Илияна Йотова обяви: Ще се кандидатирам за президент 

Ще се кандидатирам за президент. Това каза Илияна Йотова в студиото на "Панорама" по БНТ. Кандидатурата ми ще бъде издигната от Инициативен комитет, допълни още тя.

Йотова обяви, че Румен Радев ще реши дали да подкрепи кандидатурата ѝ, както и други политически партии. БСП, например.

"Но за мен ще бъде важно подкрепата на различни хора. Не само хора, които са известни в страната. Не само хора, за които са знакови. За мен е важно подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене и които казват "Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас. Впрочем, не малко от тези хора ще бъдат част от моите инициативни комитети, както от Централния тук и по места.", обясни Йотова. Тя не обяви името на кандидата си за вицепрезидент.

България не участва във война, България не е страна в конфликта в Близки изток, българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила. Така Илияна Йотова коментира решението в страната да бъдат разположени американски самолети цистерни в база "Безмер".

"Не участваме нито с оръжие, нито с хора. Българското правителство постъпи честно. В отговор на американската нота проблемът и казусът беше внесен в Народното събрание за решение, защото така е според българското законодателство. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка, да защити своята позиция и съответно да гласува. Управляващото мнозинство и правителството поеха своята отговорност. Искам да поздравя всички парламентарни групи, които останаха да гласуват и показаха своето отношение. Това е отговорност. Смятам, че това е отговорност към нас, българските избиратели. Съжалявам за тези, които не им стигна, може би, мъжество или прецениха, че е по-добре да не участват в гласуването и да не изразят по този начин своята позиция."

По повод искането за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) държавният глава обясни:

"Много внимателно изчетох писмото на госпожа Надежда Йорданова. Запознах се с нейните аргументи, с нейните очаквания и както и с предложенията за КСНС, които направиха от политическа партия ГЕРБ. Аз съм диалогичен човек. Но в този момент ще свикам Консултативния съвет при две хипотези. Първата е, следим много внимателно, буквално ежечасно, дори малко преди да вляза в това студио, ситуацията в Близки изток. Ако в следващите дни се разширява конфликта, ако има непосредствена опасност за България, както и за целият този регион, ако този конфликт и новата му фаза продължат достатъчно дълго и България ще бъде, както много други страни, с тежки последствия, ако щете даже за цени, за горива, миграционни процеси, да, това си заслужава наистина един добре подготвен Консултативен съвет, в който да се съберат всички."

Йотова обясни, че Коалицията на желаещите за нея е Коалиция на желанието, тъй като липсва консолидирана европейска позиция за войната в Украйна.

В отговор на въпрос президентът обясни, че счита за грешка действията на външния министър в Киев:

"Ще направя само една бележка тук. Аз смятам, че длъжността на външен министър е изключително важен пост за всяка държава. Че трябва да има много добра координация, защото след това става за сметка на цялата държава.

- Нямаше ли такава координация в момента?

-Според мен такава координация не е имало. Но за мен достоверната позиция е тази, която е изразявана от официалното българско правителство."

Държавният глава е получила и петицията с искането да наложи вето на току-що приетия бюджет на държавата за 2026 година.

"Аз ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията. Но смущавам се винаги, когато точно някои личности от тази опозиция говорят за бюджет. Ако днес ние сме в тази ситуация, това се дължи до голяма степен на господина Асен Василев. И не се притеснявам да го кажа. Рядко назовавам някои по име, защото винаги смятам, че в политиката има повече колективна, отколкото персонална отговорност. По-честия поне е вариант. Но ние сме принудени да живеем в година, в която работим с бюджет от миналата година, който, да припомня на нашите зрители, е в лева. Ние работим в евро. Работим вече доста години, бих казала. С бюджета сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно. И сега дойде време да се плащат тези сметки. И затова аз го наричам бюджет на заем. Трябва правителството и парламентът да одобрят бюджета, който в крайна сметка дори е за по-малко от половин година. Бюджетът, в който изведнъж правителството беше може би на около, по-малко от един месец, когато се оказа, че България е в свръх дефицит. Кажете ми, господин Василев, как може малко преди това да си в маастрихските критерии, след това изведнъж да си в свръх дефицит. И това е оценка на Европейската комисия, не е наша оценка. Как може да не се плащат изработени проекти? Как може да не се плаща на общините толкова дълго време, за да се стигне до този 3% дефицит и да можем да влезем в еврозоната. Затова аз бих призовала за повече коректност."