Шофьор на джип загина при тежка катастрофа край Разград (СНИМКИ)

67-годишен шофьор на джип от Шумен загина при тежка катастрофа край Разград днес следобед. Инцидентът е станал на главния път, в отсечката между областния град и село Ушинци.
Снимка: ОД МВР - Разград
Ударили са се джип с шуменска регистрация и товарен камион с прикачено полуремарке, като водачът на лекия автомобил е загинал на място.
Снимка: ОД МВР - Разград
Пътят е затворен, а движението в двете посоки се извършва по обходни маршрути. Извършва се оглед и предстои изясняване на обстоятелствата за катастрофата, съобщават от ОД на МВР – Разград.
Снимка: ОД МВР - Разград
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 13 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мхнх
Коментиран от #11
20:06 12.08.2026
2 Ами да, те
Коментиран от #9
20:06 12.08.2026
3 Индианица !
20:07 12.08.2026
4 Красива !
С Колата Ли ?
Ще го погребат ?
Коментиран от #5
20:09 12.08.2026
5 Сила
До коментар #4 от "Красива !":Трансформърс ....вече са едно цяло !!!!
20:10 12.08.2026
6 МП4
20:13 12.08.2026
7 ДрайвингПлежър
20:16 12.08.2026
8 НИЩО МУ НЯМА
ГО Е ЗАСЛЕПИЛО...😷
20:17 12.08.2026
9 Георги
До коментар #2 от "Ами да, те":не е задължително, но в случая едва ли камиона е фучал със скорост способна да постигне това на снимката.
20:18 12.08.2026
10 Мюмюн
Коментиран от #20
20:18 12.08.2026
11 Сега му е сезона
До коментар #1 от "мхнх":Днеска жип , утре моторист.
Коментиран от #21
20:20 12.08.2026
12 Украинските терористи
20:27 12.08.2026
13 Шумналия
20:39 12.08.2026
14 А бе
20:44 12.08.2026
15 НИЩО МУ НЯМА
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА
ПРОГРЕСИВНО УПРАВЛЕНИЕ...
20:44 12.08.2026
16 Пак някоя
20:45 12.08.2026
17 Калин21
Коментиран от #18, #19
20:48 12.08.2026
18 Мюмюн
До коментар #17 от "Калин21":стой си там. не чети български сайтове и не пиши най-добре. ние сме си добре.
20:57 12.08.2026
19 оня с коня
До коментар #17 от "Калин21":Нямаш абс. никакво основание да си спокоен там та Запад където си се трибрал,защото или ще те наръгат на Улицата или в Магазина с Нож,някой ще се вреже в Тълпата с Автомобил умишлено и за зъл късмет ти ще си баш там,ще те застрелят със Снайпер от някой покрив и т.н.Затова и е казано:"Ако е писано да се обесиш,няма се удавиш".
21:07 12.08.2026
20 Ко речи?
До коментар #10 от "Мюмюн":Какъв тест какво изледване, виж че е на пихтия!?!
21:12 12.08.2026
21 а в други ден
До коментар #11 от "Сега му е сезона":идва и твоя ред щом ти е сезон …
21:32 12.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Къде видехте джип?
21:49 12.08.2026