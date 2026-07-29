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Катастрофа между два камиона затвори Северната скоростна тангента край София

Катастрофа между два камиона затвори Северната скоростна тангента край София

29 Юли, 2026 07:39 1 341 7

  • катастрофа-
  • камиони-
  • северна скоростна тангента

Няма пострадали при инцидента

Катастрофа между два камиона затвори Северната скоростна тангента край София - 1
Снимка: Фейсбук/ Катастрофи в София
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа между два камиона затвори Северната скоростна тангента край София, съобщиха от пресцентъра на МВР за NOVA. Инцидентът се е случил тази сутрин в участъка от Илиянци към Чепинци в посока бул. "Ботевградско шосе" около 5:30 ч.
По първоначална информация единият камион е застигнал и ударил отзад движещия се пред него камион. После се е ударил в мантинелата, при което влекачът се е отделил от ремаркето, а ремаркето се е обърнало на пътното платно.

Няма пострадали, но пътят е затворен. Въведен е обходен маршрут по II-18 Софийски околовръстен път.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Купонът в ШишоМуньоландия

    12 2 Отговор
    никога не спира!

    07:41 29.07.2026

  • 2 Аятолаха

    14 1 Отговор
    Няма да бомбардираме, няма да бомбардираме България...

    Коментиран от #3

    07:42 29.07.2026

  • 3 Реалността

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аятолаха":

    То няма и нужда
    няма такива идиоте
    нищо не е в състояние да вразуми дивацте и да им внесе
    поне малко инстинкт за самосъхранение поне
    то друго няма а и това го няма на много места

    07:51 29.07.2026

  • 4 МПС

    2 7 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #7

    07:55 29.07.2026

  • 5 жик так

    4 0 Отговор
    Много са бързали за работа .

    07:59 29.07.2026

  • 6 баба Яга

    1 0 Отговор
    Това са професионални магьосници!

    08:09 29.07.2026

  • 7 Мунчо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "МПС":

    И по-добре да няма, защото тогава ще стане СТРАШНО... 🙏🤣

    08:54 29.07.2026

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