Възстановяват пистата на летището в Стара Загора, ще развиват и индустриалната зона

Развитието на територията на летище Стара Загора е сред основните приоритети, по които Община Стара Загора ще работи с финансиране по Фонда за справедлив преход. Това съобщи кметът на Стара Загора Живко Тодоров, цитиран от Bulgaria ON AIR, на пресконференция, посветена на напредъка по проектите за трансформация на региона и усвояването на средствата, предвидени за областта.

Постигнато е съгласие за развитие

Тодоров каза, че след проведени разговори с премиера Румен Радев, и в Министерството на енергетиката, Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие, е постигнато съгласие да се работи активно по развитието на територията на бившето летище.

Основната идея е да бъде възстановена пистата и да се създадат условия за по-добра комуникативност и бъдещо развитие на района.

Зони за летищни дейности, събития и индустрия

Предвижда се за цялата територия да бъде изготвен подробен проект, който да определи отделните функционални зони и тяхното предназначение.

Част от площите ще бъдат запазени за летищни дейности и за провеждане на мащабни събития, включително изложения, събори и концерти.

Друга част от терена ще бъде развита като индустриална зона, в която да се привличат нови инвеститори и производства.

Възстановяване на пистата и развитие на дроновия транспорт

"Ще работим по това да възстановим пистата, да може там да кацат малки самолети, да има комуникативност на тази територия, тоест възстановяване на пистата такава, че да може да поеме такива малки самолети, които да кацат, дронове, разбира се, което също е не само бъдеще, то си е настоящето вече – развитието на дроновете и този вид транспорт.

И останалата част от зоната – ще бъде направен, разбира се, проект за всичко това – да бъде развита като индустриална зона. Тоест, ще имаме зона за летище, също така за мероприятия като "БАТА АГРО", като събори, концерти и така нататък, която ще бъде развита с това предназначение, и ще имаме зона за индустрия, която трябва да снабдим с инфраструктура, за да може да създаваме там работни места, да инвестират предприятия, да създаваме индустрия. Това е основният акцент, върху който ще работим ние по Фонда за справедлив преход", коментира кметът на Стара Загора.

Според общинското ръководство развитието на зоната е ключово за създаването на нови работни места и за икономическата трансформация на региона, който е сред основните бенефициенти по Фонда за справедлив преход.