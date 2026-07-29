Катастрофа между два камиона затвори Северната скоростна тангента край София, съобщиха от пресцентъра на МВР за NOVA. Инцидентът се е случил тази сутрин в участъка от Илиянци към Чепинци в посока бул. "Ботевградско шосе" около 5:30 ч.

По първоначална информация единият камион е застигнал и ударил отзад движещия се пред него камион. После се е ударил в мантинелата, при което влекачът се е отделил от ремаркето, а ремаркето се е обърнало на пътното платно.

Няма пострадали, но пътят е затворен. Въведен е обходен маршрут по II-18 Софийски околовръстен път.