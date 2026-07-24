Калоян Паргов емоционално: Такава беше Милка ВИДЕО

Калоян Паргов изрази своите дълбоки съболезнования във Фейсбук по повод кончината на Милка Христова, дългогодишен общински съветник от БСП и бивш заместник-председател на Столичния общински съвет, която почина рано тази сутрин след дълго боледуване.
В емоционалния си пост членът на Националния съвет на БСП и председател на Управителния съвет на СИНПИ описва Христова като "истински приятел, верен другар и изключително ерудиран юрист", оставяйки трайна следа в управлението на Столична община.
"Тя бе истински приятел, верен другар и изключително ерудиран юрист.
Работата ѝ като общински съветник, а и след това, е оставила трайна следа в Столична община.
Поклон пред светлата ѝ памет!
Такава беше Милка!
И в напрегнатите моменти можеше да повдигне духа на другарите си.
Поклон!
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1 Овчар
20:46 24.07.2026
2 така, така
20:58 24.07.2026