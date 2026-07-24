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Васил Велев за Бюджет 2026: Скелетите бяха извадени от гардероба. Но трябваше да се подходи по-смело

Васил Велев за Бюджет 2026: Скелетите бяха извадени от гардероба. Но трябваше да се подходи по-смело

24 Юли, 2026 21:13 1 271 18

  • васил велев-
  • бюджет 2026-
  • скелети от гардероба-
  • смело

Има мерки, които изглеждат символични и етични, отколкото икономически ефективни. Като примери Велев посочи замразяването на възнагражденията на депутати и министри

Васил Велев за Бюджет 2026: Скелетите бяха извадени от гардероба. Но трябваше да се подходи по-смело - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В бюджета има няколко положителни момента, които е редно да бъдат отбелязани, но съществуват и сериозни основания за критика. Те са свързани с прекомерния дефицит, нарастващия държавен дълг и недостатъчно амбициозните реформи. Според нас трябваше да се подходи по-смело. Много от необходимите реформи бяха отложени за следващия бюджет, който не е толкова далеч във времето, но част от тях можеха да бъдат реализирани още сега. Това каза председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

"Безспорен положителен аспект е, че не се променя данъчно-осигурителният модел и не се увеличават данъчните и осигурителните ставки. Освен това бяха "извадени скелетите от гардероба" – няма скрити разходи, прехвърлени задължения или изтеглени приходи от бъдещи периоди, с които да се създава изкуствено по-добра картина на бюджета. Задълженията към бизнеса няма да бъдат отлагани, извършените дейности ще бъдат разплатени и няма да се изтегля ликвидност от икономиката", обясни той.

Според него е положително отпадането на редица автоматизми, както и предвижданото намаление на разходите с 10% в част от бюджетните структури и министерства, макар и с множество изключения. Правилно е също така по-високото облагане на хазартната дейност. "Предвидени са мерки за изсветляване на икономиката, като се очакват допълнителни приходи от около 200 млн. лева от данъци, 100 млн. лева от осигуровки и още приблизително 200 млн. лева спестявания от ограничаване на злоупотребите със социалните фондове. Очакват се и над 100 млн. лева допълнителни приходи от облагането на хазарта", допълни експертът.

По думите му обаче това не е достатъчно. Според него има мерки, които изглеждат символични и етични, отколкото икономически ефективни, като примери той посочи замразяването на възнагражденията на депутати и министри. "Прави се опит да бъде променена посоката, но според нас това не се случва достатъчно решително. Разбира се, прекалено рязката промяна крие рискове, затова трябва да се действа внимателно и балансирано. Въпреки това считаме, че можеше да се направи значително повече, така че бюджетният дефицит да не достига 7,2 млрд. лева", коментира той.

Велев каза, че последните данни показват, че към края на първото тримесечие България е на първо място в Европейския съюз по бюджетен дефицит. "Това означава, че още преди настоящото правителство да встъпи в длъжност, вече беше отчетен дефицит от 7,3%. Ако не бяха предприети никакви мерки, до края на годината той вероятно щеше да бъде още по-висок, тъй като през втората половина на годината традиционно се реализират повече разходи и по-малко приходи в сравнение с първата", обясни той.

"Следователно усилията за ограничаване на дефицита до около 7–7,2 млрд. лева заслужават признание, но според нас можеше да се постигне значително по-добър резултат", категоричен е Велев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОБЕКТИВЕН

    14 0 Отговор
    Радев да изкоманва за заплатите на депутатите - Нито повече от 4 хилки на месец , и който не харесва това да си търси друга работа !

    21:22 24.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Горски

    9 10 Отговор
    Лъжлив Румен прави подаръци на Турция, на украйна дава милиарди, на бай Дончо подари базите, вкара ни в конфликт с Иран....
    А как сладко говореше преди изборите и прокламираше възгледите заложени в програмата на Възраждане. За награда днес ни наложиха приятелски мита, станахме съпричастни във чужда война, пенсиите през крив макарон, а децата български да събират капачки, щото милиардите са предназначени за направата на златни туалетни във временно бандерската територия.

