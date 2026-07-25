Времето днес, прогноза за събота, 25 юли: Разкъсана облачност и захлаждане

Времето в България ще отбележи стабилизиране след преминаването на хладния фронт, информираха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Облачността в цялата страна ще продължи да се разкъсва и да намалява, като в много райони ще преобладава предимно слънчево време.

Прогноза по региони за събота

Дневни температури: Максималните стойности за страната ще се понижат леко спрямо традиционните юлски горещини и ще варират главно между 23° и 29°C . В столицата София термометрите ще достигнат около 24°C .

Максималните стойности за страната ще се понижат леко спрямо традиционните юлски горещини и ще варират главно между . В столицата София термометрите ще достигнат около . Валежи и вятър: В сутрешните часове леки превалявания са възможни единствено в централните райони и Рило-Родопската област. Следобед ще се развие купеста облачност над източните и планинските масиви, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Денят ще остане ветровит с умерен до временно силен северен и северозападен вятър, особено в Дунавската равнина.

В сутрешните часове леки превалявания са възможни единствено в централните райони и Рило-Родопската област. Следобед ще се развие купеста облачност над източните и планинските масиви, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Денят ще остане ветровит с умерен до временно силен северен и северозападен вятър, особено в Дунавската равнина. Черноморие и планини: По Черноморското крайбрежие облачността ще е променлива. Очакват се следобедни превалявания, умерен северен вятър и максимални температури на въздуха между 24° и 27°C. Морската вода остава с приятна температура от 24°–25°C. В планините максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 16°C.

Промяна на времето от неделя

Според метеорологичния бюлетин, публикуван от Българската телеграфна агенция (източник: bta.bg), това захлаждане ще бъде краткотрайно. Още от неделя, 26 юли, вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и температурите ще започнат бързо да се повишават. През следващата седмица България се насочва към интензивно затопляне с максимални стойности между 31° и 36°C.