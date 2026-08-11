Мъж почина след удар от камион в Русенско

Мъж загина след удар от товарен автомобил в Русенско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 10 август на пътя Русе-Велико Търново - в района на км 43, в землището на Борово.
Товарен автомобил, управляван от 60-годишен мъж е блъснал 62-годишен пешеходец.
Мъжът е починал на място. Тестът на водача за алкохол е отрицателен.
По случая се води разследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Епааа
Коментиран от #6
12:44 11.08.2026
2 Удар С Чук !
Няма !
12:46 11.08.2026
3 Сто процента
13:14 11.08.2026
4 пешеходци по главен път
13:20 11.08.2026
5 ти да видиш
13:41 11.08.2026
6 истина ти казвам
До коментар #1 от "Епааа":На жена не бих посегнал,но ако ми посегне жена ще чете за правата на жените в гипс поне 6 месеца! 😁
13:44 11.08.2026
7 Васил
13:54 11.08.2026