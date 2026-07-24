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Илияна Йотова обяви: Ще се кандидатирам за президент 

Илияна Йотова обяви: Ще се кандидатирам за президент 

24 Юли, 2026 21:41 1 252 105

  • илияна йотова-
  • кандидатиране-
  • президент

Кандидатурата и ще бъде издигната от Инициативен комитет

Илияна Йотова обяви: Ще се кандидатирам за президент  - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ще се кандидатирам за президент. Това каза Илияна Йотова в студиото на "Панорама" по БНТ. Кандидатурата ми ще бъде издигната от Инициативен комитет, допълни още тя.

Йотова обяви, че Румен Радев ще реши дали да подкрепи кандидатурата ѝ, както и други политически партии. БСП, например.

"Но за мен ще бъде важно подкрепата на различни хора. Не само хора, които са известни в страната. Не само хора, за които са знакови. За мен е важно подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене и които казват "Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас. Впрочем, не малко от тези хора ще бъдат част от моите инициативни комитети, както от Централния тук и по места.", обясни Йотова. Тя не обяви името на кандидата си за вицепрезидент.
България не участва във война, България не е страна в конфликта в Близки изток, българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила. Така Илияна Йотова коментира решението в страната да бъдат разположени американски самолети цистерни в база "Безмер".
"Не участваме нито с оръжие, нито с хора. Българското правителство постъпи честно. В отговор на американската нота проблемът и казусът беше внесен в Народното събрание за решение, защото така е според българското законодателство. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка, да защити своята позиция и съответно да гласува. Управляващото мнозинство и правителството поеха своята отговорност. Искам да поздравя всички парламентарни групи, които останаха да гласуват и показаха своето отношение. Това е отговорност. Смятам, че това е отговорност към нас, българските избиратели. Съжалявам за тези, които не им стигна, може би, мъжество или прецениха, че е по-добре да не участват в гласуването и да не изразят по този начин своята позиция."

По повод искането за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) държавният глава обясни:
"Много внимателно изчетох писмото на госпожа Надежда Йорданова. Запознах се с нейните аргументи, с нейните очаквания и както и с предложенията за КСНС, които направиха от политическа партия ГЕРБ. Аз съм диалогичен човек. Но в този момент ще свикам Консултативния съвет при две хипотези. Първата е, следим много внимателно, буквално ежечасно, дори малко преди да вляза в това студио, ситуацията в Близки изток. Ако в следващите дни се разширява конфликта, ако има непосредствена опасност за България, както и за целият този регион, ако този конфликт и новата му фаза продължат достатъчно дълго и България ще бъде, както много други страни, с тежки последствия, ако щете даже за цени, за горива, миграционни процеси, да, това си заслужава наистина един добре подготвен Консултативен съвет, в който да се съберат всички."

Йотова обясни, че Коалицията на желаещите за нея е Коалиция на желанието, тъй като липсва консолидирана европейска позиция за войната в Украйна.

В отговор на въпрос президентът обясни, че счита за грешка действията на външния министър в Киев:

"Ще направя само една бележка тук. Аз смятам, че длъжността на външен министър е изключително важен пост за всяка държава. Че трябва да има много добра координация, защото след това става за сметка на цялата държава.

- Нямаше ли такава координация в момента?

-Според мен такава координация не е имало. Но за мен достоверната позиция е тази, която е изразявана от официалното българско правителство."

Държавният глава е получила и петицията с искането да наложи вето на току-що приетия бюджет на държавата за 2026 година.

"Аз ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията. Но смущавам се винаги, когато точно някои личности от тази опозиция говорят за бюджет. Ако днес ние сме в тази ситуация, това се дължи до голяма степен на господина Асен Василев. И не се притеснявам да го кажа. Рядко назовавам някои по име, защото винаги смятам, че в политиката има повече колективна, отколкото персонална отговорност. По-честия поне е вариант. Но ние сме принудени да живеем в година, в която работим с бюджет от миналата година, който, да припомня на нашите зрители, е в лева. Ние работим в евро. Работим вече доста години, бих казала. С бюджета сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно. И сега дойде време да се плащат тези сметки. И затова аз го наричам бюджет на заем. Трябва правителството и парламентът да одобрят бюджета, който в крайна сметка дори е за по-малко от половин година. Бюджетът, в който изведнъж правителството беше може би на около, по-малко от един месец, когато се оказа, че България е в свръх дефицит. Кажете ми, господин Василев, как може малко преди това да си в маастрихските критерии, след това изведнъж да си в свръх дефицит. И това е оценка на Европейската комисия, не е наша оценка. Как може да не се плащат изработени проекти? Как може да не се плаща на общините толкова дълго време, за да се стигне до този 3% дефицит и да можем да влезем в еврозоната. Затова аз бих призовала за повече коректност."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дърта кифла паднала от рафта

