на Дунав при Лом за последното денонощие и вече е отрицателно

С пет сантиметра е паднало нивото на Дунав при Лом за последното денонощие и вече е отрицателно

3 Август, 2026 15:26 452 8

  • лом-
  • дунав-
  • суша-
  • река-
  • корабоплаване

За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, заседнали във фарватера или нови такива извън корабоплавателния път

С пет сантиметра е паднало нивото на Дунав при Лом за последното денонощие и вече е отрицателно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нивото на Дунав при Лом се е понижило с пет сантиметра за последното денонощие и вече е отрицателно – минус един сантиметър под морското равнище, съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Заради маловодието по бреговете на реката край Лом и близките селища са се показали големи ивици земя, които обичайно са под водата. В близост до Лом от водата се е показал голям остров, който разполовява реката на две части и там тя тече на отделни ръкави, като затруднява корабоплаването.

По-рано днес от „Проучване и поддържане на река Дунав“ съобщиха, че хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена вследствие на трайно ниските водни нива. За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, заседнали във фарватера или нови такива извън корабоплавателния път. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на река Дунав.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отрицателно

    0 0 Отговор
    Морето ще дойде в ЛОМ

    15:28 03.08.2026

  • 2 Румънец

    0 0 Отговор
    Дупката от взрива е голяма, вярно че може да има море в Лом

    15:30 03.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    В Румъния и Унгария режим на тока.Скоро и у нас.

    Коментиран от #5

    15:33 03.08.2026

  • 4 Мишел

    0 0 Отговор
    Ако при Лом нивото на Дунав е под морското равнище, водата от морето ще достигне Лом. Явно журналистите не са внимавали в час по физика.

    Коментиран от #7

    15:35 03.08.2026

  • 5 хехе

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Стига си писал глупости бе сме.ник. Хем сваляш шапка на строителите на АЕЦ Козлодуй, хем пишеш тъпизми.

    15:36 03.08.2026

  • 6 амче марийке

    1 0 Отговор
    снимайте таз ряка да видим колко е спаднала

    за разни мифли бръмбари калинки тикви винаги им намирате снимки от млади години

    15:38 03.08.2026

  • 7 Неее по ядрена физика

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Ядрена физика

    15:38 03.08.2026

  • 8 Значи

    0 0 Отговор
    трябва морска вода да тече към Сърбия!

    15:50 03.08.2026

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