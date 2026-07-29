Катастрофа между два камиона затвори Северната скоростна тангента край София, съобщиха от пресцентъра на МВР за NOVA. Инцидентът се е случил тази сутрин в участъка от Илиянци към Чепинци в посока бул. "Ботевградско шосе" около 5:30 ч.
По първоначална информация единият камион е застигнал и ударил отзад движещия се пред него камион. После се е ударил в мантинелата, при което влекачът се е отделил от ремаркето, а ремаркето се е обърнало на пътното платно.
Няма пострадали, но пътят е затворен. Въведен е обходен маршрут по II-18 Софийски околовръстен път.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Купонът в ШишоМуньоландия
07:41 29.07.2026
2 Аятолаха
Коментиран от #3
07:42 29.07.2026
3 Реалността
До коментар #2 от "Аятолаха":То няма и нужда
няма такива идиоте
нищо не е в състояние да вразуми дивацте и да им внесе
поне малко инстинкт за самосъхранение поне
то друго няма а и това го няма на много места
07:51 29.07.2026
4 МПС
Коментиран от #7
07:55 29.07.2026
5 жик так
07:59 29.07.2026
6 баба Яга
08:09 29.07.2026
7 Мунчо
До коментар #4 от "МПС":И по-добре да няма, защото тогава ще стане СТРАШНО... 🙏🤣
08:54 29.07.2026