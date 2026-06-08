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Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“

Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“

8 Юни, 2026 07:12 641 14

  • катастрофа-
  • загинали-
  • челопешко шосе

При тежкия пътен инцидент четирима загинаха, а 17 бяха ранени

Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се Софийският градски съд да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, причинили тежката катастрофа с автобус на „Челопешко шосе“. Срещу тях са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство.

При тежкия пътен инцидент четирима загинаха, а 17 бяха ранени.

В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в инцидента. Те са се движили с над 150 км/ч.

Шофьорите са с книжки, издадени в Чехия, където не се изисква основно образование за получаване на шофьорска книжка. Имат стаж от около година зад волана, но вече имат регистрирани нарушения на пътя. Ще се проверява и имущественото им състояние, защото са с ниски доходи, но демонстрират охолен начин на живот. Има и данни, че гравитират около групата на „Калашниците“ от Ботунец, които се занимават със сводничество.

8 души остават за лечение в няколко столични болници след тежката катсторфа с автобус на градския транспорт в София.

Двама от настанените в болница „Света Ана“ ще бъдат оперирани днес, за да се стабилизира състоянието им. Във Военномедицинска академия има още трима пострадали, като двама от тях остават в реанимация. Няма опасност за живота им. Още трима ранени също са без опасност за живота.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иди ми дойди ми

    3 2 Отговор
    „ЧелоВешко шосе“,чело се пече на шосе.

    07:21 08.06.2026

  • 2 пиленце

    2 3 Отговор
    Челото на Пешко било на кюше.

    07:23 08.06.2026

  • 3 Дуньо простия

    17 0 Отговор
    Съдът да почва да сЪди.... Стига с това гледане.

    07:23 08.06.2026

  • 4 За катастрофата.....

    12 3 Отговор
    Путин е виновен!

    07:24 08.06.2026

  • 5 Какво има да гледа?

    10 2 Отговор
    Да ги праща на фронта в Украйна...

    07:31 08.06.2026

  • 6 фАНТОМасс

    7 0 Отговор
    Какви мерки да гледа полицията ? Какви трябва да са мерките срещу един убиец , които убива ! Да се остави да вилнее ли ? Мерките ги е измислил един , дори ги е нарекъл - окончателно решение !

    07:35 08.06.2026

  • 7 На БАБА фърчилото

    10 0 Отговор
    ВЪПРОС - тези , които са убили хората в тази катастрофа , ЦИГАНИ ли са ? Или може би РОМИ или РИМЛЯНИ ?

    07:37 08.06.2026

  • 8 Резан калашник

    8 0 Отговор
    Тая циганска групировка не действа само в софийския регион. Оня ден видях циганче с характерната татуировка в голям областен град!

    07:42 08.06.2026

  • 9 Атина Палада оригинал

    9 0 Отговор
    Мръсни цигански цигани,от миризливите,смрад,тези диваци трябва да живеят само за да бъдат донори......

    07:46 08.06.2026

  • 10 Чочоолу, стани

    7 0 Отговор
    помогни ни, защо ни напусна толкоз рано бе бащицее. Многу бакър за топене има бе.

    07:46 08.06.2026

  • 11 Сигурното

    2 0 Отговор
    Е, че ще ги пуснат. Да се състезават пак, от малцинствата са. Та да убият още хора, жертвите нямат права. Умрелия - умрял. Доказано е.

    07:49 08.06.2026

  • 12 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    МАН.ГАЛИТЕ НА САПУН! И ДА СЕ ВИДЯТ ПАРИТЕ ОТ КЪДЕ СА ЗА ТЕЗИ СКЪПИ АВТОМОБИЛИ!

    07:50 08.06.2026

  • 13 Границата на глупостта...

    2 0 Отговор
    ... е смъртта!
    Досега никой смъртен не я е прекосил жив!

    07:55 08.06.2026

  • 14 защо

    1 0 Отговор
    не се коментира разказа на пожарникаря.

    08:02 08.06.2026

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