Мъж почина след удар от камион в Русенско

Мъж загина след удар от товарен автомобил в Русенско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 10 август на пътя Русе-Велико Търново - в района на км 43, в землището на Борово.

Товарен автомобил, управляван от 60-годишен мъж е блъснал 62-годишен пешеходец.

Мъжът е починал на място. Тестът на водача за алкохол е отрицателен.

По случая се води разследване.