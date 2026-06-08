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Борис Бонев: Другите балкански държави правят много повече за пътната си безопасност от България

Борис Бонев: Другите балкански държави правят много повече за пътната си безопасност от България

8 Юни, 2026 12:43 475 8

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  • балкански държави-
  • пътна безопасност-
  • българия

“За първата половина от годината броят на жертвите на пътя в Скопие е наполовина, само в България едни бюрократи продължават да работят по начин, останал в миналия век и наказването на нарушителите на пътя е една безобразна бумащина”, заяви още лидерът на "Спаси София"

Борис Бонев: Другите балкански държави правят много повече за пътната си безопасност от България - 1
Снимка: Дарик Радио
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“Абсолютно всички други балкански държави правят много повече за пътната безопасност и контрол на движението от България”, заяви Борис Бонев - председател на "Спаси София" пред Дарик радио и даде пример със Скопие, където е въведена нова система за следене на нарушенията на пътя. “За първата половина от годината броят на жертвите в Скопие е наполовина, само в България едни бюрократи продължават да работят по начин, останал в миналия век и наказването на нарушителите на пътя е една безобразна бумащина”, заяви още той.
Бонев коментира, че сега “Прогресивна България” може да покаже иска ли да реши проблема с т.нар. “Война на пътя”, като измени закона така, че да се ускори процеса между констатиране на нарушение и издаване на глобата. Според Бонев и ресурсите на МВР не се използват разумно. “Има ли нужда например, две патрулки да пазят цистерната, която мие дадена улица? С това ли трябва да се ангажират 4 полицейски служители?”, попита Бонев и припомни, че Столична община плаща заплатите на около 130 полицаи от “Общинска полиция”, но не кметът е този, който определя оперативните им задачи. “Време е да се реорганизира начинът на работа на Общинска полиция”, заяви още той.
“Челопешко шосе е в изключително лошо състояние, но тези престъпници са се движили с над 100 км/ч. Хубав асфалт нямаше да ги спре да се движат с висока скорост. Профилактичният контрол е това, което ще ги спре”, коментира още той. “Ако видеата как тези хора си показват далаверите, скъпите коли и оръжията стигат до нормалните хора, мислите ли, че не стигат и до полицията?”, постави реторичният въпрос Бонев и коментира, че най-наглите нарушители са винаги известни на органите на реда.
“Нужни са профилактични проверки по знайните маршрути на гонките и в кварталите, както и насрещни проверки за доходите на онези с тунингованите автомобили, които нямат никакъв свян да се хвалят, че са над закона”, коментира още Бонев.
“Толкова много депутати се кълнат, че пътната безопасност им е тема, включително даже някои - лично пострадали от “Войната на пътя”, но не виждаме никаква инициативност от тяхна страна и след 3 месеца пак ще си говорим какво е можело да се случи след някоя зверска катастрофа”, заяви Бонев.
“И една добра новина - имах среща с вицепремиера Пеканов - държавата може да помогне преди Евровизия София да получи новите тролейбуси, за които пусна търговете”, коментира Бонев. По думите му Джиро д’Италия е било страхотно събитие, донесло много радост на хиляди българи, но след такова значимо събитие не е последвала никаква трайна политика по налагане на трайни политики по алтернативна мобилност. “Евровизия не трябва да е три дни яли, пили и се веселили, а катализатор на редица промени и подобрения в градската среда, която след като чужденците си тръгнат, софиянци да ползват и да се възползват от тях”, завърши Бонев, давайки пример с ремонта на пл. "Св. Неделя" и пешеходните улици, които чакат да се появят и да направят от София нормален, безопасен Град за хората.
“Не е вярно, че няма как да взимаме опит или, че нямаме капацитет - един от проектантите, които правят безопасните и достъпни улици във Виена е българка, която имам честта да познавам. Имаме експерти, които знаят какво да се направи така, че София да е безопасна, но ако попитаме 5 общински служители кои са приоритетите на това управление, няма да получите еднозначен отговор”, завърши той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 боби петров

    4 0 Отговор
    Боби Бонев да не е хомосексуален?

    Коментиран от #8

    12:45 08.06.2026

  • 2 Как Да Направиш !

    4 0 Отговор
    Като Някой !

    Все Си Присвоява !

    Парите ?

    И хТоя Някой !

    Не Съм Аз !

    12:49 08.06.2026

  • 3 Някой

    3 0 Отговор
    Темата е сериозна, и именно затова не отива да я коментира лицето Бонев. На него му трябва само една тротинетка и да се навърта в близост до детска градина. За друго не става.

    13:05 08.06.2026

  • 4 хаха

    1 0 Отговор
    Ахаааа.... Хубав път, на който е безопасно да се кара с 100км/ч за всички и няма как заради дупка да изметнеш, да се строши колата, да стане катастрофа, не е решение на проблема с жертвите на пътя. Да ограничим всички до каране с 20км/ч на колелета задължително с жълта кошница отпред, розова каска и знаме на дъга поне 1м х 60см за добра видимост, че идваш, да се вее на гърба ти, е единственият начин да се борим с жертвите на пътя. И задължително камери, ченгета зад всеки храст и глоби по 10000 евро за превишаване на скоростта с 0.5км/ч и 100000 евро за каране без знамето. Може и за най-голям резултат да се сложи глоба 200000 за каране без електриково зелена тромбичка.

    13:09 08.06.2026

  • 5 Мнение

    2 0 Отговор
    Другите държави опандизват моментално спонсорите на "ламите" си!
    Другите държави се допитват до народите си по важните въпроси, за разлика от България!

    Рано или късно ще има справедливост и в нашата страна!

    13:16 08.06.2026

  • 6 Един

    2 0 Отговор
    Нещо си се объркал.Да си видял колци някъде другаде освен у нас?Средна кой мери освен у нас?У шумата кой се крие освен у нас?Я виж колко много се прави.А ти само плюеш екзекуторите в сини униформи.

    13:31 08.06.2026

  • 7 Прогресивна България

    0 0 Отговор
    Мис Бони тогава да бега в тези балкански държави. Ама разликата е, че там от неговия пол не ги взимат

    13:57 08.06.2026

  • 8 ЛГБТИ+

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "боби петров":

    Тайна, бе пич

    13:57 08.06.2026

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