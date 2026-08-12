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Шофьор на джип загина при тежка катастрофа край Разград (СНИМКИ)
  Тема: Войната на пътя

Шофьор на джип загина при тежка катастрофа край Разград (СНИМКИ)

12 Август, 2026 20:01 1 847 23

  • джип-
  • камион-
  • катастрофа-
  • разград-
  • войната на пътя

Пътят е затворен, а движението в двете посоки се извършва по обходни маршрути

Шофьор на джип загина при тежка катастрофа край Разград (СНИМКИ) - 1
Снимка: ОД МВР - Разград
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

67-годишен шофьор на джип от Шумен загина при тежка катастрофа край Разград днес следобед. Инцидентът е станал на главния път, в отсечката между областния град и село Ушинци.

Шофьор на джип загина при тежка катастрофа край Разград (СНИМКИ)
Снимка: ОД МВР - Разград

Ударили са се джип с шуменска регистрация и товарен камион с прикачено полуремарке, като водачът на лекия автомобил е загинал на място.

Шофьор на джип загина при тежка катастрофа край Разград (СНИМКИ)
Снимка: ОД МВР - Разград

Пътят е затворен, а движението в двете посоки се извършва по обходни маршрути. Извършва се оглед и предстои изясняване на обстоятелствата за катастрофата, съобщават от ОД на МВР – Разград.

Шофьор на джип загина при тежка катастрофа край Разград (СНИМКИ)
Снимка: ОД МВР - Разград


Разград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мхнх

    10 1 Отговор
    наркотиците ли са виновни отново

    Коментиран от #11

    20:06 12.08.2026

  • 2 Ами да, те

    12 4 Отговор
    така правят шофьорите на джипове...

    Коментиран от #9

    20:06 12.08.2026

  • 3 Индианица !

    14 2 Отговор
    Си Го Е Получил !

    20:07 12.08.2026

  • 4 Красива !

    9 2 Отговор
    Работа !

    С Колата Ли ?

    Ще го погребат ?

    Коментиран от #5

    20:09 12.08.2026

  • 5 Сила

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Красива !":

    Трансформърс ....вече са едно цяло !!!!

    20:10 12.08.2026

  • 6 МП4

    4 1 Отговор
    180 !

    20:13 12.08.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    6 3 Отговор
    ех ако беше платил глобите си... или поне една камера да го беше снимала... цъ!

    20:16 12.08.2026

  • 8 НИЩО МУ НЯМА

    4 3 Отговор
    ЯВНО СЛЪНЧЕВОТО ЗАТЪМНЕНИЕ
    ГО Е ЗАСЛЕПИЛО...😷

    20:17 12.08.2026

  • 9 Георги

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами да, те":

    не е задължително, но в случая едва ли камиона е фучал със скорост способна да постигне това на снимката.

    20:18 12.08.2026

  • 10 Мюмюн

    4 1 Отговор
    въъъъ. да изкупят ламатината производителите за изследване. очевиден, як тест. с каква скорост е било?

    Коментиран от #20

    20:18 12.08.2026

  • 11 Сега му е сезона

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "мхнх":

    Днеска жип , утре моторист.

    Коментиран от #21

    20:20 12.08.2026

  • 12 Украинските терористи

    2 7 Отговор
    Удариха с РПГ джип край Разград. Умря българин, социален работник

    20:27 12.08.2026

  • 13 Шумналия

    11 1 Отговор
    Пътят там е прав равен и ТРИЛЕНТОВ, като на 2 места има обръщане на лентите от 2 в 1 в дадената посока. Това не пречи на келешите да изпреварват от единичната лента защото са "царе на пътя"! Най- често тази маневра я правят мамалигите и то по 3-4 коли наведнъж!

    20:39 12.08.2026

  • 14 А бе

    3 0 Отговор
    Спрете се бре

    20:44 12.08.2026

  • 15 НИЩО МУ НЯМА

    2 7 Отговор
    ФИГ.1☝
    ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА
    ПРОГРЕСИВНО УПРАВЛЕНИЕ...

    20:44 12.08.2026

  • 16 Пак някоя

    2 11 Отговор
    Копейка с Масквич е карала като безсмъртна

    20:45 12.08.2026

  • 17 Калин21

    17 5 Отговор
    Бях си в Бг. 1 месец. Ганю кара като идиот и безсмъртен. Ганю е агресивен селяндур и на пътя и в магазина и навсякъде. Прибрах се обратно на запад и веднага се почуствах спокоен. Няма я тази агресия и закона е железен в 90% от случаите

    Коментиран от #18, #19

    20:48 12.08.2026

  • 18 Мюмюн

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Калин21":

    стой си там. не чети български сайтове и не пиши най-добре. ние сме си добре.

    20:57 12.08.2026

  • 19 оня с коня

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "Калин21":

    Нямаш абс. никакво основание да си спокоен там та Запад където си се трибрал,защото или ще те наръгат на Улицата или в Магазина с Нож,някой ще се вреже в Тълпата с Автомобил умишлено и за зъл късмет ти ще си баш там,ще те застрелят със Снайпер от някой покрив и т.н.Затова и е казано:"Ако е писано да се обесиш,няма се удавиш".

    21:07 12.08.2026

  • 20 Ко речи?

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Мюмюн":

    Какъв тест какво изледване, виж че е на пихтия!?!

    21:12 12.08.2026

  • 21 а в други ден

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сега му е сезона":

    идва и твоя ред щом ти е сезон …

    21:32 12.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Къде видехте джип?

    1 0 Отговор
    Това на картинката и за рециклиране няма да го вземат.

    21:49 12.08.2026

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