Говори Киев: Към момента Украйна не получава безвъзмездна военна помощ от България

"Към момента Украйна не получава безвъзмездна военна помощ от България“, заяви говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий по време на брифинг.
Украйна и България осъществяват сътрудничество в отбранителната сфера на търговска основа, което е изгодно и за двете страни.
„Разчитаме това сътрудничество да продължи, тъй като носи ползи и за двете страни – ние получаваме необходимите средства, а българските компании могат да разширяват производството си и да реализират приходи от това партньорство“, заяви Тихий.
„Благодарни сме на България, че подобни проекти са възможни. Ценим сътрудничеството с българските отбранителни компании“, добави говорителят на Министерството на външните работи на Украйна.
Припомняме, че министърът на отбраната на България Димитър Стоянов заяви, че до този момент са предоставени на Украйна 13 пакета с помощи. Той каза още, че няма да се предоставят оръжия от складовете на българската армия.
След вчерашното изявление на Стоянов, че София спира военната подкрепа за Украйна, днес премиерът Румен Радев заяви категорично: "Правителството спира предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме оказали достатъчно помощ".
От парламентарно представените партии излязоха с остра критика към управляващите по темата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 златен кенеф
17:50 10.06.2026
3 Много точно
17:51 10.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Радко Пиратко
И всичките шапкари в кабинета му - като него!
Трябва да се хвърля храна на копейките от време на време!
Коментиран от #11, #15
17:52 10.06.2026
6 Тома
17:53 10.06.2026
7 А другаря
17:53 10.06.2026
8 българи
Коментиран от #20
17:53 10.06.2026
9 Натовски генерал на конци
Някои по-заблудени са доволни, че ще продължим да продаваме на украинците оръжия и боеприпаси. И си мислят, че това не е военна помощ. А какво е?
При положение, че схемата е следната:
Ние им даваме кредит да купуват оръжие, който те нямат намерение да връщат. Защото условието за връщане е репарации от Русия. Да, ама друг път. И ние сме гаранти по кредита.
Излиза, че им плащаме да купуват и после връщаме непогасяем кредит. Много хитро, няма що.
17:53 10.06.2026
10 Абсурдистан
17:54 10.06.2026
11 Пълна
До коментар #5 от "Радко Пиратко":трагикомедия ! Направо си е трагедия !
17:54 10.06.2026
12 Последния Софиянец
Коментиран от #16
17:54 10.06.2026
13 Значи до момента
Интересно ми е, Модяр дали изцяло е преустановил всякаква помощ за просяка?!
Коментиран от #24
17:54 10.06.2026
14 !!!?
17:55 10.06.2026
15 Новичок
До коментар #5 от "Радко Пиратко":Какъв гйoтверен си ти.Пфу...
Коментиран от #27, #28
17:56 10.06.2026
16 Умозашеметяващо
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Това, вярно ли е?
Коментиран от #21
17:57 10.06.2026
17 Натовски генерал на конци
Схващате ли колко смотана колония сме!?
17:58 10.06.2026
18 Храни куче да те лае
Коментиран от #22
17:59 10.06.2026
19 хъхъ
18:02 10.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Умозашеметяващо":15 милиона, обърках се, до като мия чинии и пиша е така, но според мен трябва да се дава оръжие на на Украина до пълното унищожение на пияния агресор!
18:03 10.06.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Храни куче да те лае":Не сме им дали нищо, продали сме им на двойни и тройни цени.
18:04 10.06.2026
23 А за
Коментиран от #29
18:04 10.06.2026
24 Унгареца е мъж
До коментар #13 от "Значи до момента":Изигра Урсула. Взе милиардите и се обърна с лице към Русия.
Намали заплатите и своята също и ги замрази!
И Украйна я отбичи тотално.
А тук, Радев се гърчи. И нищо от обещаното не е направено.
Външната му играе сечено. И за какво ти е такъв човек в кабинета, генерале?
18:05 10.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Търновец
18:06 10.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Някакъв
До коментар #15 от "Новичок":написал гйотферен.
Аз го питам на къде език е, а ме трият?
Що ме триете бе, искам да уча чужди езици!
18:10 10.06.2026
29 Е, какво ще платят?
До коментар #23 от "А за":Нищо! Нали бяха отпаднали от употреба?
Подарък, брат!
Гебрев забрави за новичока и яко дъни!
Нинова я хвана амнезия и още не може да си спомни, как е изпрала боеприпаси за наркомана!
Ех, Българиьо, Родино мила!
18:10 10.06.2026