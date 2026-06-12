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Кметът на район „Кремиковци” за „Калашниците“: Имахме проблем с тях заради построена беседка в общински имот

Кметът на район „Кремиковци” за „Калашниците“: Имахме проблем с тях заради построена беседка в общински имот

12 Юни, 2026 10:46 1 240 9

  • лилия донкова-
  • калашниците

По думите ѝ не е постъпвала информация за страх или заплахи към пострадали при катастрофата „Челопешко шосе”

Кметът на район „Кремиковци” за „Калашниците“: Имахме проблем с тях заради построена беседка в общински имот - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имали сме само един конкретен проблем с групата, известна с името „Калашниците“. Става дума за незаконно строителство на беседка в общински имот, като извършителят не беше установен. Никой от тях не си призна, че я е построил. Това каза в ефира на „Здравей, България” кметът на столичния район „Кремиковци” Лилия Донкова.

По отношение на твърдения за организирана дейност или престъпна свързаност тя заяви, че няма преки доказателства и не може да прави категорични изводи.

По думите ѝ в района не е постъпвала информация за страх или заплахи към пострадали при катастрофата на „Челопешко шосе”, въпреки твърденията на адвокати на потърпевши за възможен натиск. „На мен лично никой не ми е казал такова нещо. Ужасът, който са преживели, трудно ще преодолеят“, заяви Донкова, като уточни, че част от пострадалите са отказвали да говорят с медиите заради преживения стрес.

Основна тема в разговора беше и случаят с общинското жилище, ползвано от семейство, свързано с един от обвиняемите по делото. Кметът обясни, че първоначално настаняването е било законосъобразно, тъй като са били декларирани доходи от около 1550 лева и е липсвала друга собственост.

По думите ѝ общината извършва ежегодни проверки на наемателите, при които е установено, че има закупено жилище на член от семейството. Това е довело до издаване на заповед за прекратяване на наемното правоотношение и освобождаване на жилището. „Предприехме необходимите действия, издадохме заповед за прекратяване“, посочи тя.

Заповедта обаче била обжалвана и отменена от съда, като решението било окончателно, без право на ново обжалване. „Съдът се аргументира с член 17 от наредбата и с това, че ние не сме обследвали частното жилище“, обясни тя, като подчерта, че общината няма правомощия да проверява частни имоти.

Според кмета кандидатстването за общинско жилище се извършва единствено по документи и именно това е дало право на семейството да получи такъв дом.

След трагедията общината е внесла ново предложение за мерки за пътна безопасност - поставяне на камери и изграждане на пътни неравности по ключови участъци в района. Донкова подчерта, че подобни предложения са били отхвърляни неколкократно, но според нея са необходими.

Припомняме, че при жестоката катастрофа миналия петък загинаха четирима души - двама индийски граждани, пътували в автобуса, и други двама, които се возели в колите. 17 души бяха ранени. Инцидентът стана след гонка между два автомобила на „Челопешко шосе“. Едината кола се заби в автобус, който се преобърна настрани, а другият автомобил връхлетя върху автобусна спирка и се разполови.

Двамата мъже, които прокуратурата обвини в умишлено причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие, имат чешки шофьорски книжки. Властите разследват как те са се сдобили със споменатите свидетелства за правоуправление. Има подозрения за търговия със свидетелства за управление на МПС. Затова и Чехия проверява казуса.

Междувременно Столичната дирекция на вътрешните работи се самосезира по изнесени в ефира на NOVA данни за тормоз и заплахи срещу пострадали при тежката катастрофа на бул. „Челопешко шосе”. Близки на обвинените за фаталния инцидент заплашват ранените с цел да ги откажат от действията им в търсене на справедливост, съобщиха в „Здравей, България” адвокати на потърпевши.


България
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    Дребни теми. Беседка, а?!

    10:49 12.06.2026

  • 2 Тази женица

    22 1 Отговор
    Е поредният пример как хижарската обност не трябва да помирисва вече власт

    Тотална неадекватност

    10:51 12.06.2026

  • 3 те калашниците като карали бързо и

    8 6 Отговор
    изведнъж рейс срещу тях . какво да направят . тряснали се . изкараха ги виновни за всичко в държавата . гонки , убийствата на пътя , таксите на адвокатите за пострадалите . изглеждат кат петроханците . джипове, снимки, черни блузи , мускули , но при инцидент не помага . травми и трупове . големи коли и татуси имаха и в киев . какви ти мотористи . така на пътя караха и илиев, павловия, баретата, а все едно са паднали от облаците .

    11:01 12.06.2026

  • 4 Бай Ставри

    16 1 Отговор
    Стига ни занимавайте с тези рецидивисти. Отваряйте пак Белене и ги пращайте натам, а после изяснявайте кой какво казал, направил, построил, заплашил и т.н. Само заради външния вид им давам 10 години и после започвам да разследвам нататък.

    11:14 12.06.2026

  • 5 Безнаказания

    9 0 Отговор
    Отгоре те гледат не се крии. Естествения подбор е неизбежен.

    11:22 12.06.2026

  • 6 Факт

    8 0 Отговор
    То така и в Люлин 10 беше с бл.170

    11:22 12.06.2026

  • 7 Тодар Живков

    6 1 Отговор
    Да строят магистралата Кап.Андреево Русе ,и повече няма да правят това

    11:40 12.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иванов

    0 0 Отговор
    Според мен това им е най-малкият проблем... който даже не е проблем :D Аман от неадекватни калинки на държавна хранилка!

    13:37 12.06.2026

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