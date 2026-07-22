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Дете се удави в басейн на Слънчев бряг

Дете се удави в басейн на Слънчев бряг

22 Юли, 2026 15:21 1 013 11

  • удавено-
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  • слънчев бряг

Инцидентът се е разиграл вчера около обяд пред погледите на десетки туристи в хотел

Дете се удави в басейн на Слънчев бряг - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дете се удави в луксозен хотел в Слънчев бряг. Това е поредната нелепа трагедия, която помрачи летния сезон по българското Черноморие, съобщава Флагман.бг.

Инцидентът се е разиграл вчера около обяд пред погледите на десетки туристи в хотел. Удавеното дете е момиченце на 7 години. То е било на почивка у нас с родителите си и по-малкото си братче.

"Семейството е от Полша. Хотелът разполага с няколко басейна. Родителите по това време били край друг, а детето е отишло до съседен басейн, където в същия момент е имало аниматори, които забавлявали децата. Водният басейн е с плавно променяща се дълбочина, която в най-дълбоката си част достига 1,80 метра. Изведнъж детето започна да потъва. А туристи първи забелязаха ужасяващата сцена. Започнаха да викат за помощ, настана голяма суматоха. Именно летовници скочиха във водата и извадиха детето, но за съжаление вече беше твърде късно", разказа ужасен очевидец на трагедията.

В момента следствието е иззело записите от охранителните камери в комплекса. Разследващите ще проверяват кадрите секунда по секунда, за да установят дали спасителят действително е бил на поста си.

За инцидента потвърдиха и от държавното обвинение.

"Има образувано дело за такъв случай в Окръжна прокуратура-Бургас, но нямаме докладнвани материали все още и не можем да дадем повече информация", каза говорителят на Окръжната прокуратура прокурор Христо Колев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 1 Отговор
    Какво има да се гледат камери?! Спасителят не е бил на поста си!!!

    15:24 22.07.2026

  • 2 Много жалко

    20 1 Отговор
    Посред бял ден, пред очите на толкова много народ, случайни летовници се хвърлят да спасяват дете В ОХРАНЯВАН БАСЕЙН, защото спасителят явно не знае защо е там, а родителите блеят някъде другаде и се забавляват без да държат под око и двете си деца.
    Много тъжно и много жалко за погубиния толкова рано детски живот.

    15:24 22.07.2026

  • 3 Безобразие!

    18 0 Отговор
    Да плащаш по 600 евро на нощувка за да не успеят да опазят детето ти и то по обяд, в детски басейн със спасител! Много "хубава" реклама за нашето Черноморие, браво! После ще се чудим защо туристическите сезони не носят очакваната печалба.

    15:28 22.07.2026

  • 4 пиян поляк

    2 11 Отговор
    голяма работа ше напрайм друго

    15:28 22.07.2026

  • 5 Спасителят явно е

    12 0 Отговор
    Виновен, но как така, никой от присъстващите не е дръпнал детето?!?

    Коментиран от #8

    15:33 22.07.2026

  • 6 ИВАН

    9 0 Отговор
    Наистина нелепо, нито вълни, нито течения, имало е и хора, и спасител уж, и родители, а детето ...

    15:35 22.07.2026

  • 7 Родителите са виновни

    3 4 Отговор
    Да дойдат на почивка в тая прокълната земя вместо в Хърватия тук безхаберието е Господар

    15:37 22.07.2026

  • 8 Гошо

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Спасителят явно е":

    Били са заети да снимат случката

    15:38 22.07.2026

  • 9 Хубава работа, ама ...

    2 0 Отговор
    "Луксозният" хотел с три басейна вероятно е имал един спасител, който е отишъл да обядва по време на инцидента.

    15:44 22.07.2026

  • 10 жалко

    1 0 Отговор
    жалко и за марийка че не се научи да пише грамотно

    А туристи първи забелязаха ужасяващата сцена

    15:50 22.07.2026

  • 11 Във Флагман пише друго

    0 0 Отговор
    Според "Флагман", който първи съобщава тази трагична новина, в най-дълбоката си част басейнът е 1.40 м, а не 1.80. Това е ужасното, защото всеки пораснал вече човек, дори и да не може да плува, е можел да дръпне детето над повърхността.
    Според мен, до трагичната развръзка се е стигнало, защото в този момент при същия басейн е имало аниматори, които са забавлявали децата. Сигурно е имало празнична суматоха, вероятно дечурлигата са скачали, викали и са се веселили и затова давенето на едно от тях не е било забелязано веднага.
    Но аниматорите не наблюдават ли какво става във водата? Все пак не само спасителят, но и те са отговорни за случващото се с децата, които в момента забавляват.
    И как изобщо се е стигнало до давене? Дали децата не са се сборичкали? Дали някое от тях не е дръпнало това поляче под водата? Дано на камерите се види каква е истината, макар че това няма да върне живота на детето.

    15:51 22.07.2026

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