Борис Бонев: Другите балкански държави правят много повече за пътната си безопасност от България

“Абсолютно всички други балкански държави правят много повече за пътната безопасност и контрол на движението от България”, заяви Борис Бонев - председател на "Спаси София" пред Дарик радио и даде пример със Скопие, където е въведена нова система за следене на нарушенията на пътя. “За първата половина от годината броят на жертвите в Скопие е наполовина, само в България едни бюрократи продължават да работят по начин, останал в миналия век и наказването на нарушителите на пътя е една безобразна бумащина”, заяви още той.

Бонев коментира, че сега “Прогресивна България” може да покаже иска ли да реши проблема с т.нар. “Война на пътя”, като измени закона така, че да се ускори процеса между констатиране на нарушение и издаване на глобата. Според Бонев и ресурсите на МВР не се използват разумно. “Има ли нужда например, две патрулки да пазят цистерната, която мие дадена улица? С това ли трябва да се ангажират 4 полицейски служители?”, попита Бонев и припомни, че Столична община плаща заплатите на около 130 полицаи от “Общинска полиция”, но не кметът е този, който определя оперативните им задачи. “Време е да се реорганизира начинът на работа на Общинска полиция”, заяви още той.

“Челопешко шосе е в изключително лошо състояние, но тези престъпници са се движили с над 100 км/ч. Хубав асфалт нямаше да ги спре да се движат с висока скорост. Профилактичният контрол е това, което ще ги спре”, коментира още той. “Ако видеата как тези хора си показват далаверите, скъпите коли и оръжията стигат до нормалните хора, мислите ли, че не стигат и до полицията?”, постави реторичният въпрос Бонев и коментира, че най-наглите нарушители са винаги известни на органите на реда.

“Нужни са профилактични проверки по знайните маршрути на гонките и в кварталите, както и насрещни проверки за доходите на онези с тунингованите автомобили, които нямат никакъв свян да се хвалят, че са над закона”, коментира още Бонев.

“Толкова много депутати се кълнат, че пътната безопасност им е тема, включително даже някои - лично пострадали от “Войната на пътя”, но не виждаме никаква инициативност от тяхна страна и след 3 месеца пак ще си говорим какво е можело да се случи след някоя зверска катастрофа”, заяви Бонев.

“И една добра новина - имах среща с вицепремиера Пеканов - държавата може да помогне преди Евровизия София да получи новите тролейбуси, за които пусна търговете”, коментира Бонев. По думите му Джиро д’Италия е било страхотно събитие, донесло много радост на хиляди българи, но след такова значимо събитие не е последвала никаква трайна политика по налагане на трайни политики по алтернативна мобилност. “Евровизия не трябва да е три дни яли, пили и се веселили, а катализатор на редица промени и подобрения в градската среда, която след като чужденците си тръгнат, софиянци да ползват и да се възползват от тях”, завърши Бонев, давайки пример с ремонта на пл. "Св. Неделя" и пешеходните улици, които чакат да се появят и да направят от София нормален, безопасен Град за хората.

“Не е вярно, че няма как да взимаме опит или, че нямаме капацитет - един от проектантите, които правят безопасните и достъпни улици във Виена е българка, която имам честта да познавам. Имаме експерти, които знаят какво да се направи така, че София да е безопасна, но ако попитаме 5 общински служители кои са приоритетите на това управление, няма да получите еднозначен отговор”, завърши той.

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