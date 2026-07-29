Верижна катастрофа на магистрала "Струма", има 8 пострадали

Анастасов, ДПС: Актуалните проблеми в България са сътворени от Демерджиев, който използва поста си за лични вендети

"Актуалните проблеми в България са сътворени от Иван Демерджиев, който използва поста си за лични вендети и разправии и да замазва скандала с ...