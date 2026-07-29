Популярните играчки-кнедли в TikTok се оказаха опасни

Популярните в TikTok меки играчки, наподобяващи цветни азиатски кнедли, се оказаха потенциално опасни за здравето. Британските власти разпоредиха изтеглянето на определени продукти, след като лабораторни изследвания установиха прекомерна концентрация на бензен – токсично вещество, свързвано с тежки здравни рискове при продължително или значително излагане.

Предупреждението се отнася до играчки, предлагани под наименованието Squeezy Dumplings. Те представляват меки полимерни фигурки, поставени в пластмасова кутия, наподобяваща кошничка за приготвяне на храна на пара. Продуктите придобиха голяма популярност сред децата благодарение на видеоклипове в TikTok и продажбата им в т.нар. „слепи кутии“, при които купувачът не знае предварително какъв цвят или модел ще получи.

Британската Служба за продуктова безопасност и стандарти съобщи, че във външния слой на изследваната играчка са открити 20 милиграма бензен на килограм. Рискът е класифициран като „сериозен“, а продуктът не отговаря на действащите британски изисквания за безопасност на детските играчки.

При вдишване бензенът може да предизвика дразнене на очите, носа и гърлото. Излагането на по-големи количества може да доведе и до раздразнение на кожата и храносмилателната система. Веществото е добре познат промишлен замърсител, а продължителният контакт с високи концентрации се разглежда като сериозен здравен риск.

Засегнатите играчки са били разпространявани от търговска компания в Кардиф, като върху опаковката не са посочени партиден номер или друг ясен идентификатор. Страната на производство е Китай, а властите не са установили категорично дали продуктът представлява фалшификат на оригинална марка. На собствениците е препоръчано незабавно да прекратят употребата и да държат играчките далеч от деца.

Случаят е част от по-широк проблем с евтини имитации на популярните „скуиши“ играчки. През последните месеци британските контролни органи конфискуваха стотици подобни продукти от магазини в различни градове. Част от тях нямали данни за производител и вносител, инструкции за безопасност или необходимата маркировка CE или UKCA. В Хъл са иззети над 1000 предполагаеми имитации, а проверки са предприети и в Суонзи и Рединг.

Специалистите предупреждават, че външният вид на опасните копия често е почти идентичен с този на оригиналните продукти. Наличието на знак CE също не е абсолютна гаранция, тъй като маркировката може да бъде поставена неправомерно върху фалшифицирани стоки.

Допълнителен риск създава и разпространявана в социалните мрежи тенденция играчките да бъдат поставяни в микровълнова фурна, за да станат по-меки. Медии съобщиха за случаи, при които нагряването е довело до спукване на обвивката и изхвърляне на горещ гел, причинил сериозни изгаряния на деца. Производителите изрично предупреждават подобни продукти да не бъдат нагрявани, замразявани или повреждани.

Родителите се съветват да не позволяват използването на играчки със силна химическа миризма, нарушена опаковка, течове или липсващи данни за производителя. Покупките от неизвестни продавачи, социални мрежи и нерегулирани онлайн платформи крият по-висок риск, особено когато продуктът е значително по-евтин от предлаганите в утвърдени търговски вериги.