    71 18 Отговор
    Тази цял живот не е работила нищо освен кражба за мафията

    Коментиран от #12

    21:45 24.07.2026

  • 2 На тая така й

    54 13 Отговор
    Се президенства,че й се плаче и за да я подкрепят е готова да изгори и направи всякакви глупости и тъпотии!

    Коментиран от #30

    21:47 24.07.2026

  • 3 Боруна Лом

    26 4 Отговор
    УИИИУУИИУИИИ! ПРЕДАТЕЛИИИИ

    21:47 24.07.2026

  • 4 историк

    17 32 Отговор
    Йотова я харесвам защото няма и един компромат срещу нея .Само се чудя Пастирката как стана , като той се оказа най-долният политик в цялата световна история !!

    Коментиран от #6, #21

    21:48 24.07.2026

  • 5 Парпърляк

    9 62 Отговор
    Да е жива и здрава следващата президентка на Република България, Илияна Йотова!

    Коментиран от #101

    21:48 24.07.2026

  • 6 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "историк":

    Салса ИМА И ОЩЕ ЗА ТОР

    21:49 24.07.2026

  • 7 Чудесно!

    29 6 Отговор
    Нека, Нехората от шайката костов-сорос те подкрепят! Българите няма да го направят!
    Много поздрави от Безмер, Гюро украинеца и всички измамени!

    21:49 24.07.2026

  • 8 🦁ЩЩД🦁

    10 23 Отговор
    Аз НЕ гласувам.Но мачът е свирен.Йотова може да бъде победена само от Ицо Стоичков.Но той едва ли ще се кандидатира.

    Коментиран от #29

    21:50 24.07.2026

  • 9 баста на демагозите

    27 5 Отговор
    Ще очаквам по-независим кандидат за президент от секретарката на президента да изрази вижданията си.

    21:50 24.07.2026

  • 10 нннн

    25 2 Отговор
    Да каже пак КОЙ е агресор.

    21:51 24.07.2026

  • 11 Помак

    32 8 Отговор
    Мислех, че Плевнелиев е дното..но явно гжта може да копае още надолу

    Коментиран от #31

    21:51 24.07.2026

  • 12 Помните ли?

    20 13 Отговор

    До коментар #1 от "Дърта кифла паднала от рафта":

    Йотова коленичи пред Гундяев, като че ли ще му прави фелацио

    Коментиран от #23

    21:51 24.07.2026

  • 13 Муткурова , Пазарджик

    10 2 Отговор
    Ено прсе си има еквивалент

    21:52 24.07.2026

  • 14 Горски

    30 6 Отговор
    Чудя се, как е възможно тези мъже в униформи, с военно образование и специализации в чужбина, имат ли чест и достойнство да раболепничат на една женска, която не знае, с кой крак се тръгва при команда “ ходом марш” и не прави разлика м/ у национален и чужд интерес. Дано Йотова е убедена, че ирански ракети не могат да стигнат България .Защото Ирак удари американски бази в Саудитска Арабия , която също не беше част от военните действия.....Ако се окаже обаче, че една -две ирански ракети изплющят нашата база с американските самолети, това ще ни направи ли част от военните действия? Гиди слагачески кокоши мозък

    21:52 24.07.2026

  • 15 Последния Софиянец

    14 9 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов.

    21:52 24.07.2026

  • 16 така, така

    31 4 Отговор
    абе ти се кандидатирай, ама няма кой да те избере!

    21:53 24.07.2026

  • 17 Мнение

    32 3 Отговор
    Срамно интервю. Хората са я подкрепяли, колкото тя подкрепи Иванчева. Защитава личното решение на Радев за самолетите, а страните на ЕС са противопоставили на Тръмп и са му отказали. Безгръбначно поведение на червената номенклатура. Едва ли може да разчита на победа без фалшификации.

