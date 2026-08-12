Великобритания отново удължи дерогацията за българските дружества на „Лукойл“ - до 29 октомври

Великобритания удължи до 29 октомври срока на генералния лиценз, който позволява извършването на трансакции с българските дружества на руския петролен концерн „Лукойл“ (Lukoil), след като предишното разрешение трябваше да изтече утре, 13 август.

Решението позволява на дружествата да продължат оперативната си дейност въпреки санкциите, наложени от Лондон на руската компания през октомври миналата година заради подкрепата ѝ за войната на Русия срещу Украйна.

Лицензът на Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към британското Министерство на финансите обхваща „Лукойл България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл - България бункер“.

Разрешението е необходимо, за да могат дружествата да извършват плащания и други трансакции, свързани с нормалната им стопанска дейност, без контрагентите и финансовите институции, които ги обслужват, да нарушават британския санкционен режим.

Първият британски генерален лиценз за българските активи на „Лукойл“ влезе в сила на 14 ноември 2025 г. и първоначално трябваше да действа до 14 февруари 2026 година. Той разреши плащания към и от засегнатите дружества по съществуващи и нови договори, както и обработването на тези плащания от банки и други финансови институции.

През февруари Великобритания удължи действието му до 13 август. Тогава Министерството на енергетиката посочи, че решението е резултат от действията на българското правителство за гарантиране на непрекъснатата работа на дружествата и сигурността на доставките.

Паралелно със санкциите на Великобритания „Лукойл“ е обект и на американски ограничения. САЩ включиха „Лукойл“ и „Роснефт“ (Rosneft), както и десетки техни дъщерни дружества, в санкционен пакет през октомври 2025 г.

Американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) също издаде отделен лиценз за българските дружества на „Лукойл“. През април срокът му беше удължен до 29 октомври 2026 г., като той позволява извършването на трансакции, необходими за дейността им. Така сроковете на британското и американското разрешение вече съвпадат.

След налагането на санкциите „Лукойл“ обяви намерение да продаде международните си активи и започна да разглежда оферти от потенциални купувачи. В края на януари компанията съобщи, че е постигнала споразумение с американската инвестиционна компания „Карлайл“ (Carlyle) за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH), чрез която се държат международните активи на групата. Сделката подлежи на регулаторни одобрения, включително от OFAC.

Българските активи са сред значимите международни активи на руската група и включват рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, както и дейности в търговията и дистрибуцията на горива. Рафинерията в Бургас е най-голямата на Балканите, посочва БТА.

Американските власти също неколкократно удължават отделния лиценз, който позволява преговорите и определени трансакции по продажбата на международните активи на „Лукойл“. На 24 юли Министерството на финансите на САЩ удължи този срок с още един месец, до 22 август.