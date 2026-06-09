Възстановяват пистата на летището в Стара Загора, ще развиват и индустриалната зона

Развитието на територията на летище Стара Загора е сред основните приоритети, по които Община Стара Загора ще работи с финансиране по Фонда за справедлив преход. Това съобщи кметът на Стара Загора Живко Тодоров, цитиран от Bulgaria ON AIR, на пресконференция, посветена на напредъка по проектите за трансформация на региона и усвояването на средствата, предвидени за областта.
Постигнато е съгласие за развитие
Тодоров каза, че след проведени разговори с премиера Румен Радев, и в Министерството на енергетиката, Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие, е постигнато съгласие да се работи активно по развитието на територията на бившето летище.
Основната идея е да бъде възстановена пистата и да се създадат условия за по-добра комуникативност и бъдещо развитие на района.
Зони за летищни дейности, събития и индустрия
Предвижда се за цялата територия да бъде изготвен подробен проект, който да определи отделните функционални зони и тяхното предназначение.
Част от площите ще бъдат запазени за летищни дейности и за провеждане на мащабни събития, включително изложения, събори и концерти.
Друга част от терена ще бъде развита като индустриална зона, в която да се привличат нови инвеститори и производства.
Възстановяване на пистата и развитие на дроновия транспорт
"Ще работим по това да възстановим пистата, да може там да кацат малки самолети, да има комуникативност на тази територия, тоест възстановяване на пистата такава, че да може да поеме такива малки самолети, които да кацат, дронове, разбира се, което също е не само бъдеще, то си е настоящето вече – развитието на дроновете и този вид транспорт.
И останалата част от зоната – ще бъде направен, разбира се, проект за всичко това – да бъде развита като индустриална зона. Тоест, ще имаме зона за летище, също така за мероприятия като "БАТА АГРО", като събори, концерти и така нататък, която ще бъде развита с това предназначение, и ще имаме зона за индустрия, която трябва да снабдим с инфраструктура, за да може да създаваме там работни места, да инвестират предприятия, да създаваме индустрия. Това е основният акцент, върху който ще работим ние по Фонда за справедлив преход", коментира кметът на Стара Загора.
Според общинското ръководство развитието на зоната е ключово за създаването на нови работни места и за икономическата трансформация на региона, който е сред основните бенефициенти по Фонда за справедлив преход.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:51 09.06.2026
2 Гларус
Пристанище Бургас се превърна в концертна зала.
10:53 09.06.2026
3 Нищо
10:54 09.06.2026
4 И пак и пак
11:05 09.06.2026
5 На всеки
11:05 09.06.2026
6 нато
11:07 09.06.2026
7 Дзак
11:12 09.06.2026
8 В мездра ше има ли летище
11:13 09.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #13, #14
11:21 09.06.2026
11 Само питам
Коментиран от #18
11:25 09.06.2026
12 Да се знае
Коментиран от #16
11:25 09.06.2026
13 Бъди точен
До коментар #10 от "Леле - леле ! 🤔":През социализма всичко в България работеше на загуба. Живеехме от заеми от западните банки. А когато и те спряха да дават заеми на България, социализЪмът рухна. И това го каза не някой друг, а Петър Младенов на 10 ноември 1989 г., когато изхвърлиха Тодор Живков от властта и след това го разкарваха като някой углавен престъпник по милиционерските участъци.
Коментиран от #15
11:29 09.06.2026
14 Нали си спомняш
До коментар #10 от "Леле - леле ! 🤔":ДЗУ-то произвеждаше боклуци за СССР по линия на СИВ и руснаците щат не щат ги купуваха. Изпълнявахме годишния план на 31 декември. Другото време се мотахме. И след това цяла година командировки в Съв. съюз да си ремонтираме боклуците.
А АТЗ работеше на тотална загуба. Продаваше два пъти по-евтино отколкото струваше продуктът. Жив зян.
ТКЗС-тата и АПК-тата пък въобще нищо не произвеждаха. Внасяхме селскостопанска продукция от Полша.
11:35 09.06.2026
15 Леле - леле ! 🤔
До коментар #13 от "Бъди точен":" заеми от западните банки " ? Излязохме от социализма с 4 милиарда външен дълг . В същото време точно толкова ни дължеше Ирак . След като новите ни ортаци от Щатско взеха властта там , ни накараха да им ги опростим . От свалянето на комунизма досега евроатлантиците взеха 40-50 милиарда заеми !
11:36 09.06.2026
16 Всъщност
До коментар #12 от "Да се знае":Затова го и преизбираме сто пъти . Не че не се сещаме , че Живко го прави само точно преди избори , а в другото време никой не вижда как никнат незаконни ромски строежи .
11:40 09.06.2026
17 По бай тодорживково време имаше лаф:
И по бай живкотодорово гербаво време почти същото - ще чепкаме от скъпата вълна за износ.
11:43 09.06.2026
18 Летището го има още от лошия комунизъм
До коментар #11 от "Само питам":а Жичето от как е кметче гербаво (вече почти 20 години) мине се не мине преди избори все го "възстановява" и все "индустиялна зона отваря"... от на Жиката летищата и индустриалните зони вече града не можем да намерим!
11:48 09.06.2026