    Коментиран от #5, #7, #8

    21:31 24.07.2026

  • 4 опойик

    9 4 Отговор
    Парите ги няма. Ограбени са и е 7% дефицит(минус). Теменуга от ГЕРБ с голямата каравана и Владко рекетьора на Божков са в парламента с имунитет и на 10 хиляди евро на месец заплата. Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя дето го снимаха ди бид юс гол с пълно чекмедже с евро и злато, игра е белот и не ходи дори на работа, а прибира и той по 10 хиляди евро на месец. Неизвестен извършител ограби България. Не се знае къде са милиардите. Шишко лети с частни самолети, и службите не знаят кой ограби парите. Тоя охлюв с очилата и той не знае къде са милиардите, само знае че трябва да се реже от работещите и пенсионерите. На цялата гротеска, нас ран ия Масон льотчик, кани самолети на разбойниците от америка, но и той не знае къде са милиардите. Слава на Господ Иисус Христос , българите кротуват. Всеки псува под юргана и плаща сметката. И накрая, на този мухльо с очилата, няма ли кои да му каже че вече сме в евро а не в лева, дори заради него, мИрси.

    21:33 24.07.2026

  • 5 Стенли

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Да не забравяме , че и замрази МРЗ ,в клуба на богатите с МРЗ 620 евро и мин пейсия347 евро щеше да е смешно ако не беше тъжно , както обичаше да казва преди шишито жалка история🤨

    Коментиран от #6

    21:36 24.07.2026

  • 6 Горски

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Точно!

    21:37 24.07.2026

  • 7 даоилм

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    В програмата на Възраждане има ли нов дворец на копанарина-вожд??? Щото ако има наср ания Масон льотчик, явно че я е чел и му е харесала. Всеки мандатКоци и катуна му папкат и строят по 1 дворец на вожда, а хвърлят баластра на рибите. Има ли писан нов дворец за копанарина -вожд?

    21:38 24.07.2026

  • 8 Бай Хой

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Горски , да беше слизал чат пат у село щеше да знаеш новините ,тия договор чета и за кончета са писани преди години и имат срок който още важи ,ама като слезеш у село след години скитане из гората от къде да знаеш ....вярваш на сърдитото джудже Дерикож Велев ,иска да му бачкат за коричка хляб 24/7 без отпуски и болнични ...

    Коментиран от #11

    21:42 24.07.2026

  • 9 Овчар

    14 1 Отговор
    По интересно тук е откъде дойдоха парите в този огромен индустриален капитал след като в България българска индустрия почти НЯМА.??

    21:48 24.07.2026

  • 10 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ОТПАДЪК,ДКМС!ТОР, МИРИЗЛИВ ТОР

    21:50 24.07.2026

  • 11 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Хой":

    Излез малко от това село!

    Коментиран от #18

    21:53 24.07.2026

  • 12 Анонимен

    9 0 Отговор
    Ето ги червените олигарси с рр са Този е алчен не му стигат милионите цял живот граби дърт червен комунист

    22:01 24.07.2026

  • 13 Само да напомня

    6 1 Отговор
    на глупавия и малоумен кофти матриал, че комунистите са най-големите и върли капиталисти, за да крадът и богатеят са готови, не феодализъм, робство да ви докарат.
    Но вие 1,4 милиона си ги докарахте, не ви опреквам, но завличате и нас, които знаехме, че комунистите са крадци и мафиоти.

    22:03 24.07.2026

  • 14 Новина

    7 1 Отговор
    Велев отдавна не си актуален.

    22:06 24.07.2026

  • 15 Мдаа

    5 2 Отговор
    ТРЯБВА КОМУНИСТИТЕ, СЛЕД КАТО СА ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА, ДА СЕ РАЗСТРЕЛВАТ, ЗАЩОТО СТАВАТ ПО-ГОЛЕМИ КАПИТАЛИСТИ ОТ ЗАПАДА, А КАТО ИМ ПРОСТИШ, АЛЧНОСТТА И КРАЖБИТЕ УБИВАТ НАРОДА ГОСТРОПРИЕМНИК, В СЛУЧАЯ БЕЗМОЗЪЧНИТЕ БЪЛГАРСКИ АМЕБИ. ЕГАТИ ЗОМБИРАНИТЕ ЧЕРВЕНОТИКВЕНИЦИ!

    22:08 24.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 кофти

    4 1 Отговор
    Усещате ли как отиваме към 5-та национална катастрофа.
    Колка е къса паметта на българските овце, Тея боклуци ви обират до последния евроцент и ги търпите.

    22:29 24.07.2026

  • 18 Бай Хой

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    А хората казваха че простотията не ходи по хората ,лъжат ,и за това лъжат ....тия в гората са прости

    22:37 24.07.2026

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