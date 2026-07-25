Дронове удариха складове и ТЕЦ в Белгород

В нощта на 25 юли руският граничен град Белгород стана обект на масирана атака с безпилотни летателни апарати.
Ударът е предизвикал мащабни пожари в критични обекти от логистичната и енергийната инфраструктура. Към 4:00 часа българско време местните служби за спешна помощ и пожарникари продължават опитите да овладеят огнената стихия.
Според данни от местни източници и публикации в OSINT канали, взривове са отекнали в няколко района на града. Поразен е районът на топлоелектрическата централа ТЕЦ „Луч“, както и електрическата подстанция „Южна“. В социалните мрежи се разпространяват кадри на гъст черен дим и силно задимяване над засегнатите енергийни съоръжения. В резултат на попаденията в части от Белгород са регистрирани сериозни прекъсвания на електрозахранването.
Освен енергийната мрежа, под ударите са попаднали и големи логистични складове в града. Временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област, Александър Шуваев, потвърди за нанесени щети по инфраструктурата и пожари. По негови думи има пострадали цивилни граждани, които вече са хоспитализирани за медицински прегледи. Властите призоваха жителите да избягват пътувания и да не се приближават до прозорците.
Тази атака е част от засилващата се кампания с дронове срещу руски тилови и гранични обекти. През последната седмица Украйна интензифицира ударите по логистични хъбове, бензиностанции и военни снабдителни центрове на територията на Руската федерация.
Източници: pravda.com.ua, „Kyiv Independent“, fontanka.ru, „РБК-Украйна“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак ли?
Коментиран от #2
04:28 25.07.2026
2 Изнасят
До коментар #1 от "Пак ли?":се от Украйна и конфликтът приключва на момента. Но Путин и неговите олигарси са жадни за територии и полезни изкопаеми на които Донбас е богат. Затова окупацията под фалшив предлог (денацификация) няма да свърши скоро. Поне не и без военно поражение за Русия. Путин само този език разбира
04:51 25.07.2026