    21:54 24.07.2026

  • 18 Хмм

    13 3 Отговор
    думите на Проданов в пълна степен се отнасят и за Йотова, още повече той каза, че говорел по принцип

    21:54 24.07.2026

  • 19 Факт

    12 7 Отговор
    Бивш говорител на тв,президент ,това е възможно само в някоя руска колония,жалка пародия на комунистическите престъпници

    21:55 24.07.2026

  • 20 орндре

    23 5 Отговор
    Няма смисъл да се излагаш. Няма да си президент повече. Не знаеш кои е Агресор и не знаеш че може да се казва и НЕ, когато е заплашена България. Чакаме с нетърпение да те разкараме и да няма срамотия повече на Дондуков. Не се излагаи да ти берем още срама. Много яде и ти от парите на българите. Слава на Господ Иисус Христос идват избори.

    21:55 24.07.2026

  • 21 сериозно

    23 3 Отговор

    До коментар #4 от "историк":

    А фотосесията от вчера как се покачва с всичките си килограми на американския военен самолет какво е? А снимките й с белия тамплиерски чаршаф какво са? Нагаждачка и интересчийка, това е Йотова и се надявам, че българите бяха достатъчно лъгани, включително от нейния приятел, за да не позволят това да продължава.

    21:56 24.07.2026

  • 22 Яшар

    15 3 Отговор
    Както обича да повтаря плевню популизъм популизъм...днес за 24 ч в България от катастрофи са умрели поне 5-6 човека ...никой не зема мерки само популистко говорене , държавната администрация се подиграва на бизнес и граждани никой не го интересува ...а тя щяла да се кандидатира ...Просто никой няма да избере това същество Йотов за президент ..изк.паемо от 80

    21:56 24.07.2026

  • 23 Помним и

    13 9 Отговор

    До коментар #12 от "Помните ли?":

    Как Гундяев думкаше на масата на президента Радев, а той мигаше, като мишка в трици

    21:56 24.07.2026

  • 24 Дика

    23 2 Отговор
    Има си хас да не се кандидатираш, кво ще правиш иначе.

    21:56 24.07.2026

  • 25 Поздрави от Безмер

    22 4 Отговор
    Госпожо Йотова кажи нещо за американските самолети
    Забранена тема за вас

    Коментиран от #53

    21:58 24.07.2026

  • 26 стига бе

    28 3 Отговор
    "За мен е важно подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене" Сериозно? Моля някой, който е виждал Йотова по улиците, в магазина, в градинката или в химическото чистене, да потвърди това. Аз не съм я виждал на нито едно от тези места и ми е страшно любопитно дали някой друг е успял да го направи.

    Коментиран от #55

    21:58 24.07.2026

  • 27 Роки

    26 3 Отговор
    Темплиерка, масонка, сектанка, продавачка на български паспорти срещу 5000 евро заедно с Райна Манджукова, известна с този си бизнес на българите в Украйна, Молдова и Македония. Нагла, проста, свръхбогата!

    21:58 24.07.2026

  • 28 Мунчо

    21 4 Отговор
    Недей да хабиш нито време, нито средства! Какъв инициативен кабинет те гони?Не си и бита карта, а бита личност!

    21:58 24.07.2026

  • 29 Справедлив

    14 3 Отговор

    До коментар #8 от "🦁ЩЩД🦁":

    Ще поживеем и ще видим.Днес Йотова се напъни и направи всичко възможно да не стане президент.

    21:59 24.07.2026

  • 30 Европеец

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "На тая така й":

    Знаем ,че ще се кандидатираш бе идиотова, ама дано да не спечелиш..... И ти и лётчика излязохте лъжливи хора, а навремето ви мислехме за честни люде....

    22:00 24.07.2026

  • 31 абе

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Помак":

    чак позора на Плевнелиев няма да докопа. Не я харесвам, но жената има и проявява себеуважение и знае как да се държи.

