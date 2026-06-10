Новини
България »
Говори Киев: Към момента Украйна не получава безвъзмездна военна помощ от България
  Тема: Украйна

Говори Киев: Към момента Украйна не получава безвъзмездна военна помощ от България

10 Юни, 2026 17:48 619 29

  • украйна-
  • оръжие-
  • българия-
  • георгий тихий

МВнР на Украйна реагира на изказването на българския министър на отбраната Димитър Стоянов

Говори Киев: Към момента Украйна не получава безвъзмездна военна помощ от България - 1
Снимка: МВнР на Украйна
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Към момента Украйна не получава безвъзмездна военна помощ от България“, заяви говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий по време на брифинг.

Украйна и България осъществяват сътрудничество в отбранителната сфера на търговска основа, което е изгодно и за двете страни.

„Разчитаме това сътрудничество да продължи, тъй като носи ползи и за двете страни – ние получаваме необходимите средства, а българските компании могат да разширяват производството си и да реализират приходи от това партньорство“, заяви Тихий.

„Благодарни сме на България, че подобни проекти са възможни. Ценим сътрудничеството с българските отбранителни компании“, добави говорителят на Министерството на външните работи на Украйна.

Припомняме, че министърът на отбраната на България Димитър Стоянов заяви, че до този момент са предоставени на Украйна 13 пакета с помощи. Той каза още, че няма да се предоставят оръжия от складовете на българската армия.

След вчерашното изявление на Стоянов, че София спира военната подкрепа за Украйна, днес премиерът Румен Радев заяви категорично: "Правителството спира предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме оказали достатъчно помощ".

От парламентарно представените партии излязоха с остра критика към управляващите по темата.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 златен кенеф

    14 4 Отговор
    в момента да, а в предишния момент как беше авантата

    17:50 10.06.2026

  • 3 Много точно

    7 2 Отговор
    Да си вразумите просещия !!!

    17:51 10.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Радко Пиратко

    5 8 Отговор
    популярничи пред електората! 🤗

    И всичките шапкари в кабинета му - като него!

    Трябва да се хвърля храна на копейките от време на време!

    Коментиран от #11, #15

    17:52 10.06.2026

  • 6 Тома

    7 2 Отговор
    Само към момента защото всичко дадохме

    17:53 10.06.2026

  • 7 А другаря

    7 0 Отговор
    Радев каза КРАЙ , давали били предостатъчно до сега на Украйна и стигало вече ! И приближените му потвърдиха солидарни с него . Къде е истината ?

    17:53 10.06.2026

  • 8 българи

    4 8 Отговор
    Българи къде ви е човечност? Как се докараме до тук. Е каквото повикало това се обадила. Много ще страдате. Много.

    Коментиран от #20

    17:53 10.06.2026

  • 9 Натовски генерал на конци

    7 4 Отговор
    "Не спираме военната помощ. Спираме износа само от складовете на армията.
    Някои по-заблудени са доволни, че ще продължим да продаваме на украинците оръжия и боеприпаси. И си мислят, че това не е военна помощ. А какво е?

    При положение, че схемата е следната:
    Ние им даваме кредит да купуват оръжие, който те нямат намерение да връщат. Защото условието за връщане е репарации от Русия. Да, ама друг път. И ние сме гаранти по кредита.

    Излиза, че им плащаме да купуват и после връщаме непогасяем кредит. Много хитро, няма що.

    17:53 10.06.2026

  • 10 Абсурдистан

    4 9 Отговор
    Ако е вярно, излиза че мамникът спира нещо спряно. Типично за мамника имитация на дейност за радост на копейкаджиите.

    17:54 10.06.2026

  • 11 Пълна

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Радко Пиратко":

    трагикомедия ! Направо си е трагедия !

    17:54 10.06.2026

  • 12 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Според регистъра на ООН България е дала на Украйна оръжие и горива за 150 млрд.

    Коментиран от #16

    17:54 10.06.2026

  • 13 Значи до момента

    8 2 Отговор
    Всичката помощ, която Е получавала е била безвъзмездна, а сега пак получава, ама възмездна!
    Интересно ми е, Модяр дали изцяло е преустановил всякаква помощ за просяка?!

    Коментиран от #24

    17:54 10.06.2026

  • 14 !!!?

    3 9 Отговор
    Мистър Кеш няма да мяза на Орбан, а направо втори Лукашенко...Митрофанова няма търпение да му тури юздите !!!?

    17:55 10.06.2026

  • 15 Новичок

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Радко Пиратко":

    Какъв гйoтверен си ти.Пфу...

    Коментиран от #27, #28

    17:56 10.06.2026

  • 16 Умозашеметяващо

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Това, вярно ли е?

    Коментиран от #21

    17:57 10.06.2026

  • 17 Натовски генерал на конци

    4 3 Отговор
    т.е. България вече няма оръжия и боеприпаси в армейските складове, които да предоставя безвъзмездно на Украйна, но ще търгува с произведени оръжия и боеприпаси ,Ние им даваме кредит да купуват оръжие, който те нямат намерение да връщат. Защото условието за връщане е репарации от Русия. Да, ама друг път. И ние сме гаранти по кредита.

    Схващате ли колко смотана колония сме!?

    17:58 10.06.2026

  • 18 Храни куче да те лае

    4 3 Отговор
    Неблагодарници ще изкарат, че нещо не сме им дали.

    Коментиран от #22

    17:59 10.06.2026

  • 19 хъхъ

    3 2 Отговор
    Румбата Радев лъже за пореден път наивните избиратели. А Тръмп готви нови удари по Иран - да видим дали самолетите наистина ще си тръгнат в края на юни или ще удължат престоя им

    18:02 10.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Умозашеметяващо":

    15 милиона, обърках се, до като мия чинии и пиша е така, но според мен трябва да се дава оръжие на на Украина до пълното унищожение на пияния агресор!

    18:03 10.06.2026

  • 22 Последния Софиянец

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Храни куче да те лае":

    Не сме им дали нищо, продали сме им на двойни и тройни цени.

    18:04 10.06.2026

  • 23 А за

    4 0 Отговор
    100 БТР колко платихте бандеровци

    Коментиран от #29

    18:04 10.06.2026

  • 24 Унгареца е мъж

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Значи до момента":

    Изигра Урсула. Взе милиардите и се обърна с лице към Русия.
    Намали заплатите и своята също и ги замрази!
    И Украйна я отбичи тотално.
    А тук, Радев се гърчи. И нищо от обещаното не е направено.
    Външната му играе сечено. И за какво ти е такъв човек в кабинета, генерале?

    18:05 10.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Търновец

    0 1 Отговор
    Никакви оръжия за Украйна - една анти Българска и анти Европейска територия

    18:06 10.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Някакъв

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Новичок":

    написал гйотферен.

    Аз го питам на къде език е, а ме трият?
    Що ме триете бе, искам да уча чужди езици!

    18:10 10.06.2026

  • 29 Е, какво ще платят?

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "А за":

    Нищо! Нали бяха отпаднали от употреба?
    Подарък, брат!
    Гебрев забрави за новичока и яко дъни!
    Нинова я хвана амнезия и още не може да си спомни, как е изпрала боеприпаси за наркомана!
    Ех, Българиьо, Родино мила!

    18:10 10.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове