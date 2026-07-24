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Калоян Паргов емоционално: Такава беше Милка ВИДЕО

Калоян Паргов емоционално: Такава беше Милка ВИДЕО

24 Юли, 2026 20:31, обновена 24 Юли, 2026 20:40 430 2

  • калоян паргов-
  • милка христова-
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  • бсп

Членът на НС на БСП и председател на УС на СИНПИ се поклони пред паметта на починалата дългогодишна съветничка в СОС Милка Христова

Калоян Паргов емоционално: Такава беше Милка ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Калоян Паргов изрази своите дълбоки съболезнования във Фейсбук по повод кончината на Милка Христова, дългогодишен общински съветник от БСП и бивш заместник-председател на Столичния общински съвет, която почина рано тази сутрин след дълго боледуване.

В емоционалния си пост членът на Националния съвет на БСП и председател на Управителния съвет на СИНПИ описва Христова като "истински приятел, верен другар и изключително ерудиран юрист", оставяйки трайна следа в управлението на Столична община.

"Тя бе истински приятел, верен другар и изключително ерудиран юрист.

Работата ѝ като общински съветник, а и след това, е оставила трайна следа в Столична община.

Поклон пред светлата ѝ памет!

Такава беше Милка!

И в напрегнатите моменти можеше да повдигне духа на другарите си.

Поклон!


България
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