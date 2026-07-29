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Верижна катастрофа на магистрала "Струма", има 8 пострадали

Верижна катастрофа на магистрала "Струма", има 8 пострадали

29 Юли, 2026 07:19 1 616 11

  • верижна катастрофа-
  • магистрала струма-
  • 8 пострадали

Екипи на противопожарната служба и "Спешна помощ" пристигнаха на мястото на инцидента

Верижна катастрофа на магистрала "Струма", има 8 пострадали - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Верижна катастрофа стана снощи на магистрала "Струма" в района на Бобошево, съобщават от Нова телевизия. Осем души са пострадали при инцидент с четири автомобила. Екипи на противопожарната служба и "Спешна помощ" пристигнаха на мястото на инцидента.
Майка и дъщеря са настанени в болницата в Дупница, майката е със счупен таз, дъщерята със счупено ребро. Други двама по-леко пострадали са настанени в благоевградската болница. Няма опасност за живота на участниците в инцидента.
Първоначално движението в посока Кулата беше затворено. По-късно вечерта отново беше възстановено.

Причините за произшествието се изясняват.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОВЕДА

    20 1 Отговор
    Избихте се БЕЕЕ.

    07:22 29.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 8 Отговор
    Изкуственият интелект и автономните автомобили ще поемат целият трафик и няма да има катастрофи и жертви.

    07:23 29.07.2026

  • 3 Питане

    15 1 Отговор
    А мантинелите добре ли са ???

    07:28 29.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тити

    14 3 Отговор
    В Украйна няма толкова жертви 7 щети колкото у нас по пътищата.

    07:32 29.07.2026

  • 6 МПС

    7 10 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    07:34 29.07.2026

  • 7 Жорко

    3 2 Отговор
    Стига с тези Новини! Сутрин, преди обяд ,след обяд, надвечер,късно вечерта, едно и също. Има си органи ,да обработват ! Затегнете контрола! Напишете сутрин рано нещо позитивно на Хората!

    08:01 29.07.2026

  • 8 Тиквата

    4 1 Отговор
    Кака са мантинелите, как са мантинелите, от хартия ли са? А асфалта как е, как е асфалта, краден ли е?

    08:09 29.07.2026

  • 9 Крадлив гербаджия

    4 1 Отговор
    Дреме ми на мантинелата. Нищо не могат да ми направят. И откраднатото не могат да ми вземат.

    08:12 29.07.2026

  • 10 Бай Тошо

    5 0 Отговор
    Изтрепахте се бе, изтрепахте си по тия "пътища" дето ви направи шофьорът ми.

    08:16 29.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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