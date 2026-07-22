Дете се удави в басейн на Слънчев бряг

Дете се удави в луксозен хотел в Слънчев бряг. Това е поредната нелепа трагедия, която помрачи летния сезон по българското Черноморие, съобщава Флагман.бг.

Инцидентът се е разиграл вчера около обяд пред погледите на десетки туристи в хотел. Удавеното дете е момиченце на 7 години. То е било на почивка у нас с родителите си и по-малкото си братче.

"Семейството е от Полша. Хотелът разполага с няколко басейна. Родителите по това време били край друг, а детето е отишло до съседен басейн, където в същия момент е имало аниматори, които забавлявали децата. Водният басейн е с плавно променяща се дълбочина, която в най-дълбоката си част достига 1,80 метра. Изведнъж детето започна да потъва. А туристи първи забелязаха ужасяващата сцена. Започнаха да викат за помощ, настана голяма суматоха. Именно летовници скочиха във водата и извадиха детето, но за съжаление вече беше твърде късно", разказа ужасен очевидец на трагедията.

В момента следствието е иззело записите от охранителните камери в комплекса. Разследващите ще проверяват кадрите секунда по секунда, за да установят дали спасителят действително е бил на поста си.

За инцидента потвърдиха и от държавното обвинение.

"Има образувано дело за такъв случай в Окръжна прокуратура-Бургас, но нямаме докладнвани материали все още и не можем да дадем повече информация", каза говорителят на Окръжната прокуратура прокурор Христо Колев.