    Оная шушумига, дето Б.Б. назначи за президент не става за нищо.......освен да разсмее хората. Помня как се кланяше и лензеше, само дето публично не целуваше ръка на Б.Б.
    Ако имаш поне малко достоинство, то нема начин да победиш Плевнелиев в неговото сервилничане

    Коментиран от #40

    22:00 24.07.2026

  • 32 Гост от Силистра

    16 4 Отговор
    Бойко Василев който превърна панорама в бащиния ..клекна много ниско на Йотова , както се целуват обувките на васала ...беше грозно това по БНТ !

    22:00 24.07.2026

  • 33 Хипотетично

    8 3 Отговор
    България не участва във война твърди кандидат президентката. Да, но дава повод да бъде замесена логистично в този двустранен конфликт между САЩ и Иран, който дори Израел не желае да се меси, нито НАТО като отбранителна организация.
    Сегашното й президентство води ли се мандат? Все пак са избирани като президентска двойка от един дол дренки.

    Коментиран от #65

    22:00 24.07.2026

  • 34 🦁ЩЩД🦁

    2 2 Отговор
    Цялата съвкупна ЕА общност,тая еманация на ум+красота+мъдрост,барабар с естествените им съюзници от ЛГБТ общността ,имат само един шанс-другата Йотова,певачката.Но не,тя няма 40,по Устав не може.Сорри.

    22:01 24.07.2026

  • 35 И 5% вот

    15 2 Отговор
    тая няма да събере. Сянката на лъжец ....

    22:01 24.07.2026

  • 36 Даката

    12 6 Отговор
    Ех, Йотова, йотова.... нямаш никакъв шанс... народът прогледа, видя много ясно, че русофилските боклуци сте зло за България, нима си мислиш, че ще гласуват за теб... никакъв шанс... поне аз със сигурност няма да гласувам за теб... но както е тръгнало с издънките на това смотано правителство, може да се окажат избори 2 в 1... Боклука радев трябва да отива на бунището на историята, точно там ти е мястото и на теб.

    22:01 24.07.2026

  • 37 Характеристика

    9 3 Отговор
    С годините, другарката Йотова доказа , че е верен последовател на Сорос и ЛГБТ, а също така искрено и безкористно мрази ненавижда българите и България! Като изтъкнат русофоб и евроатлантик, доказал се през годините, считам че другарката Йотова е годна за кандидат-президент! Пожелавам и успех на новото поприще и дано намерири глупаци, които да гласуват за нея!

    Подпис: иван костов.

    22:02 24.07.2026

  • 38 напразни усилия

    14 3 Отговор
    След като обичаш да откриваш изложби за ятагани, се кандидатирай за президент на Турция, в България няма да ти мине номерът. И сега едва те търпим.

    22:02 24.07.2026

  • 39 Йоло Динев

    6 2 Отговор
    И аз ще се кандидатирам за президент

    Коментиран от #47

    22:02 24.07.2026

  • 40 Помак

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "абе":

    Абе и за какво си се закичил за мен. ..ходи и се кланяй там на тази безсмислената

    Коментиран от #63

    22:02 24.07.2026

  • 41 Цвете

    4 19 Отговор
    С УДОВОЛСТВИЕ Е ГЛЕДАХ.ДОСТАТЪЧНО ИНТЕЛИГЕНТНА ЗА ДА НИ ПРЕСТАВЯ СТРАНАТА В ЕВРОПА И СВЕТА..НЕКА ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, ЧЕ СМЕ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА И ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА Е НЕОПЕТНЕНО ОТ ВЪНШНИ ФАКТОРИ.

    Коментиран от #48, #56

    22:02 24.07.2026

  • 42 Пфф ха ха ха

    7 2 Отговор
    Едната ръка мие другата, а пък двете ...

    22:03 24.07.2026

  • 43 Анонимен

    12 2 Отговор
    Само мога да напиша позор сте срам сте за европейската ни държава тандем сте а сега смяташ че трябва да ти върне жеста хахахахаха истинска червена диктатура хахахахаха

    22:04 24.07.2026

  • 44 минувач

    15 4 Отговор
    Сигурно ще се намерат дебили да гласуват за Идиотова

    22:04 24.07.2026

  • 45 1111

    9 3 Отговор
    Представете си говорителка на сиенен или БиБиСи,просто ей така да бъде избрана /инсталирана за президент...шанс една голяма нула

    22:05 24.07.2026

  • 46 И какви качества намира в себе си, че да

    10 2 Отговор
    Се андидатира за президент?

