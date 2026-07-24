Васил Велев за Бюджет 2026: Скелетите бяха извадени от гардероба. Но трябваше да се подходи по-смело

В бюджета има няколко положителни момента, които е редно да бъдат отбелязани, но съществуват и сериозни основания за критика. Те са свързани с прекомерния дефицит, нарастващия държавен дълг и недостатъчно амбициозните реформи. Според нас трябваше да се подходи по-смело. Много от необходимите реформи бяха отложени за следващия бюджет, който не е толкова далеч във времето, но част от тях можеха да бъдат реализирани още сега. Това каза председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.
"Безспорен положителен аспект е, че не се променя данъчно-осигурителният модел и не се увеличават данъчните и осигурителните ставки. Освен това бяха "извадени скелетите от гардероба" – няма скрити разходи, прехвърлени задължения или изтеглени приходи от бъдещи периоди, с които да се създава изкуствено по-добра картина на бюджета. Задълженията към бизнеса няма да бъдат отлагани, извършените дейности ще бъдат разплатени и няма да се изтегля ликвидност от икономиката", обясни той.
Според него е положително отпадането на редица автоматизми, както и предвижданото намаление на разходите с 10% в част от бюджетните структури и министерства, макар и с множество изключения. Правилно е също така по-високото облагане на хазартната дейност. "Предвидени са мерки за изсветляване на икономиката, като се очакват допълнителни приходи от около 200 млн. лева от данъци, 100 млн. лева от осигуровки и още приблизително 200 млн. лева спестявания от ограничаване на злоупотребите със социалните фондове. Очакват се и над 100 млн. лева допълнителни приходи от облагането на хазарта", допълни експертът.
По думите му обаче това не е достатъчно. Според него има мерки, които изглеждат символични и етични, отколкото икономически ефективни, като примери той посочи замразяването на възнагражденията на депутати и министри. "Прави се опит да бъде променена посоката, но според нас това не се случва достатъчно решително. Разбира се, прекалено рязката промяна крие рискове, затова трябва да се действа внимателно и балансирано. Въпреки това считаме, че можеше да се направи значително повече, така че бюджетният дефицит да не достига 7,2 млрд. лева", коментира той.
Велев каза, че последните данни показват, че към края на първото тримесечие България е на първо място в Европейския съюз по бюджетен дефицит. "Това означава, че още преди настоящото правителство да встъпи в длъжност, вече беше отчетен дефицит от 7,3%. Ако не бяха предприети никакви мерки, до края на годината той вероятно щеше да бъде още по-висок, тъй като през втората половина на годината традиционно се реализират повече разходи и по-малко приходи в сравнение с първата", обясни той.
"Следователно усилията за ограничаване на дефицита до около 7–7,2 млрд. лева заслужават признание, но според нас можеше да се постигне значително по-добър резултат", категоричен е Велев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОБЕКТИВЕН
21:22 24.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Горски
А как сладко говореше преди изборите и прокламираше възгледите заложени в програмата на Възраждане. За награда днес ни наложиха приятелски мита, станахме съпричастни във чужда война, пенсиите през крив макарон, а децата български да събират капачки, щото милиардите са предназначени за направата на златни туалетни във временно бандерската територия.
Коментиран от #5, #7, #8
21:31 24.07.2026
4 опойик
21:33 24.07.2026
5 Стенли
До коментар #3 от "Горски":Да не забравяме , че и замрази МРЗ ,в клуба на богатите с МРЗ 620 евро и мин пейсия347 евро щеше да е смешно ако не беше тъжно , както обичаше да казва преди шишито жалка история🤨
Коментиран от #6
21:36 24.07.2026
6 Горски
До коментар #5 от "Стенли":Точно!
21:37 24.07.2026
7 даоилм
До коментар #3 от "Горски":В програмата на Възраждане има ли нов дворец на копанарина-вожд??? Щото ако има наср ания Масон льотчик, явно че я е чел и му е харесала. Всеки мандатКоци и катуна му папкат и строят по 1 дворец на вожда, а хвърлят баластра на рибите. Има ли писан нов дворец за копанарина -вожд?
21:38 24.07.2026
8 Бай Хой
До коментар #3 от "Горски":Горски , да беше слизал чат пат у село щеше да знаеш новините ,тия договор чета и за кончета са писани преди години и имат срок който още важи ,ама като слезеш у село след години скитане из гората от къде да знаеш ....вярваш на сърдитото джудже Дерикож Велев ,иска да му бачкат за коричка хляб 24/7 без отпуски и болнични ...
Коментиран от #11
21:42 24.07.2026
9 Овчар
21:48 24.07.2026
10 Боруна Лом
21:50 24.07.2026
11 Горски
До коментар #8 от "Бай Хой":Излез малко от това село!
Коментиран от #18
21:53 24.07.2026
12 Анонимен
22:01 24.07.2026
13 Само да напомня
Но вие 1,4 милиона си ги докарахте, не ви опреквам, но завличате и нас, които знаехме, че комунистите са крадци и мафиоти.
22:03 24.07.2026
14 Новина
22:06 24.07.2026
15 Мдаа
22:08 24.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 кофти
Колка е къса паметта на българските овце, Тея боклуци ви обират до последния евроцент и ги търпите.
22:29 24.07.2026
18 Бай Хой
До коментар #11 от "Горски":А хората казваха че простотията не ходи по хората ,лъжат ,и за това лъжат ....тия в гората са прости
22:37 24.07.2026