Времето днес, прогноза за събота, 25 юли: Разкъсана облачност и захлаждане

Времето в България ще отбележи стабилизиране след преминаването на хладния фронт, информираха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Облачността в цялата страна ще продължи да се разкъсва и да намалява, като в много райони ще преобладава предимно слънчево време.
Прогноза по региони за събота
- Дневни температури: Максималните стойности за страната ще се понижат леко спрямо традиционните юлски горещини и ще варират главно между 23° и 29°C. В столицата София термометрите ще достигнат около 24°C.
- Валежи и вятър: В сутрешните часове леки превалявания са възможни единствено в централните райони и Рило-Родопската област. Следобед ще се развие купеста облачност над източните и планинските масиви, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Денят ще остане ветровит с умерен до временно силен северен и северозападен вятър, особено в Дунавската равнина.
- Черноморие и планини: По Черноморското крайбрежие облачността ще е променлива. Очакват се следобедни превалявания, умерен северен вятър и максимални температури на въздуха между 24° и 27°C. Морската вода остава с приятна температура от 24°–25°C. В планините максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 16°C.
Промяна на времето от неделя
Според метеорологичния бюлетин, публикуван от Българската телеграфна агенция (източник: bta.bg), това захлаждане ще бъде краткотрайно. Още от неделя, 26 юли, вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и температурите ще започнат бързо да се повишават. През следващата седмица България се насочва към интензивно затопляне с максимални стойности между 31° и 36°C.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
03:06 25.07.2026
2 да олигавите смърдящияХУЙ на коня ми
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
Коментиран от #4
03:07 25.07.2026
3 милене! наМaйкя ти ф путкaтaМиpизливa
oтивам в днеc бeге
Коментиран от #5
03:08 25.07.2026
4 град козлодуй
До коментар #2 от "да олигавите смърдящияХУЙ на коня ми":точен си приятел
03:09 25.07.2026
5 оня с коня
До коментар #3 от "милене! наМaйкя ти ф путкaтaМиpизливa":браво на вас приятел
03:09 25.07.2026
6 в офиса мирише на леш
ами мийте ги тия миризливиШУНДИ бе редактори и редакторки, осмърдяли сте офиса на развалена риба и мръсни чорапи
03:11 25.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 фГЪЗЪодрискан ще виДЪНЯ
Коментиран от #9
03:14 25.07.2026
9 оня с коня
До коментар #8 от "фГЪЗЪодрискан ще виДЪНЯ":ТОЧНО ТАМ ПРИЯТЕЛ ГИ блъскай ДОВОЛНИ ЩЕ ОСТАНАТ кравишките ТОЛОВЕ
03:15 25.07.2026
10 Защото
05:07 25.07.2026