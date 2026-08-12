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Великобритания отново удължи дерогацията за българските дружества на „Лукойл“ - до 29 октомври

Великобритания отново удължи дерогацията за българските дружества на „Лукойл“ - до 29 октомври

12 Август, 2026 20:05 762 27

  • лукойл-
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  • дизел-
  • българия

Разрешението е необходимо, за да могат дружествата да извършват плащания и други трансакции, свързани с нормалната им стопанска дейност

Великобритания отново удължи дерогацията за българските дружества на „Лукойл“ - до 29 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания удължи до 29 октомври срока на генералния лиценз, който позволява извършването на трансакции с българските дружества на руския петролен концерн „Лукойл“ (Lukoil), след като предишното разрешение трябваше да изтече утре, 13 август.

Решението позволява на дружествата да продължат оперативната си дейност въпреки санкциите, наложени от Лондон на руската компания през октомври миналата година заради подкрепата ѝ за войната на Русия срещу Украйна.

Лицензът на Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към британското Министерство на финансите обхваща „Лукойл България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл - България бункер“.

Разрешението е необходимо, за да могат дружествата да извършват плащания и други трансакции, свързани с нормалната им стопанска дейност, без контрагентите и финансовите институции, които ги обслужват, да нарушават британския санкционен режим.

Първият британски генерален лиценз за българските активи на „Лукойл“ влезе в сила на 14 ноември 2025 г. и първоначално трябваше да действа до 14 февруари 2026 година. Той разреши плащания към и от засегнатите дружества по съществуващи и нови договори, както и обработването на тези плащания от банки и други финансови институции.

През февруари Великобритания удължи действието му до 13 август. Тогава Министерството на енергетиката посочи, че решението е резултат от действията на българското правителство за гарантиране на непрекъснатата работа на дружествата и сигурността на доставките.

Паралелно със санкциите на Великобритания „Лукойл“ е обект и на американски ограничения. САЩ включиха „Лукойл“ и „Роснефт“ (Rosneft), както и десетки техни дъщерни дружества, в санкционен пакет през октомври 2025 г.

Американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) също издаде отделен лиценз за българските дружества на „Лукойл“. През април срокът му беше удължен до 29 октомври 2026 г., като той позволява извършването на трансакции, необходими за дейността им. Така сроковете на британското и американското разрешение вече съвпадат.

След налагането на санкциите „Лукойл“ обяви намерение да продаде международните си активи и започна да разглежда оферти от потенциални купувачи. В края на януари компанията съобщи, че е постигнала споразумение с американската инвестиционна компания „Карлайл“ (Carlyle) за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH), чрез която се държат международните активи на групата. Сделката подлежи на регулаторни одобрения, включително от OFAC.

Българските активи са сред значимите международни активи на руската група и включват рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, както и дейности в търговията и дистрибуцията на горива. Рафинерията в Бургас е най-голямата на Балканите, посочва БТА.

Американските власти също неколкократно удължават отделния лиценз, който позволява преговорите и определени трансакции по продажбата на международните активи на „Лукойл“. На 24 юли Министерството на финансите на САЩ удължи този срок с още един месец, до 22 август.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    17 1 Отговор
    галя от посолството англичанка ли е

    20:11 12.08.2026

  • 2 сноу

    19 1 Отговор
    Отрепки мръсни ...сетиха се че ще мъкнат бъчви с бензин за самолетите цистерни..

    20:13 12.08.2026

  • 3 Мазут и грес

    0 5 Отговор
    Дерогацията и лицензите на службите ОФСИ и ОФАК, са много важни за функционирането на рафинерията в Бургас.

    20:13 12.08.2026

  • 4 Ами

    7 0 Отговор
    Имах си хас Великобритания да наложи санкции на "Литаско" :)

    20:18 12.08.2026

  • 5 А Британия

    13 0 Отговор
    зависи ли с нещо от България?

    Коментиран от #9, #22

    20:18 12.08.2026

  • 6 Ами да я

    12 0 Отговор
    спрат дерогацията. Тъкмо цистерните в Безмер ще се научат да зареждат дизел от рапица.

    Коментиран от #21

    20:19 12.08.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    1 15 Отговор
    Разрешиха ни да продължим да пълним гушата на маскалите!

    20:19 12.08.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    18 0 Отговор
    Чета и се питам "България независима държава ли е или е подчинена на Великобритания, щом тяхното финансово министерство ни разрешава или занранява"
    Лицензът на Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към британското Министерство на финансите . Много началници имаме. И Бойко вече се обърка на кой да козирува.

