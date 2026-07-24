Илияна Йотова обяви: Ще се кандидатирам за президент 

Ще се кандидатирам за президент. Това каза Илияна Йотова в студиото на "Панорама" по БНТ. Кандидатурата ми ще бъде издигната от Инициативен комитет, допълни още тя.
Йотова обяви, че Румен Радев ще реши дали да подкрепи кандидатурата ѝ, както и други политически партии. БСП, например.
"Но за мен ще бъде важно подкрепата на различни хора. Не само хора, които са известни в страната. Не само хора, за които са знакови. За мен е важно подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене и които казват "Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас. Впрочем, не малко от тези хора ще бъдат част от моите инициативни комитети, както от Централния тук и по места.", обясни Йотова. Тя не обяви името на кандидата си за вицепрезидент.
България не участва във война, България не е страна в конфликта в Близки изток, българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила. Така Илияна Йотова коментира решението в страната да бъдат разположени американски самолети цистерни в база "Безмер".
"Не участваме нито с оръжие, нито с хора. Българското правителство постъпи честно. В отговор на американската нота проблемът и казусът беше внесен в Народното събрание за решение, защото така е според българското законодателство. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка, да защити своята позиция и съответно да гласува. Управляващото мнозинство и правителството поеха своята отговорност. Искам да поздравя всички парламентарни групи, които останаха да гласуват и показаха своето отношение. Това е отговорност. Смятам, че това е отговорност към нас, българските избиратели. Съжалявам за тези, които не им стигна, може би, мъжество или прецениха, че е по-добре да не участват в гласуването и да не изразят по този начин своята позиция."
По повод искането за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) държавният глава обясни:
"Много внимателно изчетох писмото на госпожа Надежда Йорданова. Запознах се с нейните аргументи, с нейните очаквания и както и с предложенията за КСНС, които направиха от политическа партия ГЕРБ. Аз съм диалогичен човек. Но в този момент ще свикам Консултативния съвет при две хипотези. Първата е, следим много внимателно, буквално ежечасно, дори малко преди да вляза в това студио, ситуацията в Близки изток. Ако в следващите дни се разширява конфликта, ако има непосредствена опасност за България, както и за целият този регион, ако този конфликт и новата му фаза продължат достатъчно дълго и България ще бъде, както много други страни, с тежки последствия, ако щете даже за цени, за горива, миграционни процеси, да, това си заслужава наистина един добре подготвен Консултативен съвет, в който да се съберат всички."
Йотова обясни, че Коалицията на желаещите за нея е Коалиция на желанието, тъй като липсва консолидирана европейска позиция за войната в Украйна.
В отговор на въпрос президентът обясни, че счита за грешка действията на външния министър в Киев:
"Ще направя само една бележка тук. Аз смятам, че длъжността на външен министър е изключително важен пост за всяка държава. Че трябва да има много добра координация, защото след това става за сметка на цялата държава.
- Нямаше ли такава координация в момента?
-Според мен такава координация не е имало. Но за мен достоверната позиция е тази, която е изразявана от официалното българско правителство."
Държавният глава е получила и петицията с искането да наложи вето на току-що приетия бюджет на държавата за 2026 година.
"Аз ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията. Но смущавам се винаги, когато точно някои личности от тази опозиция говорят за бюджет. Ако днес ние сме в тази ситуация, това се дължи до голяма степен на господина Асен Василев. И не се притеснявам да го кажа. Рядко назовавам някои по име, защото винаги смятам, че в политиката има повече колективна, отколкото персонална отговорност. По-честия поне е вариант. Но ние сме принудени да живеем в година, в която работим с бюджет от миналата година, който, да припомня на нашите зрители, е в лева. Ние работим в евро. Работим вече доста години, бих казала. С бюджета сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно. И сега дойде време да се плащат тези сметки. И затова аз го наричам бюджет на заем. Трябва правителството и парламентът да одобрят бюджета, който в крайна сметка дори е за по-малко от половин година. Бюджетът, в който изведнъж правителството беше може би на около, по-малко от един месец, когато се оказа, че България е в свръх дефицит. Кажете ми, господин Василев, как може малко преди това да си в маастрихските критерии, след това изведнъж да си в свръх дефицит. И това е оценка на Европейската комисия, не е наша оценка. Как може да не се плащат изработени проекти? Как може да не се плаща на общините толкова дълго време, за да се стигне до този 3% дефицит и да можем да влезем в еврозоната. Затова аз бих призовала за повече коректност."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дърта кифла паднала от рафта
Коментиран от #12
21:45 24.07.2026
2 На тая така й
Коментиран от #30
21:47 24.07.2026
3 Боруна Лом
21:47 24.07.2026
4 историк
Коментиран от #6, #21
21:48 24.07.2026
5 Парпърляк
Коментиран от #101
21:48 24.07.2026
6 Боруна Лом
До коментар #4 от "историк":Салса ИМА И ОЩЕ ЗА ТОР
21:49 24.07.2026
7 Чудесно!
Много поздрави от Безмер, Гюро украинеца и всички измамени!
21:49 24.07.2026
8 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #29
21:50 24.07.2026
9 баста на демагозите
21:50 24.07.2026
10 нннн
21:51 24.07.2026
11 Помак
Коментиран от #31
21:51 24.07.2026
12 Помните ли?
До коментар #1 от "Дърта кифла паднала от рафта":Йотова коленичи пред Гундяев, като че ли ще му прави фелацио
Коментиран от #23
21:51 24.07.2026
13 Муткурова , Пазарджик
21:52 24.07.2026
14 Горски
21:52 24.07.2026
15 Последния Софиянец
21:52 24.07.2026
16 така, така
21:53 24.07.2026
17 Мнение
21:54 24.07.2026
18 Хмм
21:54 24.07.2026
19 Факт
21:55 24.07.2026
20 орндре
21:55 24.07.2026
21 сериозно
До коментар #4 от "историк":А фотосесията от вчера как се покачва с всичките си килограми на американския военен самолет какво е? А снимките й с белия тамплиерски чаршаф какво са? Нагаждачка и интересчийка, това е Йотова и се надявам, че българите бяха достатъчно лъгани, включително от нейния приятел, за да не позволят това да продължава.
21:56 24.07.2026
22 Яшар
21:56 24.07.2026
23 Помним и
До коментар #12 от "Помните ли?":Как Гундяев думкаше на масата на президента Радев, а той мигаше, като мишка в трици
21:56 24.07.2026
24 Дика
21:56 24.07.2026
25 Поздрави от Безмер
Забранена тема за вас
Коментиран от #53
21:58 24.07.2026
26 стига бе
Коментиран от #55
21:58 24.07.2026
27 Роки
21:58 24.07.2026
28 Мунчо
21:58 24.07.2026
29 Справедлив
До коментар #8 от "🦁ЩЩД🦁":Ще поживеем и ще видим.Днес Йотова се напъни и направи всичко възможно да не стане президент.
21:59 24.07.2026
30 Европеец
До коментар #2 от "На тая така й":Знаем ,че ще се кандидатираш бе идиотова, ама дано да не спечелиш..... И ти и лётчика излязохте лъжливи хора, а навремето ви мислехме за честни люде....
22:00 24.07.2026
31 абе
До коментар #11 от "Помак":чак позора на Плевнелиев няма да докопа. Не я харесвам, но жената има и проявява себеуважение и знае как да се държи.
Оная шушумига, дето Б.Б. назначи за президент не става за нищо.......освен да разсмее хората. Помня как се кланяше и лензеше, само дето публично не целуваше ръка на Б.Б.
Ако имаш поне малко достоинство, то нема начин да победиш Плевнелиев в неговото сервилничане
Коментиран от #40
22:00 24.07.2026
32 Гост от Силистра
22:00 24.07.2026
33 Хипотетично
Сегашното й президентство води ли се мандат? Все пак са избирани като президентска двойка от един дол дренки.
Коментиран от #65
22:00 24.07.2026
34 🦁ЩЩД🦁
22:01 24.07.2026
35 И 5% вот
22:01 24.07.2026
36 Даката
22:01 24.07.2026
37 Характеристика
Подпис: иван костов.
22:02 24.07.2026
38 напразни усилия
22:02 24.07.2026
39 Йоло Динев
Коментиран от #47
22:02 24.07.2026
40 Помак
До коментар #31 от "абе":Абе и за какво си се закичил за мен. ..ходи и се кланяй там на тази безсмислената
Коментиран от #63
22:02 24.07.2026
41 Цвете
Коментиран от #48, #56
22:02 24.07.2026
42 Пфф ха ха ха
22:03 24.07.2026
43 Анонимен
22:04 24.07.2026
44 минувач
22:04 24.07.2026
45 1111
22:05 24.07.2026
46 И какви качества намира в себе си, че да
22:05 24.07.2026
47 Вземи и Волен за тандем.🤣
До коментар #39 от "Йоло Динев":Ако го свариш трезвен.😅
22:06 24.07.2026
48 1234
До коментар #41 от "Цвете":Кво е работила,кви умения има в дипломация
Коментиран от #86
22:07 24.07.2026
49 Цуфито
Сладко е държавното папане и безгрижие, но и оттам се пада на глава!
Бих издигнал Рундьо за вице!
Болни държавни мозъци!
Коментиран от #81
22:07 24.07.2026
50 Сатана Z
22:08 24.07.2026
51 Гресирана ватенка
22:08 24.07.2026
52 Анонимен
22:08 24.07.2026
53 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #25 от "Поздрави от Безмер":НЕЕ ТЕ ЧУВААА НИЩОО
КАЖИ НА ОФИЦЕР МОРГАН ФРИИМАН
ДА НАМАЛИ ФОРСАЖА
НА ЦИСТЕРНАТА ЧЕ СТАНХТЕ У САЖДИ🗣
22:10 24.07.2026
54 !!!?
Коментиран от #96
22:10 24.07.2026
55 оня с коня
До коментар #26 от "стига бе":Естествено че няма как да я видиш в Магазина щото всичко й се доставя от НСО,но Духът й е там.
Коментиран от #77
22:10 24.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Барбалан
22:11 24.07.2026
58 Т Живков
22:13 24.07.2026
59 Перо
22:15 24.07.2026
60 Факт
22:16 24.07.2026
61 Мхм
Коментиран от #74
22:16 24.07.2026
62 Мико
22:18 24.07.2026
63 абе
До коментар #40 от "Помак":ясно е защо ги пишеш щуротиите.
Цялата ти жизнена парадигма се свежда до кланяне.
22:18 24.07.2026
64 Цар
22:18 24.07.2026
65 питане
До коментар #33 от "Хипотетично":Повод за логистично замесена, както Уайлдберис (Ягодките) в подмосковието ли?
22:19 24.07.2026
66 Перо
22:19 24.07.2026
67 Абсолютно
22:20 24.07.2026
68 Последния софиянец
22:20 24.07.2026
69 ШЕФА
22:21 24.07.2026
70 Метлата на Баба Яга
22:22 24.07.2026
71 така така
22:22 24.07.2026
72 зИленски
22:22 24.07.2026
73 П О Б Е Д А
Коментиран от #76
22:23 24.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Баязидов
Коментиран от #80, #88
22:25 24.07.2026
76 Анонимен
До коментар #73 от "П О Б Е Д А":Да вече е победила със счупените мадуровки и радевото цик 73 така е пълен червен диктат да
22:25 24.07.2026
77 така е
До коментар #55 от "оня с коня":И вероятно духът й и казва ""Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас." Жалка картинка е Йотова в борбата си да добута до пенсия на президентския пост. А аз си мислех, че рицарите, били те и тамплиери, имат капка достойнство. При Йотова и с капкомер не можеш да го измериш.
22:25 24.07.2026
78 Кой не помни плонжа пред Гундяев?
22:25 24.07.2026
79 Наглост червена
Коментиран от #89
22:26 24.07.2026
80 Косъм
До коментар #75 от "Баязидов":Моята е по-хубава, ама и Рая не е за изпускане!
22:27 24.07.2026
81 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #49 от "Цуфито":Журналистка от БНТ..
България е единствената държава от всички Балкански страни която има вицепрезидент..
По много показатели сме страната на Ъбсурдите..
22:28 24.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 През 1942 година
22:31 24.07.2026
84 УдоМача
22:33 24.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 🦁ЩЩД🦁
До коментар #79 от "Наглост червена":Е,и чий рейтинг се вдига? Впрочем,това ще бъде последния ППДБ напън.Наистина Подледния.Повече коментар не е нужен.От тия 1.44 милиона половината да се отметнат,пак сте гола вода,майкопродавци !
22:37 24.07.2026
90 Шорт
22:38 24.07.2026
91 Мис Пиги Илиана
Коментиран от #104
22:38 24.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Артилерист
22:41 24.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Възрожденец
22:42 24.07.2026
96 Шъъъът
До коментар #54 от "!!!?":САЩ е господарят тук
Коментиран от #102
22:43 24.07.2026
97 112
22:48 24.07.2026
98 Прекрасно
22:48 24.07.2026
99 Емигрант
Така, че аз не смятам да си връзвам тенекия на гащите и ще си потърся подходящ кандидат за когото да гласувам.
22:49 24.07.2026
100 Баце
Кой да турим за президентка?
1. От дпс/нн - делян (ка). Но те от дпс/нн (тоест ние) ще си го предложат.
2. Рая - става. И горе, и долу.
3. Теменужка - не става за манекенка. Нито горе, ното долу.
4. Сталинка - става, горе. Долу не става.
5. Деса от Дулово - фея на свиренето с флейта. Става отвсякъде.
6. Екатерина от ес? Натам отива.
Толкоз. Отивам за още един дъмпъл.
22:51 24.07.2026
101 Европеец
До коментар #5 от "Парпърляк":Не бъди толкова сигурен..... Агресорката допусна голяма грешка като нарече два пъти два пъти освободителката ни Русия агресор.... Нормалните и левите хора няма да забравят и да ѝ простят това, А иначе беше сигурна победителка ....
Коментиран от #103
22:52 24.07.2026
102 🦁ЩЩД🦁
До коментар #96 от "Шъъъът":Браво ! Ей това е най-добрият коментар-кратко и ясно! По-добър и от мойте коментари ! Евала !
22:53 24.07.2026
103 🦁ЩЩД🦁
До коментар #101 от "Европеец":И това е точно! Но ще я изберат,макар и с лека погнуса .Както седесарите избраха Седефчов-Първанов срещу Волен,О чудо,незабравимо !
22:58 24.07.2026
104 Мунчо
До коментар #91 от "Мис Пиги Илиана":Зависи колко Иди Йота ще и се вържат на плоските номера.... Зеленият чорап вече замириса, но така е като не си мият краката преди лягане....
22:59 24.07.2026
105 без мен
23:02 24.07.2026