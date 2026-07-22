Дете се удави в басейн на Слънчев бряг

Дете се удави в луксозен хотел в Слънчев бряг. Това е поредната нелепа трагедия, която помрачи летния сезон по българското Черноморие, съобщава Флагман.бг.
Инцидентът се е разиграл вчера около обяд пред погледите на десетки туристи в хотел. Удавеното дете е момиченце на 7 години. То е било на почивка у нас с родителите си и по-малкото си братче.
"Семейството е от Полша. Хотелът разполага с няколко басейна. Родителите по това време били край друг, а детето е отишло до съседен басейн, където в същия момент е имало аниматори, които забавлявали децата. Водният басейн е с плавно променяща се дълбочина, която в най-дълбоката си част достига 1,80 метра. Изведнъж детето започна да потъва. А туристи първи забелязаха ужасяващата сцена. Започнаха да викат за помощ, настана голяма суматоха. Именно летовници скочиха във водата и извадиха детето, но за съжаление вече беше твърде късно", разказа ужасен очевидец на трагедията.
В момента следствието е иззело записите от охранителните камери в комплекса. Разследващите ще проверяват кадрите секунда по секунда, за да установят дали спасителят действително е бил на поста си.
За инцидента потвърдиха и от държавното обвинение.
"Има образувано дело за такъв случай в Окръжна прокуратура-Бургас, но нямаме докладнвани материали все още и не можем да дадем повече информация", каза говорителят на Окръжната прокуратура прокурор Христо Колев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
15:24 22.07.2026
2 Много жалко
Много тъжно и много жалко за погубиния толкова рано детски живот.
15:24 22.07.2026
3 Безобразие!
15:28 22.07.2026
4 пиян поляк
15:28 22.07.2026
5 Спасителят явно е
Коментиран от #8
15:33 22.07.2026
6 ИВАН
15:35 22.07.2026
7 Родителите са виновни
15:37 22.07.2026
8 Гошо
До коментар #5 от "Спасителят явно е":Били са заети да снимат случката
15:38 22.07.2026
9 Хубава работа, ама ...
15:44 22.07.2026
10 жалко
А туристи първи забелязаха ужасяващата сцена
15:50 22.07.2026
11 Във Флагман пише друго
Според мен, до трагичната развръзка се е стигнало, защото в този момент при същия басейн е имало аниматори, които са забавлявали децата. Сигурно е имало празнична суматоха, вероятно дечурлигата са скачали, викали и са се веселили и затова давенето на едно от тях не е било забелязано веднага.
Но аниматорите не наблюдават ли какво става във водата? Все пак не само спасителят, но и те са отговорни за случващото се с децата, които в момента забавляват.
И как изобщо се е стигнало до давене? Дали децата не са се сборичкали? Дали някое от тях не е дръпнало това поляче под водата? Дано на камерите се види каква е истината, макар че това няма да върне живота на детето.
15:51 22.07.2026