    Коментиран от #11

    20:20 12.08.2026

  • 9 Точно

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "А Британия":

    обратното 40 тона злато,което почти сигурно никога няма да видим

    20:22 12.08.2026

  • 10 ДрБр

    12 0 Отговор
    От къде накъде някакви ще ни разрешават?

    Коментиран от #13

    20:23 12.08.2026

  • 11 То да

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    беше само на Великобритания, песни да си пеем.

    20:23 12.08.2026

  • 12 Бай Хасан

    12 0 Отговор
    Значи Ние не сме държава а една европейска тоалетна щом англичаните са господари те ще ни казват какво да ядем и какво да купим

    Коментиран от #15

    20:25 12.08.2026

  • 13 Държат

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДрБр":

    Българското злато, 40 тона. Добра мотивация да изпълняваме всяка една заповед. Друг е въпроса, че това злато никога повече няма да е нашо.

    Коментиран от #19

    20:26 12.08.2026

  • 14 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Колко пъти трябва да казвам,че България се управлява от Лондон ама кой да чуе.

    20:27 12.08.2026

  • 15 А в същото

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Хасан":

    време тях ги командват бившитете им слуги.

    20:28 12.08.2026

  • 16 О, Морес

    7 0 Отговор
    А ? Да няма грешка бе ? Че каква й е на България Великобритания,та да ни дава дерогация ( временна отмяна на действието на даден закон).Аз предлагам да ги нападнем ! И да възстановим справедливостта !

    20:33 12.08.2026

  • 17 Чува се,

    7 0 Отговор
    че тризначките са изиграли голяма роля в удъжаването на дерогацията ,дори едната в момента е в България. Не знам още, как ФАКТИ не са изнесли информацията? Така, или иначе всеки ден пишат за тях?

    20:35 12.08.2026

  • 18 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ТЕЗИ КАТО КАКВИ СЕ ИЗЖИВЯВАТ? МЪРШЛЯЦИИ

    20:39 12.08.2026

  • 19 О, Морес

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Държат":

    Е,и колко е това злато- по обем -колкото два средно големи хладилника.И кво ще го правиш ? Който държи стоманата,никела,хрома,урана и напоследък волфрама и лития,той ще командва света .Златото е само за бижута, да си ги дрънкаш по врата и ушите.

    20:43 12.08.2026

  • 20 Ироничен

    10 0 Отговор
    Странно е, че и в този сайт няма истински изблик на гняв, какъвто е логичен. Защо британците трябва да ни разлешават да ползваме активи на наша територия, които, поне формално, вече не са руски?
    ГОЛЕМИ ПОДМАЗВАЧИ СМЕ СТАНАЛИ, А?

    Коментиран от #24

    20:45 12.08.2026

  • 21 Никой

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ами да я":

    Дизел? Ти сериозен ли си? Цистерните самолети не зареждат кораби или танкове, а самолети, другарю

    20:46 12.08.2026

  • 22 Зависи , ами как

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "А Британия":

    Утре им дърпаме шалтера на ВР....Айде де!

    20:52 12.08.2026

  • 23 Тиква

    6 0 Отговор
    Благодаря на шитбритиш , че разрешават на Нас,да ядем и да пием каквото те казват,и краварите и уСрула и мая и кая всички Нацюгите.Да, бой по тях и тогава се оправим,пирати?, санкции?,

    20:53 12.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Лост

    1 0 Отговор
    Ами ,ако я спрат целия Балкански полуостров ще остане без керосин.А , летището в Равнец е най-слънчевото летище в България.По точно беше.Самолетното гориво достигаше по тръбопровод до летището.

    21:06 12.08.2026

  • 26 Горски

    2 0 Отговор
    Украйна се разпада, а достъпът до ерно море е блокиран. Преди седмица киев беше попилян с хиперзвукови ракети "циркон". До момента 2.7 милиона украинци са загинали, заради мераците на сащ и послушният им ес. Дългът на американците е 39 трилиона долара, а нато и ес са с празни складове до момента. А унищоженото натовско оръжие е за 530 млрд долара. Русия е със стабилна икономика и увеличен износ на газ и петрол към Китай и Индия.

    21:10 12.08.2026

  • 27 Егати!

    3 0 Отговор
    О, какво великодушие!Разрешават ни да работим!

    21:11 12.08.2026

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