Говори Киев: Към момента Украйна не получава безвъзмездна военна помощ от България

"Към момента Украйна не получава безвъзмездна военна помощ от България“, заяви говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий по време на брифинг.

Украйна и България осъществяват сътрудничество в отбранителната сфера на търговска основа, което е изгодно и за двете страни.

„Разчитаме това сътрудничество да продължи, тъй като носи ползи и за двете страни – ние получаваме необходимите средства, а българските компании могат да разширяват производството си и да реализират приходи от това партньорство“, заяви Тихий.

„Благодарни сме на България, че подобни проекти са възможни. Ценим сътрудничеството с българските отбранителни компании“, добави говорителят на Министерството на външните работи на Украйна.

Припомняме, че министърът на отбраната на България Димитър Стоянов заяви, че до този момент са предоставени на Украйна 13 пакета с помощи. Той каза още, че няма да се предоставят оръжия от складовете на българската армия.

След вчерашното изявление на Стоянов, че София спира военната подкрепа за Украйна, днес премиерът Румен Радев заяви категорично: "Правителството спира предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме оказали достатъчно помощ".

От парламентарно представените партии излязоха с остра критика към управляващите по темата.