    22:05 24.07.2026

  • 47 Вземи и Волен за тандем.🤣

    9 5 Отговор

    До коментар #39 от "Йоло Динев":

    Ако го свариш трезвен.😅

    22:06 24.07.2026

  • 48 1234

    13 2 Отговор

    До коментар #41 от "Цвете":

    Кво е работила,кви умения има в дипломация

    Коментиран от #86

    22:07 24.07.2026

  • 49 Цуфито

    6 2 Отговор
    Тази не е ли пенсионерка?
    Сладко е държавното папане и безгрижие, но и оттам се пада на глава!
    Бих издигнал Рундьо за вице!
    Болни държавни мозъци!

    Коментиран от #81

    22:07 24.07.2026

  • 50 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Инициативен комитет от Ново начало ще издигне Йотовица за ...Президент. Е,нема такъв тшак,Цецка номер 2

    22:08 24.07.2026

  • 51 Гресирана ватенка

    8 2 Отговор
    Айде стрино 😁😁😁

    22:08 24.07.2026

  • 52 Анонимен

    4 3 Отговор
    Със счупените мадуровки със цик рр със малоумниците гласували за рр и хоп

    22:08 24.07.2026

  • 53 НИЩО МУ НЯМА

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Поздрави от Безмер":

    НЕЕ ТЕ ЧУВААА НИЩОО
    КАЖИ НА ОФИЦЕР МОРГАН ФРИИМАН
    ДА НАМАЛИ ФОРСАЖА
    НА ЦИСТЕРНАТА ЧЕ СТАНХТЕ У САЖДИ🗣

    22:10 24.07.2026

  • 54 !!!?

    12 5 Отговор
    Руска рулетка - да е честита на печелившите...!!!?

    Коментиран от #96

    22:10 24.07.2026

  • 55 оня с коня

    11 2 Отговор

    До коментар #26 от "стига бе":

    Естествено че няма как да я видиш в Магазина щото всичко й се доставя от НСО,но Духът й е там.

    Коментиран от #77

    22:10 24.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Барбалан

    4 1 Отговор
    Ъпсурт, неочаквано, не може да бъде, не е за вярване, фалшива новина... Благоев, ко мислиш...

    22:11 24.07.2026

  • 58 Т Живков

    4 2 Отговор
    Смрът на комунизма!

    22:13 24.07.2026

  • 59 Перо

    8 3 Отговор
    Какъв Президент е това недоразумение, което събира журналисти и когато ходи до тоалетната, за популярност сред обществото! Никой няма да гласува за нея, пропада с БСП!

    22:15 24.07.2026

  • 60 Факт

    5 7 Отговор
    Подкрепям я.Показва разум,владее се и е нормална,за разлика от Пастирки,коне и жабокряци.

    22:16 24.07.2026

  • 61 Мхм

    6 4 Отговор
    Герб тролеите без да се усетят правят огромен пиар на Йотова. Както правиха реклама на Радев преди изборите. С плювня де. Има още мегдан за тролеите, давайте!

    Коментиран от #74

    22:16 24.07.2026

  • 62 Мико

    8 3 Отговор
    Мунчонизмът набира сили и власт в Мунчиния. Сега остава овчичките да гласуват както за Радев.

    22:18 24.07.2026

  • 63 абе

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Помак":

    ясно е защо ги пишеш щуротиите.

    Цялата ти жизнена парадигма се свежда до кланяне.

    22:18 24.07.2026

  • 64 Цар

    1 8 Отговор
    може би това е светлата жена и след нея ще се тръгне към оправяне.,

    22:18 24.07.2026

  • 65 питане

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Хипотетично":

    Повод за логистично замесена, както Уайлдберис (Ягодките) в подмосковието ли?

    22:19 24.07.2026

  • 66 Перо

    7 3 Отговор
    След случая Гюров, вече госпожата от Сливница е минала хубост, като партията на червената буржоазия БСП! И Радев няма да я подкрепи, само се излага с тая кандидатура!

    22:19 24.07.2026

  • 67 Абсолютно

    10 1 Отговор
    Президентската институция е абсолютно безмислено разхищение на средства за изхранването на дузина партийни функционери. Поредните търтеи,които трябва да бъдат издържани от все по- малкото ни работещи и произвеждащи нещо полезно,, пчелички,,... И ще дойде един ден,когато няма да има индианци, които да изхранват безбройните вождове и нищоправци...

    22:20 24.07.2026

  • 68 Последния софиянец

    4 10 Отговор
    Илиана - моят президент!

    22:20 24.07.2026

  • 69 ШЕФА

    9 3 Отговор
    Йотова,продажна краварска подлого,ти НИКОГА няма да спечелиш !

    22:21 24.07.2026

  • 70 Метлата на Баба Яга

    6 0 Отговор
    Народа ще мете здраво на есен....., тъй че много боклук ще се събере.

    22:22 24.07.2026

  • 71 така така

    4 5 Отговор
    Успех срещу гадовете!

    22:22 24.07.2026

  • 72 зИленски

    3 3 Отговор
    И ЩЕ БЪДЕШ ИЗБРАНА

    22:22 24.07.2026

  • 73 П О Б Е Д А

    1 10 Отговор
    Победа още на първия тур и жълтопаветната тиня отива окончателно в канала.

    Коментиран от #76

    22:23 24.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Баязидов

    3 1 Отговор
    Аз подкрепям Теменужка Петкова и Рая Назарян, в краен случай Десислава Атанасова.

    Коментиран от #80, #88

    22:25 24.07.2026

  • 76 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "П О Б Е Д А":

    Да вече е победила със счупените мадуровки и радевото цик 73 така е пълен червен диктат да

    22:25 24.07.2026

  • 77 така е

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "оня с коня":

    И вероятно духът й и казва ""Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас." Жалка картинка е Йотова в борбата си да добута до пенсия на президентския пост. А аз си мислех, че рицарите, били те и тамплиери, имат капка достойнство. При Йотова и с капкомер не можеш да го измериш.

    22:25 24.07.2026

  • 78 Кой не помни плонжа пред Гундяев?

    3 1 Отговор
    Айде да не пускам снимки, че е срамно за гледане.

    22:25 24.07.2026

  • 79 Наглост червена

    4 4 Отговор
    Кого лъжеш ма, червена и в червата комунизинке? Я да ни обадиш в кое точно "Химическо чистене" са ти казали "С Вас сме, госпожо президент?! Ами, то предатели и подлоги на крпемълския золедй има навсякъде! Само че , Йотовата, ти няма да бъдеш избрана,! Първо, рейтингът на Фатмака от село Славяново се срива със скоростта на светлината и ако той те подкрепи, по-добре бягай далече! Пък и днешната простащина на един "прогресивен" министър изплиска легена на Фатмака! За остатъчните червени нищожество в "Позитано" пък съвсем да не говорим! Тогава? На кого ще разчиташ? На лудия Копейкин ли?! И престани да защитаваш кремълския масов убиец! Да, той е убиец, а да защитаващ убиец означава, че и ти си готов да убиваш! Ега ти червената нахалница, дето ще остана в историята паднала на колене пред КГБ-иста полковник Гундяев и да му целува мръсните ,кървави ръце! Хайде холам ма, "президентке"!

    Коментиран от #89

    22:26 24.07.2026

  • 80 Косъм

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Баязидов":

    Моята е по-хубава, ама и Рая не е за изпускане!

    22:27 24.07.2026

  • 81 Софийски селянин,Пенсионер

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Цуфито":

    Журналистка от БНТ..
    България е единствената държава от всички Балкански страни която има вицепрезидент..
    По много показатели сме страната на Ъбсурдите..

    22:28 24.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 През 1942 година

    4 1 Отговор
    Преди 84 години на днешната дата Вапцаров и още 42 антифашисти ги разтрелват родните нацистки тогавашни подлоги на стрелбището в София а тая Илияна Йотова дрънка глупости как си била повярвала и искала още дълги години да е на хранилка и да плещи тъпотии ....позор

    22:31 24.07.2026

  • 84 УдоМача

    6 0 Отговор
    За да продължите симбиозата с Мунчо ли??

    22:33 24.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 🦁ЩЩД🦁

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Наглост червена":

    Е,и чий рейтинг се вдига? Впрочем,това ще бъде последния ППДБ напън.Наистина Подледния.Повече коментар не е нужен.От тия 1.44 милиона половината да се отметнат,пак сте гола вода,майкопродавци !

    22:37 24.07.2026

  • 90 Шорт

    4 1 Отговор
    Тая ще е по зле от чорапа!

    22:38 24.07.2026

  • 91 Мис Пиги Илиана

    8 1 Отговор
    Дано ИдиЙотова НЕ спечели през есента, защото заедно с фатмака Радев съвсем ще сринат държавата, ако стоят начело

    Коментиран от #104

    22:38 24.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Артилерист

    3 3 Отговор
    Г-жа Йотова е интелигентна, има вече солиден опит в президентството и заслужава да бъде избрана за президент, най-малкото защото няма да излага БЪЛГАРИЯ и да е срам за българите, каквито бяха почти всички предишни президенти. Президентът може да е с орязани правомощия, но ТОЙ Е ЛИЦЕТО НА ДЪРЖАВАТА и не е редно да се избира човек, само да е от "нашите", а в същото време да е глупав и държавните глави на други страни да не желаят да посетят БЪЛГАРИЯ, само защото българският президент се води семеен, но съпругата му не иска да застане редом с него на представителни държавни церемонии, примерно...

    22:41 24.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Възрожденец

    2 1 Отговор
    Гледах я по БНТ. Много посредствена, не е за президент

    22:42 24.07.2026

  • 96 Шъъъът

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "!!!?":

    САЩ е господарят тук

    Коментиран от #102

    22:43 24.07.2026

  • 97 112

    3 2 Отговор
    Голема греда ! Най големия и подръжник Радев вече губи половината заблудени хора които гласуваха за него .Задава се нова Виденова зима ,която ще бъде по тежка за народа .

    22:48 24.07.2026

  • 98 Прекрасно

    1 1 Отговор
    Представяне!!!И успех!!!А тук много странни мнения....прочетох и се чудя защо?!?!?Да вярно е,за бюджета трябваше много повече,защото всичко е против народа!!!!Но дълбоко вярвам,че това няма да е бюджет 2027!!!Успех!

    22:48 24.07.2026

  • 99 Емигрант

    1 2 Отговор
    БСП е непоправимо компрометирано - хемелеонска партия с фурнаджийски наклонности.

    Така, че аз не смятам да си връзвам тенекия на гащите и ще си потърся подходящ кандидат за когото да гласувам.

    22:49 24.07.2026

  • 100 Баце

    2 0 Отговор
    Е ся си ... ......
    Кой да турим за президентка?
    1. От дпс/нн - делян (ка). Но те от дпс/нн (тоест ние) ще си го предложат.
    2. Рая - става. И горе, и долу.
    3. Теменужка - не става за манекенка. Нито горе, ното долу.
    4. Сталинка - става, горе. Долу не става.
    5. Деса от Дулово - фея на свиренето с флейта. Става отвсякъде.
    6. Екатерина от ес? Натам отива.
    Толкоз. Отивам за още един дъмпъл.

    22:51 24.07.2026

  • 101 Европеец

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Парпърляк":

    Не бъди толкова сигурен..... Агресорката допусна голяма грешка като нарече два пъти два пъти освободителката ни Русия агресор.... Нормалните и левите хора няма да забравят и да ѝ простят това, А иначе беше сигурна победителка ....

    Коментиран от #103

    22:52 24.07.2026

  • 102 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Шъъъът":

    Браво ! Ей това е най-добрият коментар-кратко и ясно! По-добър и от мойте коментари ! Евала !

    22:53 24.07.2026

  • 103 🦁ЩЩД🦁

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Европеец":

    И това е точно! Но ще я изберат,макар и с лека погнуса .Както седесарите избраха Седефчов-Първанов срещу Волен,О чудо,незабравимо !

    22:58 24.07.2026

  • 104 Мунчо

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Мис Пиги Илиана":

    Зависи колко Иди Йота ще и се вържат на плоските номера.... Зеленият чорап вече замириса, но така е като не си мият краката преди лягане....

    22:59 24.07.2026

  • 105 без мен

    2 0 Отговор
    Вместо в Президентството, ще те изпратим да пазиш Безмер! За предателите на българския народ, нито глас!

    23:02 24.07.2026

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