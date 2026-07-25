Дронове удариха складове и ТЕЦ в Белгород

В нощта на 25 юли руският граничен град Белгород стана обект на масирана атака с безпилотни летателни апарати.

Ударът е предизвикал мащабни пожари в критични обекти от логистичната и енергийната инфраструктура. Към 4:00 часа българско време местните служби за спешна помощ и пожарникари продължават опитите да овладеят огнената стихия.

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Според данни от местни източници и публикации в OSINT канали, взривове са отекнали в няколко района на града. Поразен е районът на топлоелектрическата централа ТЕЦ „Луч“, както и електрическата подстанция „Южна“. В социалните мрежи се разпространяват кадри на гъст черен дим и силно задимяване над засегнатите енергийни съоръжения. В резултат на попаденията в части от Белгород са регистрирани сериозни прекъсвания на електрозахранването.

Освен енергийната мрежа, под ударите са попаднали и големи логистични складове в града. Временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област, Александър Шуваев, потвърди за нанесени щети по инфраструктурата и пожари. По негови думи има пострадали цивилни граждани, които вече са хоспитализирани за медицински прегледи. Властите призоваха жителите да избягват пътувания и да не се приближават до прозорците.

Тази атака е част от засилващата се кампания с дронове срещу руски тилови и гранични обекти. През последната седмица Украйна интензифицира ударите по логистични хъбове, бензиностанции и военни снабдителни центрове на територията на Руската федерация.

Източници: pravda.com.ua, „Kyiv Independent“, fontanka.ru, „РБК